Dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego na chore dziecko. Razem to nawet 120 dni rocznie

Dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego na chore dziecko. Razem to nawet 120 dni rocznie

27 maja 2026, 20:37
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Dziecko w masce tlenowej na szpitalnym łóżku oraz pochylająca się nad nim matka
Twoje dziecko choruje przewlekle? Dostaniesz nawet 120 dni zasiłku opiekuńczego po tej zmianie
Rodzice dzieci chorych onkologicznie i przewlekle otrzymają nawet 120 dni zasiłku opiekuńczego rocznie – dwukrotnie więcej niż obecnie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgłosiło projekt ustawy wydłużający o 60 dni okres zwolnienia. Bez dodatkowych wniosków, bez listy chorób – wystarczy zaświadczenie lekarskie.

Dla kogo dodatkowe 60 dni zasiłku? Najważniejsze fakty

Jak jest obecnie? Rodzice dzieci do 14 roku życia mają maksymalnie 60 dni zasiłku opiekuńczego rocznie.

Jak ma być po zmianie? Rodzice dzieci z chorobami przewlekłymi i nowotworami będą mieli nawet 120 dni – standardowe 60 dni plus dodatkowe 60 dni

Kto skorzysta z dodatkowego zasiłku?

  • Rodzice dzieci do 18 roku życia;
  • Dzieci z chorobami onkologicznymi;
  • Dzieci z chorobami przewlekłymi;
  • Bez listy chorób – decyduje lekarz;
  • Bez dodatkowych wniosków – wystarczy standardowe L4.

Ile to ma kosztować budżet państwa? Około 140 mln zł rocznie

Dlaczego ta zmiana jest potrzebna?

"Świat zatrzymuje się w miejscu"

Olga Kołodziejska, mama Antosi z diagnozą nowotworu z 2024 r., powiedziała na konferencji prasowej MRPiPS:

"Kiedy rodzic słyszy diagnozę nowotworu u swojego dziecka, świat zatrzymuje się w miejscu. Wszystko przestaje mieć znaczenie – praca, plany, codzienne obowiązki. Liczy się tylko jedno – wygrać i być przy swoim dziecku."

Dramatyczny wybór rodziców

"Po wykorzystaniu 60 dni wielu rodziców staje przed wyborem – czy zostać przy chorym dziecku i stracić stabilność finansową, albo wrócić do pracy kosztem opieki nad własnym dzieckiem. Żaden rodzic nie powinien być zmuszany do takiego wyboru."

Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła:

"Nie ma rzeczy ważniejszej dla chorego dziecka niż obecność kochającego rodzica. Obecność bliskiej osoby, z którą dziecko może czuć się bezpiecznie."

Ile dni zasiłku opiekuńczego na dziecko – przed i po zmianach

Sprawdźmy, jak jest teraz oraz co przyniosą zmiany:

  • Dziecko do 14 lat i zwykła choroba: obecnie 60 dni, po zmianach - nadal 60 dni;
  • Dziecko do 14 lat i choroba przewlekła/nowotwór: obecnie 60 dni, po zmianach 120 dni (będzie więc dodatkowe 60 dni);
  • Dziecko 14-18 lat i zwykła choroba: obecnie 14 dni, a po zmianach - nadal 14 dni;
  • Dziecko 14-18 lat i choroba przewlekła/nowotwór: obecnie 14 dni, po zmianach 74 dni ( dojdzie więc dodatkowe 60 dni).

Jak można zauważyć, propozycja ministerialna nie uzależnia dodatkowych 60 dni od wieku dziecka – zarówno dla młodszych, jak i starszych niż 14 lat będzie tyle samo dodatkowych dni. Decyduje tylko choroba przewlekła.

Jak dodatkowe 60 dni na opiekę będą działać? Procedura krok po kroku

Krok 1: Wizyta u lekarza

Lekarz prowadzący ocenia, czy dziecko ma chorobę przewlekłą lub onkologiczną wymagającą długotrwałej opieki.

Krok 2: Standardowe zaświadczenie (L4)

Nie będzie dodatkowych wniosków ani procedur – rodzic dostaje zwykłe zaświadczenie lekarskie, jak przy normalnym zwolnieniu.

Wiceminister Sebastian Gajewski komentuje:

"Nie chcemy obciążać rodziców dodatkowymi badaniami, dodatkowymi wnioskami czy procedurami – to po prostu będzie standardowe zaświadczenie lekarskie. Musimy ufać medycynie, musimy ufać lekarzom i musimy ufać rodzicom."

Krok 3: Zasiłek opiekuńczy

Rodzic składa zaświadczenie u pracodawcy lub w ZUS i otrzymuje zasiłek opiekuńczy na takich samych zasadach jak dotychczas.

Krok 4: Dodatkowe 60 dni (jeśli potrzeba)

Po wykorzystaniu standardowych 60 lub 14 dni, rodzic może skorzystać z kolejnych 60 dni dodatkowego zasiłku – również na podstawie zaświadczenia lekarskiego

Jakie choroby uprawniają do dodatkowego zasiłku?

To bardzo istotna informacja - ma nie być listy chorób, które kwalifikują do dodatkowych 60 dni zasiłku. Minister Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła wyraźnie, że nie będzie przygotowana żadna lista chorób. To lekarze będą decydowali, czy zaistniały przesłanki choroby przewlekłej.

Prawdopodobne przykłady chorób:

  • Nowotwory (wszystkie rodzaje);
  • Choroby autoimmunologiczne (np. cukrzyca typu 1, reumatoidalne zapalenie stawów);
  • Choroby neurologiczne (np. padaczka, mózgowe porażenie dziecięce);
  • Ciężkie choroby metaboliczne;
  • Przewlekłe choroby układu oddechowego (np. mukowiscydoza);
  • Choroby serca wymagające długotrwałego leczenia.

Decyzja należy do lekarza – on ocenia, czy choroba wymaga długotrwałej opieki rodzica.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Projekt ustawy został zgłoszony do procesu legislacyjnego rządu – oznacza to, że:

  1. Rząd musi przyjąć projekt;
  2. Sejm i Senat muszą uchwalić ustawę;
  3. Prezydent musi podpisać.

Możliwy termin wejścia w życie przy sprawnym przebiegu legislacji to II połowa 2026 r. Ministerstwo oficjalnie nie podało jeszcze dokładnej daty, ale zazwyczaj takie zmiany wchodzą w życie kilka miesięcy po uchwaleniu.

Najczęstsze pytania rodziców o dodatkowe 60 dni opieki na dziecko

Czy dodatkowe 60 dni dotyczy też dzieci powyżej 14 lat?

TAK. Dodatkowe 60 dni przysługuje na dzieci do 18 roku życia, niezależnie od wieku.

Czy trzeba będzie składać dodatkowe wnioski?

NIE. Wystarczy standardowe zaświadczenie lekarskie (L4) – tak samo jak przy zwykłym zasiłku opiekuńczym.

Czy można dzielić dodatkowe 60 dni między oboje rodziców?

TAK – tak jak przy zwykłym zasiłku opiekuńczym, rodzice mogą dzielić się dniami wolnymi.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

RM przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów – dopłaty do składek dla 62 tys. twórców o dochodach poniżej 125% płacy minimalnej
