Nie. W przypadku PPK limit 30-krotności podstawy wpłat został zniesiony. To oznacza, że w przypadku najlepiej zarabiających, składki będą wpłacane w pełnej wysokości. Dla zarabiających co najmniej 11 912,50 zł brutto co miesiąc oznacza to większe składki na koncie PPK. Składka od wszystkich wynagrodzeń naliczana będzie w identyczny sposób.