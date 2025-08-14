Bankomaty przestaną akceptować karty. Jak teraz wypłacać gotówkę

Używanie fizycznej karty do wypłaty gotówki nie będzie już potrzebne. Taka rewolucja wkroczy do bankomatów. Na wdrożenie nowych technologii zdecydował się amerykański bank Chase Bank. Powód? Chodzi między innymi o zapewnienie bezpieczeństwa posiadaczom rachunków. Czy na takie innowacje zdecydują się też banki w Polsce? Jest ku temu powód.

Rewolucja w bankomatach

Nie będzie już konieczne używanie fizycznej karty do wypłaty gotówki, ogłosił posiadający znaczną sieć finansową amerykański bank Chase Bank, który rozpocznie wdrażanie nowych technologii w bankomatach - podaje serwis lifebus.pl. Skąd ta rewolucyjna zmiana? To ma być część procesu cyfryzacji, co ma skutkować zapewnieniem szybkości i bezpieczeństwa posiadaczom rachunków. Chodzi o jeszcze większe wykorzystanie narzędzi cyfrowych zamiast tradycyjnych.

Jak będzie wyglądać wypłata gotówki bez bankomatowej karty?

W całkowicie cyfrowy sposób. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii NFC w czytnikach telefonów lub w Google Pay i Apple Pay, zamiast używania fizycznej karty.

Aby wypłacić gotówkę, trzeba będzie zbliżyć telefon komórkowy do czytnika NFC bankomatu, który automatycznie połączy się z danymi bankowymi – opisuje lifebus.pl. Podobnie, w przypadku kart powiązanych z Google Pay lub Apple Pay, wypłata gotówki zostanie zrealizowana, a operacja zakończona w obu przypadkach wprowadzeniem kodu PIN.

W ten sam sposób bank opracował kolejne modyfikacje, które zostaną wprowadzone w tradycyjnych bankomatach, co ma zapewnić lepsze narzędzia do operacji wykonywanych w tych urządzeniach.

Innowacyjne rozwiązania

Jakie rozwiązania pojawią się wśród nowych narzędzi, które będą dostępne w bankomatach Chase Bank? Wśród nich znajdzie się rozpoznawanie biometryczne, które będzie wymagane do zakończenia niektórych operacji bankowych, takich jak przelewy, w celu zapewnienia dodatkowej warstwy bezpieczeństwa. Bankomaty zostaną zsynchronizowane z aplikacją bankową, dzięki czemu operacje będzie można wykonywać w sposób łączony, rozpoczynając lub kończąc je za pośrednictwem bankowości internetowej. Dodatkowo wprowadzona zostanie wirtualna pomoc, oferująca użytkownikowi przewodnik krok po kroku podczas wykonywania różnych operacji, co usprawni cały proces.

Kiedy nowe bankomaty staną się faktem?

Nadal są w fazie pełnego rozwoju i chociaż ich pojawienie się nastąpi raczej wcześniej niż później, Chase Bank nie podał jeszcze konkretnej daty wprowadzenia – informuje lifebus.pl.

Czy na takie innowacje zdecydują się też banki w Polsce?

Jest ku temu powód. Oszuści nieustannie szukają nowych sposobów, żeby ukraść pieniądze. Niedawno było głośno o nowej metodzie, która pozwala złodziejom wypłacać dowolne kwoty z bankomatów.

Chodzi o tak zwany jackpotting. Polega to na fizycznym uszkodzeniu części konsoli urządzenia, odłączeniu przewodów łączących je z komputerem bankomatu, a następnie podłączeniu tzw. czarnej skrzynki. Dzięki niej przestępcy, korzystając z własnego komputera, wysyłają do bankomatu polecenia wypłaty określonych sum, co umożliwia im opróżnienie maszyny z gotówki.

Innym, dobrze znanym sposobem kradzieży jest skimming, czyli kopiowanie danych z kart płatniczych. W tym celu oszuści montują w bankomacie specjalną nakładkę, zazwyczaj w szczelinie na kartę, która przechwytuje informacje zapisane na pasku magnetycznym. Każdy nietypowy element na bankomacie powinien wzbudzić naszą czujność. W takiej sytuacji najlepiej zrezygnować z transakcji i poinformować o sprawie bank.

Jak się chronić przed złodziejami?

Aby uchronić się przed tego typu zagrożeniami, warto wypłacać pieniądze bez wkładania karty, korzystając z funkcji zbliżeniowej. Dobrym rozwiązaniem jest także używanie kodów BLIK generowanych w aplikacji bankowej. Najbezpieczniej jest korzystać z bankomatów znajdujących się w placówkach banków lub objętych monitoringiem oraz unikać urządzeń budzących jakiekolwiek podejrzenia.