Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » RPP stopy procentowe - listopad 2025 [Tabela]

RPP stopy procentowe - listopad 2025 [Tabela]

04 listopada 2025, 20:50
RPP stopy procentowe - listopad 2025 [Tabela, wykres]
RPP stopy procentowe - listopad 2025 [Tabela, wykres]
RPP: stopy procentowe w listopadzie 2025 roku idą w dół 0,25 pkt proc. Tabela przedstawia jak zmieniają się raty kredytu hipotecznego po obniżce stóp procentowych.

RPP - stopy procentowe w listopadzie 2025

Zgodnie z oczekiwaniami RPP obniżyła stopę referencyjną o 0,25 pkt proc. W sumie w tym roku stopy spadły więc już łącznie o 1,5 pkt proc. To bardzo dobra wiadomość dla osób, które spłacają lub dopiero planują zaciągnąć kredyt hipoteczny. Spadają bowiem raty tego rodzaju kredytów.

W przypadku przeciętnego kredytu, czyli na kwotę 500 000 zł z okresem spłaty 30 lat, rata spadnie z poziomu 3 651 zł (przed obniżką majową) do 3 111 zł (po obniżce listopadowej). W sumie obniży się więc o 540 zł.

rpp stopy procentowe tabela

RPP: stopy procentowe, tabela

Należy jednak dodać, że zmiana nie nastąpi od razu. Obniżka będzie odczuwalna w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Część kredytobiorców wciąż czeka na spadek rat wynikający z obniżek wrześniowej i październikowej. Banki zwykle aktualizują bowiem oprocentowanie zmienne raz na 3 lub raz na 6 miesięcy.

rpp stopy procentowe listopad 2025

RPP: stopy procentowe - listopad 2025

Stopy procentowe - prognoza

Listopadowa obniżka to prawdopodobnie nie koniec. Z notowań kontraktów terminowych wynika, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy stopa referencyjna może spaść do 3,75%. W takim przypadku rata wspomnianego kredytu obniżyłaby się do około 2 950 zł.

Obniżka stóp procentowych a zdolność kredytowa

Obniżki stóp procentowych nie tylko zmniejszają raty kredytów hipotecznych, ale także poprawiają ich dostępność. Dla przykładu jeszcze na początku 2025 r. para z łącznym dochodem 12 000 zł netto mogła liczyć na kredyt w wysokości ok. 758 000 zł. Obecnie dostępna kwota wzrosła do ok. 886 000 zł, czyli o 127 000 zł więcej. Z kolei po listopadowej obniżce stóp procentowych ta kwota może wzrosnąć do ok. 910 000 zł.

Tańsze kredyty, ale ...

Na koniec warto dodać, że choć kredyty stały się zdecydowanie tańsze i łatwiej dostępne niż przed rokiem, wciąż pozostają dość drogie. Zdecydowana większość ofert nawet po listopadowej obniżce nadal będzie miała oprocentowanie przekraczające 6%. Ten poziom stanowi pewną granicę między kredytem drogim a tanim. Dopiero kolejna obniżka może sprowadzić średnie oprocentowanie do poziomu uznawanego za w miarę „normalny”.

oprac. Emilia Panufnik
Rankomat.pl


