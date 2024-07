Młodym Polakom coraz trudniej jest pójść na swoje czy choćby się usamodzielnić, dlaczego ten trend się nasila

Eksperci upatrują wielu przyczyn coraz dłuższego pozostawania młodych Polaków w domach rodzinnych. Ich zdaniem, to splot okoliczności takich jak pandemia, wysoka inflacja, rosnące koszty życia, a także wybuchu wojny w Ukrainie. Utrudniają one zresztą samodzielne zamieszkanie nie tylko Polakom.

Młodzi Polacy w wieku od 18 do 34 lat coraz częściej pozostają w domu rodzinnym. Ze statystyk Eurostatu za 2023 rok wynika, że odsetek młodych mieszkających z rodzicami sięga 67%. W 2019 roku ten wynik był aż o 8 pkt proc. mniejszy.

Już siedmiu na dziesięciu młodych Polaków nie opuszcza domu rodzinnego

Średnia europejska jest sporo niższa i wynosi 49%. Większy niż w Polsce ten odsetek dotyczy jedynie Chorwacji (77%), Portugalii, Słowacji i we Włoszech (po 68%).

Eksperci Personnel Service wskazują, że odnotowany wzrost to pokłosie pandemii, wysokiej inflacji, rosnących kosztów życia, a także wybuchu wojny w Ukrainie, które utrudniają samodzielne zamieszkanie.

Jak wyjaśnia Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, różnice w odsetku młodych dorosłych, którzy rozpoczynają samodzielne życie,

odzwierciedlają nie tylko sytuację ekonomiczną, ale również kulturowe i społeczne normy poszczególnych krajów.

Są państwa, gdzie osoby po 18. roku życia często pozostają w domu rodzinnym do momentu zawarcia małżeństwa lub uzyskania stabilnej pracy.

– Natomiast w Skandynawii czy wielu krajach Europy Zachodniej istnieje większy nacisk na indywidualizm i samodzielność, wspierany przez rozbudowane systemy socjalne, które ułatwiają niezależność finansową i mieszkaniową – mówi Krzysztof Inglot.

Młodzi mieszkający z rodzicami: jaka sytuacja w innych krajach

W Europie sytuacja młodych dorosłych opuszczających domy rodzinne jest zróżnicowana. Na podium krajów z najniższym odsetkiem osób w wieku 18-34 lat mieszkających z rodzicami znajdują się ex aequo Norwegia i Finlandia, z wynikiem 16%, wynika z najnowszych danych Eurostatu. Na drugim miejscu uplasowała się Dania z 17%, a podium zamyka Szwecja, gdzie więcej niż co piąta osoba po 18. roku życia nie jest już na garnuszku rodziców.

Średnia europejska wynosi 49%, a wynika to z tego, że na drugim końcu tej listy są kraje z 68% odsetkiem młodych dorosłych, którzy z różnych przyczyn nie opuszczają rodzinnych domów. Do tych państw należą Portugalia, Słowacja i Włochy.

Warto zwrócić uwagę na zmiany zachodzące u naszych sąsiadów. W Niemczech w 2019 roku 42% młodych dorosłych mieszkało z rodzicami, podczas gdy w ubiegłym roku odsetek ten spadł do 31%.

To odwrotny trend w porównaniu z Polską, gdzie coraz więcej młodych ludzi pozostaje w domach rodzinnych.

Młodzi mieszkający z rodzicami: trend w Polsce w końcu się odwróci?

W Polsce odsetek młodych dorosłych mieszkających z rodzicami systematycznie rośnie. W 2019 roku, według statystyk Eurostatu, 59% młodych Polaków po 18. roku życia mieszkało wraz z rodzicami.

Niestety, od czasu pandemii ta statystyka stale rośnie. W 2020 roku odsetek ten wzrósł o 4 pkt. proc. Po pandemii Polska zaczęła się zmagać z szalejącą inflacją i ogólnym wzrostem kosztów życia.

W konsekwencji NBP podniósł stopy procentowe, co obniżyło zdolność kredytową wielu osób, zmniejszając liczbę tych, którzy mogą sobie pozwolić na kredyt hipoteczny.

Dodatkowo, wybuch wojny w Ukrainie spowodował ogromny napływ kobiet z dziećmi do Polski, co poskutkowało rekordowymi wzrostami czynszów za wynajem mieszkań.

Wszystkie te czynniki miały znaczący wpływ na młodych dorosłych, a w 2023 roku odsetek Polaków niewyprowadzających się z domów rodzinnych wzrósł do 67%.

Jednak zdaniem eksperta ta statystyka młodych dorosłych mieszkających z rodzicami może się wkrótce zmienić na korzyść.

– Od 2021 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła o 40%, co zwiększa zdolność młodych ludzi do samodzielnego utrzymania się. Dodatkowo, pojawia się szansa na obniżki stóp procentowych już w przyszłym roku, co może poprawić dostępność kredytów hipotecznych – podsumowuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.