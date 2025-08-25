REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2025 – mało znane świadczenia i ulgi

Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2025 – mało znane świadczenia i ulgi

25 sierpnia 2025, 10:58
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2025 – mało znane świadczenia i ulgi
Masz umiarkowany stopień niepełnosprawności? Te świadczenia mogą Cię zaskoczyć
Umiarkowany stopień niepełnosprawności to nie tylko prawo do pracy w szczególnych warunkach czy dodatkowe dni urlopu. W 2025 roku osobom z tym orzeczeniem przysługuje szereg mniej znanych świadczeń, od dopłat z PFRON i ulg podatkowych po dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i program asystenta osobistego. Warto wiedzieć, z jakiego wsparcia możesz skorzystać, bo wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z pełni dostępnych praw.

Umiarkowany stopień – podstawowe informacje

Umiarkowany stopień niepełnosprawności to jedna z trzech kategorii orzeczeń wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Otrzymuje go osoba, której stan zdrowia powoduje istotne ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, ale która zachowuje częściową zdolność do pracy. Pod warunkiem, że warunki zostaną dostosowane do jej potrzeb.

Aby uzyskać taki stopień, konieczne jest wykazanie w dokumentacji medycznej i podczas komisji orzeczniczej, że:

  • istnieją poważne trudności w pełnieniu ról społecznych, takich jak praca zawodowa czy samodzielne funkcjonowanie,
  • niepełnosprawność wymaga częściowej pomocy innych osób lub stosowania specjalistycznego sprzętu,
  • stan zdrowia nie pozwala na pełne zatrudnienie bez ograniczeń, ale umożliwia pracę w warunkach chronionych lub dostosowanych.

Orzeczenie wydawane jest na czas określony (np. 2–5 lat) lub na stałe, jeśli lekarze nie widzą szans na poprawę. Dokument ten jest podstawą do korzystania zarówno z uprawnień pracowniczych, jak i szeregu świadczeń socjalnych i ulg finansowych.

I to właśnie one, budzą największe zainteresowanie. Warto wiedzieć, jakie dofinansowania można uzyskać z PFRON oraz w lokalnym MOPS, bo często są to środki realnie odciążające domowy budżet.

Dofinansowania z PFRON i MOPS

Jednym z najważniejszych, a często niedocenianych filarów wsparcia są dofinansowania finansowane przez PFRON i realizowane przez MOPS lub PCPR. Dzięki nim osoby z orzeczeniem mogą liczyć na zwrot kosztów rehabilitacji, pomoc w usuwaniu barier w mieszkaniu czy nawet dopłaty do wynagrodzenia i sprzętu specjalistycznego. W 2025 roku kwoty wsparcia są znaczące i w wielu przypadkach realnie odciążają budżet rodzin.

  • Dofinansowanie do wynagrodzenia – pracodawcy zatrudniający osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością mogą otrzymać 1 550 zł miesięcznie lub 2 585 zł, gdy zatrudniony wymaga dodatkowej opieki lub sprzętu. Dzięki temu zwiększa się gotowość pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
  • Dofinansowanie rehabilitacji i turnusów – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) z funduszy PFRON refunduje część kosztów wyjazdów rehabilitacyjnych. W 2025 r. dofinansowanie pobytu w sanatorium wynosi 1 763–1 832 zł, a opiekun otrzymuje 1 306–1 357 zł; w szczególnych przypadkach PFRON pokrywa do 40% przeciętnego wynagrodzenia.
  • Dofinansowanie usuwania barier architektonicznych – osoby z umiarkowanym stopniem i trudnościami w poruszaniu się mogą ubiegać się o dotację na likwidację barier w mieszkaniu lub miejscu pracy; dotacja obejmuje do 95% kosztów, nie więcej niż 15‑krotność przeciętnego wynagrodzenia, przy czym co najmniej 5% kosztów finansuje beneficjent.
  • Aktywny Samorząd – program PFRON oferuje dopłaty, o których niewiele osób wie: do 73 500 zł na przystosowanie samochodu do potrzeb osoby z niepełnosprawnością oraz od 18 480 zł (a nawet 28 875 zł na zalecenie specjalisty) na elektryczny wózek inwalidzki.
Zobacz również:

Ulgi podatkowe i inne korzyści prawne

Ważnym elementem wsparcia są także korzyści podatkowe i prawne, które realnie zmniejszają koszty życia i ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Zwolnienia z podatków, zniżki w transporcie czy możliwość korzystania z karty parkingowej to przywileje, z których wiele osób nie zdaje sobie sprawy, a mogą one znacząco poprawić komfort i niezależność.

  • Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem, które kupują pojazd lub urządzenie rehabilitacyjne na własne potrzeby, są zwolnione z podatku PCC; wystarczy udokumentować związek zakupu z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
  • Ulgi transportowe – posiadacze umiarkowanego stopnia mogą korzystać z ulg w komunikacji publicznej. Zgodnie z przepisami mają prawo do 37% ulgi w pociągach TLK/PKP Intercity i do 49% ulgi na bilety autobusowe PKS w czasie podróży w związku z rehabilitacją. Wielu samorządów zapewnia dodatkowe ulgi w komunikacji miejskiej; aby z nich skorzystać, warto mieć przy sobie legitymację i kartę parkingową.
  • Karta parkingowa – osoba z umiarkowanym stopniem może ubiegać się o kartę parkingową, jeśli w orzeczeniu widnieją symbole przyczyny niepełnosprawności: 05‑R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10‑N (choroby neurologiczne). Karta umożliwia parkowanie na miejscach dla osób z niepełnosprawnością oraz w określonych strefach.

Mniej znane ulgi i udogodnienia

Nie wszystkie uprawnienia osób z umiarkowanym stopniem są powszechnie znane. Obok świadczeń pieniężnych i dofinansowań istnieje też szereg drobniejszych ulg i praktycznych udogodnień, które mogą znacząco ułatwić życie. To benefity, o które często nikt nie pyta, a które realnie można wykorzystać.

  • Ulgi telekomunikacyjne i pocztowe – niektórzy operatorzy telefoniczni oferują 50‑% zniżki na opłatę przyłączeniową i abonament dla osób z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością narządu słuchu, ruchu lub mowy. Osoby niewidome lub poruszające się na wózku mogą bezpłatnie otrzymywać przesyłki pocztowe w domu oraz korzystać z usługi odebrania korespondencji przez listonosza.
  • Abonament RTV i paszporty – osoby z umiarkowanym stopniem mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z abonamentu RTV (całkowite przysługuje m.in. osobom z upośledzeniem wzroku i słuchu). Ponadto przy wyrabianiu paszportu obowiązuje 50‑% ulga, a jeśli wyjazd związany jest z leczeniem i wnioskodawca otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, opłata jest znoszona w całości.
  • Lokalne programy i program "Asystent osobisty" – gminy i powiaty prowadzą programy, takie jak „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, zapewniające pomoc w codziennym życiu i transporcie. Szczegóły zależą od samorządu, dlatego warto sprawdzać informacje w lokalnym MOPS/PCPR.

Tabela: Mało znane świadczenia i ulgi dla osób z umiarkowanym stopniem

Świadczenie / ulga

Kwota przybliżona / zakres

Kto może skorzystać

Dofinansowanie przystosowania samochodu (Aktywny Samorząd)

do 73 500 zł

Osoby z umiarkowanym stopniem z potrzebą adaptacji pojazdu

Elektryczny wózek inwalidzki (Aktywny Samorząd)

18 480–28 875 zł

Osoby z umiarkowanym stopniem potrzebujące wózka

Likwidacja barier architektonicznych

do 95 % kosztów, maks. 15× przeciętne wynagrodzenie

Osoby z umiarkowanym stopniem z trudnościami w poruszaniu

Ulgi telekomunikacyjne i pocztowe

50 % zniżki na abonament/połączenie, bezpłatne usługi pocztowe

Osoby z umiarkowanym stopniem ze wskazanymi dysfunkcjami

Ulga paszportowa i abonament RTV

50 % zniżki na paszport; zwolnienie z abonamentu dla wybranych grup

Osoby z umiarkowanym stopniem

(opracowanie własne na podstawie: ustawy o rehabilitacji z 27.08.1997 r., ustawy o pomocy społecznej z 12.03.2004 r., danych PFRON i PCPR, portalu Infor.pl oraz informacji z gov.pl, stan prawny na 2025 r.)

Co zrobić krok po kroku, by uzyskać wsparcie

  1. Sprawdź orzeczenie. Upewnij się, że masz aktualne orzeczenie o umiarkowanym stopniu, a w razie potrzeby także symbole (np. 05-R, 10-N) i wskazania.
  2. Zbierz dokumenty. Zaświadczenia lekarskie, orzeczenie, kosztorysy/oferty (bariery), oświadczenia o dochodach (MOPS/PCPR), ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu lub nauce (Aktywny Samorząd).
  3. Wybierz instytucję i program.
    • PCPR/MOPS – bariery architektoniczne/techniczne, turnusy, transport.
    • PFRON (SOW) – Aktywny Samorząd (sprzęt, auto, studia, wentylacja domowa).
    • Urząd skarbowy – ulgi podatkowe (PIT/PCC).
  5. Złóż wniosek we właściwym terminie.
  6. Czekaj na decyzję i podpisz umowę. Nie zaczynaj prac przed podpisaniem umowy (brak refundacji wstecz).
  7. Zrealizuj i rozlicz. Zbieraj faktury, protokoły, potwierdzenia. Rozlicz w terminie z umowy.
  8. Odwołanie. Złóż odwołanie/uzupełnienie wraz z dodatkowymi dowodami (opinie, zdjęcia barier, oferty).

FAQ – najczęstsze pytania

Czy z umiarkowanym stopniem przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Tak, ale tylko wtedy, gdy niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia i spełnione są dodatkowe kryteria ustawowe. Sam stopień nie jest wystarczający.

Czy mogę pracować w nocy albo w nadgodzinach?

Nie. Przy umiarkowanym stopniu obowiązuje 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo, dodatkowa przerwa 15 minut, a praca w nocy i nadgodziny są zakazane (z wyjątkami przewidzianymi w ustawie).

Czy każdy z umiarkowanym stopniem dostanie kartę parkingową?

Nie. Potrzebne są odpowiednie symbole w orzeczeniu, np. 05-R (narząd ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne) oraz wskazania dotyczące trudności w poruszaniu się.

Czy zwolnienie z PCC obejmuje zakup używanego auta od osoby prywatnej?

Zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwolnienie z PCC dotyczy tylko zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Nie obejmuje ono samochodów, nawet jeśli są one używane do celów rehabilitacyjnych

Podstawa prawna

Źródło: INFOR
