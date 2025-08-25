Masz umiarkowany stopień niepełnosprawności? Te świadczenia mogą Cię zaskoczyć

Umiarkowany stopień niepełnosprawności to nie tylko prawo do pracy w szczególnych warunkach czy dodatkowe dni urlopu. W 2025 roku osobom z tym orzeczeniem przysługuje szereg mniej znanych świadczeń, od dopłat z PFRON i ulg podatkowych po dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i program asystenta osobistego. Warto wiedzieć, z jakiego wsparcia możesz skorzystać, bo wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z pełni dostępnych praw.

Umiarkowany stopień – podstawowe informacje

Umiarkowany stopień niepełnosprawności to jedna z trzech kategorii orzeczeń wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Otrzymuje go osoba, której stan zdrowia powoduje istotne ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, ale która zachowuje częściową zdolność do pracy. Pod warunkiem, że warunki zostaną dostosowane do jej potrzeb.

Aby uzyskać taki stopień, konieczne jest wykazanie w dokumentacji medycznej i podczas komisji orzeczniczej, że:

istnieją poważne trudności w pełnieniu ról społecznych , takich jak praca zawodowa czy samodzielne funkcjonowanie,

, takich jak praca zawodowa czy samodzielne funkcjonowanie, niepełnosprawność wymaga częściowej pomocy innych osób lub stosowania specjalistycznego sprzętu,

lub stosowania specjalistycznego sprzętu, stan zdrowia nie pozwala na pełne zatrudnienie bez ograniczeń, ale umożliwia pracę w warunkach chronionych lub dostosowanych.

Orzeczenie wydawane jest na czas określony (np. 2–5 lat) lub na stałe, jeśli lekarze nie widzą szans na poprawę. Dokument ten jest podstawą do korzystania zarówno z uprawnień pracowniczych, jak i szeregu świadczeń socjalnych i ulg finansowych.

I to właśnie one, budzą największe zainteresowanie. Warto wiedzieć, jakie dofinansowania można uzyskać z PFRON oraz w lokalnym MOPS, bo często są to środki realnie odciążające domowy budżet.

Dofinansowania z PFRON i MOPS

Jednym z najważniejszych, a często niedocenianych filarów wsparcia są dofinansowania finansowane przez PFRON i realizowane przez MOPS lub PCPR. Dzięki nim osoby z orzeczeniem mogą liczyć na zwrot kosztów rehabilitacji, pomoc w usuwaniu barier w mieszkaniu czy nawet dopłaty do wynagrodzenia i sprzętu specjalistycznego. W 2025 roku kwoty wsparcia są znaczące i w wielu przypadkach realnie odciążają budżet rodzin.

Dofinansowanie do wynagrodzenia – pracodawcy zatrudniający osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością mogą otrzymać 1 550 zł miesięcznie lub 2 585 zł, gdy zatrudniony wymaga dodatkowej opieki lub sprzętu. Dzięki temu zwiększa się gotowość pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

– pracodawcy zatrudniający osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością mogą otrzymać 1 550 zł miesięcznie lub 2 585 zł, gdy zatrudniony wymaga dodatkowej opieki lub sprzętu. Dzięki temu zwiększa się gotowość pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Dofinansowanie rehabilitacji i turnusów – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) z funduszy PFRON refunduje część kosztów wyjazdów rehabilitacyjnych. W 2025 r. dofinansowanie pobytu w sanatorium wynosi 1 763–1 832 zł, a opiekun otrzymuje 1 306–1 357 zł; w szczególnych przypadkach PFRON pokrywa do 40% przeciętnego wynagrodzenia.

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) z funduszy PFRON refunduje część kosztów wyjazdów rehabilitacyjnych. W 2025 r. dofinansowanie pobytu w sanatorium wynosi 1 763–1 832 zł, a opiekun otrzymuje 1 306–1 357 zł; w szczególnych przypadkach PFRON pokrywa do 40% przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie usuwania barier architektonicznych – osoby z umiarkowanym stopniem i trudnościami w poruszaniu się mogą ubiegać się o dotację na likwidację barier w mieszkaniu lub miejscu pracy; dotacja obejmuje do 95% kosztów, nie więcej niż 15‑krotność przeciętnego wynagrodzenia, przy czym co najmniej 5% kosztów finansuje beneficjent.

– osoby z umiarkowanym stopniem i trudnościami w poruszaniu się mogą ubiegać się o dotację na likwidację barier w mieszkaniu lub miejscu pracy; dotacja obejmuje do 95% kosztów, nie więcej niż 15‑krotność przeciętnego wynagrodzenia, przy czym co najmniej 5% kosztów finansuje beneficjent. Aktywny Samorząd – program PFRON oferuje dopłaty, o których niewiele osób wie: do 73 500 zł na przystosowanie samochodu do potrzeb osoby z niepełnosprawnością oraz od 18 480 zł (a nawet 28 875 zł na zalecenie specjalisty) na elektryczny wózek inwalidzki.

Ulgi podatkowe i inne korzyści prawne

Ważnym elementem wsparcia są także korzyści podatkowe i prawne, które realnie zmniejszają koszty życia i ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Zwolnienia z podatków, zniżki w transporcie czy możliwość korzystania z karty parkingowej to przywileje, z których wiele osób nie zdaje sobie sprawy, a mogą one znacząco poprawić komfort i niezależność.

Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem, które kupują pojazd lub urządzenie rehabilitacyjne na własne potrzeby, są zwolnione z podatku PCC; wystarczy udokumentować związek zakupu z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

– osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem, które kupują pojazd lub urządzenie rehabilitacyjne na własne potrzeby, są zwolnione z podatku PCC; wystarczy udokumentować związek zakupu z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Ulgi transportowe – posiadacze umiarkowanego stopnia mogą korzystać z ulg w komunikacji publicznej. Zgodnie z przepisami mają prawo do 37% ulgi w pociągach TLK/PKP Intercity i do 49% ulgi na bilety autobusowe PKS w czasie podróży w związku z rehabilitacją. Wielu samorządów zapewnia dodatkowe ulgi w komunikacji miejskiej; aby z nich skorzystać, warto mieć przy sobie legitymację i kartę parkingową.

– posiadacze umiarkowanego stopnia mogą korzystać z ulg w komunikacji publicznej. Zgodnie z przepisami mają prawo do 37% ulgi w pociągach TLK/PKP Intercity i do 49% ulgi na bilety autobusowe PKS w czasie podróży w związku z rehabilitacją. Wielu samorządów zapewnia dodatkowe ulgi w komunikacji miejskiej; aby z nich skorzystać, warto mieć przy sobie legitymację i kartę parkingową. Karta parkingowa – osoba z umiarkowanym stopniem może ubiegać się o kartę parkingową, jeśli w orzeczeniu widnieją symbole przyczyny niepełnosprawności: 05‑R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10‑N (choroby neurologiczne). Karta umożliwia parkowanie na miejscach dla osób z niepełnosprawnością oraz w określonych strefach.

Mniej znane ulgi i udogodnienia

Nie wszystkie uprawnienia osób z umiarkowanym stopniem są powszechnie znane. Obok świadczeń pieniężnych i dofinansowań istnieje też szereg drobniejszych ulg i praktycznych udogodnień, które mogą znacząco ułatwić życie. To benefity, o które często nikt nie pyta, a które realnie można wykorzystać.

Ulgi telekomunikacyjne i pocztowe – niektórzy operatorzy telefoniczni oferują 50‑% zniżki na opłatę przyłączeniową i abonament dla osób z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością narządu słuchu, ruchu lub mowy. Osoby niewidome lub poruszające się na wózku mogą bezpłatnie otrzymywać przesyłki pocztowe w domu oraz korzystać z usługi odebrania korespondencji przez listonosza.

– niektórzy operatorzy telefoniczni oferują 50‑% zniżki na opłatę przyłączeniową i abonament dla osób z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością narządu słuchu, ruchu lub mowy. Osoby niewidome lub poruszające się na wózku mogą bezpłatnie otrzymywać przesyłki pocztowe w domu oraz korzystać z usługi odebrania korespondencji przez listonosza. Abonament RTV i paszporty – osoby z umiarkowanym stopniem mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z abonamentu RTV (całkowite przysługuje m.in. osobom z upośledzeniem wzroku i słuchu). Ponadto przy wyrabianiu paszportu obowiązuje 50‑% ulga, a jeśli wyjazd związany jest z leczeniem i wnioskodawca otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, opłata jest znoszona w całości.

– osoby z umiarkowanym stopniem mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z abonamentu RTV (całkowite przysługuje m.in. osobom z upośledzeniem wzroku i słuchu). Ponadto przy wyrabianiu paszportu obowiązuje 50‑% ulga, a jeśli wyjazd związany jest z leczeniem i wnioskodawca otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, opłata jest znoszona w całości. Lokalne programy i program "Asystent osobisty" – gminy i powiaty prowadzą programy, takie jak „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, zapewniające pomoc w codziennym życiu i transporcie. Szczegóły zależą od samorządu, dlatego warto sprawdzać informacje w lokalnym MOPS/PCPR.

Tabela: Mało znane świadczenia i ulgi dla osób z umiarkowanym stopniem

Świadczenie / ulga Kwota przybliżona / zakres Kto może skorzystać Dofinansowanie przystosowania samochodu (Aktywny Samorząd) do 73 500 zł Osoby z umiarkowanym stopniem z potrzebą adaptacji pojazdu Elektryczny wózek inwalidzki (Aktywny Samorząd) 18 480–28 875 zł Osoby z umiarkowanym stopniem potrzebujące wózka Likwidacja barier architektonicznych do 95 % kosztów, maks. 15× przeciętne wynagrodzenie Osoby z umiarkowanym stopniem z trudnościami w poruszaniu Ulgi telekomunikacyjne i pocztowe 50 % zniżki na abonament/połączenie, bezpłatne usługi pocztowe Osoby z umiarkowanym stopniem ze wskazanymi dysfunkcjami Ulga paszportowa i abonament RTV 50 % zniżki na paszport; zwolnienie z abonamentu dla wybranych grup Osoby z umiarkowanym stopniem

(opracowanie własne na podstawie: ustawy o rehabilitacji z 27.08.1997 r., ustawy o pomocy społecznej z 12.03.2004 r., danych PFRON i PCPR, portalu Infor.pl oraz informacji z gov.pl, stan prawny na 2025 r.)

Co zrobić krok po kroku, by uzyskać wsparcie

Sprawdź orzeczenie. Upewnij się, że masz aktualne orzeczenie o umiarkowanym stopniu, a w razie potrzeby także symbole (np. 05-R, 10-N) i wskazania. Zbierz dokumenty. Zaświadczenia lekarskie, orzeczenie, kosztorysy/oferty (bariery), oświadczenia o dochodach (MOPS/PCPR), ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu lub nauce (Aktywny Samorząd). Wybierz instytucję i program. PCPR/MOPS – bariery architektoniczne/techniczne, turnusy, transport.

– bariery architektoniczne/techniczne, turnusy, transport. PFRON (SOW) – Aktywny Samorząd (sprzęt, auto, studia, wentylacja domowa).

– Aktywny Samorząd (sprzęt, auto, studia, wentylacja domowa). Urząd skarbowy – ulgi podatkowe (PIT/PCC). Złóż wniosek we właściwym terminie. Czekaj na decyzję i podpisz umowę. Nie zaczynaj prac przed podpisaniem umowy (brak refundacji wstecz). Zrealizuj i rozlicz. Zbieraj faktury, protokoły, potwierdzenia. Rozlicz w terminie z umowy. Odwołanie. Złóż odwołanie/uzupełnienie wraz z dodatkowymi dowodami (opinie, zdjęcia barier, oferty).

FAQ – najczęstsze pytania

Czy z umiarkowanym stopniem przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Tak, ale tylko wtedy, gdy niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia i spełnione są dodatkowe kryteria ustawowe. Sam stopień nie jest wystarczający.

Czy mogę pracować w nocy albo w nadgodzinach?

Nie. Przy umiarkowanym stopniu obowiązuje 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo, dodatkowa przerwa 15 minut, a praca w nocy i nadgodziny są zakazane (z wyjątkami przewidzianymi w ustawie).

Czy każdy z umiarkowanym stopniem dostanie kartę parkingową?

Nie. Potrzebne są odpowiednie symbole w orzeczeniu, np. 05-R (narząd ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne) oraz wskazania dotyczące trudności w poruszaniu się.

Czy zwolnienie z PCC obejmuje zakup używanego auta od osoby prywatnej?

Zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwolnienie z PCC dotyczy tylko zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Nie obejmuje ono samochodów, nawet jeśli są one używane do celów rehabilitacyjnych

