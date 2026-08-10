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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1073
USTAWA
z dnia 17 lipca 2026 r.
o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Art. 1.
1) w art. 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) imię (imiona) i nazwisko (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres zastawnika, zastawcy oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą;”;
2) art. 18a otrzymuje brzmienie:
„Art. 18a. Zastaw rejestrowy wygasa i uznaje się go za wykreślony po upływie dwudziestu lat od chwili wpisu, chyba że strony postanowią o utrzymaniu zastawu na czas dalszy, niedłuższy niż dziesięć lat, i do rejestru zastawów zostanie złożona zmiana umowy zastawniczej.”;
3) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku wygaśnięcia zastawu rejestrowego podlega on wykreśleniu z rejestru zastawów, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2aa.”;
4) w art. 36:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rejestr zastawów prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze).”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Sąd, który dokonał wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, pozostaje właściwy dla dokonania dalszych wpisów dotyczących tego zastawu aż do chwili wykreślenia zastawu rejestrowego z rejestru zastawów albo uznania go za wykreślony na podstawie art. 18a.”;
5) w art. 37 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dla każdego zastawu rejestrowego prowadzi się odrębne akta rejestrowe, które obejmują dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru zastawów, inne dokumenty złożone w toku postępowania rejestrowego dotyczącego tego zastawu, dokumenty wytworzone w tym postępowaniu oraz odpis z tego rejestru.”;
6) w art. 39 po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:
„2b. W przypadku wniosku i dokumentów złożonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sąd sporządza ich odpisy w postaci wydruków wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały, celem ich doręczenia uczestnikom postępowania.
2c. Sąd bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do rejestru zastawów są zgodne z danymi wynikającymi z rejestru PESEL lub rejestru REGON.”;
7) w art. 40 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dane zastawcy, zastawnika oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą, obejmujące w przypadku osoby fizycznej imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku innego podmiotu nazwę (firmę) oraz numer identyfikacyjny REGON, a także ich miejsca zamieszkania (siedziby) i adresy; w przypadku gdy zastawca, zastawnik lub dłużnik, jeżeli nie jest on zastawcą, posiada miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów obejmuje ponadto adres do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej;”;
8) w art. 41 po ust. 2a dodaje się ust. 2aa i 2ab w brzmieniu:
„2aa. W przypadku wygaśnięcia zastawu i uznania go za wykreślony na podstawie art. 18a nie wydaje się postanowienia ani nie dokonuje się wpisu w rejestrze zastawów, a w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastawów, zarządza się zamieszczenie adnotacji, że zastaw wygasł i uznaje się go za wykreślony na podstawie art. 18a.
2ab. W przypadku złożenia wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów po wydaniu zarządzenia o zamieszczeniu adnotacji, o której mowa w ust. 2aa, sąd umarza postępowanie.”;
9) w art. 41a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W przypadku wygaśnięcia zastawu rejestrowego na cywilnym statku powietrznym lub prawach własności przemysłowej i uznania go za wykreślony na podstawie art. 18a, sąd niezwłocznie informuje o zamieszczeniu adnotacji, o której mowa w art. 41 ust. 2aa, organ prowadzący rejestr cywilnych statków powietrznych lub organ prowadzący rejestr danego prawa własności przemysłowej i dołącza wydruk z systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zastawów, zawierający informację o zamieszczeniu tej adnotacji, celem ujawnienia wygaśnięcia tego zastawu we właściwym rejestrze.”;
10) w art. 42:
a) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:
„2. Zadaniami centralnej informacji o zastawach rejestrowych są:
1) utworzenie i eksploatacja połączeń rejestru zastawów w systemie teleinformatycznym;
2) prowadzenie zbioru informacji z rejestru zastawów, a w przypadku zastawów wygasłych i uznanych za wykreślone na podstawie art. 18a - także na podstawie adnotacji zamieszczonych w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest ten rejestr;
3) udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru zastawów, a w przypadku zastawów wygasłych i uznanych za wykreślone na podstawie art. 18a - także na podstawie adnotacji zamieszczonych w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest ten rejestr;
4) prowadzenie ewidencji wniosków o udzielenie informacji oraz wydanie odpisów i zaświadczeń.
2a. Na wniosek złożony na urzędowym formularzu centralna informacja o zastawach rejestrowych udziela informacji oraz wydaje odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów, a w przypadku zastawów wygasłych i uznanych za wykreślone na podstawie art. 18a - także na podstawie adnotacji zamieszczonych w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest ten rejestr.”,
b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Na wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego centralna informacja o zastawach rejestrowych udziela za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacji oraz wydaje odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów, a w przypadku zastawów wygasłych i uznanych za wykreślone na podstawie art. 18a - także na podstawie adnotacji zamieszczonych w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest ten rejestr.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Odpisy i zaświadczenia wydane w postaci papierowej przez centralną informację o zastawach rejestrowych mają moc dokumentów urzędowych.”;
11) art. 43 otrzymuje brzmienie:
„Art. 43. Minister Sprawiedliwości:
1) określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację i sposób prowadzenia rejestru zastawów, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności danych zawartych w rejestrze zastawów i jego przejrzystości;
2) określi, w drodze rozporządzenia, strukturę organizacyjną centralnej informacji o zastawach rejestrowych, zakres udzielanych informacji, treść wydawanych odpisów i zaświadczeń, tryb i sposób udzielania informacji oraz wydawania odpisów i zaświadczeń, sposób prowadzenia ewidencji wniosków o udzielenie informacji oraz wydanie odpisów i zaświadczeń oraz wzory urzędowych formularzy wniosków stosowanych w tych sprawach, uwzględniając zadania centralnej informacji o zastawach rejestrowych w zakresie zapewnienia dostępu do informacji o zastawach wpisanych do rejestru zastawów;
3) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń przez centralną informację o zastawach rejestrowych oraz sposób wnoszenia tych opłat, uwzględniając potrzebę sprawnego działania centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz pokrycia kosztów administracyjnych funkcjonowania rejestru zastawów i centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a jednocześnie konieczność zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o zastawach wpisanych do tego rejestru;
4) określi, w drodze zarządzenia, sposób i tryb przekazywania przez sądy danych do centralnej informacji o zastawach rejestrowych.”.
Art. 2.
1) w art. 80b w ust. 1 w pkt 7 po lit. h dodaje się lit. ha w brzmieniu:
„ha) datę zamieszczenia adnotacji, o której mowa w art. 41 ust. 2aa ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017, z 2025 r. poz. 1792 oraz z 2026 r. poz. 1073),”;
2) w art. 80ba w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przez centralną informację o zastawach rejestrowych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości, niezwłocznie po dokonaniu przez sąd wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów albo zamieszczeniu w systemie teleinformatycznym adnotacji, o której mowa w art. 41 ust. 2aa ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7;”.
Art. 3.
2. Strony umów o ustanowienie zastawu rejestrowego zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie których nie dokonano wpisu do rejestru zastawów, dostosują postanowienia tych umów do zmian wynikających z ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. Wpisy do rejestru zastawów dokonane na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180, 875 i 982.
- Data ogłoszenia: 2026-08-10
- Data wejścia w życie: 2027-05-11
- Data obowiązywania: 2027-05-11
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