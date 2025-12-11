REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » O tym dodatku z ZUS mało kto wie. A można zyskać nawet 655 zł co miesiąc

O tym dodatku z ZUS mało kto wie. A można zyskać nawet 655 zł co miesiąc

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 grudnia 2025, 14:25
[Data aktualizacji 12 grudnia 2025, 13:38]
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, złotówki, banknoty, gotówka
O tym dodatku z ZUS mało kto wie. A można zyskać nawet 655 zł co miesiąc
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Nie każdy o tym wie, ale sieroty zupełne mogą liczyć na dodatkowe wsparcie z ZUS. Dodatek dla sieroty zupełnej, który wynosi obecnie ponad 654,48 zł miesięcznie, przysługuje bez względu na wiek. Jak go otrzymać? Oto szczegóły. 

rozwiń >

Czym jest dodatek dla sieroty zupełnej?

Dodatek dla sieroty zupełnej to forma wsparcia finansowego przyznawana przez ZUS osobom, które utraciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną. Świadczenie to ma na celu częściowe zrekompensowanie strat materialnych poniesionych w wyniku utraty opieki rodzicielskiej.

REKLAMA

REKLAMA

Dla kogo dodatek dla sieroty zupełnej?

Nie wszyscy, którzy utracili oboje rodziców lub matkę, a ojciec jest nieznany, zdają sobie sprawę z przysługującego im dodatku dla sieroty zupełnej wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to przysługuje bez względu na wiek uprawnionego, obejmując zarówno osoby małoletnie, jak i dorosłe. Dodatek jest wypłacany wszystkim beneficjentom renty rodzinnej.

Dodatek dla sieroty zupełnej jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako uzupełnienie renty rodzinnej. Przysługuje on każdemu, kto utracił oboje rodziców, niezależnie od wieku i okoliczności prawnych, w tym również w przypadku, gdy ojciec jest nieznany. Wysokość dodatku jest niezależna od liczby osób uprawnionych do tej samej renty.

Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej w 2025 roku?

Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej jest ustalana indywidualnie dla każdego dziecka uprawnionego do renty rodzinnej, niezależnie od liczby rodzeństwa znajdującego się w takiej samej sytuacji. W wyniku waloryzacji przeprowadzonej z dniem 1 marca 2025 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej została ustalona na poziomie 654,48 zł. Kwota ta będzie obowiązywać do kolejnej waloryzacji.

REKLAMA

Dodatek dla sieroty zupełnej - wniosek

Wniosek o przyznanie dodatku dla sieroty zupełnej można złożyć w dowolnym momencie w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. ZUS zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i wydać decyzję w ciągu maksymalnie 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie, które można złożyć zarówno na piśmie, jak i ustnie do protokołu. Odwołanie kieruje się do jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała zaskarżoną decyzję, lub bezpośrednio do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Na wniesienie odwołania przysługuje miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Co istotne, postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Renta rodzinna po mężu a dodatek dla sieroty zupełnej

Wdowa otrzymująca rentę rodzinną po mężu nie kwalifikuje się do dodatku dla sieroty zupełnej. Dodatek ten jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci, które pobierają rentę po zmarłym rodzicu, a nie dla owdowiałych małżonków.

Dodatek dla sieroty zupełnej a renta socjalna

Dodatek dla sieroty zupełnej (wypłacany przez ZUS) oraz renta socjalna to odrębne świadczenia, które mogą być pobierane jednocześnie. Dodatek dla sieroty zupełnej jest przyznawany wyłącznie osobom, które otrzymują rentę rodzinną. Renta socjalna jest natomiast przeznaczona dla osób, które stały się całkowicie niezdolne do pracy z innych powodów. Ważne: Dodatek dla sieroty zupełnej nie stanowi części renty socjalnej.

Czy dodatek dla sieroty zupełnej wlicza się do dochodu?

Dodatek dla sieroty zupełnej jest wyłączony z dochodu w procesie ubiegania się o różne świadczenia, takie jak zasiłki rodzinne czy dodatki mieszkaniowe. Oznacza to, że jest to świadczenie wolne od podatku i nie podlega egzekucji komorniczej.

Czy emeryt może dostać dodatek dla sieroty zupełnej?

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje wyłącznie osobom uprawnionym do renty rodzinnej, które straciły oboje rodziców (lub mają nieznane pochodzenie jednego z nich). Z tego powodu emeryt, nawet będący sierotą zupełną, nie może otrzymać tego dodatku, ponieważ nie jest to świadczenie samoistne i nie łączy się z pobieraniem emerytury.

Powiązane
Emerytury i renty zostaną wypłacone jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2025. Oto dokładne terminy
Emerytury i renty zostaną wypłacone jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2025. Oto dokładne terminy
Ważny komunikat MEN. Ustalono oficjalne daty przerwy świątecznej 2025/2026. Rekordowo duża liczba dni wolnych!
Ważny komunikat MEN. Ustalono oficjalne daty przerwy świątecznej 2025/2026. Rekordowo duża liczba dni wolnych!
Podwyżka ważnego świadczenia z KRUS w 2026 roku! Kto dostanie ten specjalny dodatek w wyższej kwocie?
Podwyżka ważnego świadczenia z KRUS w 2026 roku! Kto dostanie ten specjalny dodatek w wyższej kwocie?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nieważność kredytu hipotecznego - ważny wyrok TSUE z 11 grudnia 2025 r. Konsument potrącając wierzytelność nie zrzeka się zarzutu przedawnienia
12 gru 2025

W dniu 11 grudnia 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie (sygn. C‑767/24 [Kuszycka]), dotyczącej nieważności umowy kredytu hipotecznego zawartej między konsumentem a bankiem ze względu na to, że umowa ta zawiera nieuczciwy warunek, bez którego wspomniana umowa nie może dalej obowiązywać. Zdaniem TSUE niezgodna z prawem UE jest teza (prezentowana np. w polskim orzecznictwie sądowym), że złożenie przez konsumenta oświadczenia o potrąceniu jego wierzytelności z wierzytelnością banku pociąga za sobą dorozumiane zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dotyczącego wierzytelności, na którą powołuje się bank.
Budżet państwa sfinansuje składki opiekunowi osoby pobierającej świadczenie wspierające. Na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe. Trzeba wypełnić druk USW-1
12 gru 2025

ZUS informuje, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązują przepisy, które pozwalają opiekunom osób pobierających świadczenie wspierające na złożenie wniosku o objęcie ich ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi oraz zdrowotnym. Składki w całości finansuje budżet państwa. Z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie opiekunowie, którzy nie podejmą zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej.
Konkurs „Profesjonalna Szkoła Roku”. Zgłoszenia do 28 lutego 2026 r.
12 gru 2025

Ruszył nabór wniosków w konkursie dla szkół zawodowych „Profesjonalna Szkoła Roku”. Plebiscyt ma wyłonić najlepsze placówki prowadzące kształcenie zawodowe w 16 branżach. Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską narodową agencją unijnych programów edukacyjnych.
Pamiętaj o tej obowiązkowej opłacie! Masz czas tylko do 25 grudnia. Brak wpłaty to 819 zł kary grzywny ściągniętej z konta
12 gru 2025

Abonament RTV jest obowiązkowy dla każdego właściciela telewizora lub radia, chociaż dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pokazują, że płaci go zaledwie co trzecia osoba. Należności można ściągać przymusowo. Urząd skarbowy ma możliwość bezpośredniego zajęcia zaległych kwot z rachunku bankowego dłużnika. Oto szczegóły.

REKLAMA

Alimenty na rzecz dzieci podlegają zwolnieniu od podatku. Ale czy również wtedy, gdy ojciec dziecka nie został wpisany w akcie jego urodzenia?
12 gru 2025

Od alimentów wypłacanych na rzecz dzieci nie trzeba płacić podatku dochodowego. Jednak co w sytuacji, gdy ojciec dziecka, który je płaci, nie został wpisany w jego akcie urodzenia? Albo wręcz figuruje tam imię i nazwisko innej osoby?
Zmiany w prawie oświatowym: mniej formalności, więcej elastyczności
12 gru 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt ustawy, który znacząco ogranicza uprawnienia kuratorów oświaty. Zmiany przewidują, że ich opinia nie będzie już wiążąca przy przekazywaniu szkół innym podmiotom ani przy zakładaniu bibliotek pedagogicznych. Nowe regulacje mają także przeciwdziałać skutkom spadku liczby uczniów i ułatwić elastyczne zarządzanie placówkami edukacyjnymi.
Najdroższe śmieci w Polsce? Jak wrocławianie dopłacają do dumpingu cenowego na innych rynkach
12 gru 2025

Wrocław od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce najdroższych miast w Polsce pod względem opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Tłem obecnej drożyzny był głośny, ciągnący się miesiącami przetarg na obsługę systemu, w którym złożone przez firmy oferty przekroczyły możliwości finansowe miasta – roczne koszty miały sięgnąć ponad 500 mln zł, czyli około 300 mln zł więcej niż w poprzednim budżecie. Oferenci wysłali około 250 pytań dotyczących specyfikacji, złożono kilkadziesiąt odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg, które do dziś rozstrzygane są przez sądy. Unieważnienie przetargu uratowało wrocławian przed natychmiastową, drastyczną podwyżką, ale na pewno nie rozwiązało problemu.
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
12 gru 2025

Od stycznia 2026 r. zasady przyznawania świadczenia wspierającego zostaną rozszerzone, dzięki czemu krąg uprawnionych wyraźnie się powiększy. Dla części osób z chorobami przewlekłymi oznacza to realne pieniądze. W niektórych przypadkach nawet 4327 zł miesięcznie. Nie będzie to jednak świadczenie przyznawane za samą diagnozę. Komisje sprawdzą, jak wygląda codzienne funkcjonowanie, a drobny błąd w dokumentacji może przesądzić o decyzji.

REKLAMA

Masz umiarkowany stopień niepełnosprawności? Oto, jakie przywileje, świadczenia, ulgi i zniżki Ci przysługują
12 gru 2025

Osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności często szukają informacji na temat dostępnych dla nich form pomocy i wsparcia. Wiele pytań dotyczy przywilejów i udogodnień w miejscu pracy, a także wysokości dofinansowania oferowanego przez PFRON. Oto przegląd najważniejszych świadczeń dostępnych w 2025 roku wraz z ich aktualnymi kwotami.
Nowe zawody dla młodych: oto lista MEN
12 gru 2025

W ciągu ostatnich dwóch lat polskie szkolnictwo branżowe zostało poddane intensywnej modernizacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało wprowadzenie 15 nowych zawodów, obejmujących zarówno nowoczesne technologie, jak i rosnący obszar „zielonych zawodów”. Resort podkreśla, że zmiany powstały w ścisłej współpracy z przedstawicielami rynku pracy i odpowiadają realnym potrzebom gospodarki
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA