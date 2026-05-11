REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Takiego wzrostu w płacy minimalnej jeszcze nie było. Od lipca megapodwyżki dla setek tysięcy Polaków. To już zatwierdzone

Takiego wzrostu w płacy minimalnej jeszcze nie było. Od lipca megapodwyżki dla setek tysięcy Polaków. To już zatwierdzone

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 maja 2026, 08:33
Maja Retman
Maja Retman
Od lipca 2026 roku setki tysięcy Polaków dostaną podwyżki. Takiego wzrostu w płacy minimalnej jeszcze nie było. Zmiany są już zatwierdzone
Od lipca 2026 roku setki tysięcy Polaków dostaną podwyżki. Takiego wzrostu w płacy minimalnej jeszcze nie było. Zmiany są już zatwierdzone
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Lekarze specjaliści będą mogli liczyć na niemal 13 tys. zł brutto, a pielęgniarki z najwyższymi kwalifikacjami przekroczą próg 11 tys. zł. Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia dostaną wyższe minimalne wynagrodzenia. Podstawą do wyliczenia nowych stawek są najnowsze dane GUS, według których przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł. Podwyżki obejmą wszystkie grupy zawodowe w sektorze medycznym — także lekarzy stażystów, których minimalna pensja wzrośnie do około 8458 zł. Pojawiły się już szczegółowe wyliczenia dla całej branży.

GUS podał nową kwotę. To od niej zależą pensje medyków

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł. Właśnie ta kwota stała się podstawą do wyliczenia minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia na kolejny rok. Zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, płace medyków są co roku waloryzowane 1 lipca. Wysokość wynagrodzenia wylicza się poprzez pomnożenie przeciętnego wynagrodzenia przez współczynnik przypisany do konkretnej grupy zawodowej.

REKLAMA

REKLAMA

System obejmuje między innymi lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów i pracowników działalności podstawowej.

Dziesięć grup zawodowych i różne stawki wynagrodzeń

W ustawie wyodrębniono dziesięć grup zawodowych, które podzielono według wymaganych kwalifikacji i wykształcenia. Każdej grupie przypisano inny współczynnik pracy. Ten najwyższy — 1,45 — dotyczy lekarzy oraz lekarzy dentystów posiadających specjalizację. Najniższy — 0,65 — przypisano pracownikom działalności podstawowej niewykonującym zawodów medycznych, których stanowiska wymagają wykształcenia poniżej średniego.

Szczególnie duże podwyżki obejmą pielęgniarki i położne z najwyższymi kwalifikacjami. W przypadku osób zaszeregowanych do grupy drugiej, posiadających tytuł magistra i specjalizację, minimalna pensja wyniesie 11 485,59 zł, czyli o 931,17 zł więcej niż obecnie. Ta sama stawka obejmie również część farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych.

REKLAMA

Pielęgniarki i położne z grupy piątej otrzymają minimum 9081,63 zł, co oznacza wzrost o 736,28 zł. Z kolei osoby z grupy szóstej będą mogły liczyć na 8369,35 zł brutto — o 678,53 zł więcej niż dotychczas. Taką samą minimalną stawkę otrzymają również ratownicy medyczni zakwalifikowani do szóstej grupy. Opiekunowie medyczni z grupy siódmej dostaną minimum 7657,06 zł, czyli o 620,78 zł więcej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Tyle wyniosą nowe minimalne pensje od lipca

Szczegółowe wyliczenia nowych wynagrodzeń opublikował serwis rynekzdrowia.pl. Lista obejmuje wszystkie dziesięć grup zawodowych:

• lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją — 12 910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł),

• farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, pielęgniarka albo położna z magistrem i specjalizacją — 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł),

• lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji — 10 595,24 zł (wzrost o 858,99 zł),

• stażysta — 8458,38 zł (wzrost o 685,75 zł),

• farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, technik elektroradiolog, psycholog bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z magistrem albo ze specjalizacją bez magisterki — 9081,63 zł (wzrost o 736,28 zł),

• fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, technik analityki medycznej z wykształceniem średnim lub wyższym I stopnia bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z wykształceniem średnim bez specjalizacji — 8369,35 zł (wzrost o 678,53 zł),

• inny pracownik medyczny z wykształceniem średnim — 7657,06 zł (wzrost o 620,78 zł),

• pracownik działalności podstawowej niewykonujący zawodu medycznego z wykształceniem wyższym — 8903,56 zł (wzrost o 721,84 zł),

• pracownik działalności podstawowej z wykształceniem średnim — 6944,78 zł (wzrost o 563,04 zł),

• pracownik działalności podstawowej z wykształceniem poniżej średniego — 5787,31 zł (wzrost o 469,19 zł).

Ministerstwo chciało zamrozić podwyżki. Wybuchł spór

Choć obecne przepisy jasno wskazują, że waloryzacja odbywa się każdego roku 1 lipca, Ministerstwo Zdrowia rozważało zmianę zasad. Resort proponował przesunięcie tegorocznych podwyżek na styczeń 2027 roku oraz zmianę sposobu ich wyliczania. Wynagrodzenia nie miałyby już zależeć od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ale od wzrostu płac w budżetówce, który wynosi około 3 proc.

Pomysł wywołał zdecydowaną reakcję środowiska medycznego. Przedstawiciele zawodów ochrony zdrowia podkreślali, że sektor potrzebuje rzeczywistych reform systemowych, a nie oszczędności realizowanych kosztem pracowników. Pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni ostrzegali, że są gotowi do protestów ulicznych, jeśli proponowane zmiany zostaną wprowadzone.

Zobacz również:

Decyzja już zapadła. Podwyżki będą zgodnie z ustawą

Ostatecznie rząd wycofał się z planów zmiany mechanizmu waloryzacji. Jak poinformował serwis rynekzdrowia.pl, podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia 16 marca ponownie dyskutowano nad propozycjami resortu zdrowia. Ministerstwo chciało, aby podwyżki planowane na 1 lipca 2026 roku zostały przesunięte na styczeń 2027 roku. Jednocześnie proponowano odejście od obecnego mechanizmu uzależniającego wzrost płac od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Przeciwko tym rozwiązaniom stanowczo wystąpiły związki zawodowe działające w ochronie zdrowia. Ich przedstawiciele argumentowali, że sama zmiana sposobu wyliczania podwyżek nie rozwiąże problemów kadrowych i finansowych, z którymi od lat mierzy się cały system ochrony zdrowia. Już wiadomo, że obowiązujące przepisy pozostaną bez zmian. To oznacza, że od lipca pracownicy ochrony zdrowia otrzymają podwyżki wyliczone według dotychczasowych zasad.

Powiązane
Dodatkowe pieniądze dla seniorów i to co miesiąc. Rekordowe wypłaty. Jest tylko jeden warunek
Dodatkowe pieniądze dla seniorów i to co miesiąc. Rekordowe wypłaty. Jest tylko jeden warunek
Wprowadzą zaskakujące zmiany w waloryzacji emerytur w 2027 roku. Są już konkretne wyliczenia
Wprowadzą zaskakujące zmiany w waloryzacji emerytur w 2027 roku. Są już konkretne wyliczenia
Rewolucyjna zmiana w płacy minimalnej. Ten manewr stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. Będą nowe kwoty i nowe zasady
Rewolucyjna zmiana w płacy minimalnej. Ten manewr stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. Będą nowe kwoty i nowe zasady
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Niepełnosprawność 09-M. Jakie uprawnienia daje orzeczenie w 2026 roku? [LISTA]
11 maja 2026
AI otwiera nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnością. Ekspert wskazuje konkretne rozwiązania
11 maja 2026

Sztuczna inteligencja i oparte na niej technologie dają osobom z niepełnosprawnościami wolność i równe szanse w życiu społecznym - podkreśla innowator i ekspert ds. dostępności cyfrowej Andrzej Byszewski. Jako przykład wskazuje awatara tłumacza języka migowego.
PZON znowu odebrał punkty. Nikt nie zapytał, jak radzę sobie jako opiekun z agresją syna, jak to jest z tym, że nadal ma pampersa, że ledwo trzyma widelec, a z łyżki zupa mu ucieka, że jest mądry i ogarnia tabliczkę mnożenia, ale podpisać się nie potrafi... Ani o to, za co będziemy żyć w czasie do odwołania się do WZON
11 maja 2026

Od roku Infor.pl otrzymuje listy od rodziców, których dzieci mają odbierany pkt 7 albo pkt 8 z orzeczenia o niepełnosprawności. Rodzice są oburzeni procedurą stosowaną przez PZON wobec ich dzieci. Posiadanie obu punktów (7 i 8) jest warunkiem otrzymania przez rodzica (jako opiekuna) świadczenia pielęgnacyjnego.
Stażowe: od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. można uzyskać 48 000 zł w ramach „Stażysta Plus” z programu „Stabilne Zatrudnienie" z PFRON
11 maja 2026

Przekazujemy ważne informacje w ramach programu: „Stażysta Plus” z PFRON, gdzie można zyskać 48 000 zł na staż na rzecz konkretnej grupy osób. Ruszył nabór wniosków, ale sam program obowiązuje nie tylko w 2026 r., ale i w 2027. Co trzeba wiedzieć?

REKLAMA

Twoje dziecko nie zdawało egzaminu w maju? Sprawdź, czy przysługuje mu termin dodatkowy
11 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym odbywa się w czerwcu 2026 r. Nie każdy uczeń może jednak do niego przystąpić – obowiązują ściśle określone przesłanki. Kluczowe znaczenie mają przyczyny nieobecności lub przerwania egzaminu w terminie głównym. Sprawdź, kto ma prawo do drugiego podejścia.
Nowy podatek uderzy w polskie domy. Znamy datę - od 2028 roku zapłacisz więcej za ciepło i paliwo
11 maja 2026

To już pewne - nadchodzi drastyczna zmiana w opłatach, której nie uniknie niemal żaden Polak. System ETS2, nazywany "podatkiem od ogrzewania i transportu", wejdzie w życie z rocznym opóźnieniem, ale uderzy bezpośrednio w portfele użytkowników aut spalinowych oraz osób ogrzewających domy gazem czy węglem. Bruksela uruchamia miliardy euro na ratunek, ale eksperci ostrzegają: koszty i tak wzrosną.
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta odpowiedzi [11 maja]
11 maja 2026

Publikujemy w formacie PDF: Zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.
Płaca minimalna w 2027 roku nie przebije 5000 zł? Eksperci pokazali wyliczenia. Oto prognozy
11 maja 2026

To koniec ery rekordowych wzrostów najniższej krajowej? Choć do 2027 roku zostało jeszcze trochę czasu, ekonomiści już teraz studzą zapał pracowników. Nowe prognozy wskazują, że podwyżki mogą być wyjątkowo niskie, a inflacja nie pomoże już w walce o wyższe stawki.

REKLAMA

Dodatek wspierający, czyli 1000 zł do zasiłku pielęgnacyjnego. Skąd taki pomysł?
11 maja 2026

Do Senatu została złożona petycja w sprawie ustanowienia nowego świadczenia i modyfikacji w przyznawaniu zasiłku stałego. Komu miałoby przysługiwać 1000 zł dodatku wspierającego? Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami proponują takie zmiany? Oto szczegóły.
Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Kiedy wyniki?
11 maja 2026

Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Przebiegł spokojnie – poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminu?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA