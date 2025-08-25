Świadczenia alimentacyjne. MRPiPS zapowiada ważną zmianę

Wprawdzie kryterium dochodowe pozostanie, ale ma podlegać corocznej waloryzacji. Aktualnie próg dochodowy dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmienia się raz na trzy lata.

Ile wynoszą świadczenia alimentacyjne z gminy?

W przypadku bezskuteczności egzekucji można uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Po ostatniej nowelizacji ustawy, świadczenia te przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 1000 zł.

Jednym z najważniejszych kryteriów jest próg dochodowy. Kryterium to jest waloryzowane co 3 lata o procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ostatnia taka waloryzacja miała miejsce w 2023 r. Od 1 października 2023 r. kryterium dochodowe wynosi 1209. Kolejny wzrost kryterium dochodowego – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – powinien nastąpić od października 2026 r.

Co istotne, przekroczenie limitu dochodu, nie zawsze spowoduje utratę szansy na otrzymanie świadczenia. Gminy stosują tu bowiem tzw. zasadę złotówka za złotówkę.

Przykład Zgodnie z wyrokiem alimentacyjnym, kwota świadczenia alimentacyjnego na córkę pani Renaty powinna wynosić 800 zł. Miesięczny dochód na osobę w tej dwuosobowej rodzinie wynosi 1700 zł. Kryterium dochodowe zostało zatem przekroczone o 491 zł i właśnie o tyle zostaną zmniejszone świadczenia alimentacyjne które wyniosą 309 zł miesięcznie (800-491).

Ważne Warto pamiętać, iż gmina w okresie świadczeniowym 2024/2025 r. bierze pod uwagę co do zasady dochód osiągnięty w 2023 roku.

Świadczenie alimentacyjne z coroczną waloryzacją progu dochodowego

Pomimo istnienia mechanizmu „złotówka za złotówkę” od kilku lat rodzice podnoszą, iż kryterium dochodowe dla świadczeń jest zbyt niskie, a wiele rodzin otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma szans na pieniądze od państwa. Z ostatnich odpowiedzi MRPiPS wynika, iż próg dochodowy pozostanie, jednak będzie on podlegał corocznej waloryzacji.

Jak informuje wiceszefowa ministerstwa rodziny, Katarzyna Nowakowska, „w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad zmianą regulacji dotyczących mechanizmu waloryzacji kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu skierowano wniosek o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy nowelizującej m.in. ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Projekt zakłada wprowadzenie mechanizmu corocznej waloryzacji kryterium uprawniającego do tych świadczeń. Wniosek oczekuje aktualnie na rozpatrzenie”.

Ile powinno wynosić kryterium dochodowe dla świadczeń alimentacyjnych?

Wcześniej o pracach nad tą zmianą resort rodziny informował Rzeczniczkę Praw Dziecka. Zdaniem rzeczniczki próg dochodowy dla świadczeń alimentacyjnych powinien być powiązany z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. W wystąpieniu do MRPiPS Monika Horna-Cieślak podkreślała, iż w momencie wprowadzenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów próg dochodowy wynosił 725 zł w sytuacji, gdy minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło w 2007 r. 936 zł. „Należy więc uznać, że przyjęty przez ustawodawcę kierunek zakładał zbieżność progu dochodowego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł podczas, gdy próg dochodowy uprawniający do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest znacząco niższy i wynosi 1209 zł” – czytamy w RPD piśmie z 27 maja 2025 r.

Warto jednak podkreślić, iż obecnie nie wiemy jeszcze jaką waloryzację zakłada ministerstwo rodziny i od kiedy miałby obowiązywać nowy próg dochodowy. O ewentualnych pracach nad zapowiadanymi zmianami będziemy informowali na bieżąco.

Źródło: Interpelacja nr 11196 w sprawie zwiększenia lub zniesienia kryterium dochodowego przy wypłacania alimentów na dzieci z funduszu alimentacyjnego/Sejm