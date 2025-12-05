Rewolucyjne przepisy weszły w życie! Aż 5 dni wolnego z rzędu bez konieczności brania urlopu

W te Święta Bożego Narodzenia czeka nas wyjątkowo długi, bo aż pięciodniowy odpoczynek z rzędu. Dlaczego? Wynika to z nowych przepisów, dzięki którym Wigilia po raz pierwszy jest dniem wolnym od pracy. Świętowanie rozpocznie się już w środę. Oto szczegóły.

Rekordowo długi odpoczynek świąteczny w 2025 roku

W związku z przyjęciem przez Sejm i Senat ustawy ustanawiającej Wigilię dniem wolnym od pracy w ubiegłym roku, grudzień 2025 roku przyniesie Polakom rekordową liczbę dni wolnych. Od bieżącego roku liczba dni ustawowo wolnych od pracy wzrosła do czternastu. Ponieważ w tym roku Wigilia przypada na środę, pracownicy mają przed sobą wyjątkowo długi weekend, trwający nieprzerwanie od 24 do 28 grudnia.

Możliwość wydłużenia urlopu do 9 dni

Osoby, które chcą dodatkowo wydłużyć swój czas wolny, mają taką możliwość, wykorzystując pozostały urlop wypoczynkowy. Wystarczy, że pracownicy złożą wniosek o urlop na 22 i 23 grudnia – jeśli pracodawca go zatwierdzi, zyskają oni aż 9 dni nieprzerwanego odpoczynku.

Planowanie zakupów świątecznych i niedziele handlowe w grudniu 2025 roku

Wprowadzenie wolnej Wigilii, która zgodnie z nowymi przepisami przysługuje również pracownikom handlu, oznacza, że nie należy odkładać świątecznych zakupów na ostatnią chwilę. Ułatwieniem w planowaniu zakupów jest nagromadzenie niedziel handlowych w grudniu, które wypadają kolejno 7, 14 i 21 dnia miesiąca.

Kontrowersje wokół wolnych niedziel

Choć wielu Polaków chętnie skorzysta z tej możliwości, taki układ kalendarza budzi niezadowolenie w sektorze handlowym. Pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych sygnalizowali ten problem już rok temu, a ich rozgoryczenie z powodu konieczności pracy w te niedziele jest w pełni zrozumiałe.

Dni wolne od pracy w grudniu 2025 w Polsce - podsumowanie

Grudzień 2025 roku w Polsce przyniesie wyjątkowo korzystny układ dni wolnych od pracy. Zgodnie z kalendarzem, poza standardowymi weekendami, pracownicy będą mogli cieszyć się z trzech dni ustawowo wolnych, które koncentrują się wokół Bożego Narodzenia. Najważniejszą zmianą jest to, że Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia), która wypada w środę, po raz pierwszy w historii będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Bezpośrednio po niej, w czwartek (25 grudnia) i piątek (26 grudnia), obchodzone będą kolejno Pierwszy i Drugi Dzień Bożego Narodzenia, które również są wolne. Dzięki takiemu układowi, łącząc te trzy świąteczne dni z weekendem, naturalnie powstaje pięciodniowy długi weekend (od środy 24 grudnia do niedzieli 28 grudnia), bez konieczności brania dodatkowego urlopu. Natomiast Sylwester (31 grudnia), który przypada w środę, nie jest dniem wolnym od pracy. W grudniu 2025 roku pełny wymiar czasu pracy wyniesie 160 godzin.

Niedziele handlowe w grudniu 2025 w Polsce

W 2025 roku w Polsce mamy 8 niedziel handlowych. Pierwsza z nich przypadała już 26 stycznia. Kolejne zakupy można było zrobić w niedzielę 13 kwietnia (bezpośrednio przed Wielkanocą) oraz 27 kwietnia. Lato przyniosło niedzielę handlową 29 czerwca i 31 sierpnia. Jednak zdecydowanie najwięcej możliwości zrobienia zakupów przypadnie na grudzień. W 2025 roku, z powodu szczególnej regulacji dotyczącej Wigilii, będziemy mieli aż trzy niedziele handlowe: 7 grudnia, 14 grudnia oraz 21 grudnia, która będzie ostatnią szansą na zakupy przed świętami.