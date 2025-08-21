REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatek w wysokości trzynastej emerytury wypłacany co miesiąc? Tak, to możliwe! O jakie świadczenie chodzi?

Dodatek w wysokości trzynastej emerytury wypłacany co miesiąc? Tak, to możliwe! O jakie świadczenie chodzi?

21 sierpnia 2025, 12:40
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
W wyniku przeprowadzonych zmian ten dodatek do emerytury został zrównany z minimalną emeryturą, osiągając kwotę 1878,91 zł w 2025 roku. Oznacza to, że beneficjenci tego świadczenia będą otrzymywać kwotę odpowiadającą trzynastej emeryturze. I to co miesiąc. Co to za dodatek? Oto szczegóły. 

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, a można dostawać świadczenie w wysokości trzynastej emerytury CO MIESIĄC. O jaki dodatek chodzi?

Dodatek dla opozycjonistów to miesięczne świadczenie pieniężne wypłacane osobom ze statusem działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Od marca 2025 roku wynosi ono 1878,91 zł brutto i jest równe najniższej emeryturze, podlegając corocznej waloryzacji. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego i nie wpływa na inne świadczenia, takie jak renta czy zasiłek.

Ile wynosi dodatek dla opozycjonistów w 2025 roku?

Wysokość dodatku dla opozycjonistów od marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, co jest wartością równą najniższej emeryturze i podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak emerytury. Warto zaznaczyć, że jest to kwota wolna od podatku i nie jest wliczana do progów dochodowych na potrzeby pomocy społecznej. Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak emerytury i renty. Oprócz dodatku, uprawnione osoby mogą korzystać także z innych form wsparcia i świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji.

Kto może otrzymać dodatek?

  • Osoby działające co najmniej rok w zorganizowanych strukturach opozycji antykomunistycznej,
  • Osoby, które co najmniej miesiąc odbywały karę więzienia z powodu działalności antykomunistycznej.

Aby otrzymać to świadczenie, należy posiadać status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, potwierdzony decyzją administracyjną Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Aby uzyskać taką decyzję, trzeba złożyć odpowiedni wniosek wraz z życiorysem, w którym opisana jest działalność opozycyjna lub doznane represje.

Aby uzyskać status byłego opozycjonisty lub osoby represjonowanej, kandydat musi wykazać się spełnieniem określonych warunków. Wymagania te obejmują co najmniej roczną aktywność w zorganizowanych ruchach oporu przeciwko reżimowi komunistycznemu oraz co najmniej miesięczne więzienie związane z tą działalnością.

Wniosek o dodatek dla opozycjonistów

Zgodnie z przepisami, świadczenie pieniężne dla byłych działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych przyznawane jest w drodze indywidualnej decyzji administracyjnej, wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a następnie wniosek o dodatek, składa się w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu.

Źródło: INFOR
