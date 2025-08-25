REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Alimenty » Fundusz alimentacyjny » Świadczenia alimentacyjne. MRPiPS zapowiada ważną zmianę

Świadczenia alimentacyjne. MRPiPS zapowiada ważną zmianę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 sierpnia 2025, 10:54
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Świadczenie alimentacyjne z coroczną waloryzacją progu dochodowego
Świadczenie alimentacyjne z coroczną waloryzacją progu dochodowego
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wprawdzie kryterium dochodowe pozostanie, ale ma podlegać corocznej waloryzacji. Aktualnie próg dochodowy dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmienia się raz na trzy lata.

Ile wynoszą świadczenia alimentacyjne z gminy?

W przypadku bezskuteczności egzekucji można uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Po ostatniej nowelizacji ustawy, świadczenia te przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 1000 zł.

REKLAMA

Jednym z najważniejszych kryteriów jest próg dochodowy. Kryterium to jest waloryzowane co 3 lata o procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ostatnia taka waloryzacja miała miejsce w 2023 r. Od 1 października 2023 r. kryterium dochodowe wynosi 1209. Kolejny wzrost kryterium dochodowego – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – powinien nastąpić od października 2026 r.

Co istotne, przekroczenie limitu dochodu, nie zawsze spowoduje utratę szansy na otrzymanie świadczenia. Gminy stosują tu bowiem tzw. zasadę złotówka za złotówkę.

Przykład

Zgodnie z wyrokiem alimentacyjnym, kwota świadczenia alimentacyjnego na córkę pani Renaty powinna wynosić 800 zł. Miesięczny dochód na osobę w tej dwuosobowej rodzinie wynosi 1700 zł. Kryterium dochodowe zostało zatem przekroczone o 491 zł i właśnie o tyle zostaną zmniejszone świadczenia alimentacyjne które wyniosą 309 zł miesięcznie (800-491).

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Warto pamiętać, iż gmina w okresie świadczeniowym 2024/2025 r. bierze pod uwagę co do zasady dochód osiągnięty w 2023 roku.

Świadczenie alimentacyjne z coroczną waloryzacją progu dochodowego

REKLAMA

Pomimo istnienia mechanizmu „złotówka za złotówkę” od kilku lat rodzice podnoszą, iż kryterium dochodowe dla świadczeń jest zbyt niskie, a wiele rodzin otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma szans na pieniądze od państwa. Z ostatnich odpowiedzi MRPiPS wynika, iż próg dochodowy pozostanie, jednak będzie on podlegał corocznej waloryzacji.

Jak informuje wiceszefowa ministerstwa rodziny, Katarzyna Nowakowska, „w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad zmianą regulacji dotyczących mechanizmu waloryzacji kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu skierowano wniosek o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy nowelizującej m.in. ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Projekt zakłada wprowadzenie mechanizmu corocznej waloryzacji kryterium uprawniającego do tych świadczeń. Wniosek oczekuje aktualnie na rozpatrzenie”.

Ile powinno wynosić kryterium dochodowe dla świadczeń alimentacyjnych?

REKLAMA

Wcześniej o pracach nad tą zmianą resort rodziny informował Rzeczniczkę Praw Dziecka. Zdaniem rzeczniczki próg dochodowy dla świadczeń alimentacyjnych powinien być powiązany z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. W wystąpieniu do MRPiPS Monika Horna-Cieślak podkreślała, iż w momencie wprowadzenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów próg dochodowy wynosił 725 zł w sytuacji, gdy minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło w 2007 r. 936 zł. „Należy więc uznać, że przyjęty przez ustawodawcę kierunek zakładał zbieżność progu dochodowego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł podczas, gdy próg dochodowy uprawniający do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest znacząco niższy i wynosi 1209 zł” – czytamy w RPD piśmie z 27 maja 2025 r.

Warto jednak podkreślić, iż obecnie nie wiemy jeszcze jaką waloryzację zakłada ministerstwo rodziny i od kiedy miałby obowiązywać nowy próg dochodowy. O ewentualnych pracach nad zapowiadanymi zmianami będziemy informowali na bieżąco.

Źródło: Interpelacja nr 11196 w sprawie zwiększenia lub zniesienia kryterium dochodowego przy wypłacania alimentów na dzieci z funduszu alimentacyjnego/Sejm

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 438; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 620)

Powiązane
Kto dostanie świadczenie alimentacyjne z wyrównaniem od 1 października 2024 r.? [PRZYKŁAD]
Kto dostanie świadczenie alimentacyjne z wyrównaniem od 1 października 2024 r.? [PRZYKŁAD]
Przekroczenie dochodu nie zawsze pozbawi świadczenia [PRZYKŁAD 2025]
Przekroczenie dochodu nie zawsze pozbawi świadczenia [PRZYKŁAD 2025]
Od 1 lipca 2025 r. wnioski o 3 ważne świadczenia. Kto może je otrzymać?
Od 1 lipca 2025 r. wnioski o 3 ważne świadczenia. Kto może je otrzymać?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Świadczenia alimentacyjne. MRPiPS zapowiada ważną zmianę
25 sie 2025

Wprawdzie kryterium dochodowe pozostanie, ale ma podlegać corocznej waloryzacji. Aktualnie próg dochodowy dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmienia się raz na trzy lata.
Nawet 6,3 tys. zł miesięcznie dla studentów tych uczelni. MON już uszczelnia przepisy!
25 sie 2025

Studia wojskowe kuszą wysokim uposażeniem już od pierwszego roku, jednak atrakcyjny system sprzyja nadużyciom. MON wprowadza zmiany i uszczelnia przepisy, by ograniczyć rezygnacje studentów-żołnierzy oraz straty dla budżetu państwa.
500 plus dla małżeństw i niezwykłe jubileusze! Czy najstarsze pary w Polsce doczekają się gratyfikacji?
25 sie 2025

„500 plus dla małżeństw” – tak w skrócie określa się projekt jubileuszowej gratyfikacji, która ma nagradzać pary z wyjątkowo długim stażem. W Polsce nie brakuje małżeństw obchodzących złote, diamentowe czy brylantowe gody, a dziś znamy nawet parę, która wspólnie przeżyła 79 lat! Czy nowe świadczenie finansowe – od 5000 do 8000 zł – stanie się formą docenienia ich miłości i wytrwałości?
W 2025 r. emeryci pokrzywdzeni waloryzacją 9,49% subkonta ZUS. W 2026 r. nie będzie lepiej
25 sie 2025

Przez lata konto główne w ZUS miało wyższą waloryzacją (np. 14,41% w 2025 r.) niż subkonto ZUS (np. 9,49% w 2025 r.). Sejm zajmie się propozycją zrównania tych wartości i to wstecznie (aż od 2014 r.). To są spore pieniądze. Propozycja obywatela jest uczciwa, ale należy ocenić szanse jej przeprowadzenia przez parlament na 0%. Ta petycja obywatela będzie procedowana przez odpowiednią komisję, ale konkluzja będzie najpewniej taka „Niestety, nie ma na to pieniędzy w budżecie”.

REKLAMA

Krótszy czas pracy w Polsce. Ministerstwo ujawniło pierwsze dane z pilotażu
24 sie 2025

W trakcie pierwszego tygodnia od rozpoczęcia pilotażu skrócenia czasu pracy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło 150 kompletnych wniosków od pracodawców, którzy chcieliby wziąć udział w programie. Kolejne są w trakcie przygotowywania.
Duże zmiany w Karcie Nauczyciela od września 2025 r. M.in. godziny ponadwymiarowe, nagrody, odprawy ochrona przedemerytalna. Prezydent podpisał nowelizację
22 sie 2025

W dniu 21 sierpnia 2025 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają w większości wejść w życie 1 września 2025 r. Nowelizacja ta zmienia także kilka innych ustaw - np. ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych i Prawo oświatowe.
Sprzedaż spadku z problemami. Notariusze ostrzegają przed pułapkami w nowych przepisach. Czy będą odmawiać sporządzania aktów notarialnych?
22 sie 2025

Kolejna nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn, choć w założeniu ma ograniczyć biurokrację, w praktyce może prowadzić do licznych problemów interpretacyjnych – ostrzegają notariusze z Izby Notarialnej w Poznaniu. Chodzi o ustawę z 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn, która weszła w życie 20 sierpnia 2025 r.
Poczta Polska wstrzymuje przyjmowanie paczek do USA od 25 sierpnia 2025 r. Powodem są nowe amerykańskie cła
22 sie 2025

Ze względu na wejście w życie 29 sierpnia amerykańskich ceł, Poczta Polska od poniedziałku czasowo wstrzymuje przyjmowanie przesyłek do USA zawierających towary - poinformował 22 sierpnia operator. Możliwe będzie wysyłanie m.in. korespondencji i dokumentów.

REKLAMA

Zdolność kredytowa 2025: para (dwie średnie krajowe) z dzieckiem dostanie z banku prawie 900 tys. złotych
22 sie 2025

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zdolność kredytowa trzyosobowej rodziny dysponującej dwiema średnimi krajowymi wzrosła o ponad 23%. Dziś takiej familii przeciętny bank skłonny jest pożyczyć na zakup mieszkania prawie 900 tysięcy złotych. To najwyższy wynik w historii. Łatwiejszemu dostępowi do kredytów sprzyjają rosnące wynagrodzenia i spadające oprocentowanie kredytów.
Sankcja kredytu darmowego - łatwy zysk kredytobiorcy kosztem banku? Adwokat wyjaśnia co naprawdę oznaczają wyroki TSUE i statystyki sądowe?
22 sie 2025

Sankcja kredytu darmowego występuje w debacie publicznej jako obietnica łatwego zysku kosztem banku. Obietnice te składają przede wszystkim parakancelarie (a więc podmioty, które nie są kancelariami adwokackimi lub radcowski) i firmy odszkodowawcze. W mediach znajdziemy wiele nagłówków sugerujących, że banki nagminnie łamały prawo, a teraz muszą oddać miliony złotych. Rzeczywistość jest jednak znacznie bardziej złożona – a dla wielu konsumentów (prawie 90 proc.) droga sądowa wcale nie kończy się happy endem.

REKLAMA