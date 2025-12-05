REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Orzecznicy znów to zrobili niepełnosprawnym. Obniżyli punkty w świadczeniu wspierającym [Listy i RPO]

Orzecznicy znów to zrobili niepełnosprawnym. Obniżyli punkty w świadczeniu wspierającym [Listy i RPO]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 grudnia 2025, 14:29
[Data aktualizacji 05 grudnia 2025, 14:29]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
RPO: Wytyczne nie mogą osobom niepełnosprawnym obniżać świadczeń do 88,7 punktów (zamiast 100)
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Infor.pl opublikował tydzień temu Wytyczne dla WZON (z grudnia 2024 r. a więc sprawa ma już rok), które nakazują specjalistom oceniającym samodzielność osób niepełnosprawnych (w wieku 75 lat i więcej) obniżać liczbę punktów - osoby te nie otrzymają maksymalnej liczby 100 punktów a 88,3 pkt. To efekt nakazu z Wytycznych aby nie przyznawać maksymalnie 4 pkt w 9 kategoriach (na 32) w teście samodzielności ("poziom potrzeby wsparcia"). W tych 9 kategoriach może być maksymalnie 2,7 pkt. Powoduje to: 1) spadek wartości świadczenia wspierającego (nie ma szans na 100 punktów i 4134 zł) albo 2) "wyrzucenie" osoby niepełnosprawnej z systemu wsparcia. W efekcie naszych publikacji wysypały się listy od osób, które doświadczyły we własnej rodzinie cięcia wysokości punktów. List opublikowany w tym artykule to relacja czytelnika, o tym jak wprost pracownica WZON poinformowała go o konieczności zaniżenia wartości punktów dla osoby niepełnosprawnej (matka 75 lat).

Powodem zaniżania punktów w świadczeniu wspierającym jest przyjęcie przez stronę rządową, że osoba niepełnosprawna jest niesamodzielna z powodu dwóch nakładających się na siebie czynników (tylko jeden pozwala na wypłatę świadczenia):

REKLAMA

REKLAMA

Czynnik nr 1) NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ (w praktyce stopień znaczny) - ustawowo można przyznać świadczenie wspierające na niesamodzielność. Wspieranie niesamodzielności wynikającej z niepełnosprawności, to cel ustawy o świadczeniu wspierającym oraz

Czynnik nr 2) WIEK - zdaniem autorów Wytycznych świadczenia wspierającego nie można przyznać na niesamodzielność wynikającą z wieku. To kontrowersyjna teza, ale ważniejsze jest, że brakuje podstawy prawnej do regulacji tego w Wytycznych.

Polecamy KSeF - podręcznik

REKLAMA

KSeF – jak wdrożyć

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Nie otrzymacie świadczenia wspierającego (albo będzie zaniżona jego wartość) bo tak nakazują Wytyczne:

List od Czytelnika Infor.pl:

Dzień dobry Panu. Nie wiem dokładnie, czy to Pana artykuł przeczytałem w sprawie zaniżania punktów świadczenia wspierającego. Ja się o tym dowiedziałem od Pani z WZON, która wprost mi powiedziała, że moja bardzo ciężko chora Mama nie dostanie w niektórych obszarach życia -"pytań" - maksymalnej liczby punktów. Ponieważ mają takie wytyczne odgórnie, a Mama ma 75 lat. I może dostać maksymalnie 2,700 pkt. To była druga komisja. Pierwsza komisja przyznała 63 punkty, teraz po odwołaniu zobaczę po ok.30 dniach. Kto takie wytyczne wydał? Ktoś się powołuje na Ustawę o rehabilitacji z 1997 roku o zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych. Czy Ustawa o Świadczeniu Wspierającym coś mówi, aby zaniżać punktację osobom 75+? Na decyzję czekaliśmy rok. Tato nie dożył bo zmarł na wiosnę 2024 r. (…)

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny bardzo negatywnie oceniają rząd i WZON - pytają o podstawę prawną dla Wytycznych i TK

Wiele listów zawiera radykalne i negatywne oceny działań strony rządowej. Co ciekawe - obrywa się także mojej osobie. Niektórzy czytelnicy mają mi za złe, że opublikowałem "tylko" analizy prawne Wytycznych, w których pojawiły się "tylko" tezy wskazujące, że:

1) nie ma podstawy prawnej do obniżania punktów na podstawie Wytycznych z uwagi na wiek (taka obniżka powinna być zapisana wraz z procedurą i kryteriami w ustawie) oraz

2) Istnieje ryzyko, że w przyszłości Trybunał Konstytucyjny zakwestionuje decyzje WZON wydane na podstawie Wytycznych (bo kwestie uregulowane w nich powinny być w ustawie).

Tu przykład listu żądającego ode mnie (jako prawnika i dziennikarza) publikacji radykalnych artykułów w sprawie Wytycznych oceniających negatywnie i atakujących stronę rządową oraz pracowników WZON:

Szanowny Panie,

Jestem oburzona Pana i pewnie kierownictwa Inforu oceną wytycznych w sprawie punktacji. Jak można uznać, że punktacja w ocenie niesamodzielności może zależeć od wieku i słuszne jest jej obniżenie, gdy ocena dotyczy osób powyżej 75 roku życia. To jest wstrętne, paskudne i w mojej ocenie wręcz obrzydliwe. Co Państwem kieruje? Macie też jakieś wytyczne? Zapewniam, trzeba być albo zmanipulowanym, albo bezrozumnym, aby to wymyślić. Chodzi pewnie o łatanie dziur w budżecie.

Moja Mama ma 86 lat, czekała na przyznanie świadczenia rok zamiast 3 miesięcy. Gdyby zmarła przed wydaniem decyzji nie otrzymałaby należnych jej środków. Ale odwoływaliśmy się od pierwszej decyzji, bo punktacja była skandalicznie zaniżona. Udowodniliśmy tym (...) z WZON, że komisja w osobach młodziutki rehabilitant i jakaś urzędniczka nie mają prawa do oceny potrzeby wsparcia. Nawet nie zapoznali się z dokumentacją medyczną, wysuwali idiotyczne wnioski. Może stosowali się do wytycznych, aby obniżać punktację, bo osoba oceniana jest stara i i tak leży bez sensu oraz takie głupoty wygaduje. Otrząśnijcie się, włączcie drugi bieg myślenia i zwolnijcie, gdy macie coś ocenić. Empatii nie trzeba się wstydzić. Ja wiem, jesteście młodzi, zapracowani, trzeba zarobić na mieszkanie, kredyt, przyjemności bo Warszawka kosztuje, ale STOP. Nie możecie tylko relacjonować urzędnicze pomysły. Oczekuję od Inforu, który znam od wielu lat, krytyki beznadziejnych i krzywdzących propozycji. Z wyrazami szacunku,

List pokazuje skalę emocji jaka jest w osobach niepełnosprawnych i ich rodzinach w związku z opisaną sytuacją.

Interweniuje RPO w sprawie wytycznych - piszą do niego osoby niepełnosprawne i ich rodziny

Po publikacjach prasowych RPO (zajmowały się tym tematem prawo.pl i Infor.pl - prawo.pl omówiło problem, a nasz portal opublikował jako pierwszy dokumenty Wytycznych i tabele nakazujące stosowanie kwalifikatora WC-C dla niewidomych, niesłyszących, osób 75+ i na wózkach aktywnych) zdecydował się na interwencję wysyłając do Pełnomocnika Rządu pismo z prośbą o wyjaśnienia:

Link do źródła:

RPO wskazuje, że:

1) Niepełnosprawni informują RPO, że w grudniu 2024 r. pełnomocnik rządu Łukasz Krasoń skierował Wytyczne do przewodniczących WZON.

2) Pełnomocnik ma prawo (w postaci upoważnienia ustawowego w ustawie o rehabilitacji) do wydania Wytycznych. Nie ma prawa jednak (są co najmniej poważne wątpliwości) nakazywać obniżkę punktów w poziomie potrzeby wsparcia osobom niepełnosprawnym 75+(na podstawie kryterium wieku).

3) Wytyczne Pełnomocnika nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa. Pomimo to wprowadzają odmienne zasady ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla grupy osób powyżej 75. roku życia.

4) Ustawa o rehabilitacji i rozporządzenie w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia nic nie mówią o restrykcjach punktowych dla osób niepełnosprawnych z uwagi na wiek.

5) Już na etapie składania wniosku o wydanie decyzji, przesądza się, że osoby powyżej 75 lat nie uzyskają maksymalnej liczby punktów, niezależnie od ich indywidualnej sytuacji.

Ważne

Dodatkowo RPO informuje, że docierają do niego informacje, że podobna praktyka zaniżania punktów spotyka także osoby niesłyszące, niewidome oraz poruszające się na wózku aktywnym.

Wytyczne od grudnia 2024 r. działają niekorzystnie dla niepełnosprawnych - zaniżają punkty poziomu potrzeby wsparcia i wysokość świadczenia wspierającego

Poniżej pełna treść Wytycznych (plik PDF do ściągnięcia):

wytyczne z grudnia 2024 r.

wytyczne z grudnia 2024 r.

Były wysyłane z takim pismem przewodnim:

Wytyczne - pismo przewodnie

Wytyczne - pismo przewodnie

Media

Zaniżenie odbywa się poprzez zablokowanie możliwości dania więcej niż 2,7 pkt w poniższych 9 kategoriach testu samodzielności jakim jest "poziom potrzeby wsparcia".

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+)

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+)

gov.pl

WC-C to kategoria niesamodzielności, która zaniża maksymalny poziom punktu z 4 do 2,7. Jest potrzebnych 25 kategorii ocenionych na 4 punkty, aby osoba niepełnosprawna zebrała 100 punktów i otrzymał najwyższy poziom świadczenia wspierającego, czyli 4134 zł miesięcznie. WC-C jest zastosowane 9 razy - za każdym razem "zabiera" do 1,3 pkt, co "kradnie" niepełnosprawnemu 11,7 pkt (ze 100 potrzebnych do maksymalnej wysokości świadczenia wspierającego).

Reguła z Wytycznych: Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w odniesieniu do osób w wieku powyżej 75 roku, wymagających wsparcia swojego z racji swojego wieku, we wskazanych poniżej dziewięciu czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania (oznaczonych odpowiednimi numerami):

Kategoria 1) poruszanie się w nieznanym środowisku

Kategoria 2) przemieszczanie się środkami transportu

Kategoria 3) opanowanie nowej umiejętności praktycznej

Kategoria 4) korzystanie z urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych

Kategoria 5) realizowanie wyborów i decyzji

Kategoria 6 )tworzenie bliskich relacji z innymi osobami

Kategoria 7) kupowanie artykułów codziennej potrzeby

Kategoria 8) dbanie o dom, ubrania i obuwie

Kategoria 9) załatwianie spraw urzędowych

Przykład

Np. dla punktu "załatwianie spraw urzędowych w teście poziomu potrzeby wsparcia (test samodzielności osoby niepełnosprawnej) Wytyczne nakazują przyjąć, że: "Jeżeli osoba niepełnosprawna w wieku 75+ jest niesamodzielna co do spraw urzędowych, to specjalista WZON przyznający punkty zastosuje kwalifikator maksymalnie WC-C i przyzna co najwyżej 2,7 pkt nawet, gdy niepełnosprawny jest tak niesamodzielny, że powinien otrzymać 4 pkt. Powoduje to (wraz z innymi zaniżeniami) np.:

1) obniżenie wysokości świadczenia wspierającego (np. zamiast 83 punkty zejście do 77)

2) odmowę przyznania świadczenia wspierającego (po osiągnięciu mniej niż 70 punktów np. 61 pkt)

WNIOSKI: 9 Kategorii odgórnie obniżonych do poziomu WC-C oznacza utratę przez osobę niepełnosprawną w wieku 75 maksymalnie 11,7 pkt (9 x 1,3 pkt).

Ważne

WC+C daje nam WC-C

Reguła z Wytycznych - W przypadku ustalenia, że osoba zainteresowana nie ma zdolności do samodzielnego wykonania danej czynności, możliwe jest ustalanie maksymalnego rodzaju wymaganego wsparcia na poziomie: wsparcia częściowego (WC) oraz maksymalnej częstotliwości wymaganego wsparcia na poziomie: często (C).

Obniżka w WZON i ZUS świadczeń także dla niewidomych, niesłyszących i na wózkach aktywnych?

W przestrzeni publicznej są nie tylko tabele dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+. Tu przykład dla osób niewidomych:

poziom potrzeby wsparcia - osoby niewidome

poziom potrzeby wsparcia - osoby niewidome

gov.pl

Tu dla osób niesłyszących:

poziom potrzeby wsparcia WZON. Tabela dla OSOBA NIESŁYSZĄCA

poziom potrzeby wsparcia WZON. Tabela dla OSOBA NIESŁYSZĄCA

gov.pl

Tu dla osób na wózkach aktywnych:

Tabela OSOBA PORUSZAJĄCA SIĘ NA WÓZKU AKTYWNYM - gov.pl

Tabela OSOBA PORUSZAJĄCA SIĘ NA WÓZKU AKTYWNYM - gov.pl

gov.pl

Ważne

W tabeli zawarty jest nakaz stosowania przez orzeczników skrótu WC-C, pracownicy WZON nie powinni wpisywać wyższej wartości punktów niż 2,7 (zamiast 4,0).

Świadczenie wspierające w 2025 r. - od tych punktów odejmijmy np. 11,7 punktów w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku 75+. Zamiast np. 85 punktów i 2255 zł świadczenia otrzyma się 74 punkty i 752 zł. To szokująca obniżka

Świadczenie wspierające w 2025 r. - zabranie 11,7 pkt utrudnia spełnienie tych wymogów

95-100 pkt – świadczenie wspierającego w wysokości 220% renty socjalnej = 4134 zł miesięcznie.

90-94 pkt – 180% renty socjalnej = 3383 zł miesięcznie;

85-89 pkt – 120% renty socjalnej = 2255 zł miesięcznie;

80-84 pkt – 80% renty socjalnej = 1504 zł miesięcznie;

75-79 pkt – 60% renty socjalnej = 1128 zł miesięcznie;

70-74 – 40% renty socjalnej = 752 zł miesięcznie.

Zobacz również:

Wytyczne dla WZON. Obniżają świadczenia. Nawet o 11,7 punktu. I zamiast wspierającego 1504 zł (82 punkty) wypłata 1128 zł (75 punkty)

Podsumujmy: W Wytycznych mamy:

1) przedstawienie argumentów za obniżką punktów przez WZON dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+ (argument jest prosty - osoby niepełnosprawne w wieku 75+ mają obok niepełnosprawności ograniczenia w samodzielności wynikające z wieku) -

2) wywiedzeniu z nich kilkunastu nakazów adresowanych do specjalistów w WZON przyznających punkty, aby obniżać punkty dla niepełnosprawnych.

Jak oceniać Wytyczne:

1) Wytyczne nie mają podstawy prawnej do ingerencji w pracę specjalistów przyznających punkty co do niepełnosprawnych, niewidomych, niesłyszących i na wózkach aktywnych- żaden przepis ustawowy nie pozwala na to, aby Wytyczne wiązały pracowników WZON co do wysokości punktów przyznawanych osobom w wieku 75 lat do poziomu maksymalnie 2,7 zamiast 4.

2) Nieuchronne jest orzeczenie TK, które stwierdzi zgodność Wytycznych z Konstytucją RP, gdyż akt prawny rangi Wytycznych nie może modyfikować ustawy albo rozporządzenia.

Świadczenie wspierające - kompendium

link do źródła

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do WZON.

Kwota świadczenia wynosi od 40% renty socjalnej (w przypadku ustalenia poziomu potrzeby wsparcia między 70 a 74 punktów) aż do 220% renty socjalnej (ustalenie poziomu potrzeby wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów).

Jak uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia?

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu

Do wniosku należy dołączyć:

  • wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem;
  • w sytuacji, gdy ktoś nie może sam wypełnić kwestionariusza, należy na samym początku wskazać, z jakiego powodu ktoś inny wypełnia dokument.
  • To bardzo ważny dokument, mający kluczowe znaczenie przy wydaniu decyzji poziomie potrzeby wsparcia. To w nim właśnie wnioskujący wskazują na to, jak ich niepełnosprawność wpływa na ich codzienne funkcjonowanie.
  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • wnioskujący decyduje, które orzeczenie dołączy, jeśli posiada dwa różne dokumenty;
  • Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych;
  • upoważnienie, w przypadku wskazania osoby do reprezentowania osoby niepełnosprawnej;
  • dokument potwierdzający ustanowienie opiekuna prawnego, w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia.

Link do rozporządzenia

Fragment rozporządzenia - jeżeli w 9 czynnościach (pełna lista to 32 czynności) tego typu specjalista ma obowiązek obniżyć punkty (jako maksymalnie WC-C), to obniża to wysokość świadczenia wspierającego albo pozbawia tego świadczenia (jak się spadnie poniżej 70 punktów)

2. Potrzebę wsparcia ustala się przez ocenę w następujących czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania:

1) zmiana pozycji ciała – polegająca na zdolności do dokonywania dowolnej zmiany pozycji swojego ciała w przestrzeni, w tym zdolności do przyjmowania i powrotu do pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej oraz przyjmowania, i powrotu do spoczynkowej pozycji ciała;

2) poruszanie się w znanym środowisku – polegające na zdolności do chodzenia i poruszania się w obrębie mieszkania lub domu, z uwzględnieniem wchodzenia i schodzenia ze schodów, docierania do wszystkich pomieszczeń w zamieszkiwanym mieszkaniu lub domu oraz poruszania się w bezpośrednim otoczeniu mieszkania lub domu;

3) poruszanie się w nieznanym środowisku – polegające na zdolności do poruszania się w mieszkaniu lub domu innej osoby, budynkach użyteczności publicznej i na zewnątrz tych budynków oraz zdolności do pokonywania barier architektonicznych i omijania przeszkód zlokalizowanych w nieznanym jej środowisku;

4) sięganie, chwytanie i manipulowanie przedmiotami użytkowymi – polegające na zdolności do precyzyjnego używania ręki, w tym do chwytania, manipulowania, wypuszczania i odstawiania przedmiotów na miejsce w domu i poza nim, wykonywania precyzyjnych ruchów palcami rąk oraz zdolności do omijania przeszkód podczas wykonywania tych czynności;

5) przemieszczanie się środkami transportu – polegające na zdolności do przemieszczania się różnymi środkami transportu jako pasażer podczas przejazdu samochodem oraz korzystania ze środków transportu publicznego, w szczególności takich jak taksówka, autobus, pociąg, samolot, w tym również podczas dużego natężenia ruchu;

6) klasyfikacja docierających bodźców – polegająca na zdolności do rozumienia znaczenia bodźców, komunikatów oraz informacji docierających do osoby zainteresowanej różnymi kanałami komunikacji, na przykład przez przekaz mówiony, pisany lub gesty, zdolności do identyfikacji źródła docierającego bodźca oraz oceny bodźca pod względem jego bezpieczeństwa dla tej osoby.

Powiązane
Osoby niepełnosprawne i WZON. Można zrezygnować ze świadczenia wspierającego (czasowo). Tracisz 847 zł miesięcznie (4134 zł - 3287 zł)
Osoby niepełnosprawne i WZON. Można zrezygnować ze świadczenia wspierającego (czasowo). Tracisz 847 zł miesięcznie (4134 zł - 3287 zł)
WZON: Tylko 66 punktów dla osoby niepełnosprawnej. Zanosi mnie do łazienki i kąpie. Zrezygnował z pracy żeby się mną zająć [Świadczenie wspierające]
WZON: Tylko 66 punktów dla osoby niepełnosprawnej. Zanosi mnie do łazienki i kąpie. Zrezygnował z pracy żeby się mną zająć [Świadczenie wspierające]
Co 7 lat osoba niepełnosprawna ze stałym orzeczeniem przepuszczona przez komisję w WZON. Po co test samodzielności i punkty?
Co 7 lat osoba niepełnosprawna ze stałym orzeczeniem przepuszczona przez komisję w WZON. Po co test samodzielności i punkty?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowe świadczenie dla seniorów: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni miesięczny dochód
05 gru 2025

Rząd kończy prace nad trzema rozwiązaniami, które mają odmienić życie osób starszych w Polsce. Bon senioralny, najem senioralny oraz nowy program dziennych miejsc pobytu to kompleksowy pakiet wsparcia, który ma zapewnić seniorom bezpieczeństwo, lepsze warunki mieszkaniowe i codzienną opiekę. Minister Marzena Okła-Drewnowicz zapowiada, że to początek nowej jakości w polityce senioralnej – opartej na godności, aktywności i realnym wsparciu dla osób starszych oraz ich rodzin.
Rewolucyjne przepisy weszły w życie! Aż 5 dni wolnego z rzędu bez konieczności brania urlopu
05 gru 2025

W te Święta Bożego Narodzenia czeka nas wyjątkowo długi, bo aż pięciodniowy odpoczynek z rzędu. Dlaczego? Wynika to z nowych przepisów, dzięki którym Wigilia po raz pierwszy jest dniem wolnym od pracy. Świętowanie rozpocznie się już w środę. Oto szczegóły.

Firmy boją się KSeF! Co trzecie MŚP wciąż niegotowe, choć zmiany są nieuniknione
05 gru 2025

Firmy nie są gotowe, a czasu prawie już nie ma. Okazuje się, że ponad jedna trzecia MŚP nie wdrożyła jeszcze Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), choć większość popiera zmianę. Główną przeszkodą nie jest niechęć, lecz chaos informacyjny i brak narzędzi.
Nie dla żołnierza pozwolenie na broń - tak orzeka Naczelny Sąd Administracyjny
05 gru 2025

Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok w sprawie pozwolenia na broń. Żołnierz zawodowy, mimo formalnego zatarcia skazania, nie otrzyma pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. Sąd jednoznacznie orzekł, że przeszłość kryminalna wnioskodawcy może być brana pod uwagę przy ocenie wniosku, nawet gdy dana osoba oficjalnie uchodzi za niekaraną. Orzeczenie ma znaczenie dla wszystkich ubiegających się o pozwolenie.

REKLAMA

Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odstąpił od zasady prawnej sformułowanej w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 września 2025 r., sygn. akt III PZP 1/25 - co to oznacza? Orzecznictwo TSUE do kosza?
04 gru 2025

Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb podjął przełomową uchwałę, która może zmienić bieg sporu o polski wymiar sprawiedliwości. Według najnowszego orzeczenia żaden sąd ani organ władzy publicznej nie może uznać wyroku Sądu Najwyższego za nieistniejący – nawet powołując się na prawo Unii Europejskiej. SN stwierdził jednocześnie, że Polska nie przekazała Brukseli kompetencji w zakresie organizacji sądownictwa.
Nawet 1646, 2469, 3292 czy 4115 zł dla rodziny. Komu MOPS wypłaca specjalny zasiłek?
04 gru 2025

W wyjątkowych sytuacjach ośrodki pomocy społecznej mogą wypłacić zasiłek nawet pomimo przekroczonego kryterium dochodowego. Wysokość takiego świadczenia zależy m.in. od wielkości rodziny. Co warto wiedzieć o specjalnym zasiłku celowym? Ile wynosi zasiłek w 2025 i 2026 r.? Co bierze pod uwagę MOPS?
Osoby niepełnosprawne symulują, że są bardziej niepełnosprawne niż są. Inaczej nie dostaną świadczeń
04 gru 2025

Np. niewidoma udaje przed komisją, że nie umie otworzyć drzwi. Do redakcji Infor.pl stale trafiają listy osób niepełnosprawnych podnoszących problem patologii związanych z coraz większym znaczeniem niesamodzielności w systemie pomocy dla nich. Powoduje to uznawanie za samodzielne (np. dlatego, że mają dwie sprawne ręce i mogą sobie zrobić herbatę) osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym. Samo orzeczenie o niepełnosprawności (w tym powołany stopień znaczny) nic nie znaczy (w praktyce) przy świadczeniu wspierającym czy dodatku dopełniającym (i przyszłym dodatku do renty z tytułu niezdolności do pracy, o ile politycy dotrzymają obietnic i go uchwalą).
Wybierz na 2026 r. kwartalne rozliczenie VAT. Uchronisz się przed obowiązkiem prowadzenia ksiąg elektronicznie i wysyłką JPK
04 gru 2025

Obowiązek elektronicznego prowadzenia ksiąg to zmiana, która jest zapowiadana od 2021 roku, a termin jej wprowadzenia wciąż jest odraczany. I gdy wydawało się, że nic już nie uratuje podatników i od 1 stycznia 2026 r. zmiany staną się faktem, pojawił się temat kwartalnego rozliczania VAT. O co chodzi?

REKLAMA

W PFRON punkty (1-10). Korzyść dla stopnia znacznego (do 10 pkt). Ale także dla umiarkowanego (od 1 pkt w górę)
05 gru 2025

System punktów w PFRON zwiększa szanse na przyznanie świadczeń, które są najbardziej atrakcyjne. Przykładem są dopłaty do samochodów dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (często 100 000 zł do samochodu). Dzięki systemowi punktów można otrzymać dodatkowe punkty do wniosku o taką dopłatę. Maksymalna korzyść to 10 punktów.
Nie masz odpowiedniego dostępu do drogi publicznej? Możesz żądać od sąsiadów tzw. drogi koniecznej. Sąd Najwyższy wyjaśnił na czym polega ta służebność
05 gru 2025

Zgodnie z przepisem art. 145 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Ustawodawca nie zdefiniował jednakże pojęcia „odpowiedniego dostępu”, w związku z czym bywa to przedmiotem różnorakich interpretacji. Ostatnio tj. w dniu 25 listopada 2025 r. Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym w sprawie I CSK 1612/25 wskazał, że nieruchomość ma odpowiedni dostęp do drogi publicznej w rozumieniu art. 145 § 1 k.c., jeżeli z siecią dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych łączy ją szlak drożny wydzielony geodezyjnie jako droga, która chociaż nie jest zaliczona do sieci dróg publicznych, to pozwala na powszechny i nieskrępowany dostęp do nieruchomości ogółowi osób.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA