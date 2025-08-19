REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Kolejna podwyżka opłat na ważnej autostradzie, która odciśnie piętno nie tylko na kierowcach. GDDKiA jest przeciwna i przestrzega mieszkańców okolicznych miejscowości

Kolejna podwyżka opłat na ważnej autostradzie, która odciśnie piętno nie tylko na kierowcach. GDDKiA jest przeciwna i przestrzega mieszkańców okolicznych miejscowości

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 sierpnia 2025, 09:10
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
autostrada, opłata, GDDKiA, kierowca, podwyżki
Kolejna podwyżka opłat na ważnej autostradzie, która odciśnie piętno nie tylko na kierowcach. GDDKiA jest przeciwna i przestrzega mieszkańców okolicznych miejscowości
Shutterstock

Od 11 września 2025 r. kierowców korzystających z autostrady A2 czeka kolejna już, w tym roku, podwyżka opłat za przejazd. Sprzeciwia się jej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), ostrzegając, że może ona uderzyć nie tylko w kieszeń kierowców, ale również w okoliczne miejscowości i ich mieszkańców.

Autostrada Wielkopolska S.A. ogłosiła kolejną już (w tym roku) podwyżkę stawek opłat za przejazd autostradą A2

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA) – od 11 września 2025 r. Autostrada Wielkopolska S.A., będąca koncesjonariuszem odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin, po raz drugi w tym roku podniesie stawki opłat za przejazd. Dotyczyć to będzie odcinków:

  • Nowy Tomyśl – Poznań,
  • Poznań – Września oraz
  • Września – Konin.

Na dzień dzisiejszy nie są jeszcze znane dokładne kwoty podwyżek, ale aktualnie za przejazd powyższymi trasami zapłacimy (na każdym z powyższych odcinków) – 36 zł.

GDDKiA nie aprobuje podwyżki opłat za przejazd autostradą A2, ale podkreśla, że jest ona zgodna z umową

W swoim komunikacie z 13 sierpnia br., w którym GDDKiA przekazała informację o ogłoszonych przez spółkę Autostrada Wielkopolska S.A. podwyżkach, poinformowała ona również, że – choć „nie aprobuje tak częstych i w perspektywie czasu znaczących wzrostów stawek opłat za przejazd” – są one zgodne z umową koncesyjną podpisaną ze spółką w 1997 r. W związku z powyższym – GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje spółki związane z podwyżką stawek opłat.

Poza uderzeniem w kieszeń kierowców – z podwyżką opłat za przejazd autostradą A2, wiąże się jeszcze inne zagrożenie. GDDKiA alarmuje

Skutkiem kolejnej już, w tak krótkim czasie, podwyżki opłat za przejazd autostradą A2 – może okazać się nie tylko „sięgnięcie głębiej do kieszeni” kierowców – zwraca uwagę GDDKiA. Nie bez znaczenia – zapowiedziany wzrost opłat – może bowiem pozostać również dla mieszkańców okolicznych miejscowości – a zwłaszcza ich spokoju i bezpieczeństwa.

„Należy wziąć pod uwagę wszystkie efekty, które może przynieść planowane podwyższenie opłat. Jednym z nich jest przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A2. Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. Stoi to w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju. Omijanie autostrad przez część kierujących wiąże się również ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości.” – podkreśla GDDKiA.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Takie też stanowisko, zostało przekazane przez Dyrekcję spółce Autostrada Wielkopolska S.A., w odpowiedzi na informację o planowanej przez nią podwyżce opłat za przejazd autostradą A2.

Za przejazd pojazdem lekkim po autostradzie zarządzanej przez GDDKiA jednak nie zapłacimy

Warto również przypomnieć, że od 1 lipca 2023 r. zwolniony z opłat jest przejazd pojazdem lekkim (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) po autostradach zarządzanych przez GDDKiA, czyli:

  • po autostradzie A2, na odcinku Konin – Stryków oraz
  • po autostradzie A4, na odcinku Wrocław – Sośnica.

1885 km autostrad w Polsce i większość z nich bez opłat

Sieć dróg szybkiego ruchu na terenie naszego kraju liczy obecnie 5221,7 km, z czego 1884,6 km to autostrady, a 3337,1 km – drogi ekspresowe. Jeżeli chodzi o autostrady – obecnie musimy płacić za przejazd po odcinkach koncesjonowanych, tj.:

  • po autostradzie A1 – na liczącym ok. 152 km odcinku Gdańsk (Rusocin) – Toruń (Toruń Południe),
  • po autostradzie A2 – na liczącym ok. 255 km odcinku Konin – Świecko (z wyłączeniem odcinka pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Wschód) oraz
  • po autostradzie A4 – na liczącym ok. 61 km odcinku Kraków (Balice) – Katowice (Murckowska).
Źródło: INFOR
