REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Zmiany w rachunkach za gaz. Kolejne miesiące przyniosą kolejne uderzenie w domowe budżety

Zmiany w rachunkach za gaz. Kolejne miesiące przyniosą kolejne uderzenie w domowe budżety

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 grudnia 2025, 07:06
Maja Retman
Maja Retman
Zmiany w rachunkach za gaz. Kolejne miesiące przyniosą kolejne uderzenie w domowe budżety
Zmiany w rachunkach za gaz. Kolejne miesiące przyniosą kolejne uderzenie w domowe budżety
Fabrizio Maffei
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy należy się spodziewać niższych cen gazu? Skąd to tchnące optymizmem pytanie? Bo Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oficjalnie zatwierdził nową taryfę dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Wiadomość brzmi dobrze, ale tylko na pierwszy rzut oka. Dlaczego? Owa taryfa nie dotyczy samej ceny surowca, ale wyłącznie dystrybucji paliwa gazowego, czyli usługi jego transportu do odbiorcy końcowego. Stawki spadną średnio o 1,7 proc. w porównaniu do stawek obowiązujących w roku poprzednim. Jak to się przełoży na nasze rachunki? W sezonie grzewczym ostateczne ceny gazu dla zwykłego Kowalskiego i tak będą wyższe.

rozwiń >

Niższa taryfa, wyższy rachunek. Dlaczego gaz wciąż drożeje, mimo decyzji regulatora

Na pierwszy rzut oka wiadomość brzmi optymistycznie. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Jednak to tylko pozorny optymizm. Dlaczego? Bo owa taryfa obejmuje wyłącznie dystrybucję paliwa gazowego, czyli usługę transportu gazu do domu lub mieszkania. Średni spadek stawek o 1,7 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem dotyczy więc tylko jednej składowej rachunku.

REKLAMA

REKLAMA

To istotne rozróżnienie, bo w powszechnym odbiorze decyzja regulatora bywa interpretowana jako obniżka „cen gazu” – wskazuje superbiz.se.pl. Tymczasem cena surowca, opłaty przesyłowe, podatki oraz inne obowiązkowe elementy rachunku rządzą się własną logiką i nie muszą podążać w tym samym kierunku.

Sezon grzewczy bez ulgi dla portfela

Choć ceny gazu na rynkach hurtowych w ostatnich miesiącach wykazują względną stabilizację, nie przekłada się to na niższe rachunki dla odbiorców indywidualnych. Rosnące opłaty dystrybucyjne, koszty systemowe oraz obciążenia regulacyjne skutecznie niwelują korzyści wynikające z tańszego surowca.

W efekcie w sezonie grzewczym 2025/2026 końcowe ceny gazu dla gospodarstw domowych będą wyższe niż rok wcześniej. Realna ulga, którą teoretycznie mogłaby przynieść niższa cena paliwa, zostanie „zjedzona” przez inne elementy rachunku.

REKLAMA

Ile zapłacimy za ogrzewanie domu

Prognozy dla gospodarstw ogrzewających się gazem nie pozostawiają złudzeń. Jak informuje przywoływany przez superbiz.se.pl. portal samorządowy, właściciel domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych w 2023 roku płacił za ogrzewanie około 5 tysięcy złotych rocznie. W 2024 roku było to już 5,6 tys. zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Według szacunków na sezon grzewczy 2025/2026 koszt ogrzewania gazem domu o tej samej powierzchni może sięgnąć nawet 6 tys. zł rocznie, czyli o kolejne kilkaset złotych więcej. Cytowany przez portal Polski Alarm Smogowy wskazuje, że ogrzewanie gazem jest już o 27 proc. droższe niż rok wcześniej, a perspektywy na kolejne lata nie dają podstaw do optymizmu.

Z czego naprawdę składa się rachunek za gaz

Cena samego gazu to tylko fragment końcowej kwoty widocznej na fakturze. Jak podaje Onet, obecne ceny gazu ziemnego wahają się w granicach 4,00–4,80 zł brutto za metr sześcienny, z czego nawet 1,6 zł stanowi koszt przesyłu.

Tymczasem wysokość rachunku zależy między innymi od ceny paliwa, opłaty dystrybucyjnej i przesyłowej, są jeszcze opłaty systemowe, podatki i daniny publiczne. Do tego dochodzą koszty eksploatacji samej instalacji grzewczej, w tym regularne przeglądy, serwis kotła i konserwacja, które są niezbędne, by instalacja działała efektywnie i bezpiecznie.

Niższa taryfa sprzedażowa. Dlaczego to nie wystarcza

Jak zauważa superbiz.se.pl, w ostatnich tygodniach pojawiła się informacja, która mogła wprowadzić konsumentów w błąd. Chodzi o zatwierdzenie przez prezesa URE nowej taryfy na sprzedaż gazu przez PGNiG Obrót Detaliczny. Taryfa ta jest niższa o 14,8 proc. i ma obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku. Jak wskazuje portalsamorzadowy.pl, cena samego paliwa wyniesie 204,26 zł za megawatogodzinę.

To brzmi jak kolejna dobra wiadomość, ale tylko do momentu, gdy spojrzymy na całość rachunku. Obniżka dotyczy wyłącznie ceny surowca. Wzrost pozostałych opłat sprawia, że dla odbiorcy końcowego efekt netto może być zerowy lub wręcz ujemny.

Globalne czynniki, lokalne rachunki

Na ceny gazu w Polsce wciąż silnie wpływa sytuacja międzynarodowa. Jak podkreśla portalsamorzadowy.pl, Polska importuje ponad 80 proc. zużywanego gazu, co czyni nas szczególnie wrażliwymi na globalne zawirowania. Konflikty geopolityczne, koszty transformacji energetycznej, zmiany klimatyczne oraz rosnące ceny uprawnień do emisji CO₂ bezpośrednio przekładają się na rachunki odbiorców.

W kolejnych latach dodatkowym obciążeniem ma być wprowadzenie systemu ETS2, który obejmie ogrzewanie paliwami kopalnymi i ponownie podniesie koszty użytkowania gazu.

W tej sytuacji jedyną realną tarczą ochronną dla gospodarstw domowych pozostaje poprawa efektywności energetycznej budynków oraz regularna konserwacja instalacji grzewczych. Bo choć taryfy i ceny mogą się zmieniać, rachunek – prędzej czy później – i tak trafi do skrzynki.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Pierwszy dzień zimy. Kiedy wypada astronomiczna i kalendarzowa zima w 2025 r.?
20 gru 2025

Zima 2025. Kiedy przypada pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej zimy? Kiedy jest najkrótszy dzień w roku? Czym jest zima meteorologiczna?  
Nie każdego zatrudnianego pracownika trzeba skierować na badania. Dlaczego? Przepisy jasno to wskazują
21 gru 2025

Aby pracodawca zgodnie z przepisami mógł dopuścić zatrudnianego pracownika do pracy, ten musi legitymować się wymaganym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do jej wykonywania. Jednak ta zasada nie obowiązuje w każdym przypadku. Dlaczego?
Od grudnia uważaj na dane udostępniane w czasie rekrutacji. Przepisy się zmieniają, a mało kto zwraca na to uwagę
20 gru 2025

Katalog danych, których udostępnienia można żądać od kandydata przed zatrudnieniem jest ograniczony. W grudniu 2025 r. w tym zakresie zajdzie też jedna mała, ale niezwykle istotna zmiana. Mało się o niej mówi, a wiele osób w ogóle nie zwraca na to uwagi.
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Można zapłacić wysoką grzywnę
20 gru 2025

Jak co roku wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego ponownie da się wyczuć duszący zapach dymu unoszącego się z kominów. Niestety, nie każdy korzysta wyłącznie z dozwolonych paliw, powodując tym samym smog oraz zwiększając zanieczyszczenie powietrza. Osoby, które wrzucają do pieców i kominków śmieci, muszą liczyć się z dotkliwymi karami.

REKLAMA

Zmiany w prawie budowlanym i nieruchomościach w 2025 r. [Podsumowanie]
21 gru 2025

Co zmieniło się w 2025 r. w prawie budowlanym i nieruchomościach? Czy można ocenić je pozytywnie? Przedstawiamy komentarz Marcina Nosińskiego, eksperta BCC ds. prawa budowlanego i nieruchomości, przewodniczącego Komisji Budownictwa BCC.
Przeciętne wynagrodzenie w listopadzie 2025 r. [GUS]
20 gru 2025

Mamy już dane z GUS dotyczące przeciętnego wynagrodzenia za pracę w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. Ile przeciętnie zarabiają Polacy? Średnia płaca przekroczyła już 9 tysięcy.
Najkrótszy dzień w roku. Kiedy wypada? Kiedy jest przesilenie zimowe?
20 gru 2025

Kiedy w tym roku wypada najkrótszy dzień w roku? Ile będzie trwałą najdłuższa noc? Kiedy wypada kalendarzowa i astronomiczna zima?
Rozdali choinki w zamian za elektroodpady i sztuczne drzewka
20 gru 2025

200 naturalnych drzewek choinkowych dostali w sobotę od władz miasta mieszkańcy Białegostoku w zamian za przyniesione drobne elektroodpady czy stare, sztuczne choinki. Organizowana od kilku lat przed Bożym Narodzeniem akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

REKLAMA

ZUS nie zwróci nienależnie pobranych składek za 10, 15 i 25-letni okres, nawet jeżeli sam stwierdzi, że nie miał podstaw, by je pobierać. „Czarna dziura” przez którą „obywatel traci wszystko: składki, okres ubezpieczenia, prawo do świadczeń i zaufanie do Państwa”
20 gru 2025

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – ZUS nie zwróci nienależnie pobranych składek po upływie 5 lat, a jednocześnie – bez jakiegokolwiek ograniczenia czasowego (a zatem nawet po upływie 25 lat) może wydać decyzję o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym, czyli stwierdzić, że nie miał podstaw do ich pobierania. Wówczas – zamiast zwrócić nienależnie pobrane składki obywatelowi – pieniądze przepadają na rzecz budżetu państwa. W związku z powyższym, powstała petycja, która ma usunąć tę „czarną dziurę” w przebiegach ubezpieczeniowych, przez którą – „obywatel traci wszystko: składki, okres ubezpieczenia, prawo do świadczeń i zaufanie do Państwa”.
Ten sposób na wolne od pracy bez urlopu to hit przed świętami Bożego Narodzenia i na Sylwestra. Bezsilni pracodawcy rozkładają ręce
20 gru 2025

Bieganie po sklepach, przedświąteczne porządki i lepienie pierogów. Kiedy na to wszystko znaleźć czas, gdy trzeba chodzić do pracy? Można wziąć urlop, ale to już końcówka roku i niektórzy limit już wyczerpali. Ale można … rozchorować się na zawołanie i zawsze znajdzie się medyk, który wyciągnie pomocną dłoń. Wystarczy wpisać w sieci hasło "L4 od ręki" i dostać tak zwane bigosowe zwolnienie lekarskie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA