Jak komisja przyznaje punkty, gdy ubiegasz się o świadczenie wspierające? Sprawdź, ile możesz dostać w 2025 i 2026 roku

Jak komisja przyznaje punkty, gdy ubiegasz się o świadczenie wspierające? Sprawdź, ile możesz dostać w 2025 i 2026 roku

07 października 2025, 12:26
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Jak komisja przyznaje punkty, gdy ubiegasz się o świadczenie wspierające? Sprawdź, ile możesz dostać w 2025 i 2026 roku
Starasz się o świadczenie wspierające? Sprawdź, jak Cię ocenią i ile dostaniesz punktów od komisji w 2025 i 2026 roku
Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na nową formę realnego wsparcia finansowego. Świadczenie wspierające trafia bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, ale jego wysokość zależy od liczby punktów przyznanych przez WZON. Sprawdź, jak krok po kroku przejść procedurę, ile punktów trzeba mieć, by ZUS wypłacił pieniądze i za co je przyznają. Podpowiadamy też co zrobić, jeśli komisja przyzna ich zbyt mało.

Kto może otrzymać świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to pomoc pieniężna wprowadzona ustawą z 7 lipca 2023 r. i skierowana do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami.
Jest wypłacane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością i ma zrekompensować koszty związane z samodzielnym utrzymaniem oraz codziennym funkcjonowaniem.

Zanim jednak ZUS wypłaci pieniądze, trzeba przejść procedurę oceny w WZON. Dlatego warto wiedzieć, jak uzyskać świadczenie wspierające krok po kroku, od złożenia wniosku po decyzję o przyznaniu wsparcia.

Ustawodawca określił kilka podstawowych warunków:

  • osoba musi mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której "poziom potrzeby wsparcia" wynosi od 70 do 100 punktów,
  • mieszkać w Polsce – świadczenie mogą otrzymać również cudzoziemcy, jeśli legalnie przebywają w kraju i mają dostęp do rynku pracy.

Zobacz także: Na jaki stopień niepełnosprawności możesz liczyć w 2025 roku? Komisje stosują nowe kryteria

Nie jest wymagane uzyskanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności, dotychczasowe orzeczenia zachowują ważność. Decyzja o poziomie potrzeby wsparcia wydawana jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż 7 lat.

Etapy wprowadzania świadczenia wspierającego

Nowy system jest wdrażany stopniowo w latach 2024–2026, aby wojewódzkie zespoły mogły obsłużyć wszystkie wnioski.

  • Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie mogą otrzymywać osoby z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia – 87–100 punktów.
  • Od 1 stycznia 2025 r. do programu dołączają osoby z co najmniej 78 punktami.
  • Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie będzie dostępne także dla osób z minimum 70 punktami.

Dzięki temu rozwiązaniu najpierw wsparcie trafia do osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a następnie obejmuje stopniowo kolejne grupy osób z niepełnosprawnościami.

 Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia (PPW)

Pierwszym krokiem jest zdobycie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek (formularz PPW) składa się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) właściwego dla miejsca stałego pobytu. Wnioski można przekazać:

  • elektronicznie – za pośrednictwem systemu informatycznego ministra ds. zabezpieczenia społecznego (emp@tia),
  • papierowo – bezpośrednio w wojewódzkim zespole lub za pośrednictwem powiatowego/miejskiego zespołu ds. orzekania.

Rodzaje wniosków i ważne terminy

Formularz PPW określa trzy sytuacje, w których można złożyć wniosek:

  1. Pierwszy wniosek – gdy osoba jeszcze nigdy nie miała decyzji o poziomie potrzeby wsparcia.
  2. Wniosek z powodu pogorszenia zdolności do samodzielnego funkcjonowania – jeśli zmieniły się możliwości osoby i rodzaj wymaganego wsparcia.
  3. Wniosek z powodu upływu terminu ważności wcześniejszej decyzji – można go złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności posiadanej decyzji.

We wniosku PPW podaje się m.in.: dane osobowe osoby niepełnosprawnej, adres zameldowania, adres stałego pobytu, numer PESEL, dane kontaktowe. W razie takie potrzeby także dane opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej do reprezentowania. Podanie adresu e‑mail jest obowiązkowe przy składaniu wniosku elektronicznie.

Dołączane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

  • Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem (PPW‑K) – wypełnia go osoba ubiegająca się o świadczenie. W formularzu wskazuje się stopień trudności w podstawowych czynnościach życia codziennego (np. zmiana pozycji ciała, chodzenie, wchodzenie po schodach, manipulowanie przedmiotami, korzystanie z transportu, komunikacja).
  • Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Jak WZON ustala poziom potrzeby wsparcia?

Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia to jeden z najważniejszych etapów przy ubieganiu się o świadczenie wspierające. To właśnie na podstawie tej oceny Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje lub odmawia świadczenia, a liczba punktów uzyskana w decyzji WZON decyduje o jego wysokości.

Choć sama procedura może wydawać się formalna, w rzeczywistości to szczegółowa diagnoza codziennego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością. Zespół orzekający nie ocenia choroby czy rodzaju schorzenia, lecz to, jak konkretne ograniczenia wpływają na życie danej osoby: czy potrafi się samodzielnie przemieszczać, ubierać, przygotować posiłek, komunikować z otoczeniem, podejmować decyzje czy uczestniczyć w życiu społecznym.

Etapy postępowania

Ocena poziomu potrzeby wsparcia przebiega wieloetapowo. WZON, czyli Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, analizuje:

  • dokumentację medyczną i rehabilitacyjną – lekarze, psycholodzy i specjaliści badają wyniki badań, opinie lekarskie i historię choroby,
  • kwestionariusz samooceny trudności – formularz, który wypełnia sam wnioskodawca, opisując, w jakim stopniu radzi sobie z czynnościami dnia codziennego,
  • zachowanie podczas badania lub rozmowy – zespół obserwuje, jak osoba porusza się, komunikuje i reaguje,
  • środowisko domowe – jeśli to konieczne, WZON może odwiedzić osobę w miejscu zamieszkania, by sprawdzić, jak funkcjonuje na co dzień.

To sprawia, że decyzja ma charakter funkcjonalny i indywidualny, a nie wyłącznie medyczny.

Zobacz także: Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 roku?

Jak liczone są punkty?

Cały proces punktowania jest opisany w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23 listopada 2023 r. Podstawą oceny jest tzw. wzór czynności życia codziennego, który obejmuje kilkadziesiąt konkretnych aktywności wykonywanych w domu i poza nim.

Każda czynność ma wagę 4 punkty, a jej ostateczny wynik zależy od dwóch współczynników:

  1. Współczynnik samodzielności – określa, w jakim stopniu osoba potrafi wykonać daną czynność:
    • samodzielnie (1,0),
    • z pokierowaniem lub częściową pomocą (0,9),
    • z pomocą "ręka w rękę" (0,75),
    • wymaga pełnej, specjalistycznej opieki (0,5).
  3. Współczynnik częstotliwości – wskazuje, jak często wsparcie jest potrzebne:
    • zawsze (1,0),
    • często (0,9),
    • sporadycznie (0,5).

Wyniki z poszczególnych zadań są sumowane, a końcowy rezultat odzwierciedla ogólny poziom potrzeby wsparcia. To właśnie ta liczba decyduje, czy ZUS wypłaci świadczenie i w jakiej wysokości.

Jakie obszary są oceniane?

WZON analizuje ponad 30 czynności pogrupowanych w kilka głównych obszarów funkcjonowania:

  • Poruszanie się i zmiana pozycji ciała – chodzenie, wstawanie, utrzymanie równowagi, korzystanie z transportu,
  • Samoobsługa – ubieranie się, higiena osobista, spożywanie posiłków, korzystanie z toalety,
  • Komunikacja – mówienie, rozumienie, korzystanie z urządzeń komunikacyjnych, kontakt z otoczeniem,
  • Uczenie się i decydowanie – pamięć, orientacja, rozwiązywanie problemów, planowanie działań, podejmowanie decyzji,
  • Udział społeczny – utrzymywanie relacji, aktywność w rodzinie, w społeczności, w życiu publicznym.

Każdy z tych obszarów jest analizowany w odniesieniu do tego, jak często i w jakim stopniu dana osoba potrzebuje wsparcia drugiej osoby.

Przykład

Przykład przeliczenia punktów

Załóżmy, że komisja ocenia czynność "samodzielne ubieranie się".
Każda czynność ma wartość bazową 4 punkty. Następnie punkty są modyfikowane przez dwa współczynniki:

  • samodzielność: osoba potrzebuje pomocy „ręka w rękę” → współczynnik 0,75,
  • częstotliwość: wsparcie jest potrzebne zawsze → współczynnik 1,0.

Wzór wygląda tak:
4 pkt (waga czynności) × 0,75 (samodzielność) × 1,0 (częstotliwość) = 3 pkt.

Komisja wpisuje więc 3 punkty za ubieranie się.

Jeśli podobnie ocenione zostaną np. inne czynności takie jak mycie, poruszanie się, komunikacja, suma rośnie.
Po zakończeniu wszystkich ocen zespół zlicza punkty ze wszystkich zadań. Przykładowo:

Obszar

Czynność

Punkty po przeliczeniu

Samoobsługa

Ubieranie się

3,0

Samoobsługa

Mycie się

2,8

Poruszanie się

Wstawanie z łóżka

3,5

Komunikacja

Rozumienie mowy

3,8

Udział społeczny

Kontakty z innymi

2,5

Suma = 15,6 punktów z 5 czynności
Po przeliczeniu całego kwestionariusza (ok. 30 zadań) wynik może wynieść np. 78 punktów, co oznacza bardzo dużą potrzebę wsparcia i pełną kwotę świadczenia.

Co oznacza wynik punktowy?

Po zakończeniu oceny WZON zlicza wszystkie punkty uzyskane przez osobę w poszczególnych obszarach funkcjonowania. To właśnie ten wynik od 0 do 100 przesądza o tym, czy przysługuje świadczenie wspierające i w jakiej wysokości. Im wyższa punktacja, tym większy poziom potrzeby wsparcia, a więc i większe prawo do pomocy finansowej.

Liczba punktów

Poziom potrzeby wsparcia

Prawo do świadczenia

0–29 pkt

niewielka potrzeba wsparcia

brak prawa do świadczenia

30–49 pkt

umiarkowana potrzeba wsparcia

50% świadczenia

50–69 pkt

znaczna potrzeba wsparcia

75% świadczenia

70 pkt i więcej

bardzo duża potrzeba wsparcia

100% świadczenia

W praktyce wynik powyżej 70 punktów oznacza, że osoba wymaga niemal stałej obecności drugiej osoby w codziennym życiu.

Wniosek o świadczenie wspierające (ZUS)

Po uzyskaniu decyzji WZON należy złożyć wniosek o świadczenie wspierające do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Dostępne są trzy kanały:

  1. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – wymaga profilu zaufanego lub e‑dowodu.
  2. Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).
  3. Bankowość elektroniczna – wniosek można złożyć z poziomu systemu transakcyjnego wybranych banków.

Jeśli wnioskodawca złoży wniosek przez bank lub portal Emp@tia i nie ma jeszcze konta na PUE ZUS, ZUS założy mu profil na podstawie danych z wniosku. W oddziałach ZUS można uzyskać pomoc pracowników w założeniu profilu i wysłaniu wniosku online.

Termin złożenia wniosku

Prawo do świadczenia wspierającego co do zasady powstaje od miesiąca złożenia wniosku. Przewidziano jednak wydłużony termin: jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wspierające w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji WZON, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku o decyzję WZON. Ten sam wydłużony termin dotyczy osób, które kończą 18 lat. Jeśli złożą wniosek w ciągu 3 miesięcy od 18. urodzin, świadczenie będzie przyznane od miesiąca, w którym uzyskały pełnoletność.

Wysokość świadczenia i wypłata

Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów uzyskanych w decyzji WZON i jest obliczana jako procent aktualnej renty socjalnej. Kwoty ulegają waloryzacji razem z rentą socjalną. Tabela poniżej przedstawia przedziały punktowe i odpowiadające im wysokości świadczenia:

Względna wysokość świadczenia w poszczególnych przedziałach punktowych została zilustrowana na poniższym wykresie.

Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów uzyskanych w decyzji WZO

Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów uzyskanych w decyzji WZO

Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego i nie podlega egzekucji komorniczej. ZUS przekazuje je wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Ustawa wyłącza prawo do świadczenia w kilku sytuacjach. Świadczenie nie przysługuje m.in., gdy osoba z niepełnosprawnościami została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo‑leczniczym lub innym zakładzie zapewniającym całodobową opiekę, a także, gdy przebywa w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich. Wyłączone są też osoby, które pobierają za granicą świadczenie o podobnym charakterze albo których opiekun otrzymuje takie świadczenie.

Jak odwołać się od decyzji?

Od decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie w terminie 14 dni od jej doręczenia. Jeśli wnioskodawca nadal nie zgadza się z decyzją, może złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem WZON w terminie miesiąca.

Podstawa prawna

Powiązane
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 roku?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 roku?
Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku
Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku
850 zł miesięcznie od ZUS. Wystarczy jeden dokument i niski dochód
850 zł miesięcznie od ZUS. Wystarczy jeden dokument i niski dochód
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

