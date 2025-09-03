REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Ponad 900 złotych dodatku do pensji we wrześniu. Pracodawca nie może odmówić. Musi te pieniądze wypłacić

Ponad 900 złotych dodatku do pensji we wrześniu. Pracodawca nie może odmówić. Musi te pieniądze wypłacić

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 września 2025, 07:40
Maja Retman
Maja Retman
Ci, którzy pracują wtedy, kiedy inni śpią, dostają za to specjalny dodatek. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pieniędzy. Tyle że nie ma tu stałej kwoty. Wszystko zależy od tego, ile nocy faktycznie spędzimy w pracy. Raz wychodzi trochę więcej, raz mniej.
Ponad 900 złotych dodatku do pensji we wrześniu. Pracodawca nie może odmówić. Musi te pieniądze wypłacić
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ci, którzy pracują wtedy, kiedy inni śpią, dostają za to specjalny dodatek. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pieniędzy. Tyle że nie ma tu stałej kwoty. Wszystko zależy od tego, ile nocy faktycznie spędzimy w pracy. Raz wychodzi trochę więcej, raz mniej. We wrześniu bilans nie jest szczególnie imponujący.

Za pracę w nocy przysługuje specjalny dodatek do pensji

Wedle ustawowych regulacji nocne zawodowe to czas między godziną dwudziestą pierwszą a siódmą. Żeby do dodatku zyskać prawo, trzeba spędzić co najmniej trzy godziny pracy w tym przedziale, w każdej dobie lub minimum 25 proc. jego czasu pracy w okresie rozliczeniowym powinno przypadać na porę nocną

REKLAMA

Nie ma stałej kwoty. Tak się to liczy co miesiąc

Podstawą jest minimalna pensja. Od niej wylicza się stawkę godzinową, a następnie 20 procent tej stawki – właśnie tyle wynosi dodatek za każdą godzinę nocnej pracy. Potem wszystko zależy od tego, ile godzin nocnych w danym miesiącu przewiduje kalendarz.

Zobacz również:

Tyle wynosi stawka dodatku za pracę w nocy we wrześniu

We wrześniu takich godzin jest 176. Stawka wynosi 5,30 zł brutto za każdą z nich. Łatwo policzyć, że daje to dokładnie 932,80 zł dodatku za cały miesiąc. To jedna z najniższych kwot w tym roku. Kto więc liczył, że nocą da się naprawdę dorobić, ten może się srogo rozczarować.

Zobacz również:

A oto stawki dodatku za pracę w nocy w 2025 roku

  • Liczba godzin pracy w styczniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,55 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w lutym to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w marcu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,55 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w kwietniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,55 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w maju to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto,
  • Liczba godzin pracy w czerwcu to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto,
  • Liczba godzin pracy w lipcu to 184, dodatek za godziny nocne - 5,07 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w sierpniu to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 brutto
  • Liczba godzin pracy we wrześniu to 176, dodatek za godziny nocne -5,30 brutto
  • Liczba godzin pracy w październiku to 184, dodatek za godziny nocne -5,07 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w listopadzie to 144, dodatek za godziny nocne - 6,48 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w grudniu to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto

Powiązane
Trzeba teraz zapłacić majątek za remont domu i mieszkania. Wszystko przez zmianę przepisów
Trzeba teraz zapłacić majątek za remont domu i mieszkania. Wszystko przez zmianę przepisów
Nowe świadczenie. Co miesiąc można dostać od 900 do 1800 złotych i to bez podatku
Nowe świadczenie. Co miesiąc można dostać od 900 do 1800 złotych i to bez podatku
Macie mieszkania z balkonem? Słono za to zapłacicie. O co chodzi?
Macie mieszkania z balkonem? Słono za to zapłacicie. O co chodzi?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dziecko w kasku podczas jazdy e-hulajnogą. Co wiemy o planowanych zmianach?
03 wrz 2025

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zakłada on m.in. wprowadzenie ustawowego obowiązku noszenia kasku podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną przez dzieci do 16 lat.
Prawo jazdy od 17 lat, obowiązkowe kaski i surowsze kary. Sprawdź, co zmienia się w przepisach drogowych od 2026 r.
03 wrz 2025

2 września 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz kilku innych aktów prawnych. Nowe regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo, ograniczyć wypadki z udziałem dzieci i przygotować młodzież do odpowiedzialnego udziału w ruchu drogowym. Zobacz, co się zmieni, kiedy przepisy wejdą w życie i kogo obejmą.
Rewolucja w oszczędzaniu i inwestowaniu? Rząd przedstawił projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI), które mogą odmienić rynek finansowy i domowe portfele Polaków
03 wrz 2025

Rząd przygotował projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI), które mają całkowicie odmienić sposób oszczędzania i inwestowania w Polsce. Nowe rozwiązanie ma nie tylko zachęcić obywateli do odkładania pieniędzy w bardziej efektywny sposób niż lokaty czy depozyty bankowe, ale także skierować miliardy złotych na rozwój przedsiębiorstw i innowacji. Jeśli projekt wejdzie w życie, Polacy zyskają dostęp do korzystnych ulg podatkowych i elastycznego narzędzia finansowego, które może wzmocnić zarówno ich portfele, jak i całą gospodarkę.
Szafy pełne, PSZOK-i pękają w szwach. Rewolucja w odpadach tekstylnych
03 wrz 2025

Trzy- i czterokrotny wzrost ilości oddawanych odpadów tekstylnych – tak wygląda początek roku w gminach pod Warszawą. To efekt nowych przepisów, które nakazują selektywną zbiórkę ubrań i innych tekstyliów. Problemem wciąż pozostaje jednak dostępność punktów odbioru, dlatego Ministerstwo Klimatu szykuje kolejne zmiany.

REKLAMA

Miliardy złotych na fikcyjnych fakturach. W pół roku fiskus wykrył oszustwa na ponad 4,1 mld zł [DANE MF]
03 wrz 2025

W 6 miesięcy br. liczba wykrytych fikcyjnych faktur była o prawie 3% mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak zaznaczają eksperci, KAS stosuje coraz skuteczniejsze cyfrowe narzędzia weryfikujące. Algorytmy z użyciem sztucznej inteligencji są dużo szybsze i dokładniejsze w wyłapywaniu oszustw niż metody tradycyjne. Jednocześnie oszuści są mniej skłonni do podejmowania ryzyka. Ostatnio wartość brutto wynikająca z fikcyjnych faktur wyniosła ponad 4,1 mld zł, a więc o przeszło 3% mniej niż rok wcześniej.
Formy zatrudnienia oraz podstawowe prawa i obowiązki [umowa o pracę, zlecenie, dzieło]
03 wrz 2025

Zatrudnienie w Polsce opiera się na dwóch odmiennych fundamentach prawnych – prawa pracy i prawa cywilnego. Wybór formy umowy determinuje zakres uprawnień, obowiązków oraz stopień ochrony pracownika. Zrozumienie różnic między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi pozwala być świadomym swoich praw oraz dawać poczucie bezpieczeństwa, zarówno zawodowego jak i finansowego.
Wsparcie psychologiczne dla pracowników – co warto o nim wiedzieć z perspektywy podatkowej?
03 wrz 2025

Czy wydatki na pomoc psychologiczną dla pracowników mogą być kosztem podatkowym dla pracodawcy? Czy otrzymane wsparcie stanowi dla pracownika przychód podlegający pod PIT?
Ponad 900 złotych dodatku do pensji we wrześniu. Pracodawca nie może odmówić. Musi te pieniądze wypłacić
03 wrz 2025

Ci, którzy pracują wtedy, kiedy inni śpią, dostają za to specjalny dodatek. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pieniędzy. Tyle że nie ma tu stałej kwoty. Wszystko zależy od tego, ile nocy faktycznie spędzimy w pracy. Raz wychodzi trochę więcej, raz mniej. We wrześniu bilans nie jest szczególnie imponujący.

REKLAMA

Dwie składki emerytalne. Ale jedna emerytura. Nie tylko mundurowi, ale i KRUS
02 wrz 2025

Do redakcji stale napływają listy od emerytów mundurowych, którzy płacą składki do ZUS (jako emeryci mundurowi), ale nie mają szansy na 1) otrzymanie drugiej emerytury (cywilnej obok wojskowej) albo 2)
Pomniejszył emeryturę o 2603,30 zł przez 60.526,60 zł. Nierówne traktowanie emerytów. Nie będzie nowelizacji [Emerytury mundurowe]
02 wrz 2025

Do biura poselskiego zgłosili się emerytowani żołnierze, którzy wskazują na trudności wynikające z obecnych regulacji. Jednym z przykładów jest przypadek emeryta wojskowego, który w ciągu roku osiągnął dodatkowy dochód w wysokości 60 526,60 zł. Maksymalna kwota miesięcznego przychodu niepowodująca zmniejszenia świadczenia wynosiła 57 923,30 zł, przez co jego świadczenie emerytalne zostało pomniejszone o 2 603,30 zł.

REKLAMA