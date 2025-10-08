Nawet 5000 zł za brak dokumentu. Ważny obowiązek właścicieli domów

Choć obowiązek ten istnieje od lat, dopiero od 2023 roku jego zasady stały się znacznie bardziej restrykcyjne. Właściciele domów muszą teraz pamiętać o jednym dokumencie, bez którego mogą nie tylko zapłacić wysoki mandat, ale też stracić prawo do odszkodowania. Wielu Polaków wciąż nie ma pojęcia, że ten wymóg dotyczy również ich. Sprawdź, czy jesteś jednym z nich.

Co to za obowiązek i kogo dotyczy?

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Od 18 września 2023 r. wszystkie wyniki takich przeglądów muszą być rejestrowane elektronicznie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Protokół kominiarski w formie papierowej nie wystarcza, uprawniony kominiarz musi wprowadzić go do systemu.

Obowiązek dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, lokali usługowych, a także mieszkań z indywidualnymi piecami, kominkami lub instalacją gazową.

Jak często trzeba przeprowadzać przegląd kominiarski?

Częstotliwość kontroli i czyszczenia przewodów kominowych zależy od rodzaju paliwa oraz sposobu ogrzewania budynku:

Paliwo stałe (np. węgiel, drewno, ekogroszek) – czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych co najmniej raz na 3 miesiące .

(np. węgiel, drewno, ekogroszek) – . Paliwo gazowe lub ciekłe (np. gaz, olej opałowy) – czyszczenie co najmniej raz na 6 miesięcy .

(np. gaz, olej opałowy) – . Przewody wentylacyjne – czyszczenie co najmniej raz w roku.

Dodatkowo, zgodnie z Prawem budowlanym, przegląd kominiarski (kontrola techniczna przewodów kominowych i wentylacyjnych) musi być przeprowadzany co najmniej raz w roku przez osobę posiadającą kwalifikacje mistrza kominiarskiego.

Co grozi za brak przeglądu?

Za brak przeglądu kominiarskiego lub gazowego grozi:

mandat do 500 zł – może go nałożyć powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub straż miejska

– może go nałożyć lub Grzywna do 5000 zł – za brak czyszczenia przewodów kominowych (art. 82 § 2 pkt 7 Kodeksu wykroczeń).

(art. 82 § 2 pkt 7 Kodeksu wykroczeń). odmowa wypłaty odszkodowania – jeśli brak przeglądu miał wpływ na powstanie szkody, ubezpieczyciel może uznać, że właściciel przyczynił się do zdarzenia.

Ubezpieczenie może nie zadziałać

Eksperci branży ubezpieczeniowej przypominają, że przegląd kominiarski to nie tylko formalność, ale także warunek wypłaty świadczenia.

W przypadku braku ważnego protokołu z kontroli kominów lub instalacji gazowej, towarzystwo ubezpieczeniowe może uznać, że właściciel przyczynił się do szkody poprzez zaniedbanie. W takiej sytuacji wypłata odszkodowania może zostać całkowicie wstrzymana – wyjaśnia przedstawiciel Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Brak kontroli to także zagrożenie życia. Nieszczelne przewody kominowe i wadliwe instalacje grzewcze są jedną z głównych przyczyn zatrucia tlenkiem węgla (czadem) i pożarów.

Ile kosztuje przegląd kominiarski?

Cena zależy od regionu, terminu i zakresu usług. Średni koszt podstawowego przeglądu instalacji gazowej i kominowej to około 250–450 zł, ale jeśli w grę wchodzi czyszczenie przewodów czy dodatkowe pomiary, cena może wzrosnąć nawet do 500 zł.

Zakres przeglądu obejmuje:

badanie drożności i szczelności przewodów,

kontrolę instalacji wentylacyjnych,

czyszczenie kanałów,

sporządzenie protokołu i jego wprowadzenie do systemu CEEB.

Jak zamówić kontrolę przez Internet?

Dla właścicieli domów korzystających z ogrzewania gazowego uruchomiono możliwość zlecenia przeglądu przez internet, za pośrednictwem systemu ZONE (Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji). Wystarczy zalogować się na stronie login.gov.pl, za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Następnie wybrać z listy uprawnionego kominiarza i umówić wizytę online. Sama rezerwacja jest bezpłatna, natomiast opłatę pobiera wyłącznie wykonawca przeglądu.

Odpowiedzialność karna za zaniedbania

Niezapewnienie regularnego czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 82 § 2 pkt 7 Kodeksu wykroczeń. Właściciel nieruchomości, który nie dopełni tego obowiązku, naraża się na karę grzywny do 5000 zł, a w niektórych przypadkach nawet na areszt lub naganę. Jeśli zaniedbanie doprowadzi do pożaru, wybuchu lub zatrucia tlenkiem węgla, właściciel może ponieść również odpowiedzialność karną za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub mienia.

Właściciele muszą też pamiętać o CEEB

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub jego zmiany. Brak takiego zgłoszenia również grozi karą grzywny.

Podstawa prawna