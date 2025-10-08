REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)

Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)

08 października 2025, 11:47
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)
ZUS wypłaca 654 zł ekstra, ale tylko niektórym. Sprawdź, czy jesteś na liście (2025)
To świadczenie istnieje od lat, a mimo to wiele osób w ogóle nie wie o jego istnieniu. Nie jest promowane, nie zależy od dochodów i wieku. Co miesiąc ZUS wypłaca dodatkowe 654,48 zł brutto, ale tylko tym, którzy spełniają jeden warunek. Dramatyczny, ale bardzo konkretny. Sprawdź, czy możesz na nie liczyć lub… czy ktoś z Twoich bliskich nie został pominięty.

Ciche świadczenie, które zmienia życie

Dodatek dla sieroty zupełnej to jedno z najmniej znanych świadczeń w Polsce. Wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i trafia do osób pobierających rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Problem w tym, że wiele osób nigdy nie dowiaduje się, że taki dodatek im przysługuje.

ZUS nie informuje o nim wprost, dlatego trafia ono tylko do niewielkiej grupy uprawnionych i to wyłącznie wtedy, gdy zostanie złożony wniosek o przeliczenie renty rodzinnej oraz dołączone odpowiednie dokumenty.

Komu przysługuje dodatek 654 zł z ZUS?

Prawo do dodatku mają osoby, które straciły oboje rodziców, albo były wychowywane tylko przez jednego rodzica (na przykład matkę), który również zmarł, a drugi rodzic jest nieznany. Warunkiem jest też pobieranie renty rodzinnej z ZUS i brak adopcji po śmierci rodziców.

Nie ma znaczenia ani wiek, ani dochody. Pieniądze trafiają zarówno do uczniów i studentów, jak i do osób dorosłych, które nadal pobierają rentę rodzinną, na przykład z powodu niepełnosprawności. Warunkiem koniecznym jest brak żyjących rodziców i brak przysposobienia przez inne osoby.

Jak tłumaczy ZUS, dodatek ten ma rekompensować utratę wsparcia rodziny i pomóc osobom, które zostały bez żadnej opieki. Jego podstawę prawną stanowi art. 75 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1285).

Jak dostać dodatek dla sieroty zupełnej w 2025 roku?

Od marca 2025 roku wysokość dodatku wynosi 654,48 zł brutto miesięcznie. Wypłacany jest razem z rentą rodzinną, ale tylko po złożeniu wniosku ERRD o przeliczenie świadczenia.

Do pisma należy dołączyć:

  • akty zgonu obojga rodziców,
  • akt urodzenia,
  • zaświadczenie, że nie doszło do adopcji (jeśli dotyczy).

Wniosek można złożyć przez PUE ZUS, w dowolnym oddziale ZUS, albo listownie.

Wyrównanie nawet za rok wstecz

Jeśli ZUS przyzna świadczenie z opóźnieniem, ma obowiązek wypłacić także wyrównanie, nawet do 12 miesięcy wstecz. W praktyce oznacza to, że osoba pominięta może otrzymać jednorazowo ponad 7800 zł, jeśli spełniała warunki już wcześniej. Warto więc złożyć dokumenty nawet po czasie, bo nic się nie traci, a można sporo zyskać.

Kiedy ZUS nie wypłaci dodatku?

Dodatek dla sieroty zupełnej nie zostanie przyznany, jeśli żyje choć jeden z rodziców, nawet wtedy, gdy nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem ani nie sprawuje nad nim opieki. Prawo do dodatku przysługuje wyłącznie osobom, które straciły oboje rodziców lub mają zmarłą matkę i nieznanego ojca.

Świadczenie nie przysługuje także wtedy, gdy po śmierci rodziców dziecko zostało adoptowane przez inne osoby. Formalne przysposobienie kończy prawo do dodatku, nawet jeśli biologiczni rodzice nie żyją. ZUS nie wypłaci też dodatku, jeśli nie jest pobierana renta rodzinna, dotyczy to np. osób mających jedynie rentę socjalną.

Historia Basi: przez lata nie wiedziała, że coś jej się należy

Basia ma 21 lat i studiuje psychologię. Jej mama zmarła, gdy miała sześć lat, a tata tuż przed maturą. Od lat pobiera rentę rodzinną, ale dopiero niedawno znajomy podpowiedział jej, że być może należy jej się dodatkowe świadczenie. Sprawdziła, złożyła dokumenty i okazało się, że faktycznie, jest sierotą zupełną i powinna otrzymywać 654 zł więcej. Dostała też wyrównanie za 12 miesięcy. Jak mówi, to były pierwsze pieniądze od państwa, które naprawdę ją zaskoczyły.

Lepiej sprawdzić teraz, niż żałować później

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie, które może realnie pomóc osobom po rodzinnej tragedii. ZUS nie przyznaje go automatycznie, dlatego, jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich pobiera rentę rodzinną po zmarłych rodzicach, warto się upewnić, czy ten dodatek jest doliczany. Bo jeśli nie… może się okazać, że od miesięcy lub nawet lat pieniądze po prostu przepadają.

Podstawa prawna

Komisja lekarska orzekająca o niepełnosprawności 2025: Co mówić, a czego unikać, by dostać orzeczenie
Komisja lekarska orzekająca o niepełnosprawności 2025: Co mówić, a czego unikać, by dostać orzeczenie
Jak komisja przyznaje punkty, gdy ubiegasz się o świadczenie wspierające? Sprawdź, ile możesz dostać w 2025 i 2026 roku
Jak komisja przyznaje punkty, gdy ubiegasz się o świadczenie wspierające? Sprawdź, ile możesz dostać w 2025 i 2026 roku
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od października 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od października 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
Źródło: INFOR
