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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1038

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 24 lipca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 22 maja 2025 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Dz. U. poz. 687), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 31 marca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Dz. U. poz. 481).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 31 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Dz. U. poz. 481), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 2026 r.”.

Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 maja 2025 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 24 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 1038)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie art. 432 ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252 i 815) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz opis tego wzoru, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 22 maja 2025 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1038)4)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

infoRgrafika



Opis:

1) legitymacja:

a) wydrukowana na papierze zabezpieczonym chemicznie, ciemnym w świetle ultrafioletowym, ze znakiem wodnym dwutonowym oraz włókienkami aktywnymi w świetle ultrafioletowym i widzialnym,

b) o wymiarach 100 mm × 70 mm,

c) zalaminowana w folię zabezpieczającą;

2) awers:

a) gilosz wykonany techniką offsetową z elementami mikrodruku i rysu w kolorach fioletowo-niebiesko-fioletowym i poddruk w kolorach pomarańczowym i zielonym,

b) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,

c) napisy w kolorze czarnym:

- „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,

- „URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ”,

- „NAZWISKO”,

- „IMIĘ”,

d) napis „UKE” wykonany farbą optycznie zmienną w technice sitodrukowej, między umieszczonymi powyżej i poniżej dwoma elementami graficznymi wykonanymi przez wybranie gilosza w kształcie odpowiadającym napisowi „UKE”, znajdujący się na wysokości wizerunku twarzy pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

e) miejsce na wizerunek twarzy pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o wymiarach 35 mm × 25 mm,

f) znaki widoczne w świetle UV;

3) rewers:

a) gilosz w kolorze fioletowym wykonany techniką offsetową,

b) napisy w kolorze czarnym:

- „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA PRACOWNIKA UKE”,

- „Numer”,

- „Data wystawienia”,

- „mp.”,

- „Podpis wystawcy”,

c) miejsce na wpisanie numeru legitymacji na białym polu,

d) miejsce na pieczątkę.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – informatyzacja kieruje Minister Cyfryzacji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 maja 2025 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Dz. U. poz. 1245), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 30 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222).

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 31 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Dz. U. poz. 481), które weszło w życie z dniem 28 maja 2026 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-03
  • Data wejścia w życie: 2026-08-03
  • Data obowiązywania: 2026-08-03
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