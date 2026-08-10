Art. 1.

W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 oraz z 2025 r. poz. 1792) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) imię (imiona) i nazwisko (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres zastawnika, zastawcy oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą;”;

2) art. 18a otrzymuje brzmienie:

„Art. 18a. Zastaw rejestrowy wygasa i uznaje się go za wykreślony po upływie dwudziestu lat od chwili wpisu, chyba że strony postanowią o utrzymaniu zastawu na czas dalszy, niedłuższy niż dziesięć lat, i do rejestru zastawów zostanie złożona zmiana umowy zastawniczej.”;

3) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku wygaśnięcia zastawu rejestrowego podlega on wykreśleniu z rejestru zastawów, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2aa.”;

4) w art. 36:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rejestr zastawów prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze).”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Sąd, który dokonał wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, pozostaje właściwy dla dokonania dalszych wpisów dotyczących tego zastawu aż do chwili wykreślenia zastawu rejestrowego z rejestru zastawów albo uznania go za wykreślony na podstawie art. 18a.”;

5) w art. 37 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dla każdego zastawu rejestrowego prowadzi się odrębne akta rejestrowe, które obejmują dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru zastawów, inne dokumenty złożone w toku postępowania rejestrowego dotyczącego tego zastawu, dokumenty wytworzone w tym postępowaniu oraz odpis z tego rejestru.”;

6) w art. 39 po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:

„2b. W przypadku wniosku i dokumentów złożonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sąd sporządza ich odpisy w postaci wydruków wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały, celem ich doręczenia uczestnikom postępowania.

2c. Sąd bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do rejestru zastawów są zgodne z danymi wynikającymi z rejestru PESEL lub rejestru REGON.”;

7) w art. 40 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dane zastawcy, zastawnika oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą, obejmujące w przypadku osoby fizycznej imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku innego podmiotu nazwę (firmę) oraz numer identyfikacyjny REGON, a także ich miejsca zamieszkania (siedziby) i adresy; w przypadku gdy zastawca, zastawnik lub dłużnik, jeżeli nie jest on zastawcą, posiada miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów obejmuje ponadto adres do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej;”;

8) w art. 41 po ust. 2a dodaje się ust. 2aa i 2ab w brzmieniu:

„2aa. W przypadku wygaśnięcia zastawu i uznania go za wykreślony na podstawie art. 18a nie wydaje się postanowienia ani nie dokonuje się wpisu w rejestrze zastawów, a w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastawów, zarządza się zamieszczenie adnotacji, że zastaw wygasł i uznaje się go za wykreślony na podstawie art. 18a.

2ab. W przypadku złożenia wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów po wydaniu zarządzenia o zamieszczeniu adnotacji, o której mowa w ust. 2aa, sąd umarza postępowanie.”;

9) w art. 41a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku wygaśnięcia zastawu rejestrowego na cywilnym statku powietrznym lub prawach własności przemysłowej i uznania go za wykreślony na podstawie art. 18a, sąd niezwłocznie informuje o zamieszczeniu adnotacji, o której mowa w art. 41 ust. 2aa, organ prowadzący rejestr cywilnych statków powietrznych lub organ prowadzący rejestr danego prawa własności przemysłowej i dołącza wydruk z systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zastawów, zawierający informację o zamieszczeniu tej adnotacji, celem ujawnienia wygaśnięcia tego zastawu we właściwym rejestrze.”;

10) w art. 42:

a) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

„2. Zadaniami centralnej informacji o zastawach rejestrowych są:

1) utworzenie i eksploatacja połączeń rejestru zastawów w systemie teleinformatycznym;

2) prowadzenie zbioru informacji z rejestru zastawów, a w przypadku zastawów wygasłych i uznanych za wykreślone na podstawie art. 18a - także na podstawie adnotacji zamieszczonych w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest ten rejestr;

3) udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru zastawów, a w przypadku zastawów wygasłych i uznanych za wykreślone na podstawie art. 18a - także na podstawie adnotacji zamieszczonych w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest ten rejestr;

4) prowadzenie ewidencji wniosków o udzielenie informacji oraz wydanie odpisów i zaświadczeń.

2a. Na wniosek złożony na urzędowym formularzu centralna informacja o zastawach rejestrowych udziela informacji oraz wydaje odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów, a w przypadku zastawów wygasłych i uznanych za wykreślone na podstawie art. 18a - także na podstawie adnotacji zamieszczonych w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest ten rejestr.”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Na wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego centralna informacja o zastawach rejestrowych udziela za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacji oraz wydaje odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów, a w przypadku zastawów wygasłych i uznanych za wykreślone na podstawie art. 18a - także na podstawie adnotacji zamieszczonych w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest ten rejestr.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odpisy i zaświadczenia wydane w postaci papierowej przez centralną informację o zastawach rejestrowych mają moc dokumentów urzędowych.”;

11) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. Minister Sprawiedliwości:

1) określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację i sposób prowadzenia rejestru zastawów, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności danych zawartych w rejestrze zastawów i jego przejrzystości;

2) określi, w drodze rozporządzenia, strukturę organizacyjną centralnej informacji o zastawach rejestrowych, zakres udzielanych informacji, treść wydawanych odpisów i zaświadczeń, tryb i sposób udzielania informacji oraz wydawania odpisów i zaświadczeń, sposób prowadzenia ewidencji wniosków o udzielenie informacji oraz wydanie odpisów i zaświadczeń oraz wzory urzędowych formularzy wniosków stosowanych w tych sprawach, uwzględniając zadania centralnej informacji o zastawach rejestrowych w zakresie zapewnienia dostępu do informacji o zastawach wpisanych do rejestru zastawów;

3) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń przez centralną informację o zastawach rejestrowych oraz sposób wnoszenia tych opłat, uwzględniając potrzebę sprawnego działania centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz pokrycia kosztów administracyjnych funkcjonowania rejestru zastawów i centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a jednocześnie konieczność zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o zastawach wpisanych do tego rejestru;

4) określi, w drodze zarządzenia, sposób i tryb przekazywania przez sądy danych do centralnej informacji o zastawach rejestrowych.”.