Załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Krajowej Rady

Radiofonii i Telewizji z dnia 31 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 1101)

ROZPORZĄDZENIE

KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji oraz sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji misji publicznej składanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

Na podstawie art. 31a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722, z 2024 r. poz. 96 i 1222 oraz z 2026 r. poz. 1003) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640 i 644), przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, zwane dalej „jednostkami”;

2) sposób sporządzania sprawozdania z realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) pozostałej działalności - rozumie się przez to działalność jednostki inną niż związana z realizacją misji, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;

2) kosztach - rozumie się przez to koszty i straty oraz pozostałe koszty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) kosztach pozostałej działalności - rozumie się przez to koszty przypisane do pozostałej działalności, zgodnie z zasadami określonymi w § 3;

4) kategoriach ustawowych - rozumie się przez to informację, publicystykę, kulturę, rozrywkę, edukację i sport, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;

5) całkowitym koszcie realizacji misji publicznej - rozumie się przez to sumę kosztów poniesionych w związku z realizacją misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, i nakładów poniesionych na aktywa określone w art. 3 ust. 1 pkt 14-16 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z realizacją tej misji.

§ 3. 1. Jednostki, prowadząc dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie ewidencji przychodów i kosztów związanych z realizacją misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz pozostałą działalnością, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są obowiązane do:

1) przejrzystego oddzielenia ewidencji przychodów i kosztów związanych z realizacją misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz pozostałą działalnością;

2) przypisania kosztów i przychodów odpowiednio do poszczególnych rodzajów działalności związanej z realizacją misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz pozostałej działalności;

3) wskazania wszystkich źródeł i kwot przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy, uzyskanych z realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz pozostałej działalności;

4)1) wykazania, w wartości nominalnej określonej w uchwale Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przychodu z otrzymanych w danym roku kalendarzowym, na podstawie odrębnych przepisów prawa, skarbowych papierów wartościowych.

2. W przypadku gdy koszty służą jednocześnie realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, i pozostałej działalności, jednostki są obowiązane odpowiednio przypisać je proporcjonalnie do danej działalności.

3. W przypadku gdy te same zasoby, w szczególności pracownicy lub współpracownicy, sprzęt i stałe wyposażenie, są wykorzystywane w realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, i pozostałej działalności i nie jest możliwe przypisanie kosztów w sposób jednoznaczny, jednostki są obowiązane wspólne koszty przypisać w pełnej kwocie do realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

§ 4. 1. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 2, stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 2, sporządzane jest z uwzględnieniem zasad wskazanych w § 3 i § 5.

§ 5. Jednostki, sporządzając sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 2, są obowiązane do:

1) wskazania danych dotyczących przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem programów odrębnie dla każdego programu;

2) (uchylony);2)

3) przypisania do kosztów bezpośrednich tworzenia programu w zakresie danej kategorii ustawowej wyłącznie kosztów, które można przypisać w sposób jednoznaczny do tej kategorii;

4)3) przypisania kosztów pośrednich, kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów pozostałych tworzenia programu i usług innych niż programy, o których mowa w art. 21 ust. 1 i ust. 1a pkt 2a ustawy, do poszczególnych kategorii ustawowych przy zastosowaniu udziału procentowego kosztów bezpośrednich tworzenia programu w zakresie danej kategorii ustawowej w kosztach bezpośrednich ogółem tworzenia programu.

§ 6. 1.4) Kwoty w sprawozdaniu, o którym mowa w § 1 pkt 2, podaje się w walucie polskiej i zaokrągla się do pełnych tysięcy.

2. W przypadku poniesienia kosztu lub uzyskania przychodu w walucie obcej, dokonuje się przeliczenia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 7. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 2, składa się w postaci papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF i MsExcel.

§ 8. Do sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 2, za 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 września 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. poz. 2234).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.



Załącznik do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1101)5)

WZÓR - SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MISJI PUBLICZNEJ





1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniającego

rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji oraz sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji misji publicznej

składanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. poz. 2783), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

2) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.