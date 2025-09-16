REKLAMA

Dziś, 16 września ZUS wypłaci nawet 4134 zł bez względu na dochód. Dla kogo świadczenie?

Dziś, 16 września ZUS wypłaci nawet 4134 zł bez względu na dochód. Dla kogo świadczenie?

16 września 2025, 08:04
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS wypłaci nawet 4134 zł we wrześniu 2025
ZUS wypłaci nawet 4134 zł we wrześniu 2025
ZUS 16 września 2025 roku przeleje na konta uprawnionych kolejne transze świadczenia - od 751 zł do nawet 4134 zł. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód. Komu przysługuje. Kto dostanie dodatkowe pieniądze 16 września 2025?

Co to jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające z ZUS zostało wprowadzone 1 stycznia 2024 roku jako element reformy systemu wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Program ma na celu zwiększenie niezależności finansowej tych osób i wypłacany jest w comiesięcznych transzach.

Wysokość świadczenia 2025 - od 751 zł do nawet 4134 zł

Kwoty świadczenia są zróżnicowane i zależą od poziomu potrzeby wsparcia, który ustalany jest przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Miesięczna wysokość świadczenia wynosi od 751,56 zł do 4133,64 zł – czyli od 40% do nawet 220% renty socjalnej.

Co ważne, świadczenie przysługuje bez względu na dochód osoby niepełnosprawnej czy jej rodziny. Kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę.

 
Zobacz również:

Nowe grupy uprawnionych od stycznia 2025

Od 1 stycznia 2025 roku nastąpi rozszerzenie grupy osób uprawnionych do świadczenia wspierającego. W drugim etapie wdrażania programu do świadczenia będą miały prawo osoby z poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 punktów.

Etapy wdrażania świadczenia wspierającego:

  • I etap (od stycznia 2024 r.) – osoby z poziomem 87–100 pkt
  • II etap (od stycznia 2025 r.) – osoby z poziomem 78–86 pkt
  • III etap (od stycznia 2026 r.) – osoby z poziomem 70–77 pkt

Kwoty świadczenia wspierającego od marca 2025:

  • 95–100 pkt – 4133,64 zł (220% renty socjalnej)
  • 90–94 pkt – 3382,24 zł (180%)
  • 85–89 pkt – 2254,69 zł (120%)
  • 80–84 pkt – 1502,29 zł (80%)
  • 75–79 pkt – 1127,35 zł (60%)
  • 70–74 pkt – 751,56 zł (40%)

Kiedy wypłaty i jak złożyć wniosek?

Świadczenie wypłacane jest wyłącznie bezgotówkowo – na wskazane konto bankowe. Przelewy realizowane są przez ZUS w stałych terminach każdego miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 lub 22 dnia miesiąca.

Aby otrzymać świadczenie, należy:

  • uzyskać od WZON decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia,
  • złożyć wniosek do ZUS (świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia kompletnego wniosku).

Ile osób już otrzymuje świadczenie?

Według ZUS, od stycznia do lipca 2024 świadczenie wypłacono już ponad 70 tysiącom osób, a łączna suma wypłat przekroczyła 2 miliardy 231 milionów złotych. Dane te pokazują, jak duże znaczenie ma to świadczenie w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

