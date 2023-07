QUIZ Morza świata. Tylko najlepsi zdobędą 10 punktów!

Morza świata. Planujecie w tym roku urlop nad morzem? Jeśli tak, to świetnie się składa, bo quiz o morzach świata już na Was czeka! Bywa podchwytliwy, ale spróbujcie rozwiązać bez zerkania na mapę. Gotowi? Powodzenia!

Palcem po mapie. Jak dobrze znasz Polskę? QUIZ

Jak dobrze znasz Polskę? Wiesz, gdzie leżą znane miejscowości? Znasz historyczne krainy? Potrafisz odgadnąć odległości między miastami? A jeśli nie, to i tak zapraszamy na quiz. Zapowiada się dobra zabawa!

Geograficzne rekordy. Zdobędziesz komplet punktów? Podchwytliwy quiz!

Geograficznych rekordów uczuliśmy się już we wczesnych latach szkolnych. Niektóre z nich pamiętamy do dziś, część się zdezaktualizowała. Pamiętacie je? Zapraszamy na quiz!

QUIZ Najsłynniejsze rzeki świata. 12/12 tylko dla prawdziwych znawców!

Najsłynniejsze rzeki świata. Ten quiz mała powtórka z geografii. Czy potrafisz wskazać, którędy płyną słynne rzeki świata? Czy wiesz nad jaką rzeką położone są najważniejsze miasta Europy? Sprawdzamy! Czy będzie komplet punktów?

QUIZ Dopasuj miasto do państwa. Proste? Sprawdźmy!

Potraficie dobrze dopasować miasto do państwa? Zadanie nie jest łatwe, ale może przyda się przed wakacyjnym wyjazdem. Niektóre nazwy mogą być mylące, dlatego nie warto pochopnie zaznaczać odpowiedzi. Gotowi? To otwieramy mapę. Powodzenia!

QUIZ. Najsłynniejsze miejsca na świecie. Rozpoznasz je po zdjęciu?

Najsłynniejsze miejsca na świecie. Widywane w podręcznikach szkolnych, telewizji, Internecie, albo na własne oczy. Czy uda Ci się rozpoznać je teraz po zdjęciu? Niektóre wydają się oczywiste, ale jest kilka podchwytliwych. Rozwiąż quiz i sprawdź!

QUIZ Wyspy świata. 15/15 tylko dla prawdziwych znawców

Wyspy świata. Czy wiecie, że na całym świecie jest kilkaset tysięcy wysp? Większość z nich to wyspy bezludne. Wyspy mogą być samotne, albo tworzyć skupiska (archipelagi), mogą też przynależeć do kontynentów. Największą wyspą, która nie jest oddzielnym kontynentem jest Grenlandia. A co wiecie na temat innych popularnych wysp? Zapraszamy na quiz!

QUIZ Najzabawniejsze nazwy polskich miejscowości. Będzie 15/15 punktów?

Najzabawniejsze nazwy polskich miejscowości. Nietypowe, zabawne, dziwaczne, zaskakujące - W Polsce znajdziemy mnóstwo miejscowości, których nazwy wywołują uśmiech na twarzy. A może mieszkacie w jednej z nich? W dzisiejszym quizie nie sposób było zadać pytań o wszystkie, wybraliśmy więc 15 i mamy nadzieję, że będzie to dla Was fantastyczna rozrywka oraz, przy okazji, mały sprawdzian z geografii Polski. Gotowi? To zapraszamy w tę małą podróż.

QUIZ Słynne góry. Łatwe? Spróbuj zdobyć 11/15!

Słynne góry. Temat quizu wydaje się prosty, ale nic bardziej mylnego. Przygotowaliśmy dla Was kilka podchwytliwych pytań. Gotowi na wspinaczkę po najbardziej znanych górach świata? Jeśli jesteście zapalonymi górołazami albo kochacie geografię, to pytania nie powinny sprawić Wam problemu. A jeśli nie, to i tak zapraszamy na quiz, bo jest parę ciekawostek, może przydadzą się w towarzystwie. Załóżcie wygodne buty i ruszajcie z nami! Ahoj, przygodo!

QUIZ Co to za miejsce? 10/15 to już sukces!

Co to za miejsce? Przygotujcie się na podróż palcem po mapie! Dziś pytamy o pewne znane i mniej znane miejsca na świecie. Od słynnych zabytków, przez muzea, budowle po rzeki i jeziora… Wiecie, gdzie się znajdują? A może mieliście okazję zobaczyć je na żywo? Sprawdźcie, czy jesteście w stanie poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale 10/15 to już będzie świetny wynik! Czas rozpocząć emocjonującą wyprawę razem z naszym quizem. Sprawdźcie swoją wiedzę już teraz!