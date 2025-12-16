Darmowe leki dla seniorów. Czy będą zmiany w zasadach programu "Leki 65+" w 2026 roku? Czy część preparatów zostanie wycofana z całkowitej bezpłatności? Co czeka seniorów? Czy mają się czego obawiać?

Program bezpłatnych leków dla seniorów od dawna jest kluczowym elementem wsparcia dla osób po 65. roku życia. Jednak rosną spekulacje, że w 2026 roku mogą nastąpić istotne modyfikacje w dotychczasowych zasadach. Warto zatem przypomnieć, kto obecnie kwalifikuje się do otrzymania darmowych medykamentów oraz jakie potencjalne zmiany czekają nas w przyszłym roku. Oto szczegóły.

Darmowe leki dla seniorów 65+. Zasady programu i potencjalne zmiany w 2026 roku

Świadczenie w postaci darmowych leków jest przeznaczone dla osób, które osiągnęły wiek 65 lat oraz posiadają aktualne ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej. Pomimo wieloletniego funkcjonowania tego programu, wciąż wielu seniorów ma wątpliwości dotyczące dokładnych zasad korzystania z niego i momentu, w którym lek jest rzeczywiście wydawany bez opłat.

Kto kwalifikuje się do programu Bezpłatne leki dla seniorów 65+?

Kluczowym warunkiem, oprócz wieku i ubezpieczenia, jest fakt, że dany preparat musi znajdować się w wykazie leków bezpłatnych dla seniorów, który jest oznaczony literą "S". Należy pamiętać, że lista ta jest poddawana regularnym aktualizacjom, co oznacza, że dostępność konkretnych leków może ulegać zmianom, a informacje sprzed kilku miesięcy mogą szybko stać się nieaktualne.

Jak musi być wystawiona recepta 65+?

O tym, czy senior otrzyma lek bezpłatnie, decyduje również sposób wystawienia recepty przez lekarza. Aby lek, który znajduje się w wykazie, został wydany bezpłatnie, lekarz musi umieścić na recepcie oznaczenie "S". Co więcej, warunkiem bezpłatnego wydania jest przepisanie leku na schorzenie, dla którego przewidziano refundację. W rezultacie ten sam preparat może być wydany seniorowi raz bezpłatnie, a innym razem odpłatnie, zależnie od dolegliwości, na którą został przepisany. Ważną informacją jest to, że uprawnioną receptę z oznaczeniem "S" może wystawić zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jak i lekarz specjalista, nawet podczas wizyty prywatnej, eliminując konieczność dodatkowych wizyt w celu uzyskania odpowiedniego uprawnienia.

Na jakie choroby seniorzy dostaną darmowe leki?

Mimo że wiek pacjenta jest formalnie najważniejszy, w praktyce bezpłatne wydanie leku zależy ściśle od schorzenia, na które został on przepisany. Każdy preparat umieszczony na liście darmowych leków ma przypisane precyzyjne wskazania medyczne, a apteka może wydać go seniorowi za 0 zł wyłącznie w tych określonych sytuacjach. Wykaz leków bezpłatnych dla osób powyżej 65. roku życia jest bardzo obszerny i obejmuje blisko 3800 różnych preparatów. Na liście znajdują się środki stosowane między innymi w leczeniu chorób układu krążenia i nadciśnienia, cukrzycy i zaburzeń glikemii, chorób układu oddechowego, w tym przewlekłych stanów wymagających inhalatorów, chorób neurologicznych, takich jak padaczka i choroba Parkinsona, zaburzeń psychicznych, w tym depresji i stanów lękowych, a także chorób urologicznych, zaburzeń hormonalnych, chorób tarczycy, infekcji bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych, przewlekłych chorób układu pokarmowego oraz w terapii bólu i stanów zapalnych. Ponadto wykaz zawiera preparaty antyhistaminowe, immunosupresyjne, immunostymulujące, okulistyczne, szczepionki oraz wiele innych leków stosowanych w chorobach przewlekłych. Aktualny status leków przysługujących danemu pacjentowi bezpłatnie można sprawdzić, logując się na Internetowe Konto Pacjenta lub w aplikacji mojeIKP.

Cięcia w NFZ. Czy program darmowych leków zmieni się w 2026 roku?

W kontekście przyszłości programu, ujawniona korespondencja Ministerstwa Zdrowia skierowana do Ministerstwa Finansów, dotycząca planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2025 i 2026, sugeruje, że w 2026 roku mogą nastąpić zmiany dotyczące darmowych leków dla seniorów. W piśmie tym przedstawiono propozycje działań oszczędnościowych mających na celu zmniejszenie luki finansowej NFZ w 2026 roku. Jedna z propozycji dotyczy bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów, sugerując zmniejszenie wydatków na ten program o około 1,5 miliarda złotych w 2026 roku.

Co oznacza zmniejszenie finansowania programu Leki 65+?

Tak znacząca kwota wskazuje, że planowane oszczędności mogą przełożyć się na odczuwalne zmiany dla pacjentów, a najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ograniczenie lub uporządkowanie wykazu leków wydawanych bezpłatnie. Może to oznaczać, że część preparatów zostanie wycofana z całkowitej bezpłatności i powróci do standardowych zasad refundacji, co wiązałoby się z koniecznością dopłaty w aptece. Na chwilę obecną nie ma jednak precyzyjnych informacji, które konkretnie leki miałyby zostać objęte zmianami, ani kiedy dokładnie taki scenariusz miałby zostać wprowadzony w życie.