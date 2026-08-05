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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1054

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI

z dnia 24 lipca 2026 r.

w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-05
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