Za ten błąd przy cmentarzu możesz dostać nawet 1600 zł mandatu. Policja ostrzega przed 1 listopada

W Święto Zmarłych wielu kierowców traci czujność, „na chwilę” przy bramie, zostawiają auto na chodniku albo blokują przejazd. W 2025 r. policja zapowiada wzmożone kontrole i przypomina: nieprawidłowe parkowanie, brak pasów czy rozmowa przez telefon za kierownicą mogą skończyć się wysokim mandatem. Sprawdź, czego unikać 1 i 2 listopada.

Mandaty w Święto Zmarłych 2025. Co grozi kierowcom?

Co roku na przełomie października i listopada na polskie drogi wyjeżdżają miliony kierowców. Wzmożony ruch, pośpiech i brak miejsc parkingowych sprawiają, że w okolicach cmentarzy nietrudno o wykroczenie. Policja zapowiada, że w ramach akcji „Znicz 2025” na drogach pojawi się więcej patroli, a w wielu miastach zostaną wprowadzone tymczasowe zakazy parkowania i zmiany w organizacji ruchu. Sprawdź, za co można dostać mandat nawet wtedy, gdy jedziesz tylko odwiedzić groby bliskich.

Nielegalne parkowanie w rejonie cmentarzy

Najwięcej mandatów podczas Wszystkich Świętych dotyczy nieprawidłowego parkowania. W 2025 r. obowiązują te same stawki co rok wcześniej:

Parkowanie w miejscu zakazu (m.in. przy bramach cmentarnych, na chodniku bez pozostawienia 1,5 m dla pieszych) – mandat od 100 do 300 zł ; policja może też zdecydować o odholowaniu pojazdu na koszt właściciela.

(m.in. przy bramach cmentarnych, na chodniku bez pozostawienia 1,5 m dla pieszych) – mandat od ; policja może też zdecydować o odholowaniu pojazdu na koszt właściciela. Parkowanie na przejściu dla pieszych lub w odległości mniejszej niż 10 m – 300 zł .

– . Parkowanie w strefie zamieszkania poza wyznaczonymi miejscami – 100 zł .

– . Zajmowanie miejsca dla osób z niepełnosprawnością bez uprawnień – 1200 zł i 5 punktów karnych .

– . Zatrzymanie się na przystanku autobusowym lub w odległości mniejszej niż 15 m od niego – 300 zł.

Wielu kierowców na chwilę pozostawia samochody przy skrzyżowaniach, wysepkach lub na drogach jednokierunkowych. Tymczasem w rejonie cmentarzy często obowiązują tymczasowe zakazy postoju i ruch jednokierunkowy. Zignorowanie takich oznakowań może skutkować mandatem od 100 do 300 zł.

Śmiecenie i niszczenie na cmentarzu – nawet 5000 zł kary

Cmentarz to miejsce publiczne objęte regulaminem, a jego naruszenie traktowane jest jak wykroczenie. Mandaty obejmują m.in.:

pozostawienie śmieci poza koszami lub wyrzucanie ich do nieodpowiedniego pojemnika – od 20 do 5000 zł ,

– od , picie alkoholu na terenie nekropolii – 100 zł ,

– , palenie papierosów i e-papierosów – 100 zł.

Od 2025 roku pojawiają się także czerwone pojemniki na zużyte baterie i elementy LED ze zniczy. Wrzucanie ich do zwykłych koszy grozi mandatem do 500 zł. Baterie należy oddać do specjalnych pojemników lub punktu PSZOK.

Hałas i zakłócanie porządku

Cmentarz nie jest miejscem na głośne rozmowy, muzykę czy spożywanie alkoholu. Zakłócanie ciszy i porządku publicznego może zakończyć się grzywną do 5000 zł.

Wielu administratorów przypomina też o zakazie wprowadzania psów (z wyjątkiem psów asystujących) lub obowiązku prowadzenia ich na smyczy. Naruszenie regulaminu cmentarza może skutkować mandatem w wysokości do kilkuset złotych.

Akcja „Znicz 2025” – wzmożone kontrole na drogach

Od 31 października do 3 listopada 2025 r. policja prowadzi ogólnopolską akcję "Znicz". Funkcjonariusze będą kontrolować prędkość, trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów. Policja apeluje o ostrożną i rozsądną jazdę, a także stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. Zignorowanie poleceń grozi mandatem do 500 zł.

Taryfikator mandatów podczas akcji „Znicz 2025”

Podczas akcji policja zwraca szczególną uwagę na najczęstsze wykroczenia kierowców. Kary finansowe pozostają takie jak w 2024 roku, a recydywiści zapłacą nawet dwukrotnie więcej. Oto aktualny taryfikator mandatów obowiązujący w 2025 r.:

Wykroczenie Wysokość mandatu 2025 Korzystanie z telefonu podczas jazdy 500 zł Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa – kierowca lub pasażer 100 zł Przewożenie pasażerów bez pasów (odpowiada kierowca) 100 zł Przekroczenie prędkości o 11–15 km/h 100 zł Przekroczenie prędkości o 16–20 km/h 200 zł Przekroczenie prędkości o 21–25 km/h 300 zł Przekroczenie prędkości o 26–30 km/h 400 zł Przekroczenie prędkości o 31–40 km/h 800 zł (recydywa 1600 zł) Przekroczenie prędkości o 41–50 km/h 1000 zł (recydywa 2000 zł) Przekroczenie prędkości o 51–60 km/h 1500 zł (recydywa 3000 zł) Przekroczenie prędkości o 61–70 km/h 2000 zł (recydywa 4000 zł) Przekroczenie prędkości o więcej niż 71 km/h 2500 zł (recydywa 5000 zł)

O czym jeszcze pamiętać

Podczas Święta Zmarłych kierowcy powinni zwrócić uwagę także na przepisy, które na co dzień bywają bagatelizowane, a w tych dniach mogą skończyć się mandatem. Policja przypomina, że obowiązek używania świateł mijania dotyczy również jazdy w dzień poza obszarem zabudowanym. Za ich brak grozi kara do 200 zł.

Surowo karane jest też wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi, taki manewr oznacza mandat w wysokości 1500 zł i aż 15 punktów karnych. Należy również pamiętać, że pasa awaryjnego nie wolno wykorzystywać jako miejsca postoju, chyba że doszło do awarii pojazdu, w przeciwnym razie kierowca zapłaci 150 zł.

Policjanci zwracają też szczególną uwagę na trzeźwość za kierownicą. Prowadzenie po spożyciu alkoholu (0,2–0,5 promila) to wykroczenie z grzywną do 5000 zł i 15 punktami karnymi, a powyżej 0,5 promila, to już przestępstwo, za które traci się prawo jazdy.

Ostrożność zamiast pośpiechu – apel policji do kierowców

Na początku listopada obowiązują szczególne zasady ruchu i zwiększone kontrole. Policja apeluje o zachowanie cierpliwości i rozwagę, tłok, pośpiech i brak miejsc parkingowych nie usprawiedliwiają łamania przepisów. Mandaty za wykroczenia pozostają takie jak w ciągu roku, od 100 zł za brak pasów po nawet 5000 zł za rażące przekroczenie prędkości lub zanieczyszczenie terenu.

Warto pamiętać, że kary finansowe mają przede wszystkim chronić kierowców, pieszych i wszystkich, którzy w tych dniach odwiedzają groby bliskich.

