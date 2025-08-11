REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Butelki i puszki oddasz w aptece. Kontrowersyjne przepisy wchodzą w życie od 1 października

Butelki i puszki oddasz w aptece. Kontrowersyjne przepisy wchodzą w życie od 1 października

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 sierpnia 2025, 15:09
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Butelki i puszki oddasz w aptece. Kontrowersyjne przepisy wchodzą w życie od października
Apteka jak skup butelek? To nie żart, to nowe prawo
fot. michalpanasiuk/Shutterstock
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 października wizyta w aptece może wyglądać zupełnie inaczej. Po receptę czy syrop ustawisz się w kolejce… razem z osobami oddającymi puste butelki i puszki. Nowe przepisy systemu kaucyjnego obejmą także duże apteki, co już dziś budzi sprzeciw farmaceutów. "Apteka to nie składowisko odpadów" – ostrzegają i zapowiadają walkę z ministerstwem.

rozwiń >

O co chodzi z systemem kaucyjnym?

System kaucyjny to nowe rozwiązanie, które ma zachęcić klientów do zwrotu pustych opakowań po napojach i zwiększyć poziom recyklingu w Polsce. Od 1 października 2025 r. obejmie on plastikowe butelki do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Przy zakupie napoju klient zapłaci dodatkowo kaucję, 50 groszy dla plastiku i puszek oraz 1 zł dla szkła. Odzyska ją, oddając opakowanie w punkcie zbiórki. Obowiązek przyjmowania zwrotów obejmie wszystkie placówki handlowe o powierzchni powyżej 200 m², które sprzedają napoje w opakowaniach objętych systemem, a więc także duże apteki, jeśli mają taki asortyment.

REKLAMA

Rewolucja w aptece: dlaczego od października będziemy oddawać butelki u farmaceuty?

System kaucyjny kojarzy się głównie ze sklepami i automatami na butelki. Tymczasem od 1 października 2025 r. do programu zostaną wciągnięte także apteki. Dlaczego? Rząd tłumaczy, że nowe prawo obejmuje każdą placówkę handlową sprzedającą napoje w opakowaniach z kaucją, o odpowiednim metrażu, a apteka sprzedająca wodę mineralną czy płynne suplementy spełnia te kryteria. W praktyce oznacza to, że farmaceuci będą musieli pobierać kaucję przy sprzedaży syropów lub suplementów diety w puszkach, prowadzić ewidencję pobranej kaucji, a w większych aptekach także odbierać puste butelki i puszki.

Jak działa nowy system?

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami wprowadza kaucję na trzy rodzaje opakowań: plastikowe butelki do 3 l, puszki metalowe do 1 l oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 l. Kaucja ma wynosić 50 gr dla plastiku i puszek oraz 1 zł dla szkła. Pieniądze odbieramy bez paragonu, oddając opakowanie w dowolnym punkcie zbiórki.

Rodzaj opakowania

Limit pojemności

Kaucja

Plastikowa butelka (PET)

do 3 l

50 gr

Puszka metalowa

do 1 l

50 gr

Szklana butelka wielokrotnego użytku

do 1,5 l

1 zł

Na zwrot opakowań będą musiały się przygotować wszystkie placówki handlowe o powierzchni powyżej 200 m², które sprzedają napoje objęte kaucją. Mniejsze sklepy (w tym apteki) będą mogły dołączyć do systemu dobrowolnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedają zwrotne butelki szklane. Każda apteka, niezależnie od powierzchni, musi jednak pobierać kaucję przy sprzedaży napojów lub płynnych suplementów.

Dlaczego farmaceuci są wściekli?

Farmaceuci przekonują, że apteka to placówka medyczna, a nie punkt zbiórki odpadów. Obecne przepisy określają szczegółowo, jakie pomieszczenia mogą wchodzić w skład apteki i nie przewidują miejsca na magazyn odpadów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zdaniem farmaceutki Marty Hoszman‑Kulisz, włączenie brudnych butelek do "zamkniętego obiegu" apteki pogorszy sterylność przy sporządzaniu receptur, co może zagrażać bezpieczeństwu pacjentów.

Kiedy do ‘zamkniętego obiegu apteki’ trafią brudne opakowania, ta mikrobiologia na pewno się pogorszy — będziemy mieć więcej zarazków, wirusów, bakterii, grzybów, co na pewno nie będzie sprzyjało zachowaniu norm. (…) Jest ściśle określone prawem, jakie pomieszczenia mogą wchodzić w skład aptek i nigdzie nie ma tam wydzielonego miejsca na magazyn odpadów – powiedziała mgr farm. Marta Hoszman-Kulisz w rozmowie z Medonetem.

REKLAMA

Naczelna Rada Aptekarska uważa, że zbieranie pustych opakowań degraduje prestiż zawodu farmaceuty i odciąga ich od świadczeń zdrowotnych, takich jak szczepienia czy przeglądy lekowe. W reakcji na nowe przepisy powstała nawet petycja do minister klimatu i środowiska o wyłączenie aptek z systemu; podpisały ją tysiące farmaceutów. Link do petycji znajdziesz tutaj

Farmaceuci również alarmują, że wprowadzenie systemu kaucyjnego może prowadzić do wydłużenia kolejek i pogorszenia jakości obsługi pacjentów. Wyobraźmy sobie starszą, schorowaną osobę przychodzącą po lek, a przed nią kilka osób, które chcą oddać butelki lub puszki. Ponadto konieczność weryfikacji opakowań, poboru kaucji i ewentualnego magazynowania zwrotów może dodatkowo utrudniać organizację pracy apteki, odciągając farmaceutów od ich głównych, medycznych zadań.

Co na to rząd?

Resort klimatu podkreśla, że zależy mu na zachowaniu "szczelności systemu", dlatego nie przewiduje wyłączenia aptek z obowiązku pobierania kaucji.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie przewiduje wyłączenia aptek z systemu kaucyjnego, niezależnie od ich powierzchni czy profilu działalności – komunikat resortu cytowany w serwisie Alert Medyczny.

Wiceminister Krzysztof Galos wyjaśnia, że tylko apteki o powierzchni powyżej 200 m² i mające napoje w asortymencie będą musiały przyjmować zwroty, a mniejsze placówki mogą uczestniczyć w systemie dobrowolnie. Ministerstwo zaznacza, że system nie obejmuje leków, a apteki nie sprzedają alkoholu, więc ryzyko, że klient przyniesie do zwrotu butelkę po piwie, jest w praktyce minimalne.

Głos w tej sprawie zabrała również mgr. farm. Marta Hoszman-Kulisz:

My, farmaceuci, dążymy do tego, żeby móc jak najwięcej zajmować się pacjentami. Umożliwiono nam szczepienie 26 szczepionkami i staliśmy się też punktem szczepień, a więc placówką ochrony zdrowia. Dodatkowo — jest recepta farmaceutyczna, w momencie zagrożenia zdrowia bądź życia pacjenta wystawiamy receptę farmaceutyczną, więc nie jesteśmy stricte placówką handlową. Dlaczego więc mielibyśmy stanowić punkt systemu kaucyjnego, skoro jesteśmy powołani do czego innego? Podatnicy płacą grube pieniądze za nasze kształcenie po to, żebyśmy realizowali recepty na przykład na leki refundowane przez NFZ – powiedziała w rozmowie z Medonetem.

Ekologia kontra codzienność

REKLAMA

System kaucyjny ma pomóc w osiągnięciu unijnych celów recyklingu i zmniejszyć ilość odpadów. Jednak włączenie aptek do programu zderza się z realiami. Większość aptek to niewielkie lokale przepełnione lekami, dokumentacją i sprzętem. Dodanie im obowiązku przechowywania odpadów i prowadzenia ewidencji kaucji oznacza dodatkowe koszty i logistykę. Z drugiej strony, rząd przekonuje, że bez udziału wszystkich sprzedawców system nie zadziała.

Czy w październiku, odbierając leki, naprawdę będziemy stać w kolejce razem z osobami oddającymi butelki do skupu. Na razie jedno jest pewne: system rusza, a farmaceuci nie składają broni.

Podstawa prawna

  1. Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym
Powiązane
Od ulgi podatkowej po 4133 zł świadczenia. Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? [2025][TABELA]
Od ulgi podatkowej po 4133 zł świadczenia. Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? [2025][TABELA]
Orzeczenie o niepełnosprawności – 14 sierpnia wchodzą zmiany, które mogą Cię zaskoczyć
Orzeczenie o niepełnosprawności – 14 sierpnia wchodzą zmiany, które mogą Cię zaskoczyć
Znaczny stopień niepełnosprawności – przywileje, o których mało kto wie
Znaczny stopień niepełnosprawności – przywileje, o których mało kto wie
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Butelki i puszki oddasz w aptece. Kontrowersyjne przepisy wchodzą w życie od 1 października
11 sie 2025

Od 1 października wizyta w aptece może wyglądać zupełnie inaczej. Po receptę czy syrop ustawisz się w kolejce… razem z osobami oddającymi puste butelki i puszki. Nowe przepisy systemu kaucyjnego obejmą także duże apteki, co już dziś budzi sprzeciw farmaceutów. "Apteka to nie składowisko odpadów" – ostrzegają i zapowiadają walkę z ministerstwem.
1 października 2025 r. w Polsce wchodzi system kaucyjny. Jest pomysł przesunięcia terminu lub odstąpienia od kar
11 sie 2025

Dnia 1 października 2025 r. w Polsce wchodzi w życie system kaucyjny. Rzecznik MŚP przedstawia szereg obaw i wątpliwości dotyczących funkcjonowania nowych przepisów. Jest pomysł przesunięcia terminu wejścia w życie systemu kaucyjnego albo odstąpienia od nakładania kar na jego początkowym etapie.
ZUS wypłacił już 634 mln zł na wyprawki szkolne dla 3,3 mln dzieci. [Rok szkolny 2025/2026]
11 sie 2025

Od 1 lipca tego roku ZUS przyznał świadczenie 300+ z programu Dobry Start na blisko 3,3 mln uczniów. Wypłacono już 634 mln zł – wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co się zmieniło w programie?
Aktywny Maluch: Trwa nabór uzupełniający. Wnioski do 5 września 2025 r.
11 sie 2025

Do 5 września 2025 r. można składać wnioski w naborze uzupełniającym w programie Aktywny Maluch. Chodzi o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki.

REKLAMA

Zwolnienie SD-Z2 przy darowiźnie. Czy zawsze trzeba składać formularz?
11 sie 2025

Zwolnienie z obowiązku składania formularza SD-Z2 przy darowiźnie budzi wiele pytań. Czy zawsze trzeba zgłaszać darowiznę urzędowi skarbowemu? Wyjaśniamy, kiedy zgłoszenie jest wymagane, a kiedy obowiązek ten jest wyłączony, zwłaszcza w przypadku najbliższej rodziny i darowizny w formie aktu notarialnego.
Znaczny stopień niepełnosprawności – przywileje, o których mało kto wie
11 sie 2025

Masz znaczny stopień niepełnosprawności lub opiekujesz się kimś, kto go posiada? W 2025 roku lista ulg, świadczeń i ułatwień jest dłuższa, niż myśli większość osób. To nie tylko wyższe dodatki czy krótszy czas pracy – część przywilejów może zaskoczyć nawet tych, którzy od lat mają orzeczenie. W artykule znajdziesz także przykłady lokalnych ulg i programów z największych polskich miast. Sprawdź, co Ci przysługuje, od kiedy i jak możesz to uzyskać.
Rekordowy wzrost oszczędności emerytalnych. Czy Polacy przygotowują się na przyszłość?
11 sie 2025

W 2024 roku ponad 20,8 mln Polaków uczestniczyło w systemie emerytalnym, gromadząc rekordowe 307,5 mld zł. Rośnie popularność IKE i IKZE – produktów z kuszącymi zachętami podatkowymi, które nie tylko zabezpieczają przyszłość, ale też aktywnie wspierają polską gospodarkę.
Rynek wtórny wygrywa z rynkiem pierwotnym pod względem dostępności mieszkań
11 sie 2025

W lipcu używane mieszkania były tańsze od nowych w przeliczeniu na metr kwadratowy. Wzrosła nie tylko podaż, ale i sprzedaż mieszkań.

REKLAMA

Droższe badanie techniczne samochodu osobowego od września 2025 r. - podwyżka o 50 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie
11 sie 2025

Opłaty za badania techniczne samochodów osobowych wzrosną o około 50 zł, do 149 zł - poinformował 11 sierpnia 2025 r. na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Dodał, że opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie.
Tusk o HoReCa i KPO: „Będą decyzje, jeśli trzeba – także personalne”. Gorąca debata wokół dotacji na jachty, sauny i wirtualne strzelnice
11 sie 2025

Premier Donald Tusk zapowiedział, że kluczowe decyzje dotyczące przyznawania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla branży HoReCa zapadną po wtorkowej informacji minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Jak zaznaczył, nie wyklucza, że w grę wchodzą również zmiany personalne.

REKLAMA