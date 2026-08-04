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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1045
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 24 lipca 2026 r.
w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu lub transferu wewnątrzunijnego uzbrojenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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