Orzecznicy znów to zrobili niepełnosprawnym. Obniżyli punkty w świadczeniu wspierającym [Listy i RPO]

Infor.pl opublikował tydzień temu Wytyczne dla WZON (z grudnia 2024 r. a więc sprawa ma już rok), które nakazują specjalistom oceniającym samodzielność osób niepełnosprawnych (w wieku 75 lat i więcej) obniżać liczbę punktów - osoby te nie otrzymają maksymalnej liczby 100 punktów a 88,3 pkt. To efekt nakazu z Wytycznych aby nie przyznawać maksymalnie 4 pkt w 9 kategoriach (na 32) w teście samodzielności ("poziom potrzeby wsparcia"). W tych 9 kategoriach może być maksymalnie 2,7 pkt. Powoduje to: 1) spadek wartości świadczenia wspierającego (nie ma szans na 100 punktów i 4134 zł) albo 2) "wyrzucenie" osoby niepełnosprawnej z systemu wsparcia. W efekcie naszych publikacji wysypały się listy od osób, które doświadczyły we własnej rodzinie cięcia wysokości punktów. List opublikowany w tym artykule to relacja czytelnika, o tym jak wprost pracownica WZON poinformowała go o konieczności zaniżenia wartości punktów dla osoby niepełnosprawnej (matka 75 lat).

Powodem zaniżania punktów w świadczeniu wspierającym jest przyjęcie przez stronę rządową, że osoba niepełnosprawna jest niesamodzielna z powodu dwóch nakładających się na siebie czynników (tylko jeden pozwala na wypłatę świadczenia):

REKLAMA

REKLAMA

Czynnik nr 1) NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ (w praktyce stopień znaczny) - ustawowo można przyznać świadczenie wspierające na niesamodzielność. Wspieranie niesamodzielności wynikającej z niepełnosprawności, to cel ustawy o świadczeniu wspierającym oraz

Czynnik nr 2) WIEK - zdaniem autorów Wytycznych świadczenia wspierającego nie można przyznać na niesamodzielność wynikającą z wieku. To kontrowersyjna teza, ale ważniejsze jest, że brakuje podstawy prawnej do regulacji tego w Wytycznych.

Polecamy KSeF - podręcznik

REKLAMA

KSeF – jak wdrożyć

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Nie otrzymacie świadczenia wspierającego (albo będzie zaniżona jego wartość) bo tak nakazują Wytyczne:

List od Czytelnika Infor.pl:

Dzień dobry Panu. Nie wiem dokładnie, czy to Pana artykuł przeczytałem w sprawie zaniżania punktów świadczenia wspierającego. Ja się o tym dowiedziałem od Pani z WZON, która wprost mi powiedziała, że moja bardzo ciężko chora Mama nie dostanie w niektórych obszarach życia -"pytań" - maksymalnej liczby punktów. Ponieważ mają takie wytyczne odgórnie, a Mama ma 75 lat. I może dostać maksymalnie 2,700 pkt. To była druga komisja. Pierwsza komisja przyznała 63 punkty, teraz po odwołaniu zobaczę po ok.30 dniach. Kto takie wytyczne wydał? Ktoś się powołuje na Ustawę o rehabilitacji z 1997 roku o zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych. Czy Ustawa o Świadczeniu Wspierającym coś mówi, aby zaniżać punktację osobom 75+? Na decyzję czekaliśmy rok. Tato nie dożył bo zmarł na wiosnę 2024 r. (…)

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny bardzo negatywnie oceniają rząd i WZON - pytają o podstawę prawną dla Wytycznych i TK

Wiele listów zawiera radykalne i negatywne oceny działań strony rządowej. Co ciekawe - obrywa się także mojej osobie. Niektórzy czytelnicy mają mi za złe, że opublikowałem "tylko" analizy prawne Wytycznych, w których pojawiły się "tylko" tezy wskazujące, że:

1) nie ma podstawy prawnej do obniżania punktów na podstawie Wytycznych z uwagi na wiek (taka obniżka powinna być zapisana wraz z procedurą i kryteriami w ustawie) oraz

2) Istnieje ryzyko, że w przyszłości Trybunał Konstytucyjny zakwestionuje decyzje WZON wydane na podstawie Wytycznych (bo kwestie uregulowane w nich powinny być w ustawie).

Tu przykład listu żądającego ode mnie (jako prawnika i dziennikarza) publikacji radykalnych artykułów w sprawie Wytycznych oceniających negatywnie i atakujących stronę rządową oraz pracowników WZON:

Szanowny Panie, Jestem oburzona Pana i pewnie kierownictwa Inforu oceną wytycznych w sprawie punktacji. Jak można uznać, że punktacja w ocenie niesamodzielności może zależeć od wieku i słuszne jest jej obniżenie, gdy ocena dotyczy osób powyżej 75 roku życia. To jest wstrętne, paskudne i w mojej ocenie wręcz obrzydliwe. Co Państwem kieruje? Macie też jakieś wytyczne? Zapewniam, trzeba być albo zmanipulowanym, albo bezrozumnym, aby to wymyślić. Chodzi pewnie o łatanie dziur w budżecie. Moja Mama ma 86 lat, czekała na przyznanie świadczenia rok zamiast 3 miesięcy. Gdyby zmarła przed wydaniem decyzji nie otrzymałaby należnych jej środków. Ale odwoływaliśmy się od pierwszej decyzji, bo punktacja była skandalicznie zaniżona. Udowodniliśmy tym (...) z WZON, że komisja w osobach młodziutki rehabilitant i jakaś urzędniczka nie mają prawa do oceny potrzeby wsparcia. Nawet nie zapoznali się z dokumentacją medyczną, wysuwali idiotyczne wnioski. Może stosowali się do wytycznych, aby obniżać punktację, bo osoba oceniana jest stara i i tak leży bez sensu oraz takie głupoty wygaduje. Otrząśnijcie się, włączcie drugi bieg myślenia i zwolnijcie, gdy macie coś ocenić. Empatii nie trzeba się wstydzić. Ja wiem, jesteście młodzi, zapracowani, trzeba zarobić na mieszkanie, kredyt, przyjemności bo Warszawka kosztuje, ale STOP. Nie możecie tylko relacjonować urzędnicze pomysły. Oczekuję od Inforu, który znam od wielu lat, krytyki beznadziejnych i krzywdzących propozycji. Z wyrazami szacunku,

List pokazuje skalę emocji jaka jest w osobach niepełnosprawnych i ich rodzinach w związku z opisaną sytuacją.

Interweniuje RPO w sprawie wytycznych - piszą do niego osoby niepełnosprawne i ich rodziny

Po publikacjach prasowych RPO (zajmowały się tym tematem prawo.pl i Infor.pl - prawo.pl omówiło problem, a nasz portal opublikował jako pierwszy dokumenty Wytycznych i tabele nakazujące stosowanie kwalifikatora WC-C dla niewidomych, niesłyszących, osób 75+ i na wózkach aktywnych) zdecydował się na interwencję wysyłając do Pełnomocnika Rządu pismo z prośbą o wyjaśnienia:

Link do źródła:

RPO wskazuje, że:

1) Niepełnosprawni informują RPO, że w grudniu 2024 r. pełnomocnik rządu Łukasz Krasoń skierował Wytyczne do przewodniczących WZON.

2) Pełnomocnik ma prawo (w postaci upoważnienia ustawowego w ustawie o rehabilitacji) do wydania Wytycznych. Nie ma prawa jednak (są co najmniej poważne wątpliwości) nakazywać obniżkę punktów w poziomie potrzeby wsparcia osobom niepełnosprawnym 75+(na podstawie kryterium wieku).

3) Wytyczne Pełnomocnika nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa. Pomimo to wprowadzają odmienne zasady ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla grupy osób powyżej 75. roku życia.

4) Ustawa o rehabilitacji i rozporządzenie w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia nic nie mówią o restrykcjach punktowych dla osób niepełnosprawnych z uwagi na wiek.

5) Już na etapie składania wniosku o wydanie decyzji, przesądza się, że osoby powyżej 75 lat nie uzyskają maksymalnej liczby punktów, niezależnie od ich indywidualnej sytuacji.

Ważne Dodatkowo RPO informuje, że docierają do niego informacje, że podobna praktyka zaniżania punktów spotyka także osoby niesłyszące, niewidome oraz poruszające się na wózku aktywnym.

Wytyczne od grudnia 2024 r. działają niekorzystnie dla niepełnosprawnych - zaniżają punkty poziomu potrzeby wsparcia i wysokość świadczenia wspierającego

Poniżej pełna treść Wytycznych (plik PDF do ściągnięcia):

wytyczne z grudnia 2024 r. wytyczne z grudnia 2024 r.

Były wysyłane z takim pismem przewodnim:

Wytyczne - pismo przewodnie Wytyczne - pismo przewodnie Media

Zaniżenie odbywa się poprzez zablokowanie możliwości dania więcej niż 2,7 pkt w poniższych 9 kategoriach testu samodzielności jakim jest "poziom potrzeby wsparcia".

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+) poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+) gov.pl

WC-C to kategoria niesamodzielności, która zaniża maksymalny poziom punktu z 4 do 2,7. Jest potrzebnych 25 kategorii ocenionych na 4 punkty, aby osoba niepełnosprawna zebrała 100 punktów i otrzymał najwyższy poziom świadczenia wspierającego, czyli 4134 zł miesięcznie. WC-C jest zastosowane 9 razy - za każdym razem "zabiera" do 1,3 pkt, co "kradnie" niepełnosprawnemu 11,7 pkt (ze 100 potrzebnych do maksymalnej wysokości świadczenia wspierającego).

Reguła z Wytycznych: Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w odniesieniu do osób w wieku powyżej 75 roku, wymagających wsparcia swojego z racji swojego wieku, we wskazanych poniżej dziewięciu czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania (oznaczonych odpowiednimi numerami):

Kategoria 1) poruszanie się w nieznanym środowisku

Kategoria 2) przemieszczanie się środkami transportu

Kategoria 3) opanowanie nowej umiejętności praktycznej

Kategoria 4) korzystanie z urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych

Kategoria 5) realizowanie wyborów i decyzji

Kategoria 6 )tworzenie bliskich relacji z innymi osobami

Kategoria 7) kupowanie artykułów codziennej potrzeby

Kategoria 8) dbanie o dom, ubrania i obuwie

Kategoria 9) załatwianie spraw urzędowych

Przykład Np. dla punktu "załatwianie spraw urzędowych w teście poziomu potrzeby wsparcia (test samodzielności osoby niepełnosprawnej) Wytyczne nakazują przyjąć, że: "Jeżeli osoba niepełnosprawna w wieku 75+ jest niesamodzielna co do spraw urzędowych, to specjalista WZON przyznający punkty zastosuje kwalifikator maksymalnie WC-C i przyzna co najwyżej 2,7 pkt nawet, gdy niepełnosprawny jest tak niesamodzielny, że powinien otrzymać 4 pkt. Powoduje to (wraz z innymi zaniżeniami) np.: 1) obniżenie wysokości świadczenia wspierającego (np. zamiast 83 punkty zejście do 77) 2) odmowę przyznania świadczenia wspierającego (po osiągnięciu mniej niż 70 punktów np. 61 pkt)

WNIOSKI: 9 Kategorii odgórnie obniżonych do poziomu WC-C oznacza utratę przez osobę niepełnosprawną w wieku 75 maksymalnie 11,7 pkt (9 x 1,3 pkt).

Ważne WC+C daje nam WC-C

Reguła z Wytycznych - W przypadku ustalenia, że osoba zainteresowana nie ma zdolności do samodzielnego wykonania danej czynności, możliwe jest ustalanie maksymalnego rodzaju wymaganego wsparcia na poziomie: wsparcia częściowego (WC) oraz maksymalnej częstotliwości wymaganego wsparcia na poziomie: często (C).

Obniżka w WZON i ZUS świadczeń także dla niewidomych, niesłyszących i na wózkach aktywnych?

W przestrzeni publicznej są nie tylko tabele dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+. Tu przykład dla osób niewidomych:

poziom potrzeby wsparcia - osoby niewidome poziom potrzeby wsparcia - osoby niewidome gov.pl

Tu dla osób niesłyszących:

poziom potrzeby wsparcia WZON. Tabela dla OSOBA NIESŁYSZĄCA poziom potrzeby wsparcia WZON. Tabela dla OSOBA NIESŁYSZĄCA gov.pl

Tu dla osób na wózkach aktywnych:

Tabela OSOBA PORUSZAJĄCA SIĘ NA WÓZKU AKTYWNYM - gov.pl Tabela OSOBA PORUSZAJĄCA SIĘ NA WÓZKU AKTYWNYM - gov.pl gov.pl

Ważne W tabeli zawarty jest nakaz stosowania przez orzeczników skrótu WC-C, pracownicy WZON nie powinni wpisywać wyższej wartości punktów niż 2,7 (zamiast 4,0).

Świadczenie wspierające w 2025 r. - od tych punktów odejmijmy np. 11,7 punktów w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku 75+. Zamiast np. 85 punktów i 2255 zł świadczenia otrzyma się 74 punkty i 752 zł. To szokująca obniżka

Świadczenie wspierające w 2025 r. - zabranie 11,7 pkt utrudnia spełnienie tych wymogów

95-100 pkt – świadczenie wspierającego w wysokości 220% renty socjalnej = 4134 zł miesięcznie. 90-94 pkt – 180% renty socjalnej = 3383 zł miesięcznie; 85-89 pkt – 120% renty socjalnej = 2255 zł miesięcznie; 80-84 pkt – 80% renty socjalnej = 1504 zł miesięcznie; 75-79 pkt – 60% renty socjalnej = 1128 zł miesięcznie; 70-74 – 40% renty socjalnej = 752 zł miesięcznie.

Wytyczne dla WZON. Obniżają świadczenia. Nawet o 11,7 punktu. I zamiast wspierającego 1504 zł (82 punkty) wypłata 1128 zł (75 punkty)

Podsumujmy: W Wytycznych mamy:

1) przedstawienie argumentów za obniżką punktów przez WZON dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+ (argument jest prosty - osoby niepełnosprawne w wieku 75+ mają obok niepełnosprawności ograniczenia w samodzielności wynikające z wieku) -

2) wywiedzeniu z nich kilkunastu nakazów adresowanych do specjalistów w WZON przyznających punkty, aby obniżać punkty dla niepełnosprawnych.

Jak oceniać Wytyczne:

1) Wytyczne nie mają podstawy prawnej do ingerencji w pracę specjalistów przyznających punkty co do niepełnosprawnych, niewidomych, niesłyszących i na wózkach aktywnych- żaden przepis ustawowy nie pozwala na to, aby Wytyczne wiązały pracowników WZON co do wysokości punktów przyznawanych osobom w wieku 75 lat do poziomu maksymalnie 2,7 zamiast 4.

2) Nieuchronne jest orzeczenie TK, które stwierdzi zgodność Wytycznych z Konstytucją RP, gdyż akt prawny rangi Wytycznych nie może modyfikować ustawy albo rozporządzenia.

Świadczenie wspierające - kompendium

link do źródła

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do WZON.

Kwota świadczenia wynosi od 40% renty socjalnej (w przypadku ustalenia poziomu potrzeby wsparcia między 70 a 74 punktów) aż do 220% renty socjalnej (ustalenie poziomu potrzeby wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów).

Jak uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia?

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu

Do wniosku należy dołączyć:

wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem;

w sytuacji, gdy ktoś nie może sam wypełnić kwestionariusza, należy na samym początku wskazać, z jakiego powodu ktoś inny wypełnia dokument.

To bardzo ważny dokument, mający kluczowe znaczenie przy wydaniu decyzji poziomie potrzeby wsparcia. To w nim właśnie wnioskujący wskazują na to, jak ich niepełnosprawność wpływa na ich codzienne funkcjonowanie.

kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

wnioskujący decyduje, które orzeczenie dołączy, jeśli posiada dwa różne dokumenty;

Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych;

upoważnienie, w przypadku wskazania osoby do reprezentowania osoby niepełnosprawnej;

dokument potwierdzający ustanowienie opiekuna prawnego, w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego.

Podstawa prawna Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia.

Link do rozporządzenia

Fragment rozporządzenia - jeżeli w 9 czynnościach (pełna lista to 32 czynności) tego typu specjalista ma obowiązek obniżyć punkty (jako maksymalnie WC-C), to obniża to wysokość świadczenia wspierającego albo pozbawia tego świadczenia (jak się spadnie poniżej 70 punktów)

2. Potrzebę wsparcia ustala się przez ocenę w następujących czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania:

1) zmiana pozycji ciała – polegająca na zdolności do dokonywania dowolnej zmiany pozycji swojego ciała w przestrzeni, w tym zdolności do przyjmowania i powrotu do pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej oraz przyjmowania, i powrotu do spoczynkowej pozycji ciała;

2) poruszanie się w znanym środowisku – polegające na zdolności do chodzenia i poruszania się w obrębie mieszkania lub domu, z uwzględnieniem wchodzenia i schodzenia ze schodów, docierania do wszystkich pomieszczeń w zamieszkiwanym mieszkaniu lub domu oraz poruszania się w bezpośrednim otoczeniu mieszkania lub domu;

3) poruszanie się w nieznanym środowisku – polegające na zdolności do poruszania się w mieszkaniu lub domu innej osoby, budynkach użyteczności publicznej i na zewnątrz tych budynków oraz zdolności do pokonywania barier architektonicznych i omijania przeszkód zlokalizowanych w nieznanym jej środowisku;

4) sięganie, chwytanie i manipulowanie przedmiotami użytkowymi – polegające na zdolności do precyzyjnego używania ręki, w tym do chwytania, manipulowania, wypuszczania i odstawiania przedmiotów na miejsce w domu i poza nim, wykonywania precyzyjnych ruchów palcami rąk oraz zdolności do omijania przeszkód podczas wykonywania tych czynności;

5) przemieszczanie się środkami transportu – polegające na zdolności do przemieszczania się różnymi środkami transportu jako pasażer podczas przejazdu samochodem oraz korzystania ze środków transportu publicznego, w szczególności takich jak taksówka, autobus, pociąg, samolot, w tym również podczas dużego natężenia ruchu;

6) klasyfikacja docierających bodźców – polegająca na zdolności do rozumienia znaczenia bodźców, komunikatów oraz informacji docierających do osoby zainteresowanej różnymi kanałami komunikacji, na przykład przez przekaz mówiony, pisany lub gesty, zdolności do identyfikacji źródła docierającego bodźca oraz oceny bodźca pod względem jego bezpieczeństwa dla tej osoby.