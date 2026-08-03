Art. 1.

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592 oraz z 2026 r. poz. 176 i 644) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 1 do tytułu ustawy w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dz. Urz. UE L 315 z 07.12.2022, str. 44).”;

2) w art. 68 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nadzoru nad sposobem wykonywania obowiązków, o których mowa w rozdziałach 4 i 4a oraz art. 90ge i art. 90gi ust. 1;”;

3) po rozdziale 4a dodaje się rozdział 4aa w brzmieniu:

„Rozdział 4aa



Równowaga płci w organach spółki

Art. 90gb. 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do spółek będących mikroprzedsiębiorcami ani małymi i średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, 1795 i 1826 oraz z 2026 r. poz. 507).

2. Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o spółce, należy przez to rozumieć spółkę z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym w co najmniej jednym państwie członkowskim.

3. Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o organach spółki, należy przez to rozumieć zarząd, radę nadzorczą lub radę administrującą spółki europejskiej, w której przyjęto system monistyczny.

4. Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o płci niedostatecznie reprezentowanej w organach spółki, należy przez to rozumieć płeć, której przedstawiciele zajmują niewięcej niż 49 % łącznej liczby stanowisk w tych organach.

Art. 90gc. 1. Spółka jest obowiązana zapewnić równowagę płci w organach spółki.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uważa się za spełniony, jeżeli:

1) łączna liczba stanowisk w organach spółki zajmowanych przez osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej jest niemniejsza niż liczba najbardziej zbliżona do 33 % liczby wszystkich stanowisk w organach spółki oraz

2) osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej zajmują stanowiska w każdym z organów spółki.

Art. 90gd. 1. Walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę równowagi płci.

2. Polityka równowagi płci określa w szczególności:

1) zasady procesu doboru osoby na określone stanowisko w organie spółki mające na celu spełnienie wymogów określonych w art. 90gc ust. 2;

2) zasady wskazywania kandydata na stanowisko w organie spółki;

3) programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn;

4) strategię zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zasady dotyczące zapewnienia równowagi płci w organach spółki, o których mowa w art. 90gc ust. 2, zostały uwzględnione w innych regulacjach przyjętych przez spółkę.

4. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej politykę równowagi płci albo regulacje, o których mowa w ust. 3, oraz informację o obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych i sankcjach, o których mowa w art. 96e ust. 2.

Art. 90ge. 1. Na każdym etapie procesu doboru osoby na określone stanowisko w organie spółki stosuje się w sposób niedyskryminacyjny neutralnie sformułowane, jasne i jednoznaczne kryteria doboru, uwzględniające kwalifikacje kandydatów oraz potrzebę zapewnienia równowagi płci. Kryteria doboru określa się przed rozpoczęciem procesu.

2. Kandydatów na stanowiska w organach spółki wybiera się na podstawie oceny porównawczej kwalifikacji każdego z nich.

3. W przypadkach, w których w procesie doboru osoby na określone stanowisko w organie spółki dokonuje się wyboru między kandydatami posiadającymi kwalifikacje równorzędne, pierwszeństwo przyznaje się kandydatowi należącemu do płci niedostatecznie reprezentowanej, chyba że, w wyjątkowych przypadkach, za wyborem kandydata należącego do płci przeciwnej przemawiają inne istotne zasady dotyczące różnorodności określone w przepisach prawa, oparte na obiektywnych kryteriach niemających charakteru dyskryminacyjnego, uwzględniających szczególną sytuację kandydata.

4. Na żądanie kandydata na stanowisko w organie spółki spółka informuje go na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego o kryteriach doboru kandydatów zastosowanych w procesie doboru osoby na określone stanowisko, ocenie porównawczej i jej uzasadnieniu, a w przypadku odstąpienia od wyboru kandydata należącego do płci niedostatecznie reprezentowanej, o powodach tego odstąpienia oraz kwalifikacjach kandydata wybranego na to stanowisko.

Art. 90gf. Kandydat, wobec którego spółka w procesie doboru na określone stanowisko w organie spółki naruszyła wymogi, o których mowa w art. 90ge ust. 1-3, ma prawo do zadośćuczynienia w wysokości nieniższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773) na dzień zakończenia tego procesu, lub prawo do odszkodowania.

Art. 90gg. 1. Do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 90gf, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 468, 473, 830 i 1003). Przepisów tej ustawy o postępowaniu w sprawach gospodarczych oraz o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy nie stosuje się.

2. W przypadku gdy kandydat na stanowisko w organie spółki należący do płci niedostatecznie reprezentowanej twierdzi, że spółka w procesie doboru osoby na to stanowisko naruszyła wymogi, o których mowa w art. 90ge ust. 1-3, i wykaże okoliczności faktyczne, na podstawie których można przyjąć, że kandydat ten posiada kwalifikacje co najmniej równorzędne z kwalifikacjami kandydata należącego do płci przeciwnej, wybranego w procesie doboru na to stanowisko, spółka jest obowiązana wykazać, że nie dopuściła się tego naruszenia.

Art. 90gh. Przepisów art. 90ge-90gg nie stosuje się, jeżeli spółka zapewniła właściwą reprezentację płci w swoich organach, zgodnie z art. 90gc ust. 2.

Art. 90gi. 1. Zarząd spółki albo rada administrująca corocznie sporządza sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli poszczególnych płci w organach spółki oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w tych organach. Sprawozdanie to może stanowić wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie liczby osób zajmujących stanowiska w organach spółki w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem ich płci oraz rodzaju zajmowanego stanowiska;

2) informację o środkach podjętych w celu zapewnienia, aby osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej zajmowały stanowiska w organach spółki w liczbie, o której mowa w art. 90gc ust. 2 pkt 1;

3) w przypadku nieosiągnięcia przez spółkę celu, o którym mowa w art. 90gc ust. 2 - wskazanie przyczyn jego nieosiągnięcia oraz wyczerpujący opis środków, które spółka podjęła oraz zamierza podjąć, aby osiągnąć ten cel.

3. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może być powierzone radzie nadzorczej.

4. Niezwłocznie po wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1, spółka udostępnia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, na swojej stronie internetowej.

5. Spółka przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, za rok poprzedni podmiotowi zaliczanemu do administracji rządowej, któremu na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2025 r. poz. 1452 oraz z 2026 r. poz. 160 i 1034) powierzono wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, a w przypadku gdy sprawozdanie to stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Art. 90gj. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez spółkę obowiązków, o których mowa w art. 90ge i art. 90gi ust. 1, Komisja może wydać zalecenia w stosunku do spółki w celu zaprzestania naruszania przez nią tych obowiązków.”;

4) w art. 96e dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez spółkę, o której mowa w art. 90gb ust. 2, obowiązków, o których mowa w art. 90ge i art. 90gi ust. 1, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.”.