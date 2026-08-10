Art. 1.

W ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 880) w art. 19b:

1) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „w formie dokumentu elektronicznego zgodnie ze strukturą danych określoną przez tego ministra.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, strukturę danych, o której mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitości udostępniania danych w portalu danych, o którym mowa w ust. 3, i interoperacyjności wymiany danych.

2b. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępni w portalu danych, o którym mowa w ust. 3, wzorcowe dokumenty elektroniczne służące do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2.”.