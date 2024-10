Jak wyłączyć AdBlocka na telefonie i w różnych przeglądarkach – poradnik

AdBlock to popularne narzędzie blokujące reklamy, które pomaga użytkownikom w przeglądaniu internetu bez przeszkadzających banerów i wyskakujących okienek. Są jednak sytuacje, kiedy musimy go wyłączyć, np. żeby umożliwić wyświetlanie reklam na stronach, które lubimy, lub aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji strony. W tym poradniku pokażemy, jak wyłączyć AdBlock na różnych urządzeniach i przeglądarkach.

1. Jak wyłączyć AdBlock na telefonie? Większość użytkowników korzysta z AdBlocka na telefonie za pomocą przeglądarki lub dedykowanej aplikacji. Proces wyłączenia blokera reklam może się nieco różnić w zależności od używanego oprogramowania. REKLAMA a) Google Chrome (Android i iOS) Otwórz Google Chrome na swoim telefonie. Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć menu. Wybierz Rozszerzenia (Android) lub Ustawienia treści (iOS). Jeśli masz zainstalowany AdBlock, znajdziesz go na liście rozszerzeń. Wyłącz AdBlock, przesuwając suwak na wyłączony. b) Firefox (Android i iOS) Otwórz aplikację Firefox. Kliknij trzy kropki w prawym dolnym rogu (iOS) lub w prawym górnym rogu (Android), aby otworzyć menu. Wybierz Rozszerzenia. Znajdź zainstalowany AdBlock i kliknij na niego. Przełącz AdBlock na wyłączony. c) Samsung Internet Otwórz przeglądarkę Samsung Internet. Stuknij w trzy poziome linie w prawym dolnym rogu, aby otworzyć menu. Wybierz Rozszerzenia. Znajdź AdBlock Fast lub inny bloker reklam. Wyłącz go, przesuwając suwak na wyłączony. d) Opera Otwórz aplikację Opera na swoim telefonie. Kliknij logo Opery w dolnej części ekranu, aby otworzyć menu. Wybierz Ustawienia. Przewiń w dół do sekcji Blokowanie reklam. Wyłącz funkcję, przesuwając suwak na wyłączony. 2. Jak wyłączyć AdBlock na komputerze? Przeglądarki internetowe na komputerach oferują różne sposoby zarządzania rozszerzeniami, w tym wyłączanie AdBlocka. Oto jak to zrobić w najpopularniejszych przeglądarkach. a) Google Chrome Otwórz przeglądarkę Google Chrome. Kliknij w trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć menu. Wybierz Więcej narzędzi > Rozszerzenia. Znajdź AdBlock na liście rozszerzeń. Wyłącz AdBlock, przesuwając suwak obok rozszerzenia na wyłączony. b) Mozilla Firefox Otwórz przeglądarkę Mozilla Firefox. Kliknij w trzy linie w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć menu. Wybierz Dodatki i motywy. W zakładce Rozszerzenia znajdź AdBlock. Kliknij Wyłącz lub Usuń, aby całkowicie usunąć rozszerzenie. c) Microsoft Edge Otwórz Microsoft Edge. Kliknij w trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz Rozszerzenia. Znajdź AdBlock na liście. Wyłącz rozszerzenie, przesuwając suwak. d) Safari (MacOS) Otwórz przeglądarkę Safari. Wybierz Safari w lewym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij Preferencje. Przejdź do zakładki Rozszerzenia. Znajdź AdBlock na liście. Odznacz pole obok AdBlock, aby go wyłączyć. 3. Wyłączanie AdBlock dla konkretnej strony Jeżeli nie chcesz całkowicie wyłączać AdBlocka, możesz go wyłączyć tylko dla wybranych stron. Poniżej pokazano, jak to zrobić w różnych przeglądarkach: a) Google Chrome Otwórz stronę, dla której chcesz wyłączyć AdBlocka. Kliknij ikonę AdBlocka obok paska adresu. W menu, które się pojawi, wybierz opcję Wstrzymaj blokowanie na tej stronie. b) Mozilla Firefox Otwórz stronę, na której chcesz wyłączyć AdBlocka. Kliknij ikonę AdBlocka obok paska adresu. Wybierz Wstrzymaj blokowanie reklam na tej stronie. c) Microsoft Edge Przejdź na stronę, na której chcesz wyłączyć AdBlocka. Kliknij ikonę AdBlocka obok paska adresu. Wybierz opcję Wstrzymaj blokowanie na tej stronie. 4. Przywracanie AdBlock Jeśli po wyłączeniu AdBlocka chcesz go ponownie włączyć, wystarczy wykonać kroki opisane w poprzednich sekcjach, ale zamiast wyłączać, włącz rozszerzenie ponownie, przesuwając suwak na włączony. Podsumowanie Wyłączanie AdBlocka może być przydatne, kiedy napotkasz problemy z wyświetlaniem treści lub chcesz wspierać ulubione strony. Proces ten jest prosty, niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki korzystasz. Jeśli jednak zdecydujesz się na ponowne włączenie blokera reklam, pamiętaj o jego funkcjonalnościach i zaletach, które oferuje.