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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1077
USTAWA
z dnia 17 lipca 2026 r.
o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Art. 1.
1) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „w formie dokumentu elektronicznego zgodnie ze strukturą danych określoną przez tego ministra.”;
2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, strukturę danych, o której mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitości udostępniania danych w portalu danych, o którym mowa w ust. 3, i interoperacyjności wymiany danych.
2b. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępni w portalu danych, o którym mowa w ust. 3, wzorcowe dokumenty elektroniczne służące do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2.”.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-08-10
- Data wejścia w życie: 2026-11-11
- Data obowiązywania: 2026-11-11
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie mnożników dodatku zagranicznego
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 4 sierpnia 2026 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim
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