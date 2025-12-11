O tym dodatku z ZUS mało kto wie. A można zyskać nawet 655 zł co miesiąc

Nie każdy o tym wie, ale sieroty zupełne mogą liczyć na dodatkowe wsparcie z ZUS. Dodatek dla sieroty zupełnej, który wynosi obecnie ponad 654,48 zł miesięcznie, przysługuje bez względu na wiek. Jak go otrzymać? Oto szczegóły.

Dodatek dla sieroty zupełnej to forma wsparcia finansowego przyznawana przez ZUS osobom, które utraciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną. Świadczenie to ma na celu częściowe zrekompensowanie strat materialnych poniesionych w wyniku utraty opieki rodzicielskiej.

Nie wszyscy, którzy utracili oboje rodziców lub matkę, a ojciec jest nieznany, zdają sobie sprawę z przysługującego im dodatku dla sieroty zupełnej wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to przysługuje bez względu na wiek uprawnionego, obejmując zarówno osoby małoletnie, jak i dorosłe. Dodatek jest wypłacany wszystkim beneficjentom renty rodzinnej.

Dodatek dla sieroty zupełnej jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako uzupełnienie renty rodzinnej. Przysługuje on każdemu, kto utracił oboje rodziców, niezależnie od wieku i okoliczności prawnych, w tym również w przypadku, gdy ojciec jest nieznany. Wysokość dodatku jest niezależna od liczby osób uprawnionych do tej samej renty.

Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej jest ustalana indywidualnie dla każdego dziecka uprawnionego do renty rodzinnej, niezależnie od liczby rodzeństwa znajdującego się w takiej samej sytuacji. W wyniku waloryzacji przeprowadzonej z dniem 1 marca 2025 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej została ustalona na poziomie 654,48 zł. Kwota ta będzie obowiązywać do kolejnej waloryzacji.

Wniosek o przyznanie dodatku dla sieroty zupełnej można złożyć w dowolnym momencie w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. ZUS zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i wydać decyzję w ciągu maksymalnie 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie, które można złożyć zarówno na piśmie, jak i ustnie do protokołu. Odwołanie kieruje się do jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała zaskarżoną decyzję, lub bezpośrednio do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Na wniesienie odwołania przysługuje miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Co istotne, postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Wdowa otrzymująca rentę rodzinną po mężu nie kwalifikuje się do dodatku dla sieroty zupełnej. Dodatek ten jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci, które pobierają rentę po zmarłym rodzicu, a nie dla owdowiałych małżonków.

Dodatek dla sieroty zupełnej (wypłacany przez ZUS) oraz renta socjalna to odrębne świadczenia, które mogą być pobierane jednocześnie. Dodatek dla sieroty zupełnej jest przyznawany wyłącznie osobom, które otrzymują rentę rodzinną. Renta socjalna jest natomiast przeznaczona dla osób, które stały się całkowicie niezdolne do pracy z innych powodów. Ważne: Dodatek dla sieroty zupełnej nie stanowi części renty socjalnej.

Dodatek dla sieroty zupełnej jest wyłączony z dochodu w procesie ubiegania się o różne świadczenia, takie jak zasiłki rodzinne czy dodatki mieszkaniowe. Oznacza to, że jest to świadczenie wolne od podatku i nie podlega egzekucji komorniczej.

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje wyłącznie osobom uprawnionym do renty rodzinnej, które straciły oboje rodziców (lub mają nieznane pochodzenie jednego z nich). Z tego powodu emeryt, nawet będący sierotą zupełną, nie może otrzymać tego dodatku, ponieważ nie jest to świadczenie samoistne i nie łączy się z pobieraniem emerytury.