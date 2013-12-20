Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 25 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 1043)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741, z 2025 r. poz. 321 oraz z 2026 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, o których mowa w art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwanych dalej „płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi”, w tym:

a) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych,

b) szczegółowe warunki i szczegółowy tryb przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych następcy prawnemu podmiotu ubiegającego się o ich przyznanie lub przejmującemu grunty lub zwierzęta;

2) wysokość kar i sposób ich obliczania, z wyjątkiem kar administracyjnych;

3) stawki płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych.

§ 2. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną przyznaje się rolnikowi albo innemu podmiotowi, zwanemu dalej „zarządcą”, jeżeli:

1)2) realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym”, przez 5 lat - w przypadku interwencji wymienionych w § 3 pkt 3 i 4, wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 7 oraz wariantu wymienionego w § 3 pkt 8 lit. c, lub przez rok - w przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 9, wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 10 i 11 oraz wariantów wymienionych w § 3 pkt 8 lit. a i b;

2) spełnia warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach określonych interwencji lub ich wariantów.

§ 3. Płatność rolno-środowisko-klimatyczną przyznaje się w ramach następujących interwencji lub ich wariantów:

1) Interwencja 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000:

a) Wariant 1.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,

b) Wariant 1.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,

c) Wariant 1.3. Murawy,

d) Wariant 1.4. Półnaturalne łąki wilgotne,

e) Wariant 1.5. Półnaturalne łąki świeże,

f) Wariant 1.6.1. Torfowiska - wymogi kluczowe,

g) Wariant 1.6.2. Torfowiska - wymogi kluczowe i uzupełniające,

h) Wariant 1.7. Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i czajka),

i) Wariant 1.8. Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego,

j) Wariant 1.9. Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki,

k) Wariant 1.10. Ochrona siedlisk lęgowych derkacza;

2) Interwencja 2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000:

a) Wariant 2.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,

b) Wariant 2.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,

c) Wariant 2.3. Murawy,

d) Wariant 2.4. Półnaturalne łąki wilgotne,

e) Wariant 2.5. Półnaturalne łąki świeże,

f) Wariant 2.6.1. Torfowiska - wymogi kluczowe,

g) Wariant 2.6.2. Torfowiska - wymogi kluczowe i uzupełniające,

h) Wariant 2.7. Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i czajka),

i) Wariant 2.8. Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego,

j) Wariant 2.9. Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki,

k) Wariant 2.10. Ochrona siedlisk lęgowych derkacza;

3) Interwencja 3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000;

4) Interwencja 4. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;

5) Interwencja 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:

a) Wariant 5.1. Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin,

b) Wariant 5.2. Wytwarzanie materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin;

6) Interwencja 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie:

a) Wariant 6.1.1. Zachowanie lokalnych ras bydła - użytkowanie mleczne,

b) Wariant 6.1.2. Zachowanie lokalnych ras bydła - użytkowanie mięsne,

c) Wariant 6.2.1.1. Zachowanie lokalnych ras koni - samice (konie małopolskie i wielkopolskie),

d) Wariant 6.2.1.2. Zachowanie lokalnych ras koni - samce (konie małopolskie i wielkopolskie),

e) Wariant 6.2.2.1. Zachowanie lokalnych ras koni - samice (konie śląskie),

f) Wariant 6.2.2.2. Zachowanie lokalnych ras koni - samce (konie śląskie),

g) Wariant 6.2.3.1. Zachowanie lokalnych ras koni - samice (koniki polskie i konie huculskie),

h) Wariant 6.2.3.2. Zachowanie lokalnych ras koni - samce (koniki polskie i konie huculskie),

i) Wariant 6.2.4.1. Zachowanie lokalnych ras koni - samice (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim),

j) Wariant 6.2.4.2. Zachowanie lokalnych ras koni - samce (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim),

k) Wariant 6.3. Zachowanie lokalnych ras owiec,

l) Wariant 6.4. Zachowanie lokalnych ras świń,

m) Wariant 6.5. Zachowanie lokalnych ras kóz;

7) Interwencja 7. Bioróżnorodność na gruntach ornych:

a) Wariant 7.1. Wieloletnie pasy kwietne,

b) Wariant 7.2. Ogródki bioróżnorodności;

8)3) Interwencja 8. Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach użytkowanych rolniczo:

a) Wariant 8.1. Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na trwałych użytkach zielonych,

b) Wariant 8.2. Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych,

c) Wariant 8.3. Przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone;

9)3) Interwencja 9. Kontynuacja zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych realizowanych w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone;

10)3) Interwencja 10. Kontynuacja zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych realizowanych w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000:

a) Wariant 10.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,

b) Wariant 10.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,

c) Wariant 10.3. Murawy,

d) Wariant 10.4. Półnaturalne łąki wilgotne,

e) Wariant 10.5. Półnaturalne łąki świeże,

f) Wariant 10.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe,

g) Wariant 10.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające,

h) Wariant 10.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO),

i) Wariant 10.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki,

j) Wariant 10.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki,

k) Wariant 10.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego,

l) Wariant 10.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza;

11)3) Interwencja 11. Kontynuacja zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych realizowanych w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000:

a) Wariant 11.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,

b) Wariant 11.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,

c) Wariant 11.3. Murawy,

d) Wariant 11.4. Półnaturalne łąki wilgotne,

e) Wariant 11.5. Półnaturalne łąki świeże,

f) Wariant 11.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe,

g) Wariant 11.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające.

§ 3a.4) Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach interwencji, o której mowa w § 3:

1) pkt 9, stanowi kontynuację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW”, podjętego w 2022 r. w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone;

2) pkt 10, stanowi kontynuację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW podjętego w 2022 r. w ramach Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000;

3) pkt 11, stanowi kontynuację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW podjętego w 2022 r. w ramach Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

§ 4. 1. Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest realizowane w ramach:

1) jednego wariantu, a w przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 jest realizowane w ramach jednej rasy lokalnej zwierząt albo

2) jednej interwencji - w przypadku gdy interwencja nie obejmuje wariantów.

2. Rolnik i zarządca mogą realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, z tym że mogą realizować jednocześnie takie same zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, jeżeli zostały podjęte w różnych latach, a w przypadku gdy kontynuują realizację takiego samego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez innego rolnika lub zarządcę, mogą je realizować, mimo że zostały podjęte w tym samym roku.

3.5) Takie same zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne mogą być realizowane w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 7, 8, 10 lub 11 lub w ramach interwencji wymienionych w § 3 pkt 3 i 4, a w przypadku gdy rolnik lub zarządca kontynuują realizację takiego samego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez innego rolnika lub zarządcę - również w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 5, w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 w ramach ras lokalnych zwierząt lub w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 9.

4. (uchylony).6)

5. (uchylony).6)

§ 5. 1. Rolnik i zarządca realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne przestrzegają następujących wymogów:

1) posiadają plan działalności rolnośrodowiskowej sporządzony do dnia 31 lipca roku, w którym podjęli zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, przy udziale:

a) doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnośrodowiskową, zwanego dalej „doradcą rolnośrodowiskowym”, i eksperta przyrodniczego - w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2,

b) doradcy rolnośrodowiskowego - w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 5 i 7 lub interwencji wymienionych w § 3 pkt 3 i 4;

1a)7) posiadają plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.8)), zwanego dalej „rozporządzeniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW”, sporządzony w roku, w którym podjęli odpowiednie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW - w przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 lub wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 10 i 11;

2) prowadzą rejestr działalności rolnośrodowiskowej w odniesieniu do gruntów objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, z wyłączeniem gruntów objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 8 lit. a i b, sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję, zawierający wykaz:9)

a) działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin,

b)10) wypasów zwierząt - w przypadku prowadzenia wypasu, z wyłączeniem prowadzenia wypasu na gruntach objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 8 lit. c;

3) posiadają dokumentację, o której mowa w art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwanej dalej „ustawą o Planie Strategicznym”, sporządzoną przez eksperta przyrodniczego na formularzu udostępnionym przez Agencję zgodnie z metodyką sporządzania takiej dokumentacji udostępnioną przez Agencję, zwaną dalej „dokumentacją przyrodniczą”, w roku:

a) poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub

b) rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, niepóźniej jednak niż do dnia 30 listopada tego roku

- w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2;

3a)11) posiadają dokumentację przyrodniczą, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, która została sporządzona w ramach odpowiedniego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW - w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 10 i 11, z wyłączeniem wariantu wymienionego w § 3 pkt 10 lit. h;

4) przestrzegają odnośnych minimalnych wymogów, o których mowa w art. 70 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013, zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2115”, dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz innych odpowiednich obowiązkowych wymogów ustanowionych na mocy prawa krajowego, wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w odniesieniu do obszaru, na którym jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach:

1) wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. i - w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta - lub § 3 pkt 1 lit. j oraz pkt 2 lit. j, jeżeli ten obszar w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania:

a) znajduje się w granicach zasięgu występowania odpowiednio dubelta lub wodniczki objętych warstwami cyfrowymi opracowanymi w ramach monitoringu prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i udostępnionymi Agencji, zwanych dalej „granicami warstw cyfrowych GIOŚ”, lub

b) (uchylona);

2) wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1, jeżeli ten obszar w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania znajduje się w granicach:

a) zasięgu występowania danego siedliska lub gatunku ptaka objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach odpowiedniego wariantu lub

b) obszaru wdrażania działań ochronnych obligatoryjnych lub fakultatywnych dla danego siedliska lub gatunku ptaka objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach odpowiedniego wariantu określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, 426, 737 i 912), zwanym dalej „planem ochrony”, albo w planie zadań ochronnych, o którym mowa w art. 28 ust. 5 tej ustawy, zwanym dalej „planem zadań ochronnych”, ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000

- objętych warstwami cyfrowymi opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i udostępnionymi Agencji, zwanych dalej „granicami warstw cyfrowych GDOŚ”;

3) wariantów wymienionych w § 3 pkt 2 lit. a-g, jeżeli na tym obszarze rolnik lub zarządca realizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW w ramach Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 w zakresie tożsamych siedlisk przyrodniczych, a realizacja tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW przez tego rolnika lub zarządcę zakończyła się w dniu 14 marca roku, w którym ten rolnik lub zarządca podjął to zobowiązanie.

3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy rolnik lub zarządca nie posiadali dokumentacji przyrodniczej sporządzonej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub w roku rozpoczęcia jego realizacji, a posiadają dokumentację przyrodniczą sporządzoną najpóźniej w roku, w którym rolnik lub zarządca złożyli wniosek o przyznanie drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację tego zobowiązania, w ramach którego jest wymagane posiadanie tej dokumentacji, niepóźniej jednak niż do dnia 30 listopada tego roku.

4.12) Rolnik i zarządca realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne przestrzegają szczegółowych wymogów dla:

1) poszczególnych interwencji lub ich wariantów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia - w przypadku interwencji wymienionych w § 3 pkt 3 i 4 i wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 5, 7 i 8 lub

2) Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 lub Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW - w przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 i wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 10 i 11.

5. Rolnik i zarządca realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne przestrzegają również wymogów określonych przez:

1) doradcę rolnośrodowiskowego w planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku:

a) interwencji wymienionej w § 3 pkt 3,

b) interwencji wymienionej w § 3 pkt 4,

c) wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a,

2) eksperta przyrodniczego w planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2

- chyba że te wymogi są sprzeczne z wymogami określonymi w rozporządzeniu.

5a.13) Rolnik i zarządca realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne przestrzegają również wymogów określonych przez:

1) doradcę rolnośrodowiskowego w planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW - w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 10 lit. h,

2) eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW - w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 10 i 11, z wyłączeniem wariantu wymienionego w § 3 pkt 10 lit. h

- chyba że te wymogi są sprzeczne z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i w załączniku nr 2 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW.

6. Uznaje się, że rolnik i zarządca przestrzegają szczegółowych wymogów dla poszczególnych interwencji lub ich wariantów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli realizują zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 lub interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 zgodnie z odpowiadającymi tym wymogom działaniami obligatoryjnymi lub fakultatywnymi określonymi w planie ochrony albo planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 i wskazanymi w planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jako wymogi realizowanego zobowiązania, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 5 pkt 1 lub § 14 ust. 2 pkt 1, nawet jeżeli te wymogi różnią się od szczegółowych wymogów dla poszczególnych interwencji lub ich wariantów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

7. Zawartość planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

7a.14) Zawartość planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW.

8.15) W przypadku gdy rolnik realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne i jednocześnie realizuje inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia 2021/2115, na użytkach rolnych, na których prowadzi produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1235), zwane dalej „zobowiązaniem ekologicznym”, rejestr działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być prowadzony na jednym formularzu z rejestrem działalności ekologicznej prowadzonym w ramach zobowiązania ekologicznego realizowanego przez tego rolnika.

§ 6. 1. Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmuje:

1) użytki rolne lub obszary przyrodnicze, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, na których występują typy siedlisk przyrodniczych wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. b, c lub f załącznika nr 4 do rozporządzenia lub siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w ust. 1 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia, zwane dalej „obszarami przyrodniczymi”:

a)16) zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danej interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 i 4 lub w ramach danego wariantu interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 5, 7 i 8,

b) objęte obszarem zatwierdzonym, lub

2)17) zwierzęta ras lokalnych zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danej rasy lokalnej objętej wariantem interwencji wymienionej w § 3 pkt 6, będące zwierzętami zatwierdzonymi (stado), lub

3)18) użytki rolne lub obszary przyrodnicze, na których występują typy siedlisk przyrodniczych wymienione w ust. 3 pkt 1 lit. b, c lub f załącznika nr 4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW lub siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, które:

a) były objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW - w przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 lub wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 10 i 11,

b) są objęte obszarem zatwierdzonym.

1a.19) W przypadku gdy rolnik zadeklarował we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 grunty orne, na których nie realizował zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne realizowane w ramach tej interwencji obejmuje również te grunty orne i na tych gruntach ornych jest wymagane przestrzeganie jedynie wymogów, o których mowa w:

1) § 5 ust. 1 pkt 1a - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW;

2) części I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ust. 1 i 1b załącznika nr 2 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW.

2. Rolnik i zarządca realizują zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne od dnia 15 marca roku, w którym złożyli wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

3. W przypadku gdy w drugim lub kolejnym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego:

1) nie są spełnione warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub

2) rolnik lub zarządca nie złożyli wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danej interwencji lub danego wariantu interwencji

- uznaje się, że rolnik lub zarządca kontynuują realizację podjętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, jeżeli grunty lub zwierzęta objęte tym zobowiązaniem znajdują się w ich posiadaniu.

§ 7. 1. Wielkość obszaru objętego zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym oraz miejsce realizacji tego zobowiązania nie podlegają zmianie w trakcie jego realizacji, z wyłączeniem zmiany dotyczącej:

1) wielkości obszaru objętego zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 5 lub zmiany miejsca realizacji tego zobowiązania;

2) miejsca realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b.

2.20) W przypadku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 5, wariantów wymienionych w § 3 pkt 7 lit. b i pkt 8 lit. b lub interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 rolnik może dokonywać zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy objętych tym zobowiązaniem, pod warunkiem że mimo dokonania tych zmian są spełnione warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej z tytułu realizacji tego zobowiązania i te zmiany nie powodują zmiany zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego niezgodnej z ust. 1.

3. W przypadku uprawy rośliny dwuletniej określonej w ust. 3 pkt 1 i 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem rośliny dwuletniej określonej w ust. 3 pkt 2 lp. 11 tego załącznika, w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy, o których mowa w ust. 2, są dopuszczalne po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny dwuletniej.

4. W przypadku uprawy rośliny będącej byliną określonej w ust. 3 pkt 1 i 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy, o których mowa w ust. 2, są dopuszczalne po upływie trzech lat uprawy tej rośliny będącej byliną.

5. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 2 obszary objęte tym zobowiązaniem zostaną objęte obszarem Natura 2000, to zobowiązanie staje się zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach odpowiedniego wariantu interwencji wymienionej w § 3 pkt 1.

5a.21) Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantu interwencji wymienionej w § 3 pkt 11 obszary objęte tym zobowiązaniem zostaną objęte obszarem Natura 2000, to zobowiązanie staje się zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach odpowiedniego wariantu interwencji wymienionej w § 3 pkt 10.

6. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 obszary objęte tym zobowiązaniem zostaną wyłączone z obszaru Natura 2000, to zobowiązanie staje się zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach odpowiedniego wariantu interwencji wymienionej w § 3 pkt 2.

6a.22) Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 10 obszary objęte tym zobowiązaniem zostaną wyłączone z obszaru Natura 2000, to zobowiązanie staje się zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach odpowiedniego wariantu interwencji wymienionej w § 3 pkt 11.

6b.22) Przepisu ust. 6a nie stosuje się do realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 10 lit. h-l.

7. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 obszary objęte tym zobowiązaniem zostaną wyłączone z obszaru Natura 2000, to zobowiązanie jest kontynuowane mimo to.

8. W przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 w ramach ras lokalnych zwierząt zmiana zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach danej rasy lokalnej zwierząt może polegać jedynie na zastąpieniu zwierząt danej rasy lokalnej objętych tym zobowiązaniem zwierzętami tej samej rasy lokalnej w ramach danego wariantu, jeżeli te zwierzęta spełniają warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tego wariantu.

9. Zastąpienia, o którym mowa w ust. 8, dokonuje się w terminie 40 dni od dnia powzięcia informacji o konieczności zastąpienia danego zwierzęcia rasy lokalnej.

§ 8. 1. Zmianę zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego zgłasza się kierownikowi biura powiatowego Agencji we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na rok, w którym rolnik lub zarządca realizują zmienione zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

2. O zastąpieniu, o którym mowa w § 7 ust. 8, rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji w terminie 30 dni od dnia dokonania tego zastąpienia, składając na formularzu udostępnionym przez Agencję kopię dokumentu obejmującego oświadczenia:

1) rolnika,

2) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek,

3) podmiotu realizującego i koordynującego działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego, w przypadku bydła domowego (Bos taurus), koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek

- zawierające wskazanie zwierząt, które zostały zastąpione, i zwierząt, którymi te zwierzęta zastąpiono.

3. W przypadku gdy zastąpienie, o którym mowa w § 7 ust. 8, zostało dokonane w terminie składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, ale przed dniem złożenia wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o zastąpieniu, o którym mowa w § 7 ust. 8, rolnik może poinformować kierownika biura powiatowego Agencji, dołączając do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej kopię dokumentu, o którym mowa w § 25 ust. 5.

§ 9. 1. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do tego samego obszaru może być przyznana z tytułu realizacji tylko jednego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

2. W przypadku gdy rolnik lub zarządca ubiegają się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tego samego obszaru z tytułu realizacji więcej niż jednego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, ta płatność przysługuje z tytułu realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w ramach którego przewidziano wyższą stawkę płatności do 1 ha.

3.23) Jeżeli na danym obszarze jest realizowane zobowiązanie ekologiczne, do tego obszaru nie przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna.

3a.24) Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantów interwencji wymienionej w:

1) § 3 pkt 5, jeżeli na obszarze, na którym jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach tej interwencji, równocześnie jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 9;

2) § 3 pkt 7, jeżeli na obszarze, na którym jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach tej interwencji, równocześnie jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 9.

4. (uchylony).25)

§ 10. 1. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 w ramach ras lokalnych zwierząt jest przyznawana, jeżeli rolnik utrzymuje wpisane do księgi hodowlanej bydło domowe (Bos taurus), konie domowe (Equus caballus), świnie (Sus scrofa), samice owiec domowych (Ovis aries) lub samice kóz domowych (Capra hircus) ras wymienionych w ust. 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia, które są objęte programem ochrony zasobów genetycznych.

2. (uchylony).

§ 11. 1. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do:

1)26) powierzchni działki rolnej - w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 5, 7, 8, 10 i 11 lub interwencji wymienionych w § 3 pkt 3, 4 i 9 - o powierzchni co najmniej 0,1 ha;

2)26) powierzchni jednostki gruntu nierolniczego będącego obszarem kwalifikującym się do przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, zwanej dalej „działką przyrodniczą” - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. b, c oraz f-k, pkt 2 lit. b, c oraz f-k, pkt 10 lit. b, c, f, g oraz i-l i pkt 11 lit. b, c, f oraz g - o powierzchni co najmniej 0,1 ha;

3) sztuki zwierzęcia - w przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6.

2. W przypadku gdy na działce rolnej występują drzewa, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna może być przyznana do gruntu, na którym jest położona ta działka, jeżeli:

1) drzewa występujące na tym gruncie są rozrzucone i ich liczba na hektar tego gruntu nie przekracza 100, a w przypadku gdy liczba tych drzew na hektar tego gruntu przekracza 100 - jeżeli ten grunt stanowi system rolno-leśny;

2) na tym gruncie można prowadzić działalność rolniczą w podobny sposób jak na gruncie o takiej samej powierzchni, na którym drzewa nie występują.

3. Warunków określonych w ust. 2 nie stosuje się do działki rolnej położonej na gruncie, do którego rolnik ubiega się o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 4.

4. Elementy krajobrazu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o Planie Strategicznym uznaje się za część działki rolnej lub działki przyrodniczej, jeżeli ich szerokość nie przekracza szerokości określonej w tych przepisach.

5. Jeżeli fragmenty działki rolnej albo działki przyrodniczej będące odpowiednio trwałymi użytkami zielonymi albo obszarami przyrodniczymi nie znajdują się w granicach warstw cyfrowych GDOŚ lub granicach warstw cyfrowych GIOŚ, a suma ich powierzchni nie stanowi więcej niż 20 % powierzchni zadeklarowanej we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej odpowiednio tej działki rolnej albo tej działki przyrodniczej, rolnik lub zarządca mogą zadeklarować w tym wniosku, że cała ta działka rolna albo cała ta działka przyrodnicza znajdują się w granicach warstw cyfrowych GDOŚ lub granicach warstw cyfrowych GIOŚ dla danego siedliska lub danego gatunku ptaka, które co najmniej w 80 % obejmują tę działkę rolną albo tę działkę przyrodniczą.

6. Jeżeli fragmenty działki rolnej albo działki przyrodniczej będące odpowiednio trwałymi użytkami zielonymi albo obszarami przyrodniczymi znajdują się w granicach warstw cyfrowych GDOŚ lub granicach warstw cyfrowych GIOŚ, a powierzchnia każdego z tych fragmentów jest mniejsza niż 0,1 ha oraz suma powierzchni tych fragmentów nie stanowi więcej niż 10 % powierzchni zadeklarowanej we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej odpowiednio tej działki rolnej albo tej działki przyrodniczej, rolnik lub zarządca mogą zadeklarować w tym wniosku, że cała ta działka rolna albo cała ta działka przyrodnicza nie znajdują się w granicach warstw cyfrowych GDOŚ lub granicach warstw cyfrowych GIOŚ.

§ 12. 1. W przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do:

1) trwałych użytków zielonych, na których występują:

a) siedliska przyrodnicze, których typy są wymienione w ust. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. a-g lub

b) siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w ust. 1 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. h-k

- jeżeli są położone na specjalnym obszarze ochrony siedlisk w rozumieniu art. 5 pkt 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwanym dalej „specjalnym obszarem ochrony siedlisk”, lub na obszarze specjalnej ochrony ptaków w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, zwanym dalej „obszarem specjalnej ochrony ptaków”, lub na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu art. 5 pkt 2c tej ustawy, zwanym dalej „obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty”;

2) obszarów przyrodniczych - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. b, c, f, g lub h-k, jeżeli są położone na specjalnym obszarze ochrony siedlisk lub na obszarze specjalnej ochrony ptaków, lub na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty.

1a. W przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. i - w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta - lub § 3 pkt 1 lit. j płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana wyłącznie do obszaru, który w pierwszym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego:

1) znajduje się w granicach warstw cyfrowych GIOŚ lub

2) znajduje się w granicach zasięgu występowania dubelta lub wodniczki lub obszaru wdrażania działań ochronnych obligatoryjnych lub fakultatywnych odpowiednio dla dubelta lub wodniczki określonych w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000, objętych warstwami cyfrowymi opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i udostępnionymi Agencji.

2. Jeżeli w pierwszym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego dany obszar:

1) znajduje się w granicach warstw cyfrowych GIOŚ lub

2) (uchylony),

3) znajduje się w granicach warstw cyfrowych GDOŚ

- to zobowiązanie może być realizowane wyłącznie w ramach wariantu, w zakresie którego dane siedlisko lub dany gatunek ptaka są objęte płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi.

2a. Jeżeli w pierwszym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego dany obszar znajduje się w granicach warstw cyfrowych GDOŚ, to zobowiązanie może być realizowane w ramach jednego z wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1, w ramach których są wspierane siedliska lub gatunki ptaków objęte granicami warstw cyfrowych GDOŚ.

2b. Przepisu ust. 2 nie stosuje do obszaru, który w pierwszym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego znajduje się w granicach:

1) zasięgu występowania derkacza lub obszaru wdrażania działań ochronnych obligatoryjnych lub fakultatywnych dla derkacza określonych w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000, objętych warstwami cyfrowymi opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i udostępnionymi Agencji, jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska, który sprawuje nadzór nad danym obszarem Natura 2000, potwierdził w formie pisemnej na formularzu określonym w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, że na tym obszarze może być realizowany wariant interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 inny niż wariant wymieniony w § 3 pkt 1 lit. k;

2) warstw cyfrowych GIOŚ i nie znajduje się w granicach zasięgu występowania dubelta lub wodniczki lub obszaru wdrażania działań ochronnych obligatoryjnych lub fakultatywnych dla dubelta lub wodniczki określonych w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000, objętych warstwami cyfrowymi opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i udostępnionymi Agencji, jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska, który sprawuje nadzór nad danym obszarem Natura 2000, potwierdził w formie pisemnej na formularzu określonym w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, że na tym obszarze może być realizowany wariant interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 inny niż warianty wymienione odpowiednio w § 3 pkt 1 lit. i - w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta - lub § 3 pkt 1 lit. j.

3. W przypadku gdy w pierwszym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego dany obszar znajdujący się w granicach warstw cyfrowych GIOŚ znajduje się w granicach:

1) zasięgu występowania gatunku ptaka objętego płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 lub obszaru wdrażania działań ochronnych obligatoryjnych lub fakultatywnych dla gatunku ptaka objętego płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 określonych w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000, objętych warstwami cyfrowymi opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i udostępnionymi Agencji, zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne może być realizowane w ramach wariantów wymienionych odpowiednio w § 3 pkt 1 lit. i - w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta - lub § 3 pkt 1 lit. j, lub wariantu, w ramach którego płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi jest objęty gatunek ptaka, którego dotyczą te warstwy cyfrowe opracowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska;

2) zasięgu występowania danego siedliska objętego płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach odpowiedniego wariantu interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 lub obszaru wdrażania działań ochronnych obligatoryjnych lub fakultatywnych dla danego siedliska objętego płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 określonych w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000, objętych warstwami cyfrowymi opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i udostępnionymi Agencji, zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne może być realizowane w ramach wariantów wymienionych odpowiednio w § 3 pkt 1 lit. i - w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta - lub § 3 pkt 1 lit. j, lub wariantu, w ramach którego płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi jest objęte to siedlisko, którego dotyczą te warstwy cyfrowe opracowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

3a. (uchylony).

4. Jeżeli dla danego obszaru Natura 2000 zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 jest przyznawana, jeżeli szczegółowe wymogi danego wariantu określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia nie są sprzeczne z działaniami obligatoryjnymi i fakultatywnymi określonymi w tych planach w ich brzmieniu obowiązującym w dniu 15 marca pierwszego roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach tego wariantu.

5. Warunek, o którym mowa w ust. 4, uznaje się za spełniony, mimo że szczegółowe wymogi danego wariantu określone w części I załącznika nr 2 do rozporządzenia różnią się od działań obligatoryjnych lub fakultatywnych określonych w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 w ich brzmieniu obowiązującym w dniu 15 marca pierwszego roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub są z nimi sprzeczne, jeżeli:

1)27) to zobowiązanie jest realizowane zgodnie z tymi działaniami obligatoryjnymi lub fakultatywnymi, w odniesieniu do których wystąpiła ta różnica lub ta sprzeczność, i te działania zostały wskazane w planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, jako wymogi realizowanego zobowiązania albo

2) regionalny dyrektor ochrony środowiska, który sprawuje nadzór nad tym obszarem Natura 2000, potwierdził w formie pisemnej na formularzu określonym w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, że dany wariant może być realizowany zgodnie ze szczegółowymi wymogami danego wariantu określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w odniesieniu do których wystąpiła ta różnica i ta sprzeczność z tymi działaniami ochronnymi obligatoryjnymi lub fakultatywnymi.

5a. Jeżeli, zgodnie z § 11 ust. 5, rolnik lub zarządca zadeklarowali we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, że cała działka rolna albo cała działka przyrodnicza znajdują się w granicach warstw cyfrowych GDOŚ lub granicach warstw cyfrowych GIOŚ dla danego siedliska lub danego gatunku ptaka, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio dla całej tej działki rolnej albo całej tej działki przyrodniczej.

6. W przypadku gdy dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty nie zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych, a nie są to jednocześnie obszary specjalnej ochrony ptaków, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. h-k jest przyznawana, jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska, który sprawuje nadzór nad tymi obszarami, potwierdził w formie pisemnej na formularzu określonym w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, że dany wariant może być realizowany.

§ 13. 1. W przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 2 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do położonych poza obszarem Natura 2000:

1) trwałych użytków zielonych, na których występują:

a) siedliska przyrodnicze, których typy są wymienione w ust. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 2 lit. a-g lub

b) siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w ust. 1 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 2 lit. h-k;

2) obszarów przyrodniczych - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 2 lit. b, c, f, g lub h-k.

2. W przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 2 lit. i - w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta - lub § 3 pkt 2 lit. j płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana wyłącznie do obszaru, który znajduje się w granicach warstw cyfrowych GIOŚ.

§ 14. 1. W przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, jeżeli w pierwszym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego:

1) cała działka rolna, do której rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tej interwencji, znajduje się poza:

a) granicami warstw cyfrowych GIOŚ lub granicami warstw cyfrowych GDOŚ,

b) (uchylona);

2) wymogi określone dla tej interwencji nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi i fakultatywnymi określonymi w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 w ich brzmieniu obowiązującym w dniu 15 marca tego roku.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony, mimo że szczegółowe wymogi dla interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 określone w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia różnią się od działań ochronnych obligatoryjnych lub fakultatywnych określonych w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 w ich brzmieniu obowiązującym w dniu 15 marca pierwszego roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub są z nimi sprzeczne, jeżeli:

1) to zobowiązanie jest realizowane zgodnie z tymi działaniami ochronnymi obligatoryjnymi lub fakultatywnymi, w odniesieniu do których wystąpiła ta różnica lub ta sprzeczność, i te działania zostały wskazane w planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, jako wymogi realizowanego zobowiązania albo

2) regionalny dyrektor ochrony środowiska, który sprawuje nadzór nad tym obszarem Natura 2000, potwierdził w formie pisemnej, na formularzu określonym w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, że ta interwencja może być realizowana zgodnie ze szczegółowymi wymogami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w odniesieniu do których wystąpiła ta różnica i ta sprzeczność z tymi działaniami ochronnymi obligatoryjnymi lub fakultatywnymi.

3. W przypadku gdy dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty nie zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych, a nie są to jednocześnie obszary specjalnej ochrony ptaków, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 jest przyznawana, jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska, który sprawuje nadzór nad tymi obszarami, potwierdził w formie pisemnej na formularzu określonym w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, że ta interwencja może być realizowana.

4. W przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna może być przyznana do gruntów położonych poza obszarem Natura 2000, jeżeli te grunty są objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach tej interwencji i zostały wyłączone z obszaru Natura 2000 w trakcie realizacji tego zobowiązania.

§ 15. W przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 4 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów, na których są uprawiane drzewa owocowe odmian wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r.

§ 16. 1. W przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. a płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych, na których są uprawiane rośliny:

1) odmian regionalnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129 oraz z 2025 r. poz. 1709), zwanych dalej „odmianami regionalnymi”, lub odmian amatorskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, zwanych dalej „odmianami amatorskimi”, wpisanych do rejestru odmian, o którym mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy, zwanego dalej „krajowym rejestrem”;

2) odmian marginalnych gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia wpisanych do krajowego rejestru lub zarejestrowanych we Wspólnym katalogu odmian roślin rolniczych, zwanych dalej „odmianami marginalnych gatunków roślin rolniczych”;

3) gatunków rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych wymienionych w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia;

4) gatunków rzadko uprawianych roślin zielarskich wymienionych w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

2. W przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych, na których są uprawiane rośliny, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.

3. W przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych, których łączna powierzchnia wynosi niemniej niż wielkość powierzchni plantacji nasiennych roślin odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych gatunków roślin rolniczych określona dla wytwarzania materiału siewnego kategorii kwalifikowany w przepisach o nasiennictwie.

4. Do gruntów ornych, na których jest uprawiana roślina:

1) danej odmiany regionalnej lub odmiany amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru,

2) danej odmiany marginalnych gatunków roślin rolniczych,

3) danego gatunku rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych wymienionego w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia,

4) danego gatunku rzadko uprawianych roślin zielarskich wymienionego w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia

- płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 5 jest przyznawana do łącznej powierzchni uprawy rośliny danego gatunku lub danej odmiany niewiększej niż 5 ha.

5. W przypadku gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 5 do powierzchni uprawy rośliny danego gatunku lub danej odmiany, o których mowa w ust. 4, większej niż 5 ha, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w danym roku jest przyznawana w pierwszej kolejności do powierzchni uprawy zadeklarowanej w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b, jednak niewiększej niż 5 ha, a w następnej kolejności do powierzchni uprawy zadeklarowanej w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. a, jednak niewiększej niż powierzchnia uprawy, która stanowi różnicę między powierzchnią 5 ha a powierzchnią uprawy, do której jest przyznawana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b.

6. Jeżeli rolnik we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 5 do powierzchni gruntów ornych, na której jest uprawiana roślina danego gatunku lub danej odmiany i której wielkość przekracza limit wskazany w ust. 4, uznaje się, że rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności do powierzchni gruntów równej temu limitowi.

§ 17. 1. W przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana, jeżeli liczba zwierząt zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego wariantu, które spełniają warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tego wariantu, wynosi co najmniej:

1) 4 krowy tej samej rasy objęte oceną w tym samym kierunku użytkowości - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 6 lit. a lub b,

2) 2 klacze tej samej rasy - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 6 lit. c, e, g lub i,

3) 1 ogier danej rasy - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 6 lit. d, f, h lub j,

4) 10 loch rasy puławskiej - w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 6 lit. l w zakresie rasy puławskiej,

5) 8 loch rasy złotnickiej białej lub 8 loch rasy złotnickiej pstrej - w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 6 lit. l w zakresie rasy złotnickiej białej oraz złotnickiej pstrej,

6) 30 owiec samic rasy merynos polski w starym typie, 15 owiec samic ras cakiel podhalański, barwna owca górska, polska owca pogórza, czarnogłówka, polska owca górska lub białogłowa owca mięsna albo 10 owiec samic pozostałych ras - w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 6 lit. k,

7) 3 kozy samice - w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 6 lit. m

- objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt.

2. (uchylony).28)

3. Płatność przysługuje niewięcej niż do:

1) 100 krów, 70 loch stada podstawowego rasy puławskiej, 100 loch rasy złotnickiej białej lub 100 loch rasy złotnickiej pstrej utrzymywanych w jednym stadzie lub

2) 50 klaczy rasy sokólskiej lub sztumskiej lub 80 klaczy pozostałych ras koni.

4. Jeżeli rolnik we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego do liczby zwierząt przekraczającej odpowiedni limit wskazany w ust. 3, uznaje się, że rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności do liczby zwierząt równej odpowiedniemu limitowi.

§ 18. 1. W przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 7 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych, na których są utrzymywane:

1) wieloletnie pasy kwietne założone z wykorzystaniem mieszanki roślin zawierającej gatunki roślin wymienione w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a;

2) ogródki bioróżnorodności założone z roślin:

a) o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-3, lub

b) gatunków roślin zielarskich wymienionych w ust. 5 pkt 2 lit. a załącznika nr 4 do rozporządzenia, lub

c) gatunków roślin warzywnych wymienionych w ust. 5 pkt 2 lit. b załącznika nr 4 do rozporządzenia, lub

d) gatunków, które były uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie są uprawiane na tym terytorium, których materiał siewny został pozyskany z kolekcji banków genów, w tym ich odmian, form, populacji lub genotypów

- w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 pkt 7 lit. b.

2. W ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b rolnik może w gospodarstwie założyć i utrzymywać maksymalnie dwa ogródki bioróżnorodności.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli rolnik, który założył i utrzymuje dwa ogródki bioróżnorodności w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b, jest:

1) spadkobiercą innego rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tego samego wariantu lub realizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach tego samego wariantu, lub

2) zapisobiercą windykacyjnym, który w wyniku śmierci innego rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego:

a) grunty objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tego samego wariantu, który został złożony przez tego rolnika, lub grunty objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez tego rolnika w ramach tego samego wariantu, lub

b) prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie gruntów, o których mowa w lit. a,

3) następcą prawnym rolnika innym niż następca prawny wymieniony w pkt 1 i 2, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tego samego wariantu lub realizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach tego samego wariantu, lub

4) nowym posiadaczem gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tego samego wariantu, który został złożony przez innego rolnika, lub gruntów objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach tego samego wariantu podjętym przez tego rolnika

- i kontynuuje realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach tego samego wariantu podjętego przez innego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem.

4. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b jest przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na których jest położony ogródek bioróżnorodności, którego powierzchnia jest niewiększa niż 0,5 ha.

5. Jeżeli rolnik we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego do powierzchni gruntów ornych, której wielkość przekracza limit, o którym mowa w ust. 4, uznaje się, że rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności do powierzchni gruntów równej temu limitowi.

§ 18a.29) 1. W przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 8 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do:

1) trwałych użytków zielonych, na których są spełnione szczegółowe warunki stosowania normy GAEC 2, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115, zwanej dalej „normą GAEC 2”, określone w § 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania (Dz. U. z 2025 r. poz. 1674 oraz z 2026 r. poz. 161), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie norm” - w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 8 lit. a,

2) gruntów ornych, na których są spełnione szczegółowe warunki stosowania normy GAEC 2 określone w § 1a pkt 2 rozporządzenia w sprawie norm - w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 8 lit. b,

3) gruntów ornych, na których są uprawiane mieszanki traw lub mieszanki traw i innych zielnych roślin pastewnych i są spełnione szczegółowe warunki stosowania normy GAEC 2 określone w § 1a pkt 2 rozporządzenia w sprawie norm - w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 8 lit. c

- stanowiących torfowiska lub obszary podmokłe objęte normą GAEC 2 określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2025 r. w sprawie torfowisk i obszarów podmokłych objętych normą GAEC 2 (Dz. U. poz. 307).

2. Jeżeli fragmenty działki rolnej nie stanowią torfowisk lub obszarów podmokłych objętych normą GAEC 2 określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2025 r. w sprawie torfowisk i obszarów podmokłych objętych normą GAEC 2, a suma ich powierzchni nie wynosi więcej niż 10 % powierzchni zadeklarowanej we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej tej działki rolnej, uznaje się, że warunek określony w ust. 1, zgodnie z którym grunty orne lub trwałe użytki zielone stanowią torfowiska i obszary podmokłe objęte normą GAEC 2 określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2025 r. w sprawie torfowisk i obszarów podmokłych objętych normą GAEC 2, jest spełniony na całej powierzchni tej działki rolnej.

3. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 8 lit. c grunt orny objęty tym zobowiązaniem stanie się trwałym użytkiem zielonym, to zobowiązanie jest kontynuowane, a płatność za jego realizację jest przyznawana do trwałych użytków zielonych, na których są spełnione szczegółowe warunki stosowania normy GAEC 2 określone w § 1a pkt 1 rozporządzenia w sprawie norm.

4. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 8 lit. c nie może być przyznana rolnikowi do gruntów, które stały się gruntami ornymi w wyniku nieprzestrzegania przez tego rolnika na trwałych użytkach zielonych szczegółowych warunków stosowania normy GAEC 2 określonych w § 1a pkt 1 rozporządzenia w sprawie norm.

§ 18b.29) W przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych, które były objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW podjętym w 2022 r. w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, z tym że w przypadku gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, ta płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do tych gruntów ornych, w odniesieniu do których:

1) został uzyskany wpis do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych wymagany na podstawie art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 oraz z 2026 r. poz. 1004);

2) rolnik ubiega się o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, za ten sam rok i są spełnione warunki przyznania tej pomocy.

§ 18c.29) 1. W przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 10 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do:

1) trwałych użytków zielonych, które były objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW podjętym w 2022 r. w ramach Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, na których występują:

a) siedliska przyrodnicze, których typy są wymienione w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 10 lit. a-g lub

b) siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 10 lit. i-l

- jeżeli te trwałe użytki zielone są położone na specjalnym obszarze ochrony siedlisk, na obszarze specjalnej ochrony ptaków lub na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty;

2) obszarów przyrodniczych, które były objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW podjętym w 2022 r. w ramach Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, na których występują:

a) siedliska przyrodnicze, których typy są wymienione w ust. 3 pkt 1 lit. b, c lub f załącznika nr 4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 10 lit. b, c, f oraz g lub

b) siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 10 lit. i-l

- jeżeli te obszary przyrodnicze są położone na specjalnym obszarze ochrony siedlisk, na obszarze specjalnej ochrony ptaków lub na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty;

3) trwałych użytków zielonych położonych na obszarze specjalnej ochrony ptaków, które były objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW podjętym w 2022 r. w ramach wariantu 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) - w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 10 lit. h.

2. W przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 10 lit. h-l płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna może być przyznana do trwałych użytków zielonych lub obszarów przyrodniczych, o których mowa w ust. 1, położonych poza obszarem Natura 2000, jeżeli są one objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach tych wariantów i zostały wyłączone z obszaru Natura 2000 w trakcie jego realizacji lub w trakcie realizacji odpowiedniego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW w ramach Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 podjętego w 2022 r.

§ 18d.29) W przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 11 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do położonych poza obszarem Natura 2000:

1) trwałych użytków zielonych, które były objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW podjętym w 2022 r. w ramach Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 i na których występują siedliska przyrodnicze, których typy są wymienione w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW;

2) obszarów przyrodniczych, które były objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW podjętym w 2022 r. w ramach Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 i na których występują siedliska przyrodnicze, których typy są wymienione w ust. 3 pkt 1 lit. b, c lub f załącznika nr 4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 11 lit. b, c, f oraz g.

§ 19. 1. Wysokość stawek płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej dla poszczególnych interwencji lub wariantów w ramach interwencji jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Przy ustalaniu wysokości płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przysługującej do gruntów uwzględnia się powierzchnię działek rolnych lub działek przyrodniczych, niewiększą jednak niż maksymalny kwalifikujący się obszar, o którym mowa w art. 2 ust. 7 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1172 z dnia 4 maja 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej oraz stosowania i obliczania wysokości kar administracyjnych w związku z warunkowością (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 12, z późn. zm.), określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 20. 1.30) W przypadku gdy powierzchnia obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 2 lub 11 lub interwencji wymienionej w § 3 pkt 9, nie przekracza 50 ha, ta płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości 100 % stawki płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej określonej w lp. 2, 9 lub 11 załącznika nr 5 do rozporządzenia za powierzchnię obszaru zatwierdzonego wynoszącą od 0,1 ha do 50 ha.

2.30) W przypadku realizacji jednego wariantu w ramach interwencji wymienionych w § 3 pkt 2 lub 11 lub interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 i gdy powierzchnia obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach danego wariantu lub tej interwencji, przekracza 50 ha, ta płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:

1) 100 % stawki płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej określonej odpowiednio w lp. 2, 11 lub 9 załącznika nr 5 do rozporządzenia za powierzchnię obszaru zatwierdzonego wynoszącą od 0,1 ha do 50 ha;

2) 75 % stawki płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej określonej odpowiednio w lp. 2, 11 lub 9 załącznika nr 5 do rozporządzenia za powierzchnię obszaru zatwierdzonego wynoszącą powyżej 50 ha do 100 ha;

3) 60 % stawki płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej określonej odpowiednio w lp. 2, 11 lub 9 załącznika nr 5 do rozporządzenia za powierzchnię obszaru zatwierdzonego wynoszącą powyżej 100 ha.

3.30) W przypadku realizacji więcej niż jednego wariantu interwencji wymienionych w § 3 pkt 2 lub 11 i gdy łączna powierzchnia obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wszystkich realizowanych wariantów danej interwencji, przekracza 50 ha, ale nie przekracza 100 ha, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach poszczególnych wariantów jest przyznawana w wysokości:

1) 100 % stawki płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej określonej w lp. 2 lub 11 załącznika nr 5 do rozporządzenia za powierzchnię obszaru zatwierdzonego:

a) stanowiącą iloczyn:

- 50 ha oraz

- procentowego udziału powierzchni obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach danego wariantu interwencji wymienionych w § 3 pkt 2 lub 11, w łącznej powierzchni obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wszystkich realizowanych wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 2 lub 11,

b) niewiększą niż 50 ha;

2) 75 % stawki płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej określonej w lp. 2 lub 11 załącznika nr 5 do rozporządzenia za pozostałą powierzchnię obszaru zatwierdzonego.

4.30) W przypadku realizacji więcej niż jednego wariantu interwencji wymienionych w § 3 pkt 2 lub 11 i gdy łączna powierzchnia obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wszystkich realizowanych wariantów danej interwencji, przekracza 100 ha, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach poszczególnych wariantów jest przyznawana w wysokości:

1) 75 % stawki płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej określonej w lp. 2 lub 11 załącznika nr 5 do rozporządzenia za powierzchnię obszaru zatwierdzonego:

a) stanowiącą iloczyn:

- 50 ha oraz

- procentowego udziału powierzchni obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach danego wariantu interwencji wymienionych w § 3 pkt 2 lub 11, w łącznej powierzchni obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wszystkich realizowanych wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 2 lub 11,

b) niewiększą niż 50 ha;

2) 60 % stawki płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej określonej w lp. 2 lub 11 załącznika nr 5 do rozporządzenia za pozostałą powierzchnię obszaru zatwierdzonego.

5.31) Udział, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a tiret drugie i ust. 4 pkt 1 lit. a tiret drugie, ustala się do ośmiu miejsc po przecinku, a wyrażoną w hektarach powierzchnię obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach poszczególnych wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 2 lub 11 - do dwóch miejsc po przecinku.

6. W przypadku gdy o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 2 lub 11 lub w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu tej płatności danej spółdzielni, na jej wniosek:32)

1) wielkość powierzchni obszaru zatwierdzonego wskazaną w ust. 1 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tej wielkości powierzchni oraz liczby członków tej spółdzielni,

2) górną granicę przedziału powierzchniowego wskazanego w ust. 1 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tej górnej granicy tego przedziału powierzchniowego oraz liczby członków tej spółdzielni,

3) wielkość powierzchni obszaru zatwierdzonego wskazaną w ust. 2 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tej wielkości powierzchni oraz liczby członków tej spółdzielni,

4) górną granicę przedziału powierzchniowego wskazanego w ust. 2 pkt 1 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tej górnej granicy przedziału powierzchniowego oraz liczby członków tej spółdzielni,

5) dolną i górną granicę przedziału powierzchniowego wskazanego w ust. 2 pkt 2 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn odpowiednio tej dolnej i górnej granicy przedziału powierzchniowego oraz liczby członków tej spółdzielni,

6) wielkość powierzchni wskazanej w ust. 2 pkt 3 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tej wielkości powierzchni oraz liczby członków tej spółdzielni,

7) dolną i górną granicę przedziału powierzchniowego wskazanego w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn odpowiednio tej dolnej i górnej granicy przedziału powierzchniowego oraz liczby członków tej spółdzielni,

8) wielkość powierzchni wskazanych w ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i lit. b ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn odpowiednio tych wielkości powierzchni oraz liczby członków tej spółdzielni,

9) wielkość powierzchni obszaru zatwierdzonego wskazaną w ust. 4 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tej wielkości powierzchni oraz liczby członków tej spółdzielni,

10) wielkość powierzchni wskazanych w ust. 4 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i lit. b ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn odpowiednio tych wielkości powierzchni oraz liczby członków tej spółdzielni

- jeżeli ta spółdzielnia poddała się badaniu lustracyjnemu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2026 r. poz. 521), w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.

§ 21. 1. Rolnikowi i zarządcy może zostać przyznana kwota przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych, o których mowa w art. 70 ust. 4 rozporządzenia 2021/2115, zwanych dalej „kosztami transakcyjnymi”:

1) w pierwszym roku realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub w drugim roku jego realizacji, jeżeli ta kwota nie została przyznana w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania, poniesionych z tytułu sporządzenia w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji tego zobowiązania lub w roku rozpoczęcia jego realizacji, lub w drugim roku realizacji tego zobowiązania dokumentacji przyrodniczej dla powierzchni siedlisk przyrodniczych lub siedlisk lęgowych ptaków położonych na trwałych użytkach zielonych lub na obszarach przyrodniczych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i objętych obszarem zatwierdzonym, jeżeli w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego jest wymagane posiadanie takiej dokumentacji - w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2,

2) w pierwszym roku realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego poniesionych z tytułu sporządzenia przy udziale eksperta przyrodniczego części szczegółowej planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, dla powierzchni siedlisk przyrodniczych lub siedlisk lęgowych ptaków położonych na trwałych użytkach zielonych lub na obszarach przyrodniczych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i objętych obszarem zatwierdzonym - w przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 i 2,

3) poniesionych z tytułu wykonania w laboratoriach urzędowych, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, lub w laboratoriach akredytowanych, o których mowa w art. 44 ust. 3 tej ustawy, oceny wytworzonego materiału siewnego potwierdzającej wymaganą jakość wytworzonego materiału siewnego gatunków lub odmian roślin uprawianych na gruntach ornych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i objętych obszarem zatwierdzonym - w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b

- jeżeli są spełnione warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danej interwencji lub wariantu.

2. Koszty transakcyjne i wysokość kwoty przeznaczonej na refundację tych kosztów są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

3. Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, ustala się zgodnie odpowiednio z ust. 1 pkt 1 lub 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia.

4. (uchylony).

5. Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się zgodnie z ust. 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia, z tym że ta kwota nie może przekraczać 20 % wysokości płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b przyznanej za rok, w którym została dokonana ocena wytworzonego materiału siewnego, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 22. 1. Rolnikowi i zarządcy może zostać przyznana dodatkowa płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do powierzchni obszarów przyrodniczych, która:

1) w danym roku została zalana lub podtopiona, przy czym zalanie lub podtopienie występuje, gdy stan wysycenia profilu glebowego wodą utrzymuje się na poziomie przynajmniej 80 % co najmniej przez 12 następujących po sobie dni w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września, co potwierdza wykaz działek wraz z danymi przestrzennymi tych działek oraz zalanego lub podtopionego obszaru na tych działkach sporządzany corocznie przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy,

2)33) jest położona na działkach przyrodniczych, na których jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 10 albo 11, z wyłączeniem wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. c, pkt 10 lit. c i pkt 11 lit. c, i które są objęte obszarem zatwierdzonym w ramach wariantów interwencji wymienionych odpowiednio w § 3 pkt 1, 2, 10 albo 11, z wyłączeniem wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. c, pkt 10 lit. c i pkt 11 lit. c

- o zwartym obszarze w gospodarstwie wynoszącym co najmniej 0,1 ha.

2. Wykaz wraz z danymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy udostępnia Agencji niepóźniej niż do dnia 2 października danego roku.

3. Wysokość płatności, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn stawki płatności w wysokości 280 zł/ha i powierzchni obszarów przyrodniczych objętej obszarem zatwierdzonym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Do ustalania wysokości płatności, o której mowa w ust. 1, przepis § 19 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Do ustalania wysokości płatności, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 20.

§ 23. 1. Rolnikowi realizującemu zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 6 lit. a lub b może zostać przyznana dodatkowa płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do buhaja, który w okresie realizacji tego zobowiązania był objęty tym zobowiązaniem i został udostępniony centrum pozyskiwania nasienia w celu pozyskania od niego nasienia.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony, jeżeli rolnik złoży zaświadczenie wydane przez podmiot realizujący i koordynujący działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy potwierdzające, że nasienie od buhaja, o którym mowa w ust. 1, zostało pobrane, do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 30 września roku, w którym ten rolnik ubiega się o przyznanie płatności, o której mowa w ust. 1.

3. Płatność, o której mowa w ust. 1, może być przyznana do danej sztuki zwierzęcia jednorazowo.

4. Wysokość płatności, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn stawki płatności, która wynosi 15 131 zł/szt., i liczby zwierząt zatwierdzonych, które spełniają warunek, o którym mowa w ust. 1.

5. W przypadku gdy z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, wynika, że buhaj, o którym mowa w ust. 1, został udostępniony centrum pozyskiwania nasienia, jednak nie było możliwe pozyskanie od niego nasienia, płatność, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w wysokości 60 % wysokości tej płatności ustalonej zgodnie z ust. 4.

6. W przypadku gdy rolnik nie złożył w terminie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do złożenia tego zaświadczenia.

7. Złożenie przez rolnika zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok uważa się za dokonane w terminie.

§ 24. 1. Wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, poza elementami podania określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), z wyłączeniem adresu, zawiera:

1) oświadczenie o:

a) działkach referencyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1172 z dnia 4 maja 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej oraz stosowania i obliczania wysokości kar administracyjnych w związku z warunkowością, zwanych dalej „działkami referencyjnymi”,

b) sposobie użytkowania działek referencyjnych w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, zawierające wskazanie co najmniej:

- interwencji lub wariantu realizowanych na danej działce referencyjnej oraz powierzchni deklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej,

-34) roślin uprawnych uprawianych na danej działce referencyjnej zadeklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 5, wariantów wymienionych w § 3 pkt 8 lit. b lub c lub interwencji wymienionej w § 3 pkt 9, a w przypadku uprawy w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 5 roślin odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych gatunków roślin rolniczych - również nazw tych odmian,

- gatunków oraz odmian drzew uprawianych na danej działce referencyjnej zadeklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 4,

- gatunków roślin wymienionych w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia wchodzących w skład mieszanki roślin wykorzystanej do założenia wieloletniego pasa kwietnego na danej działce referencyjnej zadeklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a,

- gatunków roślin, które są uprawiane na działce referencyjnej zadeklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b, w tym ich odmian, form, populacji lub genotypów,

-35) mieszanek roślin uprawnych uprawianych na danej działce referencyjnej zadeklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach interwencji, o której mowa w § 3 pkt 9;

2) oświadczenia oraz informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, wskazane w przepisach ustawy o Planie Strategicznym lub w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 tej ustawy, niewymienione w pkt 1;

3) oświadczenia i zobowiązania rolnika lub zarządcy związane z realizacją zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego;

4) informację o załącznikach dołączonych do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

2. W przypadku gdy o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 2 lub 11 lub interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników:36)

1) wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej zawiera oświadczenie, że o przyznanie tej płatności ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, oraz wniosek o przyznanie tej płatności z uwzględnieniem liczby członków danej spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników oraz

2) do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej dołącza się:

a) oświadczenie o liczbie członków danej spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników, którzy mają zostać uwzględnieni przy przyznawaniu tej płatności zgodnie z § 20 ust. 6,

b) oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, o poddaniu się danej spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników temu badaniu lub inny dokument potwierdzający, że dana spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników poddała się temu badaniu, albo oświadczenie danej spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników o poddaniu się temu badaniu.

3. Rolnik i zarządca informują kierownika biura powiatowego Agencji o zmianach w zakresie informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jakie zaszły od dnia złożenia tego wniosku, niepóźniej niż do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

4. Oczywiste błędy, które mogą być bezpośrednio zidentyfikowane w wyniku sprawdzenia informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz w dokumentach dołączonych do tego wniosku, mogą zostać poprawione przez rolnika lub zarządcę po złożeniu tego wniosku, jednak niepóźniej niż do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności.

§ 25. 1. (uchylony).

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. (uchylony).

5. Do wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i kolejnych płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 dołącza się kopię sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję dokumentu obejmującego oświadczenia:

1) rolnika,

2) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek,

3) podmiotu realizującego i koordynującego działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego - w przypadku bydła domowego (Bos taurus), koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek

- zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, które zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych.

6. Do wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i kolejnych płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 dołącza się sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie o zwierzętach, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tej interwencji, z podaniem numerów identyfikacyjnych tych zwierząt.

§ 26. 1. W przypadku gdy do rolnika lub zarządcy mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2, lub gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 5 pkt 1 lub 2 lub § 14 ust. 2 pkt 1, rolnik lub zarządca składają do dnia 31 lipca roku, w którym określono te wymogi, do kierownika biura powiatowego Agencji kopie stron planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia. Przepis ten stosuje się również w przypadku, gdy te wymogi ulegną zmianie w trakcie kolejnego roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

2. W przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 rolnik lub zarządca składają do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 lipca pierwszego roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego:

1) kopie stron planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, na których jest zawarte oświadczenie eksperta przyrodniczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierające podpis eksperta przyrodniczego, przy którego udziale został sporządzony ten plan;

2) kopię pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 12 ust. 5 pkt 2, jeżeli wymogi realizowanego wariantu różnią się od działań ochronnych obligatoryjnych lub fakultatywnych określonych w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 w ich brzmieniu obowiązującym w dniu 15 marca tego roku i są z nimi sprzeczne - w przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1;

3) kopię pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 12 ust. 6, jeżeli dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, które nie są obszarami specjalnej ochrony ptaków, nie zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. h-k;

4) kopię pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 12 ust. 2b:

a) pkt 1, jeżeli na obszarze, który w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania znajduje się w granicach zasięgu występowania derkacza lub obszaru wdrażania działań ochronnych obligatoryjnych lub fakultatywnych dla derkacza określonych w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000, objętych warstwami cyfrowymi opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i udostępnionymi Agencji, jest realizowany wariant interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 inny niż wariant wymieniony w § 3 pkt 1 lit. k,

b) pkt 2, jeżeli na obszarze, który w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania znajduje się w granicach warstw cyfrowych GIOŚ i nie znajduje się w granicach zasięgu występowania dubelta lub wodniczki lub obszaru wdrażania działań ochronnych obligatoryjnych lub fakultatywnych dla dubelta lub wodniczki określonych w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000, objętych warstwami cyfrowymi opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i udostępnionymi Agencji, jest realizowany wariant interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 inny niż warianty wymienione odpowiednio w § 3 pkt 1 lit. i - w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta - lub § 3 pkt 1 lit. j.

3. W przypadku:

1) gdy do rolnika lub zarządcy mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 2, lub gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 5 pkt 1, oświadczenie eksperta przyrodniczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawiera również informację, że do rolnika lub zarządcy mają zastosowanie te wymogi lub że te okoliczności wystąpiły;

2) wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. h oraz i oraz pkt 2 lit. h oraz i oświadczenie eksperta przyrodniczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawiera również informację, jaki gatunek ptaka został stwierdzony.

4. W przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 rolnik lub zarządca:

1) przesyłają kopię dokumentacji przyrodniczej do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego do dnia 30 listopada pierwszego roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach tych wariantów;

2) składają potwierdzenie przesłania kopii dokumentacji przyrodniczej, o której mowa w pkt 1, zawierające imię i nazwisko oraz numer indentyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, rolnika lub zarządcy realizujących zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w pkt 1, do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 30 listopada pierwszego roku realizacji tego zobowiązania, a jeżeli to potwierdzenie nie zawiera imienia i nazwiska lub numeru indentyfikacyjnego - składają to potwierdzenie oraz kopię pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej, której dotyczy to potwierdzenie.

5. Przepisy ust. 4 stosuje się również w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3, z tym że terminy, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, upływają odpowiednio:

1) 30 listopada roku, w którym rolnik lub zarządca złożyli wniosek o przyznanie drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach tych wariantów;

2) 30 listopada roku, w którym rolnik lub zarządca złożyli wniosek o przyznanie drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach tych wariantów.

6. W przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 lipca pierwszego roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego:

1) kopie stron planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, na których jest zawarte oświadczenie doradcy rolnośrodowiskowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierające podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy którego udziale został sporządzony ten plan;

2) kopię pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, jeżeli wymogi tej interwencji różnią się od działań ochronnych obligatoryjnych lub fakultatywnych określonych w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 w ich brzmieniu obowiązującym w dniu 15 marca tego roku i są z nimi sprzeczne;

3) kopię pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 14 ust. 3, jeżeli dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, które nie są obszarami specjalnej ochrony ptaków, nie zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych.

7. W przypadku gdy do rolnika mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a, lub gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1, oświadczenie doradcy rolnośrodowiskowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawiera również informację, że do rolnika mają zastosowanie te wymogi lub że te okoliczności wystąpiły.

8. Rolnik lub zarządca składają do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 lipca roku, w którym podjęli zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w ramach którego jest wymagane posiadanie planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

2) w formie wykazu:

a) działek rolnych lub działek przyrodniczych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a załącznika nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku realizacji wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. a lub b lub w § 3 pkt 7 lit. b - wskazanie wielkości obszaru objętego tym zobowiązaniem,

b) realizowanych zobowiązań w ramach interwencji lub wariantów interwencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

c) lat realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia

- z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w pkt 2, i informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy którego udziale został sporządzony ten plan, a w przypadku gdy ten plan został sporządzony przy udziale eksperta przyrodniczego - podpis tego eksperta.

9. W przypadku zmiany w planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia, w ramach realizowanego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub w przypadku zmiany w tym planie wynikającej z podjęcia nowego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego rolnik lub zarządca składają do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 lipca roku, w którym nastąpiła ta zmiana, kopie stron tego planu, o których mowa w ust. 8, z tym że kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również wskazanie daty sporządzenia tej zmiany.

9a. W przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. a rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego lub materiału siewnego kategorii standard roślin odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych gatunków roślin rolniczych - do dnia 31 lipca:

1) roku, w którym została rozpoczęta w ramach tego wariantu uprawa rośliny danej odmiany regionalnej lub odmiany amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru lub odmiany marginalnych gatunków roślin rolniczych;

2) czwartego roku uprawy w ramach tego wariantu rośliny danej odmiany regionalnej lub odmiany amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru lub odmiany marginalnych gatunków roślin rolniczych.

9b. Przepisu ust. 9a pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do odmian regionalnych i odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru oraz odmian marginalnych gatunków roślin rolniczych, które są bylinami.

10. W przypadku wytwarzania materiału siewnego w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej:

1) świadectwo oceny laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru, lub odmian marginalnych gatunków roślin rolniczych, a w przypadku roślin gatunków rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych wymienionych w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia - informację o wynikach badania materiału siewnego uzyskanego z roślin uprawianych w tym roku w ramach tego wariantu, wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie, lub

2) sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub rośliny będącej byliną, z tym że to oświadczenie składa się w pierwszym roku uprawy tej rośliny dwuletniej lub rośliny będącej byliną.

10a. W przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji:

1) dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego lub materiału siewnego kategorii standard roślin odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych gatunków roślin rolniczych - do dnia 31 lipca:

a) roku, w którym została rozpoczęta w ramach tego wariantu uprawa rośliny danej odmiany regionalnej lub odmiany amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru lub odmiany marginalnych gatunków roślin rolniczych,

b) czwartego roku uprawy w ramach tego wariantu rośliny danej odmiany regionalnej lub odmiany amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru lub odmiany marginalnych gatunków roślin rolniczych;

2) kopię protokołu przekazania materiału siewnego przez bank genów, jeżeli w ramach tego wariantu jest prowadzona uprawa roślin, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 lit. d - do dnia 31 lipca roku, w którym została rozpoczęta w ramach tego wariantu uprawa tych roślin.

10b. Przepisu ust. 10a pkt 1 lit. b nie stosuje się w odniesieniu do odmiany regionalnej lub odmiany amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru lub odmiany marginalnych gatunków roślin rolniczych, które są bylinami.

10c.37) W przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej:

1) kopię dokumentu:

a) zawierającego wyniki analizy gleby pobranej zgodnie z normą w zakresie pobierania próbek do badań agrochemicznych gleby z poszczególnych działek rolnych położonych na gruntach ornych będących w posiadaniu tego rolnika, na których wykonano analizę, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone podjętego w 2022 r., w laboratorium okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub w innym laboratorium, które wykonuje badania agrochemiczne gleb tą samą metodą, którą została wykonana analiza, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW,

b) sporządzonego przez podmiot, który wykonał analizę gleby określoną w lit. a;

2) oświadczenie o działkach rolnych, o których mowa w pkt 1 lit. a, których dotyczą wyniki analizy gleby zawarte w kopii dokumentu, o której mowa w pkt 1, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję.

10d.37) W przypadku gdy do rolnika lub zarządcy mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 5 ust. 5a, rolnik lub zarządca składają do dnia 31 lipca roku, w którym określono te wymogi, do kierownika biura powiatowego Agencji informację zawierającą wskazanie realizowanej interwencji lub wariantu oraz tych wymogów, sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję. Przepis ten stosuje się również w przypadku, gdy te wymogi ulegną zmianie.

10e.37) Informacji, o której mowa w ust. 10d zdanie pierwsze, nie składa się w przypadku, gdy w danym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego rolnik lub zarządca dokonają dopuszczalnej w ramach tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego zmiany sposobu użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego, pastwiskowego lub naprzemiennego.

11. W przypadku gdy ekspert przyrodniczy w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c załącznika nr 3 do rozporządzenia, lub doradca rolnośrodowiskowy w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d załącznika nr 3 do rozporządzenia, wskazali, że grunty zadeklarowane przez rolnika lub zarządcę w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego nie są położone na obszarze Natura 2000, dla którego zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych, a Agencja ustali w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania, że te grunty są położone na obszarze Natura 2000, dla którego zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa rolnika lub zarządcę na piśmie do złożenia kopii:

1) stron planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, na których jest zawarte oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c lub d załącznika nr 3 do rozporządzenia, poprawione zgodnie z ustaleniami Agencji;

2) pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 12 ust. 5 pkt 2 lub § 14 ust. 2 pkt 2, jeżeli wymogi realizowanej interwencji lub realizowanego wariantu różnią się od działań ochronnych obligatoryjnych lub fakultatywnych określonych w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 w ich brzmieniu obowiązującym w dniu 15 marca pierwszego roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego i są z nimi sprzeczne;

3) stron planu działalności rolnośrodowiskowej, o których mowa w ust. 1 - w przypadku gdy w wyniku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c lub d załącznika nr 3 do rozporządzenia, poprawionego zgodnie z ustaleniami Agencji:

a) do rolnika lub zarządcy mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2, lub

b) zmianie uległy wymogi, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2.

12.38) W przypadku gdy rolnik lub zarządca nie dokonali czynności, o których mowa w ust. 1, 2, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2, ust. 6, 8-9a, 10a, 10c lub 10d, w terminach określonych w tych przepisach, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa rolnika lub zarządcę na piśmie do dokonania danej czynności.

13.39) Czynności, o których mowa w ust. 1, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2, ust. 8-9a, 10a, 10c, 10d lub 11, dokonane do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok uważa się za dokonane w terminie.

14. Czynności, o których mowa w ust. 2 lub 6, dokonane:

1) w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 12,

2) po dniu 31 lipca pierwszego roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, a przed dniem doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 12

- uważa się za dokonane w terminie.

§ 27. 1. Rolnik lub zarządca zaznaczają we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych:

1) powierzchnie, na których są realizowane poszczególne interwencje lub ich warianty;

2)40) części obszarów, na których jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 10 i 11 lub interwencji wymienionej w § 3 pkt 3, które mają pozostać nieskoszone w danym roku;

3) miejsca na obszarze, na którym jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 4, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r.;

4) części obszarów, na których jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a, które będą skoszone w danym roku.

2. Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, to we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych zaznacza granice działek referencyjnych, do których nie ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

3. W przypadku zwiększenia wielkości obszaru gruntów, na których jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, przepisy ust. 1 pkt 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 28. 1. W przypadku śmierci rolnika lub zarządcy, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, spadkobierca rolnika lub zarządcy może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności na miejsce zmarłego rolnika lub zarządcy, jeżeli:

1) objął w posiadanie stado objęte tym wnioskiem złożonym przez tego rolnika;

2) grunty, które były objęte tym wnioskiem, były w posiadaniu rolnika lub zarządcy lub ich spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tej płatności, z tym że warunek posiadania numeru identyfikacyjnego, który może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności, uznaje się za spełniony, nawet jeżeli spadkobiercy został nadany numer identyfikacyjny, który nie może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności.

2. Spadkobierca rolnika lub zarządcy wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na miejsce zmarłego rolnika lub zarządcy na wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którą ubiegali się ten rolnik lub zarządca, złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

4. Spadkobierca rolnika lub zarządcy podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika lub zarządcy dołącza:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) w przypadku gdy postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało zakończone:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 558) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, albo

c) oświadczenie tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego tego rolnika lub zarządcy, albo

3) wypis albo odpis aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

6. W przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 do wniosku dołącza się również kopię sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję dokumentu obejmującego oświadczenia:

1) spadkobiercy rolnika,

2) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek,

3) podmiotu realizującego i koordynującego działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego - w przypadku bydła domowego (Bos taurus), koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek

- zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, które zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, spadkobierca rolnika lub zarządcy składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

8. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika lub zarządcy, spadkobierca rolnika lub zarządcy, który wstępuje do postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej:

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) składa wraz z odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

- oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika lub zarządcy, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce zmarłego rolnika lub zarządcy i przyznanie temu spadkobiercy tej płatności.

9. Zgoda, o której mowa w ust. 8, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przez spadkobiercę rolnika lub zarządcy będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, decyzję w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej spadkobiercy rolnika lub zarządcy wydaje się po złożeniu przez tego spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

11. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika lub zarządcy nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, stado lub grunty objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożonym przez tego rolnika lub zarządcę, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tego stada lub tych gruntów, przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio.

§ 29. 1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub zarządcy lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności następca prawny tego rolnika lub zarządcy może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie przyznania tej płatności na miejsce tego rolnika lub zarządcy, jeżeli:

1) następca prawny tego rolnika objął w posiadanie stado objęte tym wnioskiem;

2) grunty, które były objęte tym wnioskiem, były w posiadaniu rolnika lub zarządcy lub jego następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tej płatności.

2. Następca prawny rolnika lub zarządcy wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na miejsce rolnika lub zarządcy na wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którą ubiegali się ten rolnik lub zarządca, złożony w terminie 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

4. Następca prawny rolnika lub zarządcy podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika lub zarządcy dołącza:

1) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;

2) kopię sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję dokumentu obejmującego oświadczenia:

a) tego następcy,

b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek,

c) podmiotu realizującego i koordynującego działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego - w przypadku bydła domowego (Bos taurus), koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek

- zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, które zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - w przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6.

§ 30. 1. W przypadku przeniesienia w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy posiadania stada lub gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożonym przez rolnika lub zarządcę, w okresie od dnia złożenia tego wniosku do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, nowy posiadacz:

1) tego stada może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na miejsce tego rolnika;

2) tych gruntów może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na miejsce tego rolnika lub zarządcy, jeżeli przeniesienie posiadania tych gruntów zostało dokonane niepóźniej niż do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej;

3) spełnia warunki do przyznania tej płatności.

2. Wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na miejsce rolnika lub zarządcy następuje na wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej nowego posiadacza:

1) stada, o którym mowa w ust. 1, złożony w terminie 7 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania tego stada;

2) gruntów, o których mowa w ust. 1, złożony w terminie do dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

3. Terminy, o których mowa w ust. 2, nie podlegają przywróceniu.

4. Nowy posiadacz stada lub gruntów, o których mowa w ust. 1, podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz stada lub gruntów, o których mowa w ust. 1, dołącza:

1) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie tego stada lub tych gruntów, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;

2) kopię sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję dokumentu obejmującego oświadczenia:

a) tego posiadacza,

b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek,

c) podmiotu realizującego i koordynującego działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego - w przypadku bydła domowego (Bos taurus), koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek

- zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, które zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - w przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 6.

6. Jeżeli posiadanie stada lub gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożonym przez rolnika lub zarządcę zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów, nowy posiadacz tego stada lub tych gruntów wstępujący do postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczenia współposiadaczy, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego posiadacza na miejsce rolnika lub zarządcy i przyznanie mu tej płatności.

7. W przypadku przeniesienia posiadania gruntów, o którym mowa w ust. 1, dokonanego po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, ta płatność przysługuje dotychczasowemu posiadaczowi tych gruntów, jeżeli są spełnione warunki do jej przyznania.

§ 31. 1. W przypadku śmierci rolnika lub zarządcy, która nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, ale zanim ten rolnik lub zarządca złożyli wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za kolejny rok, spadkobiercy rolnika lub zarządcy może być przyznana kolejna płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, jeżeli:

1) objął w posiadanie stado objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez tego rolnika;

2) grunty, które były objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez tego rolnika lub zarządcę, były w posiadaniu tego rolnika lub zarządcy lub ich spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym zostanie złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tej płatności inne niż warunki wymienione w pkt 1 lub 2, z tym że warunek posiadania numeru identyfikacyjnego, który może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności, uznaje się za spełniony, nawet jeżeli spadkobiercy został nadany numer identyfikacyjny, który nie może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca rolnika lub zarządcy składa wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w terminie:

1) 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku;

2) określonym do składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych.

3. Jeżeli spadkobierca rolnika lub zarządcy nie złożył wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 2, przed upływem terminu określonego w ust. 2 pkt 2, nie przyznaje się mu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok. Ten spadkobierca jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za następne lata.

4. Do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika lub zarządcy oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 25 dołącza złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez tego rolnika lub tego zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem.

5. Do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 2, dołącza się również:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) w przypadku gdy postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało zakończone:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, albo

c) oświadczenie spadkobiercy rolnika lub zarządcy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika lub zarządcy, którego jest spadkobiercą - w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo

3) wypis albo odpis aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

6. Do trybu przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok spadkobiercy rolnika lub zarządcy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 28 ust. 7-10.

7. Jeżeli śmierć rolnika lub zarządcy nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, spadkobiercy rolnika lub zarządcy może być przyznana kolejna płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, jeżeli:

1) objął w posiadanie stado objęte wnioskiem o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przez tego rolnika;

2) grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok, były w posiadaniu rolnika lub zarządcy lub ich spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tej płatności inne niż warunki wymienione w pkt 1 lub 2, z tym że warunek posiadania numeru identyfikacyjnego, który może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności, uznaje się za spełniony, nawet jeżeli spadkobiercy został nadany numer identyfikacyjny, który nie może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, spadkobierca rolnika lub zarządcy wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności na miejsce zmarłego rolnika lub zarządcy na wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, do trybu przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok spadkobiercy rolnika lub zarządcy stosuje się odpowiednio przepisy § 28 ust. 3-10, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza on również złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez tego rolnika lub zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem.

10. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika lub zarządcy nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, stado lub grunty objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez rolnika lub zarządcę, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tego stada lub tych gruntów, przepisy ust. 1-5, 7 i 8 stosuje się odpowiednio, a w przypadku, o którym mowa w:

1) ust. 1 - do trybu przyznawania zapisobiercy windykacyjnemu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok stosuje się odpowiednio przepisy § 28 ust. 7-10;

2) ust. 7 - do trybu przyznawania zapisobiercy windykacyjnemu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok stosuje się odpowiednio przepisy § 28 ust. 3-10, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, zapisobierca windykacyjny dołącza również złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez rolnika lub zarządcę, którzy ustanowili zapis windykacyjny na rzecz tego zapisobiercy, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem.

§ 32. 1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub zarządcy lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 31, które nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, ale zanim ten rolnik lub zarządca złożyli wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za kolejny rok, następcy prawnemu rolnika lub zarządcy może być przyznana kolejna płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, jeżeli:

1) objął w posiadanie stado objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez tego rolnika;

2) grunty, które były objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez tego rolnika lub zarządcę, były w posiadaniu rolnika lub zarządcy lub ich następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym zostanie złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tych płatności inne niż warunki wymienione w pkt 1 lub 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika lub zarządcy składa wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w terminie:

1) 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne;

2) w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych.

3. Jeżeli następca prawny rolnika lub zarządcy nie złożył wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 2, przed upływem terminu określonego w ust. 2 pkt 2, nie przyznaje się płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok, a następca prawny rolnika lub zarządcy jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za następne lata.

4. Do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 2, oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 25 następca prawny rolnika lub zarządcy dołącza:

1) złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do:

a) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez tego rolnika lub zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,

b) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kar, o których mowa w § 41, jakie zostałyby nałożone na tego rolnika lub tego zarządcę, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przez tego rolnika lub tego zarządcę wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę obliczenia tych kar;

2) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub zarządcy lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 31, które nastąpiło w okresie od dnia złożenia przez tego rolnika lub tego zarządcę wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, następcy prawnemu rolnika lub zarządcy może być przyznana kolejna płatność rolno-środowiskowo-klimatyczne, jeżeli:

1) objął w posiadanie stado objęte wnioskiem o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożonym przez tego rolnika;

2) grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok, były w posiadaniu rolnika lub zarządcy lub ich następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tej płatności inne niż warunki wymienione w pkt 1 lub 2.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, następca prawny rolnika lub zarządcy wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności na miejsce tego rolnika lub tego zarządcy na wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożony w terminie 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, do trybu przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok następcy prawnemu rolnika lub zarządcy stosuje się odpowiednio przepisy § 29 ust. 3-5, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 6, następca prawny rolnika lub zarządcy dołącza również złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez tego rolnika lub tego zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kar, o których mowa w § 41, jakie zostałyby nałożone na tego rolnika lub tego zarządcę, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przez tego rolnika lub tego zarządcę wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę obliczenia tych kar.

8. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub zarządcy lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 31, które nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, ale po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za ten rok, rolnik lub zarządca składają, na formularzu udostępnionym przez Agencję, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika lub tego zarządcy obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez tego rolnika lub tego zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kar, o których mowa w § 41, jakie zostałyby nałożone na tego rolnika lub tego zarządcę, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przez tego rolnika lub tego zarządcę wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę obliczenia tych kar.

§ 33. 1. W przypadku przeniesienia w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez rolnika lub zarządcę, które nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, ale zanim ten rolnik lub zarządca złożyli wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok, nowemu posiadaczowi tego stada lub tych gruntów może być przyznana kolejna płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, jeżeli:

1) objął w posiadanie stado objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez tego rolnika;

2) przeniesienie posiadania tych gruntów zostało dokonane niepóźniej niż do dnia 31 maja roku, w którym zostanie złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tych płatności inne niż warunki wymienione w pkt 1 lub 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok nowy posiadacz:

1) stada składa w terminie 7 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania tego stada;

2) gruntów składa do dnia 30 czerwca roku, w którym zostanie złożony ten wniosek.

3. Nowemu posiadaczowi stada może zostać przyznana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za dany rok, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych.

4. Jeżeli nowy posiadacz stada lub gruntów nie złożył wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 2, przed upływem terminu określonego w:

1) ust. 2 pkt 2 - w przypadku przeniesienia posiadania gruntów,

2) ust. 3 - w przypadku przeniesienia posiadania stada

- nie przyznaje się mu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok i jest on uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za następne lata.

5. Do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz stada lub gruntów, o których mowa w ust. 1, oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 25 dołącza:

1) złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do:

a) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez rolnika lub zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,

b) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kar, o których mowa w § 41, jakie zostałyby nałożone na tego rolnika lub tego zarządcę, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przez tego rolnika lub tego zarządcę wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę obliczenia tych kar;

2) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie stada lub gruntów, o których mowa w ust. 1, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

6. Jeżeli przeniesienie posiadania stada lub gruntów objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez rolnika lub zarządcę nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, nowemu posiadaczowi tego stada lub tych gruntów może być przyznana kolejna płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, jeżeli:

1) objął w posiadanie stado objęte wnioskiem o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przez tego rolnika;

2) przeniesienie posiadania tych gruntów zostało dokonane niepóźniej niż do dnia 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tej płatności.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, nowy posiadacz tego stada lub tych gruntów wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności na miejsce tego rolnika lub tego zarządcy na wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożony:

1) w terminie 7 miesięcy od dnia przeniesienia tego stada;

2) do dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 6, w przypadku tych gruntów.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do trybu przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok nowemu posiadaczowi stada lub gruntów stosuje się odpowiednio przepisy § 30 ust. 3-6, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 7, ten posiadacz dołącza również złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez:

a) rolnika, który był dotychczas posiadaczem tego stada lub tych gruntów, lub

b) zarządcę, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów

- do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kar, o których mowa w § 41, jakie zostałyby nałożone na:

a) rolnika, który był dotychczas posiadaczem tego stada lub tych gruntów, lub

b) zarządcę, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów

- gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przez tego rolnika lub tego zarządcę wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę obliczenia tych kar.

9. Jeżeli przeniesienie posiadania stada lub gruntów objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez rolnika lub zarządcę nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, ale po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za ten rok, rolnik lub zarządca składają, na formularzu udostępnionym przez Agencję, w terminie 30 dni od dnia przeniesienia posiadania tego stada lub tych gruntów, oświadczenie nowego posiadacza tego stada lub tych gruntów obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez tego rolnika lub tego zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kar, o których mowa w § 41, jakie zostałyby nałożone na tego rolnika lub tego zarządcę, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przez tego rolnika lub tego zarządcę wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę obliczenia tych kar.

10. W przypadku przeniesienia posiadania gruntów, o którym mowa w ust. 1 lub 6, dokonanego po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ta płatność przysługuje dotychczasowemu posiadaczowi tych gruntów, jeżeli są spełnione warunki do jej przyznania.

§ 34. 1. Rolnik lub zarządca, którym została przyznana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w trybie przepisów § 28-33, a w przypadku, o którym mowa w § 31 ust. 3, § 32 ust. 3 lub § 33 ust. 4, którzy zobowiązali się do kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez innego rolnika lub zarządcę, realizują przejęte zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne do końca okresu objętego tym zobowiązaniem.

2. Rolnik lub zarządca, o których mowa w ust. 1, do dnia 31 lipca roku następującego po roku, za który rolnikowi lub zarządcy została przyznana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w trybie przepisów § 28-33, zmieniają plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego - w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 5 i 7 lub interwencji wymienionych w § 3 pkt 3 i 4, lub eksperta przyrodniczego - w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2, w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

3.41) W przypadku przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej określonej w ust. 1 za ostatni rok realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego rolnik lub zarządca zmieniają w terminie do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w:

1) § 5 ust. 1 pkt 1, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego - w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 5 i 7 lub interwencji wymienionych w § 3 pkt 3 i 4, lub eksperta przyrodniczego - w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2,

2) § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego - w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 10 i 11 lub interwencji wymienionej w § 3 pkt 9, lub eksperta przyrodniczego - w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 10 i 11

- w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

4. Rolnik lub zarządca, o których mowa w ust. 1, składają do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 lipca roku następującego po roku, za który rolnikowi lub zarządcy została przyznana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w trybie przepisów § 28-33, kopie stron planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, zmienionego na podstawie ust. 2, na których są zawarte informacje:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

2) w formie wykazu:

a) działek rolnych lub działek przyrodniczych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a załącznika nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku realizacji wariantów wymienionych w § 3 pkt 5 lit. a lub b - wskazanie wielkości obszaru objętego zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym,

b) zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych realizowanych w ramach interwencji lub wariantów interwencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

c)42) lat realizacji poszczególnych zobowiązań, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia

- z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w pkt 2, oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy którego udziale został zmieniony plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, a w przypadku gdy ten plan został zmieniony przy udziale eksperta przyrodniczego - podpis tego eksperta.

5. W przypadku przejęcia zobowiązania w ostatnim roku jego realizacji rolnik lub zarządca składają do kierownika biura powiatowego Agencji kopie stron planu działalności rolnośrodowiskowej, o których mowa w ust. 4, niepóźniej niż do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji przejętego zobowiązania.

5a.43) Rolnik lub zarządca, o których mowa w ust. 1, składają do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 14 marca roku następującego po roku, za który rolnikowi lub zarządcy została przyznana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w trybie przepisów § 28-33, kopie stron, o których mowa w § 30 ust. 1b rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, zmienionego na podstawie ust. 2, z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w § 30 ust. 1b pkt 2 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy którego udziale został zmieniony ten plan.

6. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia, w zmienionym na podstawie ust. 2 planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, lub zmiany w tym planie wynikającej z podjęcia nowego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnik lub zarządca, o których mowa w ust. 1, składają do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 lipca roku, w którym nastąpiły te zmiany, kopie stron tego planu, o których mowa w ust. 4, z tym że kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również wskazanie daty sporządzenia tej zmiany.

7. W przypadku gdy rolnik lub zarządca, o których mowa w ust. 1, nie dokonali w terminie czynności, o których mowa w ust. 4-6, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika lub zarządcę do dokonania tych czynności.

8. Czynności, o których mowa w ust. 4-6, dokonane do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok uważa się za dokonane w terminie.

§ 35. 1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej rolnik lub zarządca, do których ta decyzja została skierowana, zmarł, spadkobiercy rolnika lub zarządcy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania. Jeżeli prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili zgodę na piśmie.

2. W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 1, została przyznana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna i ta płatność nie została wypłacona rolnikowi lub zarządcy, ta płatność może być wypłacona spadkobiercy.

3. Jeżeli płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika lub zarządcy albo rachunek rolnika lub zarządcy prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, spadkobierca tego rolnika lub tego zarządcy, który nie kwestionuje wysokości tej płatności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę tej płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej płatności przez rolnika lub zarządcę, wraz z:

1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) wypisem albo odpisem aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza, albo

3) oświadczeniem tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierającym wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika lub zarządcy, którego jest spadkobiercą - w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku

- niepóźniej niż przed upływem 7 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi lub zarządcy decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, spadkobierca rolnika lub zarządcy składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

5. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika lub zarządcy, spadkobierca rolnika lub zarządcy występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3:

1) dołącza do tego wniosku albo

2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 4

- oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika lub zarządcy o wyrażeniu zgody na wypłatę temu spadkobiercy rolnika lub zarządcy płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

6. Zgoda, o której mowa w ust. 5, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 3, został złożony przez spadkobiercę rolnika lub zarządcy będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

7. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej rolnik lub zarządca, do których ta decyzja została skierowana, zostali rozwiązani albo przekształceni albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi lub temu zarządcy jako stronie postępowania, przysługują następcy prawnemu tego rolnika lub następcy prawnemu tego zarządcy.

8. Jeżeli płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika lub zarządcy, o których mowa w ust. 7, albo rachunek tego rolnika lub zarządcy prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, następca prawny rolnika lub zarządcy, który nie kwestionuje wysokości tej płatności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 7, składa wniosek o jej wypłatę do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej płatności przez rolnika lub zarządcę, w terminie 7 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi lub temu zarządcy tej decyzji.

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, następca prawny rolnika lub zarządcy dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

10. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej decyzję w sprawie jej wypłaty wydaje kierownik biura powiatowego Agencji.

11. W przypadku gdy wniosek o wypłatę płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej nie został złożony albo jeżeli została wydana decyzja o odmowie jej wypłaty, decyzje, o których mowa w ust. 1 i 7, wygasają z mocy prawa.

12. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika lub zarządcy nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, stado lub grunty, do których została przyznana temu rolnikowi lub temu zarządcy płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tego stada lub tych gruntów, przepisy ust. 1-6, 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

§ 36. 1. W przypadku przeniesienia posiadania stada lub gruntów objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez rolnika lub zarządcę zobowiązanie to wygasa, jeżeli nowy posiadacz tego stada lub tych gruntów nie przejął tego zobowiązania, a w przypadku gdy zostało przeniesione posiadanie części gruntów objętych danym zobowiązaniem - wygasa w części odpowiadającej tym gruntom, jeżeli nowy posiadacz tych gruntów nie przejął tego zobowiązania w odniesieniu do tych gruntów.

2. W przypadku wygaśnięcia zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, o którym mowa w ust. 1, przepisów § 41 nie stosuje się za okres realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego do dnia jego wygaśnięcia.

§ 37. 1. W przypadku gdy rolnik lub zarządca ubiegają się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego zobowiązania do powierzchni gruntów, która przekracza obszar zatwierdzony do tej płatności, powierzchnię obszaru zatwierdzonego do tej płatności służącą do ustalenia wysokości tej płatności ustala się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym dotyczących przyznawania pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1 lit. a-d ustawy o Planie Strategicznym, a wysokość kary oblicza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym dotyczących przyznawania pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1 lit. a-d ustawy o Planie Strategicznym.

2. W przypadku gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do zwierząt w ramach danego zobowiązania w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6, których liczba przewyższa liczbę zwierząt zatwierdzonych do tej płatności, wysokość kary oblicza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym dotyczących przyznawania pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1 lit. a-d ustawy o Planie Strategicznym.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w § 16 ust. 6, § 17 ust. 4 oraz w § 18 ust. 5.

§ 38. 1. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika lub zarządcę w danym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego szczegółowych wymogów dla poszczególnych interwencji lub ich wariantów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z wyłączeniem wymogów określonych w ust. 2 w części IV tego załącznika, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono dane uchybienie, oblicza się jako iloczyn:

1) iloczynu współczynnika dotkliwości danego uchybienia oraz współczynnika trwałości tego uchybienia określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:

a) wysokości płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby w ramach danej interwencji lub danego jej wariantu, gdyby rolnik lub zarządca przestrzegali danego wymogu, oraz

b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinien być przestrzegany ten wymóg w ramach danej interwencji lub danego jej wariantu.

2. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika w danym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego wymogów określonych w ust. 2 w części IV załącznika nr 2 do rozporządzenia, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wynosi 40 % płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b, gdyby rolnik przestrzegał wymogów określonych w ust. 2 w części IV załącznika nr 2 do rozporządzenia.

2a.44) Jeżeli na trwałych użytkach zielonych zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono dane uchybienie, stanowi taki procent płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby w ramach tego zobowiązania, gdyby rolnik przestrzegał tych wymogów, jaki odpowiada procentowemu stosunkowi powierzchni trwałych użytków zielonych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich użytków rolnych objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach tej interwencji.

2b.44) Jeżeli na gruntach ornych zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono dane uchybienie, oblicza się jako iloczyn:

1) iloczynu współczynnika dotkliwości danego uchybienia oraz współczynnika trwałości tego uchybienia określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:

a) wysokości płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby w ramach tej interwencji, gdyby rolnik lub zarządca przestrzegali danego wymogu, oraz

b) procentowego stosunku powierzchni gruntów ornych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni gruntów ornych, na których powinny być przestrzegane te wymogi w ramach tej interwencji.

2c.44) Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika lub zarządcę wymogów w ramach poszczególnych wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 10 i 11 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono dane uchybienie, oblicza się jako iloczyn:

1) iloczynu współczynnika dotkliwości danego uchybienia oraz współczynnika trwałości tego uchybienia określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:

a) wysokości płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby w ramach danego wariantu interwencji, gdyby rolnik lub zarządca przestrzegali danego wymogu, oraz

b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinien być przestrzegany ten wymóg w ramach danego wariantu interwencji.

3.45) Przy obliczaniu wysokości kary, o której mowa w ust. 1 lub 2c, nie uwzględnia się płatności, o której mowa w § 22 ust. 1.

§ 39. 1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że rolnik lub zarządca posiadają plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, sporządzony po upływie terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt 1, niepóźniej jednak niż przed upływem 14 dni od dnia upływu tego terminu, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wynosi 10 % płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby za realizację tego zobowiązania, gdyby ten rolnik lub ten zarządca posiadali ten plan sporządzony w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1.

1a. Jeżeli zostanie stwierdzone, że rolnik lub zarządca:

1) posiadają plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, sporządzony później niż po upływie 14 dni od dnia upływu terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt 1,

2)46) nie posiadają planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, lub planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW

- wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wynosi 40 % płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby za realizację tego zobowiązania, gdyby ten rolnik lub ten zarządca posiadali ten plan sporządzony w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1 albo w terminie określonym w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW.47)

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, rolnik lub zarządca uzupełniają plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, i składają do kierownika biura powiatowego Agencji, najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, kopie stron tego planu, o których mowa w § 26 ust. 8, z tym że kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje, o których mowa w § 26 ust. 8 pkt 2, zawierają podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy którego udziale został sporządzony ten plan, a w przypadku gdy ten plan został sporządzony również przy udziale eksperta przyrodniczego - podpis tego eksperta.

3.48) Jeżeli zostanie stwierdzone, że plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, lub plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, są niekompletne lub są niezgodne z informacjami przekazanymi we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w zakresie informacji, o których mowa w § 26 ust. 8 pkt 2 lub § 34 ust. 4 pkt 2, lub w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 lub 5 lub ust. 2 pkt 1 lit. a lub b lub pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia, albo w zakresie informacji, o których mowa w § 21 ust. 4c pkt 2 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, lub w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 4, ust. 2 lub 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, rolnik lub zarządca:

1) poprawiają dany plan,

2) składają oświadczenie o poprawieniu danego planu do kierownika biura powiatowego Agencji

- najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, a w przypadku gdy w ostatnim roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego zostanie stwierdzone, że dany plan jest niekompletny lub jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w zakresie informacji, o których mowa w § 26 ust. 8 pkt 2, lub w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 lub 5 lub ust. 2 pkt 1 lit. a lub b lub pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia, albo w zakresie informacji, o których mowa w § 21 ust. 4c pkt 2 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, lub w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 4, ust. 2 lub 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW - w terminie do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

4. W przypadku, o którym mowa w § 26 ust. 11, rolnik lub zarządca:

1) poprawiają plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, w szczególności w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 3,

2) składają do kierownika biura powiatowego Agencji oświadczenie o poprawieniu tego planu

- najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

5. Jeżeli rolnik lub zarządca:

1) nie prowadzą rejestru działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wynosi 30 % płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby do powierzchni gruntów, w odniesieniu do której ten rejestr nie jest prowadzony, gdyby ten rejestr był prowadzony;

2) prowadzą rejestr działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, ale ten rejestr jest niekompletny, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wynosi 5 % płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby do powierzchni gruntów, w odniesieniu do której ten rejestr jest niekompletny, gdyby ten rejestr był kompletny.

6. Jeżeli rolnik lub zarządca nie posiadają dokumentacji przyrodniczej sporządzonej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w ramach którego jest wymagane posiadanie tej dokumentacji, lub sporządzonej w roku rozpoczęcia realizacji tego zobowiązania, wysokość kary:

1) w pierwszym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego wynosi 60 % płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby do powierzchni gruntów, w odniesieniu do której rolnik lub zarządca nie posiadają tej dokumentacji, gdyby posiadali oni tę dokumentację;

2) w kolejnych latach realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego wynosi 60 % płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby do powierzchni gruntów, w odniesieniu do której rolnik lub zarządca nie posiadają tej dokumentacji, gdyby posiadali oni tę dokumentację, chyba że:

a) posiadają dokumentację przyrodniczą sporządzoną najpóźniej w roku, w którym złożyli wniosek o przyznanie drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w ramach którego jest wymagane posiadanie tej dokumentacji, niepóźniej jednak niż do dnia 30 listopada tego roku,

b) złożyli potwierdzenie przesłania kopii dokumentacji przyrodniczej, o której mowa w § 26 ust. 4 pkt 1, do kierownika biura powiatowego Agencji najpóźniej do dnia 30 listopada roku, w którym złożyli wniosek o przyznanie drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

6a.49) Jeżeli w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone zostało stwierdzone uchybienie, o którym mowa w § 33 ust. 9c rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, i płatności za realizację tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW zostały zmniejszone zgodnie z tym przepisem, wysokość kary w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 oblicza się jako iloczyn:

1) iloczynu współczynnika dotkliwości tego uchybienia oraz współczynnika trwałości tego uchybienia określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:

a) wysokości płatności za realizację tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 9, jaka przysługiwałaby, gdyby rolnik lub zarządca przestrzegali wymogu, o którym mowa w § 33 ust. 9c rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, oraz

b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinien być przestrzegany ten wymóg.

6b.49) Jeżeli rolnik lub zarządca realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 10 i 11 nie posiadają dokumentacji przyrodniczej, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, sporządzonej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, w roku rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW lub w drugim roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, wysokość kary wynosi 100 % płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby do powierzchni gruntów, w odniesieniu do której rolnik lub zarządca nie posiadają tej dokumentacji przyrodniczej, gdyby posiadali oni tę dokumentację.

7. W przypadku niedokonania w terminie czynności:

1)50) o której mowa w § 26 ust. 1 lub ust. 11 pkt 3, w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wysokość kary wynosi 10 % płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby za realizację interwencji lub wariantu, w odniesieniu do których mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2, gdyby to uchybienie nie wystąpiło;

1a)51) o której mowa w § 26 ust. 10d, w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wysokość kary wynosi 10 % płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby za realizację wariantu, w odniesieniu do którego mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 5 ust. 5a, gdyby to uchybienie nie wystąpiło;

2) o której mowa w § 26 ust. 4 pkt 2 lub ust. 5 pkt 2, w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wysokość kary wynosi 5 % płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, która przysługiwałaby za realizację zobowiązania, w ramach którego rolnik lub zarządca są zobowiązani do złożenia potwierdzenia, o którym mowa w § 26 ust. 4 pkt 2 lub ust. 5 pkt 2, gdyby to uchybienie nie wystąpiło;

3) o których mowa w ust. 3, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wynosi 30 % płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację zobowiązania, w ramach którego stwierdzono to uchybienie, przyznanej za rok, w którym stwierdzono uchybienie określone w ust. 3;

4) o których mowa w ust. 4, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wynosi 30 % płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przyznanej za rok, w którym stwierdzono wystąpienie okoliczności, o której mowa w § 26 ust. 11, za realizację wariantu, którego ta okoliczność dotyczy.

8. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika lub zarządcę odnośnych minimalnych wymogów, o których mowa w art. 70 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2021/2115, dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz innych odpowiednich obowiązkowych wymogów ustanowionych na mocy prawa krajowego, wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono dane uchybienie, oblicza się jako iloczyn:

1) iloczynu współczynnika dotkliwości danego uchybienia i współczynnika trwałości tego uchybienia określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:

a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby w ramach danej interwencji lub danego wariantu, gdyby rolnik lub zarządca przestrzegali danego wymogu, oraz

b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinien być przestrzegany ten wymóg w ramach danej interwencji lub danego jej wariantu.

9. Przy obliczaniu wysokości kar, o których mowa w ust. 1 i 5-8, nie uwzględnia się płatności, o której mowa w § 22 ust. 1.

§ 40. 1. Jeżeli w odniesieniu do uchybień, o których mowa w § 38 ust. 1 lub 2 lub § 39 ust. 1a, 5, 6, ust. 7 pkt 1, 3 lub 4 lub ust. 8, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 59 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.), rozumiana jako ponowne stwierdzenie w ramach danego zobowiązania popełnienia przez danego rolnika lub danego zarządcę takiego samego uchybienia w przestrzeganiu wymogów, zwana dalej „powtarzalnością”, wysokość kary oblicza się jako iloczyn liczby lat, w których wcześniej w ramach tego samego zobowiązania stwierdzono takie samo uchybienie, oraz kwoty wynoszącej 3 % części płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, do której odnosi się to uchybienie, którą rolnik lub zarządca otrzymaliby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło.

2. Przy obliczeniu wysokości kary, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się płatności, o której mowa w § 22 ust. 1.

§ 41. 1. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie polegające na tym, że zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne nie jest realizowane w całości lub rolnik lub zarządca nie spełniają innych warunków przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej określonych w rozporządzeniu lub w przepisach ustawy o Planie Strategicznym, wysokość kar stanowi kwotę płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przyznaną za realizację tego zobowiązania w roku:

1) poprzedzającym,

2) poprzedzającym o 2 lata,

3) poprzedzającym o 3 lata,

4) poprzedzającym o 4 lata

- rok, w którym stwierdzono dane uchybienie.

2. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie polegające na tym, że rolnik lub zarządca zmniejszyli wielkość obszaru, na którym powinni realizować zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 5 i 7 lub wariantu wymienionego w § 3 pkt 8 lit. c, lub interwencji wymienionych w § 3 pkt 3 i 4, wysokość kar stanowi część kwoty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przyznanej za realizację tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, która odpowiada procentowemu stosunkowi powierzchni obszaru, na którym rolnik lub zarządca nie realizują tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, do powierzchni obszaru, na którym powinno być ono realizowane w roku:52)

1) poprzedzającym,

2) poprzedzającym o 2 lata,

3) poprzedzającym o 3 lata,

4) poprzedzającym o 4 lata

- rok, w którym stwierdzono to uchybienie.

2a.53) Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie polegające na tym, że na gruntach ornych lub trwałych użytkach zielonych, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 8, nie jest spełniony warunek, o którym mowa w § 18a ust. 1, zgodnie z którym grunty orne lub trwałe użytki zielone stanowią torfowiska i obszary podmokłe objęte normą GAEC 2 określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2025 r. w sprawie torfowisk i obszarów podmokłych objętych normą GAEC 2, odmawia się przyznania tej płatności do tych gruntów ornych lub tych trwałych użytków zielonych i nie nakłada się kary, o której mowa w § 37 ust. 1.

2b.53) Jeżeli uchybienie, o którym mowa w ust. 2a, zostanie stwierdzone w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 8 lit. c, to zobowiązanie na gruntach, o których mowa w ust. 2a, wygasa, a przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.

3. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie polegające na tym, że rolnik lub zarządca nie złożyli wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do określonych gruntów lub zwierząt objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, wysokość kar stanowi część kwoty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przyznanej za realizację tego zobowiązania do tych gruntów lub tych zwierząt w roku:

1) poprzedzającym,

2) poprzedzającym o 2 lata,

3) poprzedzającym o 3 lata,

4) poprzedzającym o 4 lata

- rok, w którym stwierdzono to uchybienie.

4. Jeżeli stwierdzona powierzchnia siedliska, dla którego sporządzono dokumentację przyrodniczą lub część szczegółową planu działalności rolnośrodowiskowej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 2, jest mniejsza niż określona we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, wysokość kary stanowi część kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 lub 2, przekraczającą wysokość kwoty, jaka powinna być przeznaczona na refundację tych kosztów.

5.54) Jeżeli w odniesieniu do danej powierzchni gruntu lub danych zwierząt objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym zostanie stwierdzone uchybienie, o którym mowa w ust. 1-2a, 3 lub 4, i w odniesieniu do tej powierzchni lub do tych zwierząt w poprzednich latach realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego stwierdzono którekolwiek z tych uchybień, to wysokość kary, o której mowa w ust. 1-2a, 3 lub 4, jest pomniejszana o wysokość kar, jakie zostały nałożone w odniesieniu do tej powierzchni lub do tych zwierząt w poprzednich latach realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w związku z wcześniejszym popełnieniem któregokolwiek z tych uchybień.

§ 42. (uchylony).55)

§ 43. Kary w odniesieniu do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej oblicza się w następujący sposób:

1) w pierwszej kolejności oblicza się kary, o których mowa w § 37;

2)56) kwota płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w § 38-41;

3) kwota płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1 i 2 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym;

4) kwota płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1-3 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym;

5) kwota płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w 1-4 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o Planie Strategicznym;

6) kwota płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1-5 służy jako podstawa obliczenia kar administracyjnych, o których mowa w art. 52 ustawy o Planie Strategicznym;

7) kwota płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1-6 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 57a ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym.

§ 43a. W przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 7 ustawy o Planie Strategicznym, podstawą do obliczenia kwoty wypłaconej pomocy, o której mowa w tym przepisie, jest kwota płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej wypłacona za rok realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, którego dotyczy dane uchybienie.

§ 43b.57) Wysokość sumy kar, o których mowa w § 38 ust. 1 lub 2, § 39 ust. 1, 1a lub 5-8, § 40 lub § 41 ust. 1-2a, 3 lub 4, nałożonych w roku stwierdzenia danego uchybienia oraz tych kar nałożonych w poprzednich latach realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego nie może być wyższa niż suma płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych przyznanych rolnikowi lub zarządcy za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w ramach którego te kary zostały nałożone.

§ 44. Przepisów § 37 nie stosuje się, jeżeli kara określona w tych przepisach miałaby być obliczona na skutek niezgodności ze stanem faktycznym informacji podanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o której rolnik lub zarządca poinformowali kierownika biura powiatowego Agencji zgodnie z § 24 ust. 3, pod warunkiem że Agencja nie powiadomiła wcześniej tego rolnika lub tego zarządcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o stwierdzonych niezgodnościach we wniosku o przyznanie tych płatności.

§ 45. Czynność, o której mowa w § 26 ust. 8, dokonaną do dnia 31 lipca 2023 r., uważa się za dokonaną w terminie.

§ 46. W odniesieniu do wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożonych w okresie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 46a. Do zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, którego realizację rozpoczęto od dnia 15 marca 2024 r. w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. i - w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta - lub § 3 pkt 1 lit. j oraz pkt 2 lit. j na obszarze znajdującym się poza granicami warstw cyfrowych GIOŚ lub na obszarze, który nie stanowi obszaru wdrażania działań ochronnych obligatoryjnych lub fakultatywnych odpowiednio dla dubelta lub wodniczki określonych w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 w ich brzmieniu obowiązującym w dniu 15 marca 2024 r., nie stosuje się:

1) § 12 ust. 1a w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. i - w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta - oraz lit. j oraz

2) § 13 ust. 2 w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 2 lit. i - w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta - oraz lit. j

- jeżeli rolnik lub zarządca posiadają dokumentację przyrodniczą sporządzoną dla tego obszaru w 2023 r.

§ 46b. W przypadku zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego realizowanego w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 2 lit. a-g, którego realizacja rozpoczęła się po dniu 14 marca 2025 r., oświadczenie eksperta przyrodniczego zawarte w planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, zawiera informację, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c tiret pierwsze podwójne tiret piąte załącznika nr 3 do rozporządzenia, jeżeli w odniesieniu do tego zobowiązania wystąpiły okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3.

§ 46c.58) W przypadku zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, którego realizacja rozpoczęła się od dnia 15 marca 2025 r., wymóg, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełniony również wtedy, gdy rolnik lub zarządca posiadają plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w tym przepisie, sporządzony przy udziale osoby, która posiada wiedzę niezbędną do doradzania w zakresie sporządzania planów działalności rolnośrodowiskowej lub dokumentacji przyrodniczych w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych lub zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych PROW i doświadczenie odnośnie do doradzania w tym zakresie.

§ 47. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia59).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 31 marca 2023 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1043)

Załącznik nr 160)

ODNOŚNE MINIMALNE WYMOGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 70 UST. 3 LIT. B ROZPORZĄDZENIA 2021/2115, DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ INNE ODPOWIEDNIE OBOWIĄZKOWE WYMOGI USTANOWIONE NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO

Wymogi Rodzaj uchybienia Pakiety/Warianty Współczynnik dotkliwości uchybienia Współczynnik trwałości uchybienia Iloczyn współczynników dotkliwości uchybienia i trwałości uchybienia Odwracalna krótkotrwała Odwracalna długotrwała Nieodwracalna I. ODNOŚNE MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW 1. Niestosowanie w danym roku dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych - art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem wodnym”. 1. Stwierdzono zastosowanie w danym roku dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 10 i 11 rozporządzenia, interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia oraz wariantów wymienionych w § 3 pkt 7 lit. a i pkt 8 lit. c rozporządzenia, a także obszar objęty zobowiązaniem w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 rozporządzenia w zakresie gruntów ornych, które były objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 80 % 1,25 - - 100 % 2. Stosowanie nawozów w dawkach nieprzekraczających dawek określonych w planie nawożenia azotem przez podmioty, które są zobowiązane do opracowania planu nawożenia azotem lub przez podmioty, o których mowa w art. 105c ust. 1 Prawa wodnego, które zgodnie z art. 105c ust. 2 Prawa wodnego opracowały plan nawożenia azotem - art. 105a ust. 8 i art. 105c ust. 2 w zakresie odwołania do art. 105a ust. 8 - w zakresie odwołania do art. 105a ust. 8 Prawa wodnego. 2. Stwierdzono stosowanie przez podmioty, które są zobowiązane do opracowania planu nawożenia azotem lub przez podmioty, o których mowa w art. 105c ust. 1 Prawa wodnego, które zgodnie z ust. 2 art. 105c Prawa wodnego opracowały plan nawożenia azotem, nawozów w dawkach przekraczających dawki określone w planie nawożenia azotem. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 10 i 11 rozporządzenia, interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia oraz wariantów wymienionych w § 3 pkt 7 lit. a i pkt 8 lit. c rozporządzenia, a także obszar objęty zobowiązaniem w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 rozporządzenia w zakresie gruntów ornych, które były objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 80 % 1,25 - - 100 % 3. Stosowanie przez podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 Prawa wodnego, które nie są obowiązane do opracowania planu nawożenia azotem, nawozów w dawkach nieprzekraczających maksymalnych dawek nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 106 ust. 4 Prawa wodnego dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem i stosowania integrowanej ochrony roślin - art. 105c ust. 1 Prawa wodnego. 3. Stwierdzono stosowanie przez podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 Prawa wodnego, które nie są obowiązane do opracowania planu nawożenia azotem, nawozów w dawkach przekraczających maksymalne dawki nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 106 ust. 4 Prawa wodnego dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem i stosowania integrowanej ochrony roślin. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 10 i 11 rozporządzenia, interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia oraz wariantów wymienionych w § 3 pkt 7 lit. a i pkt 8 lit. c rozporządzenia, a także obszar objęty zobowiązaniem w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 rozporządzenia w zakresie gruntów ornych, które były objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 80 % 1,25 - - 100 % 4. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych zgodnie z zaleconymi dawkami, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 23) - § 3 tego rozporządzenia. 4. Stwierdzono, że zastosowano komunalne osady ściekowe w stopniu przekraczającym zalecane dawki komunalnych osadów ściekowych, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 10 i 11 rozporządzenia, interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia oraz wariantów wymienionych w § 3 pkt 7 lit. a i pkt 8 lit. c rozporządzenia, a także obszar objęty zobowiązaniem w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 9 rozporządzenia w zakresie obszaru, który był objęty zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone 20 % - 1,5 - 30 % II. ODNOŚNE MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 1. Przeciwdziałanie zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planowanie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem - art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2026 r. poz. 624). 1. Nie przeciwdziałano zniesieniu środków ochrony roślin na obszary lub obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków lub stwierdzono, że stosowanie środków ochrony roślin zaplanowano bez uwzględnienia okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 10 i 11 rozporządzenia, interwencji wymienionych w § 3 pkt 3 i 4 rozporządzenia oraz wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b rozporządzenia 20 % 1,25 - - 25 % 2. Środki ochrony roślin mogą być stosowane w odległości od zbiorników i cieków wodnych mniejszej niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176, z późn. zm.), wskazanej w etykietach tych środków, jeżeli zostaną określone warunki stosowania środków ochrony roślin w takiej odległości w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin - art. 35 ust. 261) tej ustawy. 2. Stwierdzono, że środki ochrony roślin były stosowane w odległości od zbiorników i cieków wodnych mniejszej niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin, wskazanej w etykietach tych środków, jeżeli nie zostały określone warunki stosowania środków ochrony roślin w takiej odległości w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 10 i 11 rozporządzenia oraz interwencji wymienionej w § 3 pkt 3, 4 i 7 rozporządzenia 20 % 1,25 - - 25 % 3. Uwzględnienie integrowanej ochrony roślin w przypadku stosowania środków ochrony roślin oraz wskazanie sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin w dokumentacji (ewidencji zabiegów) przez podanie przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin - art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. 3. Stwierdzono, że nie uwzględniono integrowanej ochrony roślin w przypadku stosowania środków ochrony roślin lub nie wskazano sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin w dokumentacji (ewidencji zabiegów) przez podanie przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 10 i 11 rozporządzenia 20 % 1,25 - - 25 % III. INNE ODPOWIEDNIE OBOWIĄZKOWE WYMOGI USTANOWIONE NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO 1. Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, z późn. zm.) zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34 tej ustawy, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 - art. 33 ust. 1 i 2 tej ustawy. 1. Stwierdzono, podejmowanie działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, z zastrzeżeniem art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 10 rozporządzenia i interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia 20 % - - 1,75 35 % 2. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przestrzega się zakazu: - budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody; - zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody - art. 15 ust. 1 pkt 1 i 7 tej ustawy. 2. Stwierdzono, że w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nie przestrzega się zakazu: - budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyłączeniem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody; - zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 8, 10 i 11 rozporządzenia i interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia 29 % - - 1,75 50 % 3. W parku krajobrazowym przestrzega się zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, jeżeli taki zakaz został wprowadzony - art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 3. Stwierdzono, że w parku krajobrazowym nie przestrzega się zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, jeżeli taki zakaz został wprowadzony. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 8, 10 i 11 rozporządzenia i interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia 20 % - - 1,75 35 % 4. Na obszarze chronionego krajobrazu przestrzega się zakazu: - dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, jeżeli taki zakaz został wprowadzony - art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 4. Stwierdzono, że na obszarze chronionego krajobrazu nie przestrzega się zakazu: - dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, jeżeli taki zakaz został wprowadzony. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 8, 10 i 11 rozporządzenia i interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia 20 % - - 1,75 35 % 5. W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego przestrzega się zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli te zmiany nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, jeżeli taki zakaz został wprowadzony - art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 5. Stwierdzono, że w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego nie przestrzega się zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli te zmiany nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, jeżeli taki zakaz został wprowadzony. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 8, 10 i 11 rozporządzenia i interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia 20 % - - 1,75 35 % 6. W strefach ochrony, o których mowa w art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przestrzega się zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków, chyba, że regionalny dyrektor ochrony środowiska zezwolił na takie działanie - art. 60 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 6. Stwierdzono, że w strefach ochrony, o których mowa w art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dokonano zmiany stosunków wodnych, które nie były związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków, a regionalny dyrektor ochrony środowiska nie zezwolił na taką zmianę. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 8, 10 i 11 rozporządzenia i interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia 20 % - - 1,75 35 % 7. W stosunku do dziko występujących zwierząt przestrzega się zakazów określonych w § 6 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380) - § 6 ust. 1, 3 i 4 tego rozporządzenia. 7. Stwierdzono, że w stosunku do dziko występujących zwierząt nie przestrzega się zakazów określonych w § 6 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 10 i 11 rozporządzenia 20 % - 1,5 - 30 % 8. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przestrzega się zakazu: 1) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody; 2) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu - art. 15 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 8. Stwierdzono, że w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nie przestrzega się zakazu: 1) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody; 2) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. f oraz g, pkt 2 lit. f oraz g, pkt 8, pkt 10 lit. f oraz g i pkt 11 lit. f oraz g rozporządzenia 29 % - - 1,75 50 % 9. W parku krajobrazowym przestrzega się zakazu pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, jeżeli taki zakaz został wprowadzony - art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 9. Stwierdzono, że w parku krajobrazowym nie przestrzega się zakazu pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, jeżeli taki zakaz został wprowadzony. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. f oraz g, pkt 2 lit. f oraz g, pkt 8, pkt 10 lit. f oraz g i pkt 11 lit. f oraz g rozporządzenia 29 % - - 1,75 50 % 10. Na obszarze chronionego krajobrazu przestrzega się zakazu wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, jeżeli taki zakaz został wprowadzony - art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 10. Stwierdzono, że na obszarze chronionego krajobrazu nie przestrzega się zakazu wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, jeżeli taki zakaz został wprowadzony. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. f oraz g, pkt 2 lit. f oraz g, pkt 8, pkt 10 lit. f oraz g i pkt 11 lit. f oraz g rozporządzenia 29 % - - 1,75 50 % 11. W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego przestrzega się zakazu wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, jeżeli taki zakaz został wprowadzony - art. 45 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 11. Stwierdzono, że w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego nie przestrzega się zakazu wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, jeżeli taki zakaz został wprowadzony. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. f oraz g, pkt 2 lit. f oraz g, pkt 8, pkt 10 lit. f oraz g i pkt 11 lit. f oraz g rozporządzenia 29 % - - 1,75 50 % 12. Materiał siewny odmian regionalnych jest wytwarzany w regionie pochodzenia, z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129, z późn. zm.) - art. 52 ust. 1-3 tej ustawy. 12. Stwierdzono wytwarzanie materiału siewnego odmian regionalnych poza regionem pochodzenia, z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b rozporządzenia 29 % - - 1,75 50 % 13. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie gospodarstwa rolnego przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych - art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733, z późn. zm.). 13. Stwierdzono nieutrzymywanie czystości i porządku na terenie gospodarstwa rolnego polegające na niewyposażeniu nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 10 lit. f oraz g i pkt 11 lit. f oraz g rozporządzenia 10 % 1,25 - - 12,5 %

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DLA POSZCZEGÓLNYCH INTERWENCJI LUB ICH WARIANTÓW

I. Interwencje wymienione w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia

1. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. a-g oraz pkt 2 lit. a-g rozporządzenia:

1) nie wałuje się, nie stosuje się: komunalnych osadów ściekowych, podsiewu oraz mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym bronowania i przeorywania;

2) nie włókuje się w okresie od dnia:

a) 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.),

b) 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.);

3) nie stosuje się środków ochrony roślin, z wyłączeniem selektywnego i miejscowego niszczenia niepożądanych gatunków roślin określonych w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, w szczególności inwazyjnych, z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych);

4) nie tworzy się nowych urządzeń melioracji wodnych oraz nie rozbudowuje, nie przebudowuje i nie odtwarza istniejących urządzeń melioracji wodnych, chyba że takie działania:

a) wynikają z planu ochrony albo planu zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 lub

b) dotyczą dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z utrzymaniem lub poprawą warunków siedliskowych gatunków lub siedlisk, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone, szczegółowo określone i uzasadnione przez eksperta przyrodniczego;

5) nie składuje się biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej);

6) w przypadku występowania gatunków niepożądanych określonych w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, wymogi poszczególnych wariantów dotyczące: terminów i częstotliwości koszenia, pozostawiania części działki nieskoszonej oraz terminów i intensywności wypasu mogą być zmienione przez eksperta przyrodniczego, w zakresie określonym w tej metodyce, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką zmianę.

2. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a rozporządzenia w zakresie zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe - w uzasadnionych przypadkach dopuszczonych przez eksperta przyrodniczego, oraz użytkowanie naprzemienne - w przypadku gdy ekspert przyrodniczy dopuścił użytkowanie kośno-pastwiskowe):

1) nie nawozi się i nie wapnuje;

2) częstotliwość koszenia - jeden pokos co roku, a w uzasadnionych przypadkach określonych przez eksperta przyrodniczego co 2 lata;

3) koszenie w terminie od dnia 1 września do dnia 31 października, a w uzasadnionych przypadkach określonych przez eksperta przyrodniczego, na przykład w sytuacjach wkraczania roślin niepożądanych w tym zbiorowisku - od dnia 15 czerwca do dnia 30 czerwca;

4) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi powinna ona zostać usunięta z działki rolnej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku;

5) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5-20 % powierzchni tej działki; w dwóch kolejnych pokosach (wykonywanych w odstępie roku lub 2 lat) należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone;

6) dla działek rolnych nieprzekraczających powierzchni 0,5 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość;

7) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym wypas po pokosie w terminie od dnia 1 września do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt do 0,5 dużych jednostek przeliczeniowych, zwanych dalej „DJP”, na hektar oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość.

3. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b rozporządzenia w zakresie zalewowych łąk selernicowych i słonorośli (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe, użytkowanie pastwiskowe albo użytkowanie naprzemienne):

1) wymóg obowiązkowy dla wszystkich typów użytkowania - nie nawozi się i nie wapnuje;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) częstotliwość koszenia - jeden lub dwa pokosy w roku; liczba pokosów określona przez eksperta przyrodniczego,

b) koszenie w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września,

c) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

d) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej lub działki przyrodniczej o powierzchni wynoszącej 5-20 % powierzchni tej działki; w przypadku stosowania dwóch pokosów w roku pozostawia się te same fragmenty działki rolnej lub działki przyrodniczej nieskoszone, a w przypadku pokosów w dwóch kolejnych latach pozostawia się inne fragmenty nieskoszone,

e) dla działek rolnych lub działek przyrodniczych nieprzekraczających powierzchni 1 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej lub działki przyrodniczej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym - jeden pokos i wypas po pokosie niepóźniej niż do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu;

3) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

a) wypas w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt od 0,3 DJP do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu,

b) jest dopuszczalny wypas przez cały rok koników polskich i koni huculskich, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

c) coroczne wykoszenie niedojadów (raz w roku) w terminie od dnia 15 lipca do dnia 31 października,

d) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy) - dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku.

4. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c rozporządzenia w zakresie muraw (użytkowanie pastwiskowe, użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe - w uzasadnionych przez eksperta przyrodniczego przypadkach, oraz użytkowanie naprzemienne - w przypadku gdy ekspert przyrodniczy dopuścił użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe):

1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania - nie nawozi się i nie wapnuje;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

a) wypas w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt od 0,3 DJP do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu,

b) obowiązkowe wykaszanie niedojadów raz w roku lub raz na 2 lata, w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października,

c) w przypadku niedojadów - zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku;

3) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) częstotliwość koszenia - jeden pokos w roku, a w uzasadnionych przypadkach określonych przez eksperta przyrodniczego - co 2 lata,

b) koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października,

c) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej lub działki przyrodniczej o powierzchni wynoszącej 5-20 % powierzchni tej działki; w dwóch kolejnych pokosach (wykonywanych w odstępie roku lub 2 lat) pozostawi się inne fragmenty nieskoszone,

d) dla działek rolnych lub działek przyrodniczych nieprzekraczających powierzchni 0,5 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej lub działki przyrodniczej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

e) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym - wypas w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu.

5. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. d oraz pkt 2 lit. d rozporządzenia w zakresie półnaturalnych łąk wilgotnych (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe - w uzasadnionych przypadkach dopuszczonych przez eksperta przyrodniczego jest możliwy wypas po pokosie przy użytkowaniu jednokośnym oraz użytkowanie naprzemienne - w przypadku gdy ekspert przyrodniczy dopuścił użytkowanie kośno-pastwiskowe):

1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

a) dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne,

b) nie wapnuje się;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) częstotliwość koszenia - jeden lub dwa pokosy w roku; liczba pokosów określona przez eksperta przyrodniczego,

b) koszenie w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września,

c) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5-20 % powierzchni tej działki; w przypadku stosowania dwóch pokosów w roku pozostawia się te same fragmenty działki rolnej nieskoszone, a w dwóch kolejnych latach pozostawia się inne fragmenty nieskoszone,

d) dla działek rolnych nieprzekraczających powierzchni 1 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

e) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym - wypas po pokosie w terminie od dnia 15 lipca do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu.

6. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 lit. e rozporządzenia w zakresie półnaturalnych łąk świeżych (użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe albo naprzemienne):

1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

a) jest dopuszczalne ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne,

b) wapnowanie jest dopuszczalne po wykonaniu niezbędnych w tym zakresie analiz, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) częstotliwość koszenia - jeden lub dwa pokosy w roku; liczba pokosów określona przez eksperta przyrodniczego,

b) koszenie w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września,

c) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

d) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5-20 % powierzchni tej działki; w przypadku stosowania dwóch pokosów w roku pozostawia się te same fragmenty działki rolnej nieskoszone, a w dwóch kolejnych latach pozostawia się inne fragmenty nieskoszone,

e) dla działek rolnych nieprzekraczających powierzchni 1 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym - jeden pokos i wypas po pokosie niepóźniej niż do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu;

3) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

a) wypas w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt od 0,3 DJP do 1,0 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu,

b) jest dopuszczalny wypas przez cały rok koników polskich i koni huculskich, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

c) coroczne wykoszenie niedojadów (raz w roku) w terminie od dnia 15 lipca do dnia 31 października,

d) w przypadku niedojadów - zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku.

7. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. f oraz g i pkt 2 lit. f oraz g rozporządzenia w zakresie torfowisk:

1) wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. f oraz pkt 2 lit. f rozporządzenia w zakresie torfowisk - wymogi kluczowe:

a) nie wydobywa się torfu, nie zalesia, nie nawozi i nie wapnuje, nie wykorzystuje się sprzętu mechanicznego powodującego naruszenie wierzchniej warstwy gleby oraz nie pozostawia rozdrobnionej biomasy,

b) usuwanie odpadów pochodzenia antropogenicznego,

c) wycięcie wskazanych przez eksperta przyrodniczego zarośli i podrostu drzew w pierwszym roku wdrażania wariantu w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 lutego kolejnego roku,

d) koszenie powierzchni, na której występują odrośla drzew i krzewów, lub usuwanie odrośli tych drzew i krzewów co roku lub raz na 2 lata, w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 lutego kolejnego roku; jest dopuszczalny pokos rzadziej niż raz na 2 lata, w przypadkach określonych i uzasadnionych przez eksperta przyrodniczego, w szczególności jeżeli odrośla drzew i krzewów nie odrastają,

e) zebranie i usunięcie wyciętej lub skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku;

2) wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. g rozporządzenia w zakresie torfowisk - wymogi kluczowe i uzupełniające - oprócz wymogów określonych w pkt 1 przestrzega się następujących wymogów:

a) częstotliwość koszenia - raz, dwa lub trzy razy w okresie 5 lat realizacji zobowiązania, jednak nieczęściej niż co 2 lata, jeżeli określi to ekspert przyrodniczy,

b) w uzasadnionych przypadkach, określonych przez eksperta przyrodniczego, w szczególności w przypadku torfowisk z roślinnością ekspansywną (głównie trzciną), dopuszcza się koszenie coroczne,

c) koszenie runi w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 lutego kolejnego roku,

d) w uzasadnionych przypadkach jest dopuszczalne pozostawienie do 20 % powierzchni działki rolnej lub działki przyrodniczej nieskoszonej, jeżeli ekspert przyrodniczy określi taką możliwość; w dwóch kolejnych pokosach pozostawia się inne fragmenty nieskoszone,

e) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku.

8. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. h-k oraz pkt 2 lit. h-k rozporządzenia:

1) nie stosuje się: komunalnych osadów ściekowych, podsiewu oraz mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym bronowania i przeorywania;

2) nie stosuje się środków ochrony roślin, z wyłączeniem selektywnego i miejscowego niszczenia niepożądanych gatunków roślin określonych w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, w szczególności inwazyjnych, z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych);

3) nie tworzy się nowych urządzeń melioracji wodnych oraz nie rozbudowuje, nie przebudowuje i nie odtwarza istniejących urządzeń melioracji wodnych, chyba że takie działania:

a) wynikają planu ochrony albo planu zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, lub

b) dotyczą dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z utrzymaniem lub poprawą warunków siedliskowych gatunków lub siedlisk, jeżeli takie działania nie wpłyną na obniżenie poziomu wód gruntowych w okresie lęgowym ptaków i zostaną dopuszczone, szczegółowo określone i uzasadnione przez eksperta przyrodniczego;

4) nie składuje się biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej);

5) w przypadku występowania gatunków niepożądanych określonych w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, wymogi poszczególnych wariantów dotyczące: terminów i częstotliwości koszenia, obowiązku pozostawiana części działki rolnej lub działki przyrodniczej nieskoszonej oraz terminów i intensywności wypasu mogą być zmienione przez eksperta przyrodniczego w zakresie określonym w tej metodyce, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką zmianę.

9. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 lit. h rozporządzenia w zakresie ochrony siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i czajka) (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe, użytkowanie pastwiskowe albo użytkowanie naprzemienne):

1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

a) nie wałuje się, nie włókuje się i nie stosuje gnojowicy w terminie od dnia 1 marca do dnia 1 sierpnia,

b) dopuszcza się wapnowanie,

c) dopuszcza się ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/rok) - w przypadku użytkowania kośnego, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne,

d) nie stosuje się zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych innych niż wymienione w lit. a w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub do dnia 15 czerwca w przypadku użytkowania pastwiskowego;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) przy użytkowaniu kośnym:

- dwa pokosy w roku - pierwszy pokos od dnia 15 czerwca i do dnia 10 lipca, drugi pokos od dnia 15 sierpnia do dnia 31 października,

- w uzasadnionych przypadkach określonych przez eksperta przyrodniczego dopuszcza się jeden pokos w roku w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 31 października - w przypadku siedlisk o podłożu torfowym,

b) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym - jeden pokos w roku w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca,

c) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej lub działki przyrodniczej o powierzchni wynoszącej 5-10 %; w przypadku stosowania dwóch pokosów w okresie roku pozostawia się te same fragmenty działki rolnej lub działki przyrodniczej nieskoszone, a w dwóch kolejnych latach pozostawia się inne fragmenty nieskoszone,

d) w odniesieniu do działek rolnych lub działek przyrodniczych, których powierzchnia nie przekracza 1 ha, jest dopuszczalne, w uzasadnionych przypadkach, zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonej i koszenie co roku całej działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

e) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy) w terminie do 2 tygodni po pokosie; biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym - wypas po pokosie niepóźniej niż dnia 31 października przy obsadzie zwierząt od 0,3 do 2 DJP/ha lub od 0,2 do 1 DJP/ha, w przypadku siedlisk o podłożu torfowym, i obciążeniu 10 DJP/ha,

g) przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym w pierwszym roku realizacji zobowiązania, w sytuacji odtwarzania zdegradowanych siedlisk (łąki nieużytkowane od wielu lat lub łąki z gatunkami niepożądanymi określonymi w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia) w uzasadnionych i określonych przez eksperta przyrodniczego przypadkach dopuszcza się:

- wykonanie do 3 pokosów w roku w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 30 listopada,

- niepozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej;

3) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

a) sezon pastwiskowy - od dnia 10 maja do dnia 30 listopada na obszarach poniżej 300 m n.p.m. lub od dnia 20 maja do dnia 30 września na obszarach powyżej 300 m n.p.m.,

b) do dnia 20 lipca wypas przy obsadzie zwierząt od 0,2 do 1 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha, a po dniu 20 lipca wypas przy obsadzie zwierząt do 2 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha,

c) jest dopuszczalny wypas przez cały rok koników polskich i koni huculskich; w okresie od dnia 10 maja do dnia 20 lipca wypas przy obsadzie zwierząt od 0,2 do 1 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha a po dniu 20 lipca wypas przy obsadzie zwierząt do 2 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

d) obowiązek wykoszenia niedojadów nierzadziej niż raz na 2 lata w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 15 listopada,

e) w przypadku niedojadów - zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

f) w pierwszym roku realizacji zobowiązania, w sytuacji odtwarzania zdegradowanych siedlisk (łąki nieużytkowane od wielu lat lub łąki z gatunkami niepożądanymi określonymi w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia), w uzasadnionych i określonych przez eksperta przyrodniczego przypadkach dopuszcza się zwiększenie obsady wypasanych zwierząt do 3 DJP/ha (obciążenie do 10 DJP/ha) gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu.

10. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. i rozporządzenia w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe, użytkowanie pastwiskowe albo użytkowanie naprzemienne):

1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

a) nie wałuje się, nie włókuje i nie stosuje gnojowicy w terminie od dnia 1 marca do dnia 1 sierpnia,

b) dopuszcza się wapnowanie,

c) dopuszcza się ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/rok) - w przypadku użytkowania kośnego, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne,

d) nie stosuje się zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych innych niż wymienione w lit. a w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub do dnia 10 lipca w przypadku użytkowania pastwiskowego;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) przy użytkowaniu kośnym:

- dwa pokosy w roku:

- - w przypadku ostoi kulika wielkiego - pierwszy pokos po dniu 30 czerwca do dnia 31 lipca oraz drugi pokos od dnia 15 sierpnia do dnia 31 października,

- - w przypadku ostoi dubelta - pierwszy pokos od dnia 10 lipca do dnia 31 lipca oraz drugi pokos od dnia 15 sierpnia do dnia 31 października,

- - dopuszcza się stosowanie jednego pokosu w roku w terminie od dnia 30 czerwca do dnia 31 października - w przypadku ostoi kulika wielkiego, albo od dnia 10 lipca do dnia 31 października - w przypadku ostoi dubelta, w przypadku siedlisk o podłożu torfowym, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

b) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym jeden pokos w roku w terminie od dnia 30 czerwca do dnia 31 października - w przypadku ostoi kulika wielkiego, albo od dnia 10 lipca do dnia 31 października - w przypadku ostoi dubelta,

c) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej lub działki przyrodniczej o powierzchni wynoszącej 5-10 % powierzchni tej działki; w przypadku stosowania dwóch pokosów w okresie roku pozostawia się te same fragmenty działki rolnej lub działki przyrodniczej nieskoszone, a w dwóch kolejnych latach pozostawia się inne fragmenty nieskoszone,

d) dla działek rolnych lub działek przyrodniczych nieprzekraczających powierzchni 1 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonej i koszenie co roku całej działki rolnej lub działki przyrodniczej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

e) w odniesieniu do siedlisk o podłożu torfowym w przypadku ostoi dubelta dopuszcza się pozostawianie 50 % działki rolnej nieskoszonej lub koszenie całej powierzchni działki rolnej co 2 lata, jeżeli ekspert przyrodniczy określi i uzasadni taką możliwość,

f) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy) w terminie do 2 tygodni po pokosie; biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi powinna ona zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

g) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym - wypas po pokosie niepóźniej niż do dnia 31 października przy obsadzie od 0,3 do 2 DJP/ha lub od 0,2 do 1 DJP/ha, w przypadku siedlisk o podłożu torfowym, oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu,

h) przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym w pierwszym roku realizacji zobowiązania, w sytuacji odtwarzania zdegradowanych siedlisk (łąki nieużytkowane od wielu lat lub łąki z gatunkami niepożądanymi) w uzasadnionych i określonych przez eksperta przyrodniczego przypadkach dopuszcza się:

- wykonanie do 3 pokosów w roku w okresie od dnia 10 lipca do dnia 31 października,

- niepozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej;

3) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

a) sezon pastwiskowy - od dnia 30 maja do dnia 30 listopada,

b) w okresie do 20 lipca wypas przy obsadzie zwierząt od 0,2 do 1 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha, a po dniu 20 lipca przy obsadzie do 2 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu,

c) dopuszczalny jest wypas przez cały rok koników polskich i koni huculskich, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość; w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 20 lipca wypas przy obsadzie zwierząt od 0,2 do 1 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha, a po dniu 20 lipca wypas przy obsadzie zwierząt do 2 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha, przy czym w przypadku ostoi dubelta - z wyłączeniem takiego wypasu w terminie od dnia 10 kwietnia do dnia 10 lipca,

d) obowiązek wykoszenia niedojadów nierzadziej niż raz na 2 lata w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 15 listopada,

e) w przypadku niedojadów - zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

f) w pierwszym roku realizacji zobowiązania, w sytuacji odtwarzania zdegradowanych siedlisk (łąki nieużytkowane od wielu lat lub łąki z gatunkami niepożądanymi określonymi w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia) w uzasadnionych i określonych przez eksperta przyrodniczego przypadkach dopuszcza się zwiększenie obsady zwierząt do 3 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu.

11. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. j oraz pkt 2 lit. j rozporządzenia w zakresie ochrony siedlisk lęgowych wodniczki (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe albo użytkowanie naprzemienne):

1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

a) nie nawozi i nie wapnuje,

b) nie stosuje jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 marca do terminu pierwszego pokosu;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) częstotliwość koszenia określona przez eksperta przyrodniczego:

- jeden pokos w roku lub

- koszenie całej powierzchni działki rolnej co 2 lata,

b) koszenie w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 lutego kolejnego roku,

c) w przypadku corocznego koszenia - pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej lub działki przyrodniczej o powierzchni wynoszącej 15-85 % powierzchni tej działki; w dwóch kolejnych latach należy pozostawić nieskoszone inne fragmenty działki rolnej, przy czym gdy w danym roku powierzchnia nieskoszonego fragmentu działki rolnej lub działki przyrodniczej jest większa niż powierzchnia fragmentu tej działki skoszonego w poprzednim roku, w danym roku należy pozostawić nieskoszony fragment tej działki, który obejmuje w całości również ten jej fragment, który został skoszony w poprzednim roku,

d) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi powinna ona zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

e) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym - wypas w terminie od dnia 15 maja do dnia 31 października, przy czym w terminie od dnia 15 maja do dnia 31 lipca przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu, a w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu.

12. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. k oraz pkt 2 lit. k rozporządzenia w zakresie ochrony siedlisk lęgowych derkacza (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe albo użytkowanie naprzemienne):

1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

a) nie wałuje się, nie włókuje i nie stosuje się gnojowicy w terminie od dnia 1 marca do dnia 1 września,

b) dopuszcza się wapnowanie,

c) dopuszcza się ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/rok), w przypadku użytkowania kośnego, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne,

d) nie stosuje się zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych innych niż wymienione w lit. a w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) jeden pokos w roku w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października,

b) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej lub działki przyrodniczej o powierzchni wynoszącej 5-10 % powierzchni tej działki; w kolejnych pokosach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone,

c) dla działek rolnych lub działek przyrodniczych nieprzekraczających powierzchni 1 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonej i koszenie co roku całej działki rolnej lub działki przyrodniczej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

d) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym niepozostawiania rozdrobnionej biomasy) w terminie do 2 tygodni po pokosie; biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi powinna ona zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

e) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym wypas po pokosie niepóźniej niż do dnia 31 października przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu,

f) przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym w pierwszym roku realizacji zobowiązania, w sytuacji odtwarzania zdegradowanych siedlisk (łąki nieużytkowane od wielu lat lub łąki z gatunkami niepożądanymi określonymi w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia) w uzasadnionych i określonych przez eksperta przyrodniczego przypadkach dopuszcza się:

- wykonanie 2 pokosów w roku w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października,

- niepozostawianie nieskoszonego fragmentu działki rolnej.

13. Współczynniki przeliczania zwierząt na DJP stosowane w przypadku wymogów dotyczących użytkowania pastwiskowego lub kośno-pastwiskowego trwałych użytków zielonych lub obszarów przyrodniczych.

Lp. Rodzaj zwierząt Współczynnik przeliczania zwierząt na DJP Lp. Rodzaj zwierząt Współczynnik przeliczania zwierząt na DJP Konie ras dużych/konie pozostałe Kozy 1 Ogiery, klacze lub wałachy 1,2 29 Kozy matki 0,15 2 Źrebaki powyżej 2 lat 1 30 Koźlęta do 3,5 miesiąca 0,05 3 Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat 0,8 31 Koźlęta powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku 0,08 4 Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,5 32 Pozostałe kozy 0,1 5 Źrebięta do 6 miesięcy 0,3 Owce Konie ras małych (m.in. hucuł, konik polski) 33 Owce powyżej 1,5 roku 0,1 6 Ogiery, klacze lub wałachy 0,6 34 Tryki powyżej 1,5 roku 0,12 7 Źrebaki powyżej 2 lat 0,5 35 Jagnięta do 3,5 miesiąca 0,05 8 Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat 0,35 36 Tryczki 0,08 9 Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,2 37 Maciorki 0,1 10 Źrebięta do 6 miesięcy 0,12 Drób Bydło 38 Gęsi 0,008 11 Buhaje 1,4 Jelenie szlachetne 12 Krowy 1 39 Byki 0,42 40 Łanie 0,24 13 Jałówki cielne 1 41 Pozostałe 0,1 14 Jałówki powyżej 1 roku 0,8 Daniele 15 Jałówki powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,3 42 Byki 0,22 16 Opasy powyżej 1 roku 0,9 43 Łanie 0,13 17 Opasy powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,36 44 Pozostałe 0,06 18 Cielęta do 6 miesięcy 0,15 45 Króliki 0,007 Lamy Bawół domowy 19 Samice powyżej 1 roku 0,20 46 Bawół domowy powyżej 2 lat 0,7 20 Samce powyżej 1 roku 0,19 47 Bawół domowy od 1 roku do 2 lat 0,4 21 Młode powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,12 48 Bawół domowy powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,3 22 Cielęta/cria do 6 miesięcy 0,05 49 Bawół domowy do 6 miesięcy 0,13 Muł Alpaki 23 Muł powyżej 2 lat 0,6 50 Samice powyżej 1 roku 0,11 24 Muł od 1 roku do 2 lat 0,3 51 Samce powyżej 1 roku 0,12 25 Muł do 1 roku 0,1 52 Młode powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,05 Osioł 53 Cielęta/cria do 6 miesięcy 0,03 26 Osioł powyżej 2 lat 0,5 27 Osioł od 1 roku do 2 lat 0,25 28 Osioł do 1 roku 0,07

II. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 3 rozporządzenia (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe, użytkowanie pastwiskowe albo użytkowanie naprzemienne)

1. Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

1) nie wałuje się, nie stosuje się: komunalnych osadów ściekowych, podsiewu oraz mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym bronowania i przeorywania;

2) nie włókuje się w okresie od dnia:

a) 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.),

b) 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.);

3) nie stosuje się środków ochrony roślin, z wyłączeniem selektywnego i miejscowego niszczenia niepożądanych gatunków roślin określonych w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, w szczególności inwazyjnych, z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych);

4) nie tworzy się nowych urządzeń melioracji wodnych oraz rozbudowy, przebudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji wodnych, chyba, że takie działania:

a) wynikają z planu ochrony albo planu zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 lub

b) dotyczą dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z poprawą warunków siedliskowych gatunków lub siedlisk, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone i uzasadnione przez doradcę rolnośrodowiskowego;

5) nie składuje biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej);

6) dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne.

2. Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

1) częstotliwość koszenia:

a) nie więcej niż dwa pokosy w roku, w przypadku użytkowania kośnego; liczba pokosów określona przez doradcę rolnośrodowiskowego,

b) jeden pokos w roku, w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego;

2) koszenie w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września;

3) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5-20 % powierzchni tej działki; w przypadku stosowania dwóch pokosów w roku należy pozostawić te same fragmenty działki rolnej nieskoszone, a w przypadku pokosów w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone;

4) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku;

5) dla działek rolnych nieprzekraczających powierzchni 1 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej, jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści taką możliwość;

6) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym - wypas po pokosie niepóźniej niż dnia 31 października przy obsadzie zwierząt do 1,5 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach interwencji.

3. Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

1) wypas w terminie od dnia 1 maja i do dnia 31 października na obszarach do 300 m n.p.m. lub od dnia 20 maja do dnia 1 października na obszarach powyżej 300 m n.p.m.;

2) wypas przy obsadzie zwierząt od 0,3 DJP/ha do 1,5 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach interwencji;

3) dopuszcza się wypas przez cały rok koników polskich i koni huculskich, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach interwencji, jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści taką możliwość;

4) w przypadku niedojadów - wykaszanie niedojadów raz w roku w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, niepóźniej niż w dniu 15 listopada, oraz zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku.

4. Do przeliczania zwierząt na DJP stosuje się współczynniki określone w ust. 13 w części I.

III. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 4 rozporządzenia

1) zachowanie sadu tradycyjnych odmian drzew owocowych, który obejmuje co najmniej 12 drzew:

a) rozmnażanych na silnie rosnących podkładkach,

b) prowadzonych jako pienne drzewa,

c) w wieku od 15 lat,

d) reprezentujących niemniej niż 4 odmiany lub gatunki;

2) liczba drzew w przeliczeniu na 1 ha powierzchni sadu jest niemniejsza niż 90, przy czym istnieje możliwość uzupełnienia wypadów w sadzie. Uzupełniania dokonuje się drzewami odmian wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r., rozmnażanymi na silnie rosnących podkładkach i prowadzonymi jako pienne drzewa;

3) co najmniej 75 % drzew ma minimalną wysokość pnia 1,20 m (pozostałe 25 % drzew, które są niższe, są wliczane do obsady);

4) sad nie jest prowadzony jako uprawa jednorzędowa;

5) nie stosuje się środków ochrony roślin, z wyłączeniem dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;

6) wykonywanie, zgodnie ze wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego, podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie:

a) cięcie formujące i sanitarne drzew oraz prześwietlające nadmiernie zagęszczone korony,

b) usuwanie odrostów i samosiewów,

c) bielenie pni drzew starszych i zabezpieczanie pni młodych drzew przed ogryzaniem przez gryzonie i zającokształtne;

7) koszenie trawy co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym niepóźniej niż do dnia 31 sierpnia lub wypasanie w okresie wegetacyjnym;

8) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (możliwe pozostawienie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi.

IV. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 5 rozporządzenia

1. W ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. a rozporządzenia - uprawa roślin odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych gatunków roślin rolniczych:

1) w pierwszym i czwartym roku uprawy danej odmiany z materiału siewnego kategorii kwalifikowany lub standard, natomiast w drugim, trzecim i piątym roku uprawy tej odmiany jest dopuszczalna uprawa z materiału siewnego uzyskanego ze zbioru w poprzednim roku - w przypadku uprawy roślin jednorocznych i dwuletnich;

2) w pierwszym roku uprawy danej odmiany z materiału siewnego kategorii kwalifikowany lub standard - w przypadku uprawy bylin.

2. W ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b rozporządzenia:

1) wytwarza się materiał siewny odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych gatunków roślin rolniczych, zgodnie z przepisami o nasiennictwie (przy utrzymaniu czystości i tożsamości odmianowej, prowadzeniu dokumentacji plantacji oraz wykonywanych zabiegów i uzyskaniu świadectwa oceny laboratoryjnej), lub

2) wytwarza się materiał siewny gatunków rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych wymienionych w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia, spełniający minimalne wymagania jakościowe określone w tabeli I i II, oraz jest się w posiadaniu wyników badań laboratoryjnych w tym zakresie.

TABELA I. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA MATERIAŁU SIEWNEGO POZOSTAŁYCH GATUNKÓW ROŚLIN ZAGROŻONYCH EROZJĄ GENETYCZNĄ (ZBOŻA)

Lp. Gatunki Minimalna czystość analityczna (nasiona czyste) Maksymalna zawartość nasion innych gatunków (nasiona innych gatunków roślin) Minimalna zdolność kiełkowania (siewki normalne i nasiona twarde) % wagowy szt./500g % liczbowy 1 Pszenica płaskurka (Triticum diccocum Schrank ex Schubl.) 98 601) 85 2 Pszenica samopsza (Triticum monococcum L.) 98 601), 2) 85 3 Żyto krzyca (Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.) 98 60 85

1) Niedopuszczalna obecność nasion owsa głuchego (Avena fatua) i owsa płonnego (Avena sterilis).

2) Wielkość próby do badań wynosi 1 kg.

TABELA II. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA MATERIAŁU SIEWNEGO POZOSTAŁYCH GATUNKÓW ROŚLIN ZAGROŻONYCH EROZJĄ GENETYCZNĄ (INNE GATUNKI)

Lp. Gatunki Minimalna czystość analityczna (nasiona czyste) Maksymalna zawartość nasion innych gatunków (nasiona innych gatunków roślin) Minimalna zdolność kiełkowania (siewki normalne i nasiona twarde) % wagowy % liczbowy 1 Lnianka siewna (Lnicznik siewny) (Camelina sativa (L.) Crantz) 98 0,3 80 2 Nostrzyk biały (Melilotus albus Medik.) 96 2,51) 802) 2a Nostrzyk żółty (lekarski) (Melilotus officinalis (L.) Pall.) 96 2,51) 802) 3 Lędźwian siewny (Lathyrus sativus L.) 98 1,5 80 4 Soczewica jadalna (Lens culinaris Medik.) 98 1,5 80 5 Pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa L.) 97 0,5 70 6 Przelot pospolity (Anthyllis vulneraria L.) 96 0,7 753) 7 Gryka tatarka (Fagopyrum tataricum L. Gaertn.) 96 1,5 80 8 Komonica błotna (Lotus uliginosus Schkuhr) 95 1,81) 753) 9 Sałata łodygowa (głąbiki krakowskie) (Lactuca sativa var. Angustana) 95 0,5 75

1) Niedopuszczalna obecność nasion kanianki (Cuscuta).

2) Do 30 % nasion twardych uznaje się za zdolne do kiełkowania.

3) Do 40 % nasion twardych uznaje się za zdolne do kiełkowania.

V. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 7 rozporządzenia

1. W ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia:

1) założenie na gruncie ornym pasa kwietnego o szerokości od 3 do 20 m i powierzchni co najmniej 0,1 ha przez wysiew w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 31 października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub od dnia 1 kwietnia do dnia 15 maja pierwszego roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego mieszanki nasion, przy czym ta mieszanka:

a) zawiera co najmniej 8 gatunków roślin określonych w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, w tym co najmniej jeden gatunek jednoroczny i co najmniej 4 gatunki wieloletnie,

b) zawiera gatunki uprawne i gatunki dziko rosnące, w tym co najmniej jeden gatunek dziko rosnący wieloletni,

c) nie zawiera gatunków niepożądanych w wieloletnich pasach kwietnych wskazanych w wykazie gatunków niepożądanych w wieloletnich pasach kwietnych;

2) w pierwszym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego na pasie kwietnym założonym zgodnie z pkt 1 udział powierzchniowy roślin z gatunków z rodziny traw, wymienionych w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, wynosi niewięcej niż 20 %;

3) utrzymanie w okresie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego pasa kwietnego założonego zgodnie z pkt 1;

4) w przypadku zakładania i utrzymywania na gruntach ornych więcej niż jednego pasa kwietnego odległość między położonymi najbliżej siebie punktami znajdującymi się na granicach tych pasów powinna wynosić co najmniej 50 m;

5) dopuszcza się podsiew pasa kwietnego w miejscach wypadów roślin gatunkami roślin określonymi w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem gatunków z rodziny traw;

6) obowiązkowy podsiew pasa kwietnego gatunkami roślin określonymi w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem gatunków z rodziny traw, w przypadku gdy liczba gatunków określonych w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia w tym pasie kwietnym wynosi mniej niż 4;

7) koszenie 50 % powierzchni pasa kwietnego raz w roku w terminie od dnia 1 września do dnia 31 października; w dwóch kolejnych latach pozostawia się nieskoszony inny fragment pasa kwietnego; zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 14 dni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z powierzchni pasa;

8) w uzasadnionych przypadkach, w sytuacji rozwoju w obrębie pasa kwietnego roślin gatunków niepożądanych określonych w wykazie gatunków niepożądanych w wieloletnich pasach kwietnych, jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści i uzasadni taką możliwość, jest możliwe dodatkowe jednorazowe koszenie przed dniem 1 września powierzchni, na której występują te gatunki, z obowiązkiem usunięcia skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 14 dni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z powierzchni pasa kwietnego;

9) obowiązek zachowania istniejących drzew i krzewów w obrębie pasa kwietnego;

10) w obrębie pasa kwietnego nie dokonuje się:

a) przeorywania,

b) wypasu,

c) stosowania nawozów mineralnych i naturalnych,

d) stosowania osadów ściekowych,

e) stosowania środków ochrony roślin,

f) składowania obornika, siana, słomy lub odpadów,

g) wykorzystywania pasów kwietnych jako dróg dojazdowych,

h) pozostawiania maszyn i urządzeń rolniczych.

WYKAZ GATUNKÓW NIEPOŻĄDANYCH W WIELOLETNICH PASACH KWIETNYCH:

Nazwa polska Nazwa łacińska Akebia pięciolistkowa Akebia quinate Ambrosia bylicolistna Ambrosia artemisiifolia Barszcz Mantegazziego Heracleum mantegazzianum Barszcz perski Heracleum persicum Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi Bożodrzew gruczołkowaty Ailanthus altissima Chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli Czeremcha amerykańska Padus (Prunus) serotina Dereń rozłogowy Cornus sericea Doględka nastroszona Grindelia squarrosa Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica Klon jesionolistny Acer negundo Kolcolist zachodni Ulex europaeus Kolczurka klapowana Echinocystis lobate Mozga trzcinowata Phalaris arundinacea Nawłoć kanadyjska Solidago canadensis Nawłoć późna Solidago gigantea Nawłoć wąskolistna Solidago graminifolia Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera Owies głuchy Avena fatua Perz zwyczajny Elymus repens Przetacznik perski Veronica persica Rdestowiec Fallopia sachalinensis 'Igniscum' Rdestowiec czeski Fallopia x bohemica Rdestowiec ostrokończysty Fallopia japonica Rdestowiec sachaliński Fallopia sachalinensis Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia Róża pomarszczona Rosa rugosa Rudbekia naga Rudbeckia laciniate Rutwica wschodnia Galega orientalis Rzepień włoski Xanthium albinum Spartyna Spartina alternifolia (Sporobolus alternifolus) Spartyna angielska Spartina anglica (Sporobolus anglicus) Starzec nierównozębny Senecio inaequidens Stokłosa spłaszczona Bromus carinatus Szarłat szorstki Amaranthus retroflexus Śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa Świdośliwa kłosowa Amelanchier spicata Świdośliwa lamarca Amelanchier lamarckii Tawuła kutnerowata Spiraea tomentosa Tomka oścista Anthoxanthum aristatum Trojeść amerykańska Asclepias syriaca Trybula leśna Anthriscus sylvestris Trzcina pospolita Phragmites australis Trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios Tulejnik amerykański Lysichiton americanus Włośnica sina Setaria pumila Włośnica zielona Setaria viridis Wyczyniec polny Alopecurus myosoruides Żółtlica drobnokwiatowa Galinsoga parviflora Żółtlica owłosiona Galinsoga ciliata

2. W ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b rozporządzenia:

1) założenie i utrzymanie w okresie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego ogródka bioróżnorodności, w którym jest uprawianych co najmniej 15 gatunków roślin (w ramach jednego gatunku dopuszcza się uprawę kilku odmian, form, populacji lub genotypów), przy czym:

a) przynajmniej jeden z uprawianych gatunków roślin to gatunek roślin warzywnych wymieniony w ust. 5 pkt 2 lit. b załącznika nr 4 do rozporządzenia i jeden z uprawianych gatunków roślin to gatunek roślin zielarskich wymieniony w ust. 5 pkt 2 lit. a załącznika nr 4 do rozporządzenia,

b) przynajmniej jeden z uprawianych gatunków roślin lub jedna z odmian roślin to:

- odmiana regionalna lub odmiana amatorska wpisana do krajowego rejestru lub

- odmiana marginalnych gatunków roślin rolniczych, lub

- gatunek rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych wymieniony w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia,

c) powierzchnia uprawy któregokolwiek z uprawianych gatunków roślin lub którejkolwiek z uprawianych odmian roślin nie może przekraczać 50 % powierzchni ogródka bioróżnorodności;

2) w przypadku:

a) uprawy odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych gatunków roślin rolniczych:

- w pierwszym i czwartym roku uprawy danej odmiany ta uprawa jest prowadzona z wykorzystaniem kwalifikowanego materiału siewnego lub materiału siewnego kategorii standard; w drugim, trzecim i piątym roku jest dopuszczalna uprawa z materiału uzyskanego ze zbioru w poprzednim roku - w przypadku uprawy roślin jednorocznych i dwuletnich,

- w pierwszym roku uprawy danej odmiany ta uprawa jest prowadzona z wykorzystaniem kwalifikowanego materiału siewnego lub materiału siewnego kategorii standard - w przypadku uprawy bylin,

b) uprawy roślin z materiału pozyskanego z kolekcji banku genów - w pierwszym roku uprawa jest zakładana z tego materiału na podstawie protokołu przekazania przez bank genów;

3) w kolejnych latach realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego dopuszcza się:

a) zmianę składu gatunkowego lub liczby uprawianych gatunków, przy zachowaniu minimalnej liczby 15 gatunków,

b) dodanie nowych odmian, form, populacji lub genotypów;

4) nie stosuje się herbicydów.

VI.62) Interwencja wymieniona w § 3 pkt 8 rozporządzenia

Wymogi dla wariantu wymienionego w § 3 pkt 8 lit. c rozporządzenia:

1) stosuje się użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe, przy czym w przypadku użytkowania kośnego lub kośno-pastwiskowego - koszenie co najmniej raz w roku w terminie określonym w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy (Dz. U. poz. 461, z 2024 r. poz. 1002 oraz z 2026 r. poz. 321);

2) usuwa się skoszoną biomasę z działki rolnej niepóźniej niż do dnia 1 marca kolejnego roku;

3) dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok;

4) nie stosuje się gnojówki lub gnojowicy;

5) nie stosuje się komunalnych osadów ściekowych;

6) nie wapnuje się.

Załącznik nr 3

ZAWARTOŚĆ PLANU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ

1. Część ogólna - dotyczy wszystkich interwencji i zawiera w szczególności:

1) następujące dane rolnika lub zarządcy realizujących zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres zamieszkania albo siedziby, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz ich podpis;

2) następujące dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy którego udziale został sporządzony plan działalności rolnośrodowiskowej, a w przypadku gdy ten plan został sporządzony również przy udziale eksperta przyrodniczego - dane tego eksperta: imię i nazwisko, numer uprawnienia, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i ich podpis;

3) oświadczenie eksperta przyrodniczego o sporządzeniu dokumentacji przyrodniczej, gdy w ramach zobowiązania jest wymagane posiadanie dokumentacji przyrodniczej;

4) informację o latach realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w formie wykazu;

5) informację o realizowanych przez rolnika lub zarządcę zobowiązaniach rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach interwencji lub wariantów interwencji, w formie wykazu;

6) oświadczenie rolnika lub zarządcy o przekazaniu pełnych i prawdziwych danych niezbędnych do sporządzenia planu działalności rolnośrodowiskowej;

7) datę sporządzenia planu działalności rolnośrodowiskowej.

2. Część szczegółowa - dotyczy poszczególnych interwencji lub wariantów interwencji i zawiera:

1) informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w tym:

a) informacje, w formie wykazu, o działkach rolnych lub działkach przyrodniczych zlokalizowanych na określonych działkach referencyjnych i realizowanych na nich interwencjach lub wariantach interwencji,

b) informacje o wymogach w ramach realizowanego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w tym także tych doprecyzowanych przez eksperta przyrodniczego lub doradcę rolnośrodowiskowego, które powinny odpowiadać stanowi faktycznemu i deklaracji zawartej we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej,

c) oświadczenie eksperta przyrodniczego dotyczące działek rolnych lub działek przyrodniczych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia:

- o stwierdzeniu występowania siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach danego wariantu na tych działkach rolnych lub działkach przyrodniczych:

- - w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, która stanowi podstawę do sporządzenia dokumentacji przyrodniczej, lub

- - na podstawie przebiegu granic warstw cyfrowych GIOŚ - w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. i lub pkt 2 lit. i rozporządzenia - w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta - lub § 3 pkt 1 lit. j lub pkt 2 lit. j rozporządzenia, lub

- - (uchylone),

- - na podstawie przebiegu granic warstw cyfrowych GDOŚ, lub

- - na podstawie informacji o zobowiązaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW w ramach Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 w zakresie tożsamych siedlisk przyrodniczych, które było realizowane na tych działkach rolnych lub działkach przyrodniczych, a którego realizacja zakończyła się w dniu 14 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego wariantu - zawierające informację, że typ siedliska przyrodniczego występujący na tych działkach rolnych lub działkach przyrodniczych jest taki, jaki występował na tych działkach w czasie realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW,

- o braku potrzeby sporządzenia dokumentacji przyrodniczej w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia,

- o tym, że wymogi realizowanego wariantu różnią się od działań ochronnych obligatoryjnych lub fakultatywnych określonych w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 w ich brzmieniu obowiązującym w dniu 15 marca pierwszego roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub są z nimi sprzeczne albo nie różnią się od tych działań lub nie są z nimi sprzeczne - w przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 rozporządzenia,

d) oświadczenie doradcy rolnośrodowiskowego dotyczące działek rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia, że:

- cała działka rolna, do której rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tej interwencji, znajduje się poza:

- - granicami warstw cyfrowych GIOŚ lub granicami warstw cyfrowych GDOŚ,

- - (uchylone),

- wymogi realizowanego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego różnią się od działań ochronnych obligatoryjnych lub fakultatywnych określonych w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 w ich brzmieniu obowiązującym w dniu 15 marca pierwszego roku realizacji tego zobowiązania lub są z nimi sprzeczne albo nie różnią się od tych działań lub nie są z nimi sprzeczne;

2) szkic gospodarstwa z:

a) naniesionymi na niego oznaczeniami poszczególnych działek rolnych lub działek przyrodniczych, na których mają być realizowane interwencje lub warianty interwencji,

b) zaznaczonymi na nim wszystkimi miejscami na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. - w przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 4 rozporządzenia,

c) zaznaczonymi częściami działki rolnej lub działki przyrodniczej, które mają pozostać nieskoszone w poszczególnych latach - w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia, interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia lub wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia,

d) zaznaczonymi istniejącymi w obrębie wieloletniego pasa kwietnego drzewami i krzewami podlegającymi obowiązkowi zachowania w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia.

3. (uchylony).

Załącznik nr 4

WYKAZ UPRAW, GRUP UPRAW, GATUNKÓW I ODMIAN ROŚLIN, GATUNKÓW PTAKÓW, SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ RAS ZWIERZĄT OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNĄ

1. Interwencje wymienione w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia:

1) ochrona cennych siedlisk przyrodniczych - typy siedlisk przyrodniczych:

a) warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a rozporządzenia obejmują zbiorowiska związku Molinion oraz nawiązujące do nich, na których udokumentowana zostanie obecność gatunków wskaźnikowych, zgodnie z metodyką, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, to jest siedliska: 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe oraz siedliska nawiązujące do wymienionego powyżej,

b) warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b rozporządzenia obejmują zbiorowiska ze związku Cnidion, zespół Sanguisorbo-Silaetum, zbiorowiska klas Asteretea tripolium i Thero-Salicornietea, zespół Potentillo-Festucetum i Scirpetum maritimi oraz nawiązujące do nich, na których udokumentowana zostanie obecność gatunków wskaźnikowych, zgodnie z metodyką, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, to jest siedliska: 6440 Łąki selernicowe, 1330 Solniska nadmorskie, 1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodem, 1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary oraz siedliska nawiązujące do wymienionych powyżej,

c) warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c rozporządzenia obejmują: zbiorowiska klas Festuco-Brometea, Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis, Nardo-Callunetea, Violetea calaminariae, zbiorowiska okrajkowe z klasy Trifolio-Geranietea oraz zbiorowiska nawiązujące do wymienionych jednostek, na których udokumentowana zostanie obecność gatunków wskaźnikowych, zgodnie z metodyką, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, to jest siedliska: 6120 ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe, 6210 murawy kserotermiczne, 6230 murawy bliźniczkowe, 6130 murawy galmanowe, 2330 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, 5130 formacje z jałowcem pospolitym na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach, 4010 wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym, 4030 suche wrzosowiska, murawy zawciągowe oraz siedliska nawiązujące do wymienionych powyżej,

d) warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. d oraz pkt 2 lit. d rozporządzenia obejmują zbiorowiska związku Calthion oraz nawiązujące do nich zbiorowiska, na których udokumentowana zostanie obecność gatunków wskaźnikowych, zgodnie z metodyką, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, z wyłączeniem zbiorowisk kadłubowych,

e) warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 lit. e rozporządzenia obejmują bogate gatunkowo zbiorowiska związków Arrhenatherion Cynosurion i Polygono-Trisetion oraz zbiorowiska nawiązujące do wymienionych jednostek fitooscjologicznych, na których udokumentowana zostanie obecność gatunków wskaźnikowych, zgodnie z metodyką, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, to jest siedliska: 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, 6520 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie oraz siedliska nawiązujące do wymienionych powyżej,

f) warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. f oraz g i pkt 2 lit. f oraz g rozporządzenia obejmują: zbiorowiska klas Scheuzerio-Caricetea nigrae, Oxycocco-Sphagnetea, wybrane zbiorowiska związku Magnocaricion (Caricetum buxbaumii, Cladietum marisci), Cratoneurion commutati, Rhynchosporion oraz zbiorowiska nawiązujące do wymienionych jednostek, na których udokumentowana zostanie obecność gatunków wskaźnikowych, zgodnie z metodyką, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, to jest siedliska: 7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), 7120 torfowiska wysokie zdegradowane, ale zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 7150 obniżenia na podłożu torfowym, 7210 torfowiska nakredowe, 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 7220 źródliska wapienne oraz siedliska nawiązujące do wymienionych powyżej i inne mszyste zbiorowiska wielkoturzycowe;

2) warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. h-k oraz pkt 2 lit. h-k rozporządzenia obejmują następujące gatunki:

a) rycyk (Limosa limosa),

b) kszyk (Gallinago gallinago),

c) krwawodziób (Tringa totanus),

d) czajka (Vanellus vanellus),

e) dubelt (Gallinago media),

f) kulik wielki (Numenius arquata),

g) wodniczka (Acrocephalus paludicola),

h) derkacz (Crex crex).

2. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 4 rozporządzenia obejmuje następujące gatunki drzew owocowych:

Gatunek Odmiana Jabłonie Ananas Berżenicki, Anis, Antonówka Półtorafuntowa (Antonówka Śmietankowa, Antonówka Biała, Śmietankowe, Antonówka Zwykła), Arkad Zimowy, Babuszkino, Bankroft, Beforest, Berlepsch, Berner Rosen (Różanka Berneńska), Bismark (Jabłko Bismarka), Blutroter Kardinal, Boiken, Boskoop, Brzęczka, Bukówka, Calville Blanc d'Hiver, Carpentin Cellini, Cesarz Aleksander (Aporta), Cesarz Wilhelm, Charłamowska, Cox's Pomona, Cukrówka Litewska (Białe Słodkie), Cyganka, Cytrynówka, Czarnodrzewne, Czarnoguz, Deans' Codlin, Dr. Oldenburg, Fameuse, Fiessers Erstling, Filippa, Freiherr von Hausen, Gaskońskie Szkarłatne, Gewürzluiken, Glogierówka (Pepinka Litewska), Gloria Mundi, Gołąbek Nathusiusa, Grafsztynek Czerwony, Grafsztynek Inflancki, Grafsztynek Prawdziwy, Grahama Jubileuszowe, Grochówka (Bohnapfel), Gruchoty, Jakub Lebel, James Grieve, Jonathan, Kalwila Aderslebeńska, Kalwila Czerwona Jesienna, Kalwila Letnia Fraasa, Kandil Sinap, Kantówka Gdańska, Kardynalskie (Kardynalskie Płomieniste), Koksa Pomarańczowa (Cox's Orange Pippin), Korobówka, Kosztela (Kosztylka), Kronselska (Jaśnie Pańskie), Królowa, Krótkonóżka Królewska, Krzywonóżka Reńska, Książę Albert, Książę Albrecht Pruski, Książęca, Kuzynek Buraczek (Kuzynek Czerwony), Landsberska (Reneta Landsberska), Lord Lambourne, Luiken, Malinowa Oberlandzka, Manks Küchenapfel, Niezrównane Peasgooda, Montwiłłówka, Oliwka Czerwona, Oliwka Inflancka (Papierówka Słodka), Ontario, Panieńskie (Czeskie Panieńskie), Pepina Galloway, Pepina Linneusza, Pepina Parkera, Pepina Ribstona, Piękna z Barnaku, Piękna z Boskoop, Piękna z Herrnhut, Piękna z Rept, Pitmaston Pineapple, Rajewskie, Rarytas Śląski, Reders Goldrenette, Reneta Ananasowa, Reneta Baumana, Reneta Blenheimska, Reneta Brownlees, Reneta Gwiazdkowa, Reneta Harberta, Reneta Kanadyjska, Reneta Karmelicka, Reneta Kasselska, Reneta Kulona, Reneta Muszkatołowa (Muskatka), Reneta Orleańska, Reneta Sudecka, Reneta Szampańska, Reneta Szara, Reneta Złota (Królowa Renet), Reneta Zuccalmaglio, Roter Trier'scher Weinapfel, Różanka Polska, Różanka Wirgińska, Ryszard Żółty, Schieblers Taubenapfel, Signe Tillisch, St. Edmunds Russet, Starking, Strumiłłówka, Suislepper, Sztetyna Czerwona, Sztetyna Zielona, Tiefblüte, Titówka, Truskawkowe Nietschnera, Wealthy, Weisse Winter Tafetapfel, Weisskante, Węgierczyk, Złotka Kwidzyńska, Złota Szlachetna, Zorza, Żeleźniak (Żelazne Jabłko). Grusze Amanlisa, Bera Biała, Bera Boska (Kaiser Alexander, Apremontka), Bera Diela, Bera Liońska, Bergamota Letnia, Bergamota Złocista, Bergamota Żółta, Bera Szara, Bera Ulmska, Bergamota Czerwona Jesienna, Bojka, Bonkreta Wiliamsa (Bera Świętomichalska), Cytrynówka, Diuszesa Wczesna, Dobra Ludwika, Dobra Szara, Dr Jules Guyot, Dziekanka Jesienna, Dziekanka Lipcowa, Flamandka (Topka Pękata), Jakubówka, Józefinka, Kalebasa Płocka, Klapsa (Faworytka), Komisówka, Konferencja, Kongresówka, Koźlarka Stuttgarcka, Król Sobieski, Królewna, Krzywka, Księżna Elza, Lipcówka Kolorowa, Marguerite Marillat, Nagewitzbirne, Napoleonka, Oliwierka, Panienka, Paryżanka, Patawinka, Patten, Petersbirne, Proboszczówka (Plebanka), Pstrągówka Jesienna, Pstrągówka Zimowa, Salisbury Princesse (Marianne), Solanka, Szarneza, Tongrówka (Beurré Durondeau), Urbanistka, Wczesna z Trevoux (Trewinka), Winiówka Francuska, Żyfardka. Czereśnie Bladoróżowa, Büttnera Czerwona (Poznańska), Czarna Późna, Czarna Późna z Turwi, Dönissena Żółta, Fromma Czarna, Germersdorfska, Gubińska Czarna, Hedelfińska, Kanarkowa, Kassina, Kunzego, Lotka Trzebnicka, Przybrodzka, Różowa Wielka (Miodówka), Schneidera Późna (Kasztany, Kasztanioki, Kozerska), Sercówka Nieszawska, Wczesna Riversa, Wolska. Wiśnie Gubeńska Czerecha (Gubeńska), Hiszpanka, Hortensja, Książęca, Kerezer, Minister Podbielski, Nadwiślanka, Ostheimska, Pożóg 29, Sokówka Nowotomyska, Szklanka Polska, Szklanka Wielka, Wczesna Ludwika, wiśnie odroślowe lokalne, Włoszakowice, Wróble, Włodzimierska, Wołyńska. Śliwy Anna Späth, Biała Śliwa (Węgierka Biała), Brzoskwiniowa, Damacha, Fryga, Kirka, Królowa Wiktoria, Lowanka, Lubaszka, Mirabelka Flotowa, Mirabelka z Nancy, Opal, Renkloda Althana, Renkloda Ulena, Renkloda Zielona, Ruth Gerstetter, Węgierka Łowicka, Węgierka Wczesna, Węgierka Zwykła.

3. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 5 rozporządzenia obejmuje następujące gatunki roślin:

1)63) gatunki roślin rolniczych:

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Roślina jednoroczna, dwuletnia lub bylina Rośliny zbożowe 1 Owies szorstki (syn. owies owsik) Avena strigosa Schreb. roślina jednoroczna 2 Proso zwyczajne Panicum miliaceum L. roślina jednoroczna 3 Pszenica orkisz jara Triticum aestivum subsp. spelta roślina jednoroczna 4 Pszenica twarda Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren roślina jednoroczna Rośliny oleiste i włókniste 1 Gorczyca sarepska Brassica juncea L. Czern. roślina jednoroczna 2 Kminek zwyczajny Carum carvi L. roślina dwuletnia 3 Len zwyczajny - włóknisty Linum usitatissimum L. roślina jednoroczna 4 Mak Papaver somniferum L. roślina jednoroczna 5 Rzepik Brassica rapa L. var. silvestris Lam. Briggs roślina jednoroczna oraz roślina dwuletnia Rośliny pastewne Bobowate - Fabaceae (Leguminosae) 1 Esparceta siewna Onobrychis viciifolia Scop. bylina 2 Komonica zwyczajna Lotus corniculatus L. bylina 3 Koniczyna białoróżowa (syn. koniczyna szwedzka) Trifolium hybridum L. bylina 4 Koniczyna perska Trifolium resupinatum L. bylina 5 Lucerna chmielowa Medicago lupulina L. roślina jednoroczna Wiechlinowate - Poaceae (Gramineae) 1 Kostrzewa nitkowata Festuca filiformis Pourr. bylina 2 Kostrzewa owcza Festuca ovina L. bylina 3 Mietlica biaława Agrostis gigantea Roth bylina 4 Mietlica pospolita Agrostis capillaris L. bylina 5 Mietlica psia Agrostis canina L. bylina 6 Mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera L. bylina 7 Rajgras wyniosły (syn. rajgras francuski) Arrhenatherum elatius L. P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl bylina 8 Stokłosa uniolowata Bromus catharticus Vahl bylina 9 Tymotka kolankowata Phleum nodosum L. bylina 10 Wiechlina błotna Poa palustris L. bylina 11 Wiechlina gajowa Poa nemoralis L. bylina 12 Wiechlina zwyczajna Poa trivialis L. bylina 13 Wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis L. bylina Inne gatunki 1 Brukiew Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. roślina dwuletnia 2 Kapusta pastewna Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. roślina dwuletnia

2) gatunki rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych:

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Roślina jednoroczna, dwuletnia lub bylina 1 Pszenica płaskurka Triticum diccocum Schrank ex Schubl. roślina jednoroczna 2 Pszenica samopsza Triticum monococcum L. roślina jednoroczna 3 Żyto krzyca Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef. roślina dwuletnia 4 Lnianka siewna (lnicznik siewny) Camelina sativa (L.) Crantz roślina jednoroczna 5 Nostrzyk biały Melilotus albus Medik. roślina jednoroczna oraz roślina dwuletnia 5a Nostrzyk żółty (lekarski) Melilotus officinalis (L.) Pall. roślina jednoroczna oraz roślina dwuletnia 6 Przelot pospolity Anthylis vulneraria L. roślina dwuletnia 7 Komonica błotna Lotus uliginosus Schkuhr bylina 8 Gryka tatarka Fagopyrum tataricum L. Gaertn. roślina jednoroczna 9 Lędźwian siewny Lathyrus sativus L. roślina jednoroczna 10 Soczewica jadalna Lens culinaris Medik. roślina jednoroczna 11 Pasternak zwyczajny Pastinaca sativa L. roślina dwuletnia 12 Sałata łodygowa (głąbiki krakowskie) Lactuca sativa var. Angustana roślina jednoroczna

3) gatunki rzadko uprawianych roślin zielarskich:

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Roślina jednoroczna, dwuletnia lub bylina 1 Bukwica zwyczajna Betonica officinalis L., syn. Stachys officinalis L. bylina 2 Centuria pospolita (tysiącznik) Centaurium erythraea Rafn. roślina jednoroczna lub dwuletnia 3 Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L. bylina 4 Fiołek trójbarwny Viola tricolor L. roślina jednoroczna lub dwuletnia 5 Goryczka żółta Gentiana lutea L. bylina 6 Pierwiosnka lekarska Primula veris L. bylina 7 Różeniec górski Rhodiola rosea L. bylina 8 Turówka leśna Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult. bylina 9 Turówka wonna Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. bylina 10 Wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris (Moench) bylina 11 Arnika górska Arnica montana L. bylina 12 Arcydzięgiel (dzięgiel) litwor Angelica archangelica L. (Archangelica officinalis Hoffm.) roślina dwuletnia

4. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 6 rozporządzenia obejmuje następujące gatunki zwierząt:

Gatunek Rasa Bydło domowe (Bos taurus) Bydło rasy polskiej czerwonej, bydło rasy białogrzbietej, bydło rasy polskiej czerwono-białej, bydło rasy polskiej czarno-białej. Konie domowe (Equus caballus) Koniki polskie, konie huculskie, konie małopolskie, konie śląskie, konie wielkopolskie, konie zimnokrwiste w typie sokólskim, konie zimnokrwiste w typie sztumskim. Owce domowe (Ovis aries) Owce rasy wrzosówka, owce rasy świniarka, owce olkuskie, polskie owce górskie odmiany barwnej, owce rasy merynos odmiany barwnej, owce uhruskie, owce wielkopolskie, owce żelaźnieńskie, owce rasy korideil (corriedale), owce kamienieckie, owce pomorskie, owce rasy cakiel podhalański, owce rasy merynos polski w starym typie, czarnogłówka, polskie owce pogórza, polska owca górska, białogłowa owca mięsna. Świnie (Sus scrofa) Świnie rasy puławskiej, świnie rasy złotnickiej białej, świnie rasy złotnickiej pstrej. Kozy domowe (Capra hircus) koza karpacka, koza kazimierzowska, koza sandomierska.

5. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 7 rozporządzenia obejmuje następujące gatunki i odmiany roślin:

1) wariant wymieniony w § 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia - wykaz gatunków roślin do wyboru do mieszanek:

Lp. Gatunek rośliny Forma życiowa Kategoria użytkowa/Gatunki Jednoroczna Dwuletnia Wieloletnia Uprawna Dziko rosnąca Trawy 1 Babka lancetowata Plantago lanceolata x x 2 Babka zwyczajna Plantago major x x 3 Barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium x x 4 Bniec biały Melandrium album x x x x 5 Bniec czerwony Melandrium - rubrum x x x x 6 Bodziszek czerwony Geranium sanguineum x x 7 Bodziszek łąkowy Geranium pratense x x 8 Bylica piołun Artemisia absinthium x x 9 Bylica Artemisia vulgaris x x 10 Bukwica lekarska Betonica officinalis x x 11 Chaber bławatek Centaurea cyanus x x 12 Chaber driakiewnik Centaurea scabiosa x x 13 Chaber łąkowy Centaurea jacea x x 14 Chaber nadreński Centaurea stoebe x x x 15 Cieciorka pstra (Topornica pstra) Coronilla varia (Securigera varia) x x 16 Cykoria podróżnik Cichorium intybus x x 17 Czarnuszka siewna Nigella sativa x x 18 Czosnek winnicowy Allium vineale x x 19 Czosnek zielonawy Allium oleraceum x x 20 Czosnek szczypiorek Allium schoenoprasum x x 21 Dziewanna drobnokwiatowa; Dziewanna firletkowa Verbascum thapsus Verbascum lychnitis i inne dziewanny x x 22 Dziewanna pospolita Verbascum nigrum x x 23 Dziewanna wielkokwiatowa Verbascum densiflorum x x 24 Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum x x 25 Dzwonek rozpierzchły Campanula patula x x 26 Dzwonek skupiony Campanula glomerata x x 27 Facelia błękitna Phacelia tanacetifolia x x 28 Fiołek trójbarwny Viola tricolor x x x 29 Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi x x 30 Głowienka pospolita Prunella vulgaris x x x 31 Gorczyca biała Sinapis alba x x 32 Goździk katruzek Dianthus carthusianorum x x 33 Groszek bulwiasty Lathyrus tuberosus x x 34 Groszek łąkowy Lathyrus pratensis x x x 35 Gryka zwyczajna Fagopyrum esculentum x x 36 Hyzop lekarski Hyssopus officinalis x x 37 Jasnota różowa Lamium amplexicaule x x 38 Jasnota purpurowa Lamium purpureum x x 39 Jasnota plamista Lamium maculatum x x x 40 Jasieniec piaskowy Jasione montana x x x x 41 Jastrun właściwy Leucanthemum vulgare x x 42 Kąkol polny Agrostemma githago x x 43 Kminek zwyczajny Carum carvi x x 44 Kocimiętka właściwa Nepeta cataria x x 45 Kolendra siewna Coriandrum sativum x x 46 Komonica zwyczajna Lotus corniculatus x x 47 Koniczyna biała Trifolium repens x x 48 Koniczyna krwistoczerwona Trifolium incarnatum x x x 49 Koniczyna łąkowa Trifolium pratense x x 50 Koniczyna polna Trifolium arvense x x x 51 Koper ogrodowy Anethum graveloens x x 52 Kostrzewa czerwona Festuca rubra x x 53 Kostrzewa łąkowa Festuca pratensis x x 54 Kostrzewa owcza Festuca ovina x x 55 Kozibród łąkowy Tragopogon pratensis x x 56 Krwawnica pospolita Lythrum salicaria x x 57 Krwawnik pospolity Achillea millefolium x x 58 Krwiściąg mniejszy Sanguisorba minor x x 59 Krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis x x x 60 Kuklik zwisły Geum rivale x x x 61 Kupkówka pospolita Dactylis glomerata x x 62 Lebiodka pospolita Origanum vulgare x x 63 Lepnica rozdęta Silene vulgaris x x 64 Lnica pospolita Linaria vulgaris x x 65 Lnicznik siewny Camelina sativa x x 66 Lucerna nerkowata (Lucerna chmielowa) Medicago lupulina x x 67 Lucerna siewna Medicago sativa x x 68 Łubin żółty Lupinus luteus x x 69 Macierzanka piaskowa Thymus serpyllum x x 70 Macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides x x 71 Mak piaskowy Papaver argemone x x 72 Mak wątpliwy Papaver dubium x x 73 Mak polny Papaver rhoeas x x 74 Marchew zwyczajna (dzika) Daucus carota subsp. carota x x 74a Marzymięta grzebieniasta (orzęsiona) Elsholtzia ciliata x x 75 Mierznica czarna Ballota nigra x x 76 Mniszek pospolity Taraxacum officinale agg. x x 77 Mydlnica lekarska Saponaria officinalis x x 78 Nagietek lekarski Calendula officinalis x x 79 Nostrzyk biały Melilotus albus x x x 80 Nostrzyk żółty Melilotus officinalis x x x 81 Ogórecznik lekarski Borago officianalis x x 82 Oman łąkowy Inula britannica x x x 83 Pasternak zwyczajny Pastinaca sativa x x 84 Podbiał pospolity Tussilago farfara x x 85 Prawoślaz lekarski Althaea officinalis x x 86 Przelot pospolity Anthyllis vulneraria x x 87 Przytulia biała Galium album x x 88 Przytulia właściwa Galium verum x x 89 Rumian polny Anthemis arvensis x x 90 Rumianek pospolity Matricaria chamomilla (Chamomilla recutita) x x 91 Rzepik pospolity Agrimonia eupatoria x x 92 Rzeżucha łąkowa Cardamine pratensis x x x 92a Rzodkiew oleista Raphanus sativus var. oleiformis x x x 93 Sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum x x 93a Serdecznik pospolity Leonurus cardiaca x x 94 Słonecznik zwyczajny Helianthus annuus x x 95 Smółka pospolita Viscaria vulgaris x x 96 Sparceta siewna Onobrychis viciifolia x x 97 Szałwia lekarska Salvia officinalis x x 98 Szałwia łąkowa Salvia pratensis x x 99 Szczaw polny Rumex acetosella x x 100 Szczaw zwyczajny Rumex acetosa x x 101 Ślaz dziki Malva sylvestris x x x 102 Ślaz zygmarek Malva alcea x x 102a Ślazówka turyngska Lavatera thuringiaca x x x 103 Świerzbnica polna Knautia arvensis x x 104 Trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa x x 105 Trybula ogrodowa Anthriscus cerefolium x x 106 Wiązówka błotna Filipendula ulmaria x x 107 Wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris x x x 108 Wiechlina łąkowa Poa pratensis x x 108a Wierzbówka kiprzyca Epilobium angustifolium x x 109 Wiesiołek dwuletni Oenothera biennis s.l. x x 110 Wrotycz pospolity Tanacetum vulgare x x 111 Wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis x x 111a Wyka kosmata Vicia villosa x x x 112 Wyka siewna Vicia sativa x x 113 Wyka drobnokwiatowa Vicia hirsuta x x 114 Wyka płotowa Vicia sepium x x x 115 Złocień polny Chrysanthemum (Glebionis) segetum x x 116 Żmijowiec zwyczajny Echium vulgare x x 117 Żywokost lekarski Symphytum officinale x x

2) wariant wymieniony w § 3 pkt 7 lit. b rozporządzenia:

a) gatunki roślin zielarskich:

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Roślina jednoroczna, dwuletnia lub bylina 1 Anyż (biedrzeniec anyż) Pimpinella anisum L. roślina jednoroczna 2 Arcydzięgiel litwor Angelica archangelica L. (Archangelica officinalis Hoffm.) roślina dwuletnia 3 Arnika łąkowa Arnica chamissonis Less. bylina 4 Babka lancetowata Plantago lanceolata L. bylina 5 Babka płesznik Plantago psyllium L. roślina jednoroczna 6 Bazylia pospolita Ocimum basilicum L. roślina jednoroczna 7 Bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea L. bylina 8 Bukwica zwyczajna Betonica officinalis L. bylina 9 Bylica piołun Artemisia absinthium L. bylina 10 Bylica estragon Artemisia dracunculus L. bylina 11 Centuria pospolita (tysiącznik) Centaurium erythraea Rafn. roślina jednoroczna lub dwuletnia 12 Czarnuszka siewna Nigella sativa L. roślina jednoroczna 13 Cząber górski Satureja montana L. bylina 14 Cząber ogrodowy Satureja hortensis L. roślina jednoroczna 15 Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L. bylina 16 Drapacz lekarski Cnicus benedictus L. roślina jednoroczna 17 Dziewanna wielkokwiatowa Verbascum thapsiforme Schrad. roślina dwuletnia 18 Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum L. bylina 19 Fiołek trójbarwny Viola tricolor L. roślina jednoroczna lub dwuletnia 20 Glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus L. bylina 21 Goryczka żółta Gentiana lutea L. bylina 22 Hyzop lekarski Hyssopus officinalis L. bylina 23 Jeżówka purpurowa Echinacea purpurea (L.) Moench bylina 24 Kocimiętka właściwa (K. cytrynowa) Nepeta cataria L. (N. cataria L. var. citriodora) bylina 25 Kolendra siewna Coriandrum sativum L. roślina jednoroczna 26 Kozłek lekarski Valeriana officinalis L. bylina 27 Krwawnik pospolity Achillea millefolium L. bylina 28 Krwiściąg mniejszy Sanguisorba minor Scop. bylina 29 Kuklik pospolity Geum urbanum L. bylina 30 Kuklik zwisły Geum rivale L. bylina 31 Lebiodka pospolita Origanum vulgare L. bylina 32 Lnianka (lnica) pospolita Linaria vulgaris Mill. bylina 33 Lubczyk ogrodowy Levisticum officinalis L. bylina 34 Macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides L. bylina 35 Majeranek ogrodowy Origanum majorana L. roślina jednoroczna 36 Malwa czarna Althaea rosea (L.) Cav. var. nigra) roślina dwuletnia 37 Marchewnik anyżowy Myrrhis odorata Scop. roślina dwuletnia lub bylina 38 Melisa lekarska Melissa officinalis L. bylina 39 Mięta kędzierzawa Mentha spicata L. var. crispa bylina 40 Mięta pieprzowa Mentha piperita L. bylina 41 Mięta zielona Mentha spicata L. bylina 42 Nagietek lekarski Calendula officinalis L. roślina jednoroczna 43 Nasturcja większa Tropaeolum majus L. bylina 44 Nostrzyk żółty (lekarski) Melilotus officinalis (L.) Pall. roślina jednoroczna lub dwuletnia 45 Ogórecznik lekarski Borago officinalis L. roślina jednoroczna 46 Pierwiosnka lekarska Primula veris L. bylina 47 Prawoślaz lekarski Althaea officinalis L. bylina 48 Różeniec górski Rhodiola rosea L. bylina 49 Rumian szlachetny Chamaemelum nobile (L.) All. syn. Anthemis nobilis L. bylina 50 Rumianek pospolity Chamomilla recutita (L.) Rauch. roślina jednoroczna 51 Ruta zwyczajna Ruta graveolens L. bylina 52 Rutwica lekarska Galega officinalis L. bylina 53 Serdecznik pospolity Leonurus cardiaca L. bylina 54 Szałwia lekarska Salvia officinalis L. bylina 55 Szanta zwyczajna Marrubium vulgare L. bylina 56 Ślaz dziki Malva sylvestris L. roślina dwuletnia lub bylina 57 Trybula ogrodowa Anthriscus cerefolium Hoffm. roślina jednoroczna 58 Turówka leśna Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult. bylina 59 Turówka wonna Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. bylina 60 Tymianek właściwy Thymus vulgaris L. bylina 61 Wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris Moench bylina 62 Wiesiołek dwuletni Oenothera biennis L. roślina dwuletnia 63 Wiesiołek dziwny Oenothera paradoxa Hudziok roślina jednoroczna

b) gatunki roślin warzywnych:

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Roślina jednoroczna, dwuletnia lub bylina 1 Bób Vicia faba L. roślina jednoroczna 2 Burak Beta vulgaris L. roślina dwuletnia 3 Cebula Allium cepa L. roślina dwuletnia 4 Cebula siedmiolatka Allium fistulosum L. bylina 5 Cukinia Cucurbita pepo L. bylina 6 Cykoria liściowa Cichorium intybus L. roślina jednoroczna 7 Czosnek Allium sativa L. roślina jednoroczna lub dwuletnia 8 Dynia olbrzymia Cucurbita maxima L. roślina jednoroczna 9 Dynia piżmowa Cucurbita pepo L. roślina jednoroczna 10 Dynia zwyczajna Cucurbita pepo L. roślina jednoroczna 11 Endywia Cichorium endivia L. roślina jednoroczna lub dwuletnia 12 Fasola wielokwiatowa Phaseolus coccineus L. roślina jednoroczna 13 Fasola zwykła Phaseolus vulgaris L. roślina jednoroczna 14 Groch siewny Pisum sativum L. (partim) roślina jednoroczna 15 Jarmuż Brassica oleracea L. roślina dwuletnia 16 Kalafior Brassica oleracea L. roślina dwuletnia 17 Kalarepa Brassica oleracea L. roślina dwuletnia 18 Kapusta biała Brassica oleracea L. roślina dwuletnia 19 Kapusta brukselska Brassica oleracea L. roślina dwuletnia 20 Kapusta czerwona Brassica oleracea L. roślina dwuletnia 21 Kapusta włoska Brassica oleracea L. roślina dwuletnia 22 Koper ogrodowy Anethum graveolens L. roślina jednoroczna 23 Marchew jadalna Daucus carota L. roślina dwuletnia 24 Ogórek Cucumis sativus L. roślina jednoroczna 25 Papryka Capsicum annuum L. roślina jednoroczna 26 Pietruszka Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex. A.W. Hill roślina dwuletnia 27 Pomidor Solanum lycopersicum L. roślina jednoroczna 28 Por Allium porrum L. roślina dwuletnia 29 Rokietta siewna / rukola Eruca sativa Mill. roślina jednoroczna 30 Roszponka warzywna Valerianella locusta roślina jednoroczna lub dwuletnia 31 Rzodkiewka Raphanus sativus L. roślina jednoroczna lub dwuletnia 32 Sałata Lactuca sativa L. roślina jednoroczna 33 Seler Apium graveolens L. roślina dwuletnia 34 Szczypiorek Allium schoenoprasum L. bylina 35 Szpinak warzywny Spinacia oleracea L. roślina jednoroczna

Załącznik nr 5

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH INTERWENCJI LUB WARIANTÓW W RAMACH INTERWENCJI

Lp. Interwencja Wariant Stawki płatności 1. 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 Ochrona siedlisk przyrodniczych: 1.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1568 zł/ha 1.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1452 zł/ha 1.3. Murawy 1612 zł/ha 1.4. Półnaturalne łąki wilgotne 1115 zł/ha 1.5. Półnaturalne łąki świeże 1497 zł/ha Torfowiska: 1.6.1 Torfowiska - wymogi kluczowe 912 zł/ha 1.6.2 Torfowiska - wymogi kluczowe i uzupełniające 1536 zł/ha Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: 1.7. Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i czajka) 1055 zł/ha 1.8. Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego 1347 zł/ha 1.9. Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki 1555 zł/ha 1.10. Ochrona siedlisk lęgowych derkacza 1055 zł/ha 2. 2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 Ochrona siedlisk przyrodniczych: 2.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1568 zł/ha 2.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1452 zł/ha 2.3. Murawy 1612 zł/ha 2.4. Półnaturalne łąki wilgotne 1115 zł/ha 2.5. Półnaturalne łąki świeże 1497 zł/ha Torfowiska: 2.6.1. Torfowiska - wymogi kluczowe 912 zł/ha 2.6.2. Torfowiska - wymogi kluczowe i uzupełniające 1536 zł/ha Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: 2.7. Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i czajka) 1055 zł/ha 2.8. Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego 1347 zł/ha 2.9. Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki 1555 zł/ha 2.10. Ochrona siedlisk lęgowych derkacza 1055 zł/ha 3. 3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 836 zł/ha 4. 4. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych 2117 zł/ha 5. 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie 5.1. Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin 1411 zł/ha 5.2. Wytwarzanie materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin 1619 zł/ha 6. 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 6.1.1. Zachowanie lokalnych ras bydła - użytkowanie mleczne 2738 zł/szt. 6.1.2. Zachowanie lokalnych ras bydła - użytkowanie mięsne 1752 zł/szt. 6.2.1.1. Zachowanie lokalnych ras koni - samice (konie małopolskie i wielkopolskie) 2669 zł/szt. 6.2.1.2. Zachowanie lokalnych ras koni - samce (konie małopolskie i wielkopolskie) 5925 zł/szt. 6.2.2.1. Zachowanie lokalnych ras koni - samice (konie śląskie) 2461 zł/szt. 6.2.2.2. Zachowanie lokalnych ras koni - samce (konie śląskie) 5275 zł/szt. 6.2.3.1. Zachowanie lokalnych ras koni - samice (koniki polskie i konie huculskie) 2395 zł/szt. 6.2.3.2. Zachowanie lokalnych ras koni - samce (koniki polskie i konie huculskie) 5130 zł/szt. 6.2.4.1. Zachowanie lokalnych ras koni - samice (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim) 2185 zł/szt. 6.2.4.2. Zachowanie lokalnych ras koni - samce (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim) 2513 zł/szt. 6.3. Zachowanie lokalnych ras owiec 500 zł/szt. 6.4. Zachowanie lokalnych ras świń 1335 zł/szt. 6.5. Zachowanie lokalnych ras kóz 953 zł/szt. 7. 7. Bioróżnorodność na gruntach ornych 7.1. Wieloletnie pasy kwietne 3501 zł/ha 7.2. Ogródki bioróżnorodności 2342 zł/ha 8.64) 8. Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach użytkowanych rolniczo 8.1. Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na trwałych użytkach zielonych 581 zł/ha 8.2. Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych 627 zł/ha 8.3. Przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone 2387 zł/ha 9.64) 9. Kontynuacja zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych realizowanych w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone 800 zł/ha 10.64) 10. Kontynuacja zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych realizowanych w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Ochrona siedlisk przyrodniczych: 10.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1568 zł/ha 10.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1452 zł/ha 10.3. Murawy 1612 zł/ha 10.4. Półnaturalne łąki wilgotne 1115 zł/ha 10.5. Półnaturalne łąki świeże 1497 zł/ha Torfowiska: 10.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe 912 zł/ha 10.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające 1536 zł/ha 10.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) 881 zł/ha Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: 10.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki 1055 zł/ha 10.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki 1555 zł/ha 10.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego 1347 zł/ha 10.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza 1055 zł/ha 11.64) 11. Kontynuacja zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych realizowanych w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 Ochrona siedlisk przyrodniczych: 11.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1568 zł/ha 11.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1452 zł/ha 11.3. Murawy 1612 zł/ha 11.4. Półnaturalne łąki wilgotne 1115 zł/ha 11.5. Półnaturalne łąki świeże 1497 zł/ha Torfowiska: 11.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe 912 zł/ha 11.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające 1536 zł/ha

Załącznik nr 6

KOSZTY TRANSAKCYJNE I WYSOKOŚĆ KWOTY PRZEZNACZONEJ NA REFUNDACJĘ TYCH KOSZTÓW

1. Koszty transakcyjne dla interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia:

1) w związku ze sporządzeniem dokumentacji przyrodniczej:

Koszty transakcyjne Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych Koszty transakcyjne w związku ze sporządzeniem dokumentacji przyrodniczej dla siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków o powierzchni: do 1 ha 400 zł powyżej 1 ha do 5 ha 917 zł powyżej 5 ha do 20 ha 1834 zł powyżej 20 ha do 50 ha 2751 zł powyżej 50 ha 3669 zł

2) w związku ze sporządzeniem szczegółowej części planu działalności rolnośrodowiskowej:

Koszty transakcyjne Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych Koszty transakcyjne w związku ze sporządzeniem szczegółowej części planu działalności rolnośrodowiskowej dla siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków o powierzchni: do 1 ha 100 zł powyżej 1 ha do 5 ha 393 zł powyżej 5 ha do 20 ha 786 zł powyżej 20 ha do 50 ha 1179 zł powyżej 50 ha 1572 zł

2. Koszty transakcyjne dla wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b rozporządzenia:

Koszty transakcyjne Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych 1. Koszt wykonania oceny wytworzonego materiału siewnego w laboratoriach urzędowych lub akredytowanych - w przypadku wytwarzania materiału siewnego gatunków roślin wymienionych w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia za jeden z następujących gatunków roślin: lnianka siewna (lnicznik siewny) (Camelina sativa (L.) Crantz), nostrzyk biały (Melilotus albus Medik.), nostrzyk żółty (lekarski) (Melilotus officinalis (L.) Pall.), przelot pospolity (Anthyllis vulneraria L.), komonica błotna (Lotus uliginosus Schkuhr), lędźwian siewny (Lathyrus sativus L.), soczewica jadalna (Lens culinaris Medik.), pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa L.), sałata łodygowa (głąbiki krakowskie) (Lactuca sativa var. Angustana) 330 zł za jeden z następujących gatunków roślin: pszenica płaskurka (Triticum diccocum Schrank ex Schubl.), pszenica samopsza (Triticum monococcum L.), żyto krzyca (Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.), gryka tatarka (Fagopyrum tataricum L. Gaertn.) 295 zł 2. Koszt wykonania oceny wytworzonego materiału siewnego w laboratoriach urzędowych lub akredytowanych - w przypadku wytwarzania materiału siewnego roślin odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych gatunków roślin rolniczych za każdą odmianę rośliny 322 zł

Załącznik nr 765)

WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW DOTKLIWOŚCI UCHYBIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKÓW TRWAŁOŚCI UCHYBIENIA STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYCH