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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1042
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 942) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w pkt 1 w:
a) lit. a liczbę „140,30” zastępuje się liczbą „168,36”,
b) lit. b liczbę „97,98” zastępuje się liczbą „117,58”,
c) lit. c liczbę „16,32” zastępuje się liczbą „19,58”;
2) w pkt 2 w:
a) lit. a liczbę „215,07” zastępuje się liczbą „258,08”,
b) lit. b liczbę „64,52” zastępuje się liczbą „77,42”,
c) lit. c liczbę „50,40” zastępuje się liczbą „60,48”,
d) lit. d liczbę „8,39” zastępuje się liczbą „10,07”.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428, 1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157, 1323 i 1779, z 2020 r. poz. 18, 733, 1009, 1258, 1375, 1728, 1932, 2058, 2164, 2224 i 2354, z 2021 r. poz. 926, 1311, 1387, 1528, 1698 i 2087, z 2022 r. poz. 45, 642, 1000, 1172, 1536, 2117, 2315 i 2399, z 2023 r. poz. 308, 757, 761, 929, 1050, 1126, 1200, 1306, 1350, 1732, 1965, 2193, 2200, 2351, 2564 i 2667, z 2024 r. poz. 657, 963, 1074, 1506, 1526 i 1784 oraz z 2025 r. poz. 429 i 1365.
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 33, Dz. Urz. UE L 216 z 14.08.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 130 z 28.05.2018, str. 11, Dz. Urz. UE L 294 z 21.11.2018, str. 44 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1.
- Data ogłoszenia: 2026-08-04
- Data wejścia w życie: 2026-08-12
- Data obowiązywania: 2026-08-12
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