REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Orzeczenie o niepełnosprawności – 14 sierpnia wchodzą zmiany, które mogą Cię zaskoczyć

Orzeczenie o niepełnosprawności – 14 sierpnia wchodzą zmiany, które mogą Cię zaskoczyć

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 sierpnia 2025, 09:50
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Orzeczenie o niepełnosprawności – 14 sierpnia wchodzą zmiany, które mogą Cię zaskoczyć
Zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności budzą emocje. Co czeka wnioskodawców po 14 sierpnia?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Twój wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności czeka na rozpatrzenie? Przygotuj się na zmiany. Od 14 sierpnia 2025 r. wchodzą w życie nowe, kontrowersyjne przepisy, które mają przyspieszyć proces, ale budzą wątpliwości. Dotyczyć one będą nie tylko nowo złożonych wniosków, ale także tych oczekujących na rozpatrzenie. Dla niektórych wnioskodawców reforma może oznaczać szybszą decyzję, dla innych konieczność dostosowania się do nowych procedur, zanim dokument trafi na biurko orzecznika. Sprawdź, jak te regulacje mogą wpłynąć na Twoją sprawę.

rozwiń >

Podstawa prawna zmian w orzekaniu o niepełnosprawności

Zmiany w systemie orzekania o niepełnosprawności wynikają z dwóch aktów prawnych opublikowanych w 2025 r. Najnowsze to rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 28 lipca 2025 r. Wprowadza ono znaczące zmiany w przepisach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i jej stopniu. Dokument ukazał się w Dzienniku Ustaw 30 lipca, a po dwutygodniowym vacatio legis zacznie obowiązywać 14 sierpnia 2025 r. Wcześniej, 11 czerwca 2025 r., weszło w życie inne rozporządzenie, Dz.U. 2025 poz. 682), które wydłużyło minimalne okresy ważności orzeczeń, zwłaszcza w przypadku osób z chorobami rzadkimi. Oba te dokumenty są częścią szerzej zakrojonej reformy systemu orzecznictwa.

REKLAMA

Zobacz również:

Kto będzie mógł przewodniczyć komisji po 14 sierpnia?

REKLAMA

Przed zmianą przewodniczącym komisji orzekającej mógł zostać wyłącznie lekarz posiadający specjalizację lub pierwszy stopień specjalizacji. Od 14 sierpnia 2025 r. grono uprawnionych zostanie poszerzone. Funkcję przewodniczącego będzie mógł pełnić także lekarz w trakcie specjalizacji, który ukończył moduł podstawowy lub jest co najmniej na trzecim roku szkolenia w takich dziedzinach, jak m.in. choroby wewnętrzne, pediatria, ortopedia, neurologia, psychiatria, okulistyka czy otolaryngologia.

Dopuszczono również lekarzy z minimum pięcioletnim stażem pracy w zawodzie. Celem tej zmiany jest zwiększenie liczby orzeczników i skrócenie czasu oczekiwania na posiedzenia komisji. Nowe przepisy obejmą także sprawy już w toku. Wnioski złożone przed 14 sierpnia będą rozpatrywane według zaktualizowanych zasad, bez konieczności ponownego składania dokumentów czy wniosków.

Powiększenie katalogu lekarzy uprawnionych do orzekania w zespołach orzeczniczych niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia częstotliwości posiedzeń składów orzekających, a tym samym do skrócenia oczekiwania osób zainteresowanych i dzieci na wyznaczony termin posiedzenia składu orzeczniczego – podkreślają urzędnicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak nowe przepisy wpłyną na Twoją sprawę, jeśli wniosek już jest w toku?

Od 14 sierpnia 2025 r. wszystkie trwające postępowania orzecznicze będą prowadzone według zaktualizowanych zasad. Pod warunkiem, że zmiany będą korzystniejsze dla wnioskodawcy. Jeśli złożyłeś wniosek przed tą datą, skorzystasz z nowych rozwiązań bez żadnych dodatkowych formalności.

Co to oznacza w praktyce?

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Nie musisz składać nowego wniosku – Zespół orzekania o niepełnosprawności automatycznie zastosuje nowy stan prawny.
  • Łatwiej zebrać komisję – Nowe przepisy pozwalają na prowadzenie posiedzeń przez szersze grono lekarzy. Dzięki temu komisje będą zbierać się sprawniej.
  • Szybszy termin – jeśli w Twoim powiecie brakuje odpowiedniego lekarza, przewodniczący będzie mógł przekazać sprawę do innego zespołu, w którym kolejka jest krótsza.

Dzięki temu wiele spraw powinno zostać rozpatrzonych szybciej, choć tempo postępowania będzie zależeć od faktycznych możliwości kadrowych w danym regionie.

Korzyści i obawy – dwa spojrzenia na reformę

Rozszerzenie katalogu lekarzy orzeczników z pewnością zwiększy przepustowość komisji. Ministerstwo oraz Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych podkreślają, że umożliwienie orzekania lekarzom w trakcie specjalizacji ma pomóc zlikwidować kolejki i skrócić czas oczekiwania na decyzję, co w efekcie przyspieszy dostęp do świadczeń z MOPS, ZUS i PFRON. Ponadto wcześniejsze rozporządzenie z 26 maja wydłużyło ważność orzeczeń, dzięki czemu wiele osób uniknie częstych badań kontrolnych.

Kolejny kawałek polskiego systemu orzeczniczego właśnie poprawiamy. W powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności będą mogli pracować lekarze w trakcie specjalizacji – powiedział Łukasz Krasoń, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, 30 lipca 2025, podczas ogłaszania założeń reformy.

Nie brakuje jednak obaw. Krytycy zmian wskazują, że lekarze w trakcie specjalizacji mogą mieć mniejsze doświadczenie w ocenie szczególnie złożonych przypadków, co może wzbudzać wątpliwości wśród wnioskodawców. Resort odpowiada, że nowi orzecznicy będą dobierani do składów zgodnie z profilem ich szkolenia, a jakość decyzji będzie nadzorowana przez doświadczonych członków komisji. Wymóg co najmniej pięcioletniej praktyki ma dodatkowo zapewnić odpowiedni poziom kompetencji. Ostateczna ocena reformy będzie zależeć od tego, czy uda się pogodzić szybkość działania z wysokim standardem merytorycznym.

Jak przygotować się do komisji po nowelizacji

Nawet przy usprawnieniu procedur warto pamiętać o kilku zasadach:

  1. Zadbaj o pełną dokumentację medyczną – aktualne wyniki badań i zaświadczenia zwiększą szanse na szybkie zakończenie postępowania. Brak dokumentów jest najczęstszą przyczyną odroczeń.
  2. Pozostań w kontakcie – odbieraj telefony i e-maile od urzędników; nieodebranie korespondencji może opóźnić wyznaczenie terminu.
  3. Rozważ posiedzenie w innym powiecie – jeżeli w Twojej jednostce kolejka jest bardzo długa, zapytaj o możliwość przeniesienia sprawy do zespołu, który ma wolnych orzeczników.
  4. Sprawdź ważność obecnego orzeczenia – jeżeli Twoje dotychczasowe orzeczenie jest nieaktualne, warto złożyć wniosek, aby skorzystać z nowych przepisów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy muszę złożyć nowy wniosek, jeśli mój jest już w trakcie rozpatrywania?

Nie. Organ orzeczniczy automatycznie stosuje nowe przepisy do wszystkich spraw w toku; nie ma konieczności składania dodatkowych dokumentów.

Kiedy zaczynają obowiązywać nowe przepisy?

Rozporządzenie jest datowane na 28 lipca 2025 r., opublikowano je w Dzienniku Ustaw 30 lipca, a w życie wchodzi 14 sierpnia 2025 r. Obejmuje ono zarówno nowe, jak i trwające postępowania.

Czy mogę liczyć na szybsze wydanie orzeczenia?

Taki jest główny cel reformy. Dopuszczenie do składów lekarzy w trakcie specjalizacji oraz lekarzy z pięcioletnim stażem ma odciążyć komisje i skrócić kolejki. Ostateczny czas oczekiwania zależy jednak od lokalnej organizacji pracy zespołów.

Czy poszerzenie składu komisji nie obniży jakości orzeczeń?

Obawy dotyczące mniejszego doświadczenia nowych orzeczników są zrozumiałe. Ministerstwo wyjaśnia, że lekarze w trakcie specjalizacji będą kierowani zgodnie z profilem swojego szkolenia, a komisje będą nadal złożone z co najmniej dwóch osób. Ponadto wprowadzono możliwość, by komisje były nadzorowane przez bardziej doświadczonych specjalistów.

Czy zmieniły się terminy na odwołanie?

Nadal obowiązuje 14-dniowy termin na odwołanie od decyzji powiatowego zespołu i 30 dni na skargę do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Podstawy prawne:

Powiązane
Od ulgi podatkowej po 4133 zł świadczenia. Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? [2025][TABELA]
Od ulgi podatkowej po 4133 zł świadczenia. Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? [2025][TABELA]
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KSeF od 1 lutego 2026: firmy bez przygotowania czeka paraliż. Ekspertka ostrzega przed pułapką „dwóch obiegów”
11 sie 2025

Już od 1 lutego 2026 wszystkie duże firmy w Polsce będą musiały wystawiać faktury w KSeF, a każdy ich kontrahent – także z sektora MŚP – odbierać je przez system. To oznacza, że nawet najmniejsze przedsiębiorstwa mają tylko pół roku, by przygotować się do cyfrowej rewolucji. Brak planu grozi chaosem, błędami i kosztownymi opóźnieniami.
Od czerwca 2025 r. miały być ułatwienia dla pracowników na rynku pracy a jest chaos
11 sie 2025

W dniu 1 czerwca 2025 r. weszła w życie ustawa o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium RP. Wprowadzone zmiany miały zrewolucjonizować procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy obcokrajowcom. W teorii nowe regulacje miały uprościć i przyspieszyć procesy. W praktyce – wiele firm, urzędów i cudzoziemców wpadło w wir organizacyjnego chaosu.
Leasing samochodów - niekorzystne zmiany w rozliczeniach podatkowych od 2026 roku. Kup auto w 2025 r. i wprowadź do ewidencji środków trwałych a zostaniesz przy obecnych limitach
11 sie 2025

Wchodzące w styczniu 2026 roku zmiany w zasadach odliczeń podatkowych za leasing samochodów mogą zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców autami o napędzie elektrycznym - przewidują autorzy raportu Superauto. pl. Na początku 2026 r. zmieni się m.in. limit określający maksymalną cenę pojazdu umożliwiającą pełne odliczenie wydatków na zakup, leasing lub wynajem aut spalinowych. Wysokość odliczeń uzależniona będzie od ilości emitowanego przez samochód dwutlenku węgla.
Kierowca autobusu był pijany i pod wpływem narkotyków, dodatkowo jechał z pękniętą szybą czołową. Odpowie przed sądem
11 sie 2025

Pijany i pod wpływem środków odurzających kierowca prowadził jeden z miejskich autobusów w Radomiu. Teraz grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności, kara grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów.

REKLAMA

Dobiją miliony Polaków nowym, ogromnym podatkiem majątkowym? Ta fiskalna bomba już została odpalona
11 sie 2025

Za dom wart pół miliona złotych trzeba będzie płacić rocznie 5 tysięcy złotych podatku? Jeśli jest wart milion, wychodzi 10 tysięcy. To wizja podatku katastralnego, która na razie nie została wcielona w życie. Ale jest jeszcze bardziej upiorny pomysł. Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej, zasugerował wprowadzenie nowej daniny. Chodzi o podatek majątkowy dla "wystarczająco bogatego już społeczeństwa."
Ci kierowcy zapłacą nawet 1600 zł za OC. Sprawdź, czy Ty też będziesz musiał
11 sie 2025

Ceny obowiązkowego OC w 2025 roku potrafią zaskoczyć. Coraz więcej kierowców dostaje wyceny sięgające 1600 zł, a czasem nawet więcej. Sprawdź, od czego to zależy i czy Twoja polisa też może tyle kosztować. Dowiedz się, jak obniżyć składkę OC w 2025 roku i kto zapłaci najwięcej za ubezpieczenie samochodu w Polsce.
100 miliardów zł rocznie? Ekspert ostrzega: plany podatkowe prezydenta Nawrockiego mogą rozbić budżet
11 sie 2025

Plany podatkowe prezydenta Karola Nawrockiego mogą kosztować państwo nawet 100 miliardów złotych rocznie – ostrzega ekonomista Michał Myck z CenEA. Zerowy PIT dla rodzin, wyższa kwota wolna i obniżka VAT mają dać ulgę podatnikom, ale mogą zderzyć się z ambitnymi wydatkami inwestycyjnymi.
800 plus dla seniora. Nowa inicjatywa rekompensaty za lata wychowywania dzieci. Kiedy nowe świadczenie wejdzie w życie?
11 sie 2025

Zgodnie z petycją skierowaną do Kancelarii Prezydenta, powraca pomysł wprowadzenia 800 plus dla seniora. Miałoby ono stanowić rekompensatę za wychowywanie dzieci w czasach, gdy państwo nie zapewniało wsparcia. Autorzy petycji argumentują, że seniorzy, którzy wychowali obecnych podatników, czują się pominięci, ponieważ państwo hojnie wspiera młodsze pokolenia, ale zapomina o ich zasługach.

REKLAMA

Orzeczenie o niepełnosprawności – 14 sierpnia wchodzą zmiany, które mogą Cię zaskoczyć
11 sie 2025

Twój wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności czeka na rozpatrzenie? Przygotuj się na zmiany. Od 14 sierpnia 2025 r. wchodzą w życie nowe, kontrowersyjne przepisy, które mają przyspieszyć proces, ale budzą wątpliwości. Dotyczyć one będą nie tylko nowo złożonych wniosków, ale także tych oczekujących na rozpatrzenie. Dla niektórych wnioskodawców reforma może oznaczać szybszą decyzję, dla innych konieczność dostosowania się do nowych procedur, zanim dokument trafi na biurko orzecznika. Sprawdź, jak te regulacje mogą wpłynąć na Twoją sprawę.
Idą zmiany w fundacjach rodzinnych. Rząd przeciw agresywnym praktykom podatkowym
11 sie 2025

Fundacje rodzinne w Polsce cieszą się rosnącą popularnością, jednak Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany legislacyjne, które mają uszczelnić system podatkowy i zabezpieczyć to narzędzie przed nadużyciami. Chodzi o ochronę uczciwych firm rodzinnych i eliminację prób agresywnej optymalizacji podatkowej.

REKLAMA