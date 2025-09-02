REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Gwarantowane ceny prądu na 3 lata: 0,6212 zł/kWh w 2026 r., 0,6899 zł/kWh w latach 2027-2028

Gwarantowane ceny prądu na 3 lata: 0,6212 zł/kWh w 2026 r., 0,6899 zł/kWh w latach 2027-2028

02 września 2025, 09:58
rachunek za energię elektryczną
Gwarantowane ceny prądu na 3 lata: 0,6212 zł/kWh w 2026 r., 0,6899 zł/kWh w latach 2027-2028
Wiele osób zastanawia się, jak ceny energii będą kształtować się w kolejnych latach – i jak to wpłynie na domowe wydatki. Dlatego firma E.ON Polska łączy działania edukacyjne z nową ofertą, która pozwala mieć pewność kosztów prądu na lata 2026-2028 i jednocześnie sprzyja transformacji energetycznej.

Polacy chcą mieć pewność ile zapłacą za prąd w kolejnych latach

Z najnowszego badania opinii publicznej zleconego przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że mieszkańcy prawie 75% gospodarstw domowych już teraz sygnalizują większe obciążenie rachunkami za energię niż 2–3 lata temu[1]. W sytuacji niestabilnych cen i niepewności regulacyjnej kluczowa staje się możliwość kontrolowania i planowania wydatków na prąd.

E.ON Polska rozumie te potrzeby i oferuje klientom prosty sposób na zapewnienie sobie stabilnych kosztów sprzedaży energii – niezależnie od tego, co na rynku przyniosą kolejne lata.

„Pewna Energia z Gwarancją” – stałe ceny prądu na 3 lata

Nowa oferta „Pewna Energia z Gwarancją” to rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć kontrolę nad wydatkami na energię. W 2026 roku klienci zapłacą 0,6212 zł/kWh brutto. To tyle, ile dziś wynoszą ceny energii objęte rządowym zamrożeniem. Natomiast w latach 2027–2028 obowiązywać będzie cena 0,6899 zł/kWh. Dodatkowo każdy klient otrzymuje pakiet usług E.ON Zawodowiec za 4,99 zł miesięcznie oraz realnie wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.

– Rozumiemy, że klienci oczekują przewidywalności wydatków. Nasza nowa oferta to odpowiedź na te potrzeby, bo gwarantuje pewne ceny energii na najbliższe lata. To stabilność dla każdego, kto zdecyduje się z niej skorzystać – mówi Piotr Bonecki, szef rynku masowego B2C w E.ON Polska

Szczegóły dotyczące nowej oferty dostępne są na stronie eon.pl.

Oszczędzanie energii – najpierw świadomość, potem działanie

Na wysokość domowych rachunków za prąd duży wpływ ma codzienne zużycie energii. Wielu Polaków stara się je ograniczyć. Jednak wciąż brakuje im wiedzy, które działania przynoszą realne efekty. Badania pokazują, że jedynie 23% mieszkańców gospodarstw domowych potrafi oszacować swoje roczne zużycie energii elektrycznej, a aż 66% z nich obawia się gwałtownego wzrostu cen prądu w najbliższych latach[2]. To wyraźny sygnał, że działania edukacyjne wciąż są potrzebne.

E.ON Polska od lat przekonuje, że wprowadzenie nawet kilku prostych zasad pomoże zaoszczędzić energię w każdym domu. Praktyczne i łatwe do wdrożenia porady publikuje w swoim interaktywnym kalkulatorze online – Szkoda Prądu. Przykłady? Pranie w 30°C może zmniejszyć zużycie prądu nawet o 40%, a korzystanie z termoobiegu w piekarniku – o blisko 30%. Każdy może zacząć od niewielkich zmian, by zyskać lepszą kontrolę nad swoimi rachunkami za energię elektryczną.

*****

Dalszy ciąg materiału pod wideo

[1] https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/badanie-opinii-publicznej/12729,Rachunki-pod-kontrola-konsumenta-najnowsze-badanie-opinii-uczestnikow-rynku-ener.html

[2] Ibid.

 

oprac. Paweł Huczko
Źródło: Źródło zewnętrzne
