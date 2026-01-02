REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Będzie można dziedziczyć emeryturę. Ta zmiana to prawdziwa rewolucja. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Będzie można dziedziczyć emeryturę. Ta zmiana to prawdziwa rewolucja. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

02 stycznia 2026, 08:44
Maja Retman
Maja Retman
Będzie można dziedziczyć emeryturę po rodzicach. Ta zmiana to prawdziwa rewolucja. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Dziedziczenie emerytury po rodzicach? Czy jest szansa na to, że w polskim systemie ubezpieczeń społecznym, pojawi się takie przełomowe rozwiązanie? Nie chodzi jednak o „emerytalny spadek z automatu. Nowe regulacje mogłyby objąć tylko konkretną grupę: dzieci wybitnych sportowców, którzy za życia pobierali tak zwaną emeryturę olimpijską, przysługującą za zdobycie w igrzyskach igrzysk złotego medalu.

Dziedziczenie emerytury po rodzicach nie dla wszystkich

Zapowiada się rewolucja w przepisach. Dzieci mają dziedziczyć emeryturę po rodzicach. To przełomowe rozwiązanie, dotychczas nieobecne w polskim systemie ubezpieczeń społecznym, nie oznacza jednak „emerytalnego spadku” z automatu. Nowe, prawne rozwiązania, obejmą tylko konkretną grupę. Chodzi o dzieci wybitnych sportowców, którzy za życia pobierali tak zwaną emeryturę olimpijską, przysługującą za zdobycie w igrzyskach igrzysk złotego medalu.

Jak jest teraz? Po śmierci medalistów olimpijskich, świadczenie wygasa i rodzina nie może już korzystać z tego finansowego wsparcia. Wedle przygotowanej przez ministerstwo sportu nowelizacji, dzieci zmarłych sportowców mogłyby świadczenie dziedziczyć i to w pełnej wysokości.

O jakich pieniądzach mowa?

Emerytura olimpijska w 2025 roku wynosiła 4967,95 zł brutto miesięcznie. Od stycznia nowego roku jej wysokość rośnie do 5 tys. 116 zł i 99 gr miesięcznie.

Kwota świadczenia jest ustalana na podstawie kwoty bazowej dla członków służby cywilnej, pomnażanej przez współczynnik 1,8. Oznacza to, że wysokość emerytury olimpijskiej zmienia się wraz z aktualizacją kwoty bazowej.

Co ważne, nie trzeba od niej płacić podatku dochodowego ani składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co oznacza, że do ręki tych, którzy ją otrzymują trafia pełna kwota. Aktualnie świadczeniem jest objętych blisko sześciuset sportowców. To medaliści igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich.

Czy będzie przewrót w przepisach?

Czy po podwyżce świadczenia w 2026 roku, nastąpi rewolucja w przepisach? Wedle projektu ustawy przygotowanej przez ministerstwo sportu i turystyki, dzieci zmarłych sportowców mogłyby świadczenie dziedziczyć i to w pełnej wysokości.

Jak na razie nie jest jasne czy świadczenie byłoby przekazywane dzieciom automatycznie, czy też wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków. Chodzi między innymi o kwestie niepełnoletności czy też określoną sytuację materialną. Poza tym, wprowadzenie nowych przepisów może znacząca wpłynąć na budżet państwa, oznacza też konkretne zmiany w sposobie finansowania systemu emerytalnego.

Czy budżet państwa to udźwignie?

Dziedziczenie emerytur olimpijskich to realne obciążenie finansowe. Przy średnim świadczeniu sięgającym niemal 5 tysięcy złotych miesięcznie, jeden nowy beneficjent oznacza wydatek blisko 60 tysięcy złotych rocznie – wyliczał superbiz.se.pl.

Gdyby z nowych przepisów skorzystało na przykład 200 dzieci zmarłych medalistów, roczny koszt wyniósłby około 12 milionów złotych. Choć kwota ta może robić wrażenie, w skali całego budżetu państwa jest stosunkowo niewielka.

Zwolennicy projektu podkreślają, że to wydatek uzasadniony. Ich zdaniem jest to forma sprawiedliwości społecznej i symboliczne uhonorowanie rodzin sportowców, którzy przez lata reprezentowali Polskę na arenie międzynarodowej.

Kiedy nowe rozwiązanie wejdzie w życie?

Projekt ustawy został przygotowany. Rada Ministrów miała zająć się dokumentem w drugim kwartale 2025 roku. Ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podana. Jak napisał superbiz.pl, w najbardziej optymistycznym scenariuszu nowe przepisy mogłyby wejść w życie w 2026 roku, pod warunkiem uzyskania politycznego poparcia.

Czy to początek większej reformy?

Eksperci zwracają uwagę, że wprowadzenie dziedziczenia emerytur olimpijskich może stać się precedensem dla całego systemu ubezpieczeń społecznych. Pojawiają się pytania o to, czy w przyszłości możliwe będzie dziedziczenie innych świadczeń oraz czy to pierwszy krok do szerszej reformy systemu emerytalnego. Nie bez znaczenia pozostaje także reakcja innych grup zawodowych, które mogą domagać się podobnych rozwiązań.

Społeczna debata za i przeciw

Opinie na temat projektu są podzielone. Jak wskazywał superbiz.se.pl, zwolennicy zmian podkreślają ich szczególny wymiar. ”To symboliczne wsparcie dla rodzin naszych bohaterów sportowych” – argumentują.

Krytycy z kolei wskazują na ryzyko tworzenia kolejnych wyjątków w systemie i pytają: „Dlaczego tylko sportowcy? Co z innymi grupami zasłużonymi dla kraju?”.

Historyczna zmiana z ograniczonym zasięgiem

Projekt dziedziczenia emerytur olimpijskich to bezprecedensowa zmiana w polskim prawie. Po raz pierwszy w historii pojawia się realna możliwość, by dzieci odziedziczyły emeryturę po rodzicach. Choć rozwiązanie dotyczy wąskiej grupy beneficjentów, może stać się impulsem do dalszych zmian.

