Kierowcy: będą nowe zakazy i wysokie kary. Policja i starosta zatrzymają prawo jazdy za pewne zachowania

Kierowcy - będzie nowy zakaz. Policja i starosta zatrzymają prawo jazdy za drift i celową utratę przyczepności. Dlaczego? Bo jak wskazuje projektodawca: problem nielegalnych wyścigów, rajdów i tym podobnych imprez odbywających się na drogach, na których odbywa się ruch kołowy, staje się coraz bardziej odczuwalny i ma coraz większy wpływ na spadek poczucia bezpieczeństwa wśród użytkowników dróg.

Przygotowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (druk nr 1451, dalej jako: projekt). Jedną z istotnych zmian jest zakaz driftu i nowe uprawnienia organów. Zmiany mają nastąpić m.in. w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 oraz z 2025 r. poz. 820) oraz w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2025 r. poz. 734).

Zgodnie z projektem w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 oraz z 2025 r. poz. 820) wprowadza się następujące zmiany:

"1) w art. 60 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Zabrania się kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem w sposób: 1) powodujący celowy poślizg kół (drift); 2) powodujący celową utratę styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu; nie dotyczy to kół na osiach podnoszonych w pojazdach kategorii N2, N3 i M3.”;

Projekt ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na drogach. Proponowane rozwiązania przede wszystkim zakazują driftu oraz poszerzają kompetencje Policji i starostów. Uregulowane zostaną także zasady organizacji spotkań miłośników motoryzacji na otwartych przestrzeniach. W uzasadnieniu dla wprowadzanych zmian czytamy: "Problem nielegalnych wyścigów, rajdów i tym podobnych imprez odbywających się na drogach, na których odbywa się ruch kołowy, staje się coraz bardziej odczuwalny i ma coraz większy wpływ na spadek poczucia bezpieczeństwa wśród użytkowników dróg. Szczególnie niebezpieczne jest zachowanie osób spontanicznie ścigających się na drogach bądź jeżdżących po nich brawurowo, z naruszeniem elementarnych zasad bezpieczeństwa ruchu. Podjęcie bardziej radykalnych działań wobec organizatorów i uczestników nielegalnych wyścigów, a także osób rażąco naruszających przepisy ruchu drogowego wymaga zmian przepisów prawa przede wszystkim w obszarze szeroko rozumianego ruchu drogowego, zarówno w aspekcie kryminalizacji określonych czynów, w tym zaostrzenia odpowiedzialności za skutki niektórych zachowań, jak również wdrożenia regulacji o charakterze administracyjnym. Innym zachowaniem, które wymaga wprowadzenia radykalnych zmian w przepisach, jest kierowanie pojazdem przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień do kierowania, w szczególności przez osoby, wobec których orzeczono środek kary w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym spowodowane przez takich kierujących dowodzą, że sankcje przewidziane za takie zachowanie w aktualnym stanie prawnym można ocenić jako niewystarczające.".

Zakaz driftu i celowa utrata przyczepności

Tak więc podsumowując powyższe projekt wprowadza do art. 60 Prawa o ruchu drogowym ustęp 5, który jednoznacznie zabrania driftu oraz świadomego pozbawienia styczności z nawierzchnią chociażby jednego koła. Definicja driftingu zostaje wpisana w nawiasie – jako celowy poślizg kół pojazdu silnikowego lub motoroweru. Dzięki precyzyjnemu określeniu zjawiska wyklucza się stosowanie tego przepisu wobec rowerów, wózków rowerowych czy hulajnóg elektrycznych. Zakazane zachowanie kwalifikowane będzie jako używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Wyjątki dla pojazdów ciężarowych i autobusów

Nowe projektowane przepisy nie obejmują sytuacji, w których pojazdy kategorii N2, N3 czy M3 wykonują podnoszenie osi w celach technicznych.

Kategoria N2: samochody ciężarowe od 3,5 t do 12 t dopuszczalnej masy całkowitej.

Kategoria N3: ciężarówki o masie całkowitej przekraczającej 12 t.

Kategoria M3: autobusy powyżej 5 t z więcej niż ośmioma miejscami pasażerskimi.

Dopuszczenie takich działań na podnoszonych osiach ma charakter techniczno-serwisowy i nie jest traktowane jako drifting.

Rozszerzenie kompetencji Policji i starosty

Policja uzyska prawo zatrzymania prawa jazdy za naruszenie zakazu driftu lub celowego uniesienia kół. Zatrzymanie następuje za pokwitowaniem, niezależnie od kraju wydania dokumentu. Podobne uprawnienie zostanie przyznane staroście, który w formie decyzji administracyjnej będzie mógł zawiesić prawo jazdy na trzy miesiące. Decyzja starosty będzie obarczona rygorem natychmiastowej wykonalności, co przyspieszy wyeliminowanie niebezpiecznych kierowców z dróg.

Regulacje dotyczące pokazów i zgromadzeń pojazdów

Projekt zakłada, że każde zgromadzenie właścicieli lub użytkowników pojazdów, podczas którego prezentowane są ich auta lub modyfikacje, będzie wymagało wcześniejszego zawiadomienia. Dotyczy to imprez z udziałem powyżej 10 pojazdów na otwartej przestrzeni. Organ gminy powinien otrzymać powiadomienie najwcześniej 30 i najpóźniej 6 dni przed planowaną datą wydarzenia. Dzięki temu władze lokalne zyskają lepszy nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem podczas pokazów motoryzacyjnych.

Przykład zastosowania nowych przepisów (jeśli wejdą w życie w takim kształcie)

Pan Marek postanowił na pustym placu za miastem wykonać serię driftów swoim sportowym samochodem. Patrol Policji zatrzymał go na gorącym uczynku i odebrał dokument tożsamości kierowcy oraz prawo jazdy. Następnego dnia starosta wydał decyzję o trzy miesięcznym zawieszeniu uprawnień, co zostało odnotowane w centralnej ewidencji kierowców. Po upływie okresu dyskwalifikacji dokument automatycznie wrócił do właściciela poprzez system teleinformatyczny, bez konieczności dodatkowych formalności.

Wejście w życie

Projekt przewiduje, że większość przepisów wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu ustawy. Zmiany dotyczące niektórych artykułów (art. 4 pkt 3 i 4 oraz art. 6) zaczną obowiązywać dopiero po trzech miesiącach od daty ogłoszenia. Takie rozwiązanie pozwoli organom administracji i służbom na przygotowanie procedur wdrożeniowych oraz szkolenia funkcjonariuszy. Będziemy śledzili dalsze prace legislacyjne nad drukiem nr 1451 oraz analizowali proces konsultacji publicznych, które mogą wpłynąć na ostateczny kształt ustawy.