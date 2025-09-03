Ponad 900 złotych dodatku do pensji we wrześniu. Pracodawca nie może odmówić. Musi te pieniądze wypłacić
Ci, którzy pracują wtedy, kiedy inni śpią, dostają za to specjalny dodatek. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pieniędzy. Tyle że nie ma tu stałej kwoty. Wszystko zależy od tego, ile nocy faktycznie spędzimy w pracy. Raz wychodzi trochę więcej, raz mniej. We wrześniu bilans nie jest szczególnie imponujący.
Za pracę w nocy przysługuje specjalny dodatek do pensji
Wedle ustawowych regulacji nocne zawodowe to czas między godziną dwudziestą pierwszą a siódmą. Żeby do dodatku zyskać prawo, trzeba spędzić co najmniej trzy godziny pracy w tym przedziale, w każdej dobie lub minimum 25 proc. jego czasu pracy w okresie rozliczeniowym powinno przypadać na porę nocną
Nie ma stałej kwoty. Tak się to liczy co miesiąc
Podstawą jest minimalna pensja. Od niej wylicza się stawkę godzinową, a następnie 20 procent tej stawki – właśnie tyle wynosi dodatek za każdą godzinę nocnej pracy. Potem wszystko zależy od tego, ile godzin nocnych w danym miesiącu przewiduje kalendarz.
Tyle wynosi stawka dodatku za pracę w nocy we wrześniu
We wrześniu takich godzin jest 176. Stawka wynosi 5,30 zł brutto za każdą z nich. Łatwo policzyć, że daje to dokładnie 932,80 zł dodatku za cały miesiąc. To jedna z najniższych kwot w tym roku. Kto więc liczył, że nocą da się naprawdę dorobić, ten może się srogo rozczarować.
A oto stawki dodatku za pracę w nocy w 2025 roku
- Liczba godzin pracy w styczniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,55 zł brutto
- Liczba godzin pracy w lutym to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto
- Liczba godzin pracy w marcu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,55 zł brutto
- Liczba godzin pracy w kwietniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,55 zł brutto
- Liczba godzin pracy w maju to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto,
- Liczba godzin pracy w czerwcu to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto,
- Liczba godzin pracy w lipcu to 184, dodatek za godziny nocne - 5,07 zł brutto
- Liczba godzin pracy w sierpniu to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 brutto
- Liczba godzin pracy we wrześniu to 176, dodatek za godziny nocne -5,30 brutto
- Liczba godzin pracy w październiku to 184, dodatek za godziny nocne -5,07 zł brutto
- Liczba godzin pracy w listopadzie to 144, dodatek za godziny nocne - 6,48 zł brutto
- Liczba godzin pracy w grudniu to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto
