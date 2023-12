2024: Bezpieczny Kredyt 2%. Pieniądze na przyszły rok zabezpieczone w budżecie, ale już wyczerpane. Co dalej

Rząd zagwarantował w budżecie na 2024 rok pieniądze na Bezpieczny Kredyt 2% osobom, które złożyły i składają wnioski o kredyt hipoteczny w tym programie. A co dalej? Dalej mają być zmiany, nad którymi trwają prace w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

W czwartek 28 grudnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) poinformowało, że rząd zabezpieczył w projekcie budżetu na 2024 r. środki na pomoc Polakom w kupnie pierwszego mieszkania lub domu.

Bezpieczny Kredyt 2% w obecnej formule, zostanie jednak wkrótce zastąpiony inną, korzystną dla kredytobiorców ofertą.

Wnioski o bezpieczny kredyt szybko wyczerpały limity na dwa lata

Ustawowe limity wydatków na dopłaty do bezpiecznego kredytu 2% zakładały, że wsparciem w latach 2023 i 2024 może być objęte ok. 50 tys. kredytów.

Do 21 grudnia 2023 r. podpisano ok. 55,8 tys. umów kredytowych. Oznacza to, że łączne środki na bezpieczny kredyt 2% na lata 2023-2024 zostały wyczerpane i z początkiem nowego roku konieczne jest wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków przez banki uczestniczące w programie.

Wszystkie wnioski złożone do końca 2023 r. zostaną rozpatrzone, zagwarantowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Będą szybkie zmiany w ustawie – kredyt ma być bardziej atrakcyjny

Jak informuje resort rozwoju, w związku z wyczerpaniem ustawowego łącznego limitu na 2023 i 2024 rok na dopłaty do bezpiecznego kredytu 2%, Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi intensywne prace nad nową formułą wsparcia kredytobiorców. Naszym celem jest to, by nowy instrument był z jednej strony bardziej atrakcyjny dla osób o niższych dochodach i większych rodzin, z drugiej, by ograniczał jego nadużywanie przez osoby, których wysokie zarobki pozwalają na uzyskanie kredytu w zwykłej ofercie rynkowej. Istotnym założeniem jest także mniejsza presja na rynek mieszkaniowy i związany z tym wpływ na wzrost cen oraz precyzyjnie adresowana pomoc państwa, komunikują przedstawiciele MRiT.

Ze względu na duże zainteresowanie programem wsparcia dla kredytobiorców chcemy, aby proces legislacyjny przebiegł możliwie jak najszybciej, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych jego elementów (np. konsultacje społeczne). Nowa formuła programu będzie przedstawiona na początku 2024 roku, niezwłocznie po zakończeniu prac nad projektem, deklaruje kierownictwo ministerstwa rozwoju.

Bezpieczny Kredyt 2% w obecnej formule

Z bezpiecznego Kredytu 2% i można skorzystać jeśli nie ukończyło się 45. roku życia oraz nie posiada i nie miało się mieszkania, domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku przy bezpiecznym kredycie 2%, spełnić musi przynajmniej jedno z nich.

Według obecnie obowiązujących zasad dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowi różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Takie dopłaty przysługują przez dziesięć lat, a ich wysokość jest ustalana zmieniana na pięć lat. Marża banku nie może być wyższa od marży w innych kredytach hipotecznych, które bank oferuje.

Kredyt można wykorzystać na mieszkanie/dom jednorodzinny na rynku pierwotnym i wtórnym. Można go otrzymać do wysokości maksymalnie 500 tys. zł, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – do 600 tys. zł.

Z dopłaty do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego możesz korzystać przez 10 lat. Kredytobiorca ma dowolność jeśli chodzi o standard i położenie mieszkania – przy kupnie nie będzie obowiązywał limit ceny 1 metra kwadratowego.