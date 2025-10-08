REKLAMA

Stopy procentowe NBP 2025: w październiku obniżka o 0,25 pkt proc.

Stopy procentowe NBP 2025: w październiku obniżka o 0,25 pkt proc.

08 października 2025, 16:20
Stopy procentowe NBP 2025: w październiku obniżka o 0,25 pkt proc.
Stopy procentowe NBP 2025: w październiku obniżka o 0,25 pkt proc.
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 7-8 października 2025 r. postanowiła obniżyć wszystkie stopy procentowe NBP o 0,25 punktu procentowego. Stopa referencyjna wynosić będzie od 9 października 2025 r. 4,50 proc. - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski. Decyzja RPP nie była zaskoczeniem dla większości analityków finansowych i ekonomistów, którzy najczęściej oczekiwali właśnie takiej obniżki.

Stopy procentowe NBP – obniżka w październiku 2025 r.

W dniach 7-8 października 2025 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. A zatem od 9 października 2025 r. stopy NBP wyniosą:
• stopa referencyjna 4,50% w skali rocznej;
• stopa lombardowa 5,00% w skali rocznej;
• stopa depozytowa 4,00% w skali rocznej;
• stopa redyskontowa weksli 4,55% w skali rocznej;
• stopa dyskontowa weksli 4,60% w skali rocznej.

Poprzedni raz Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP we wrześniu 2025 r. - wszystkie o 25 pb., referencyjną do 4,75 proc. Październikowa obniżka stóp NBP była czwartą w 2025 roku. W sumie od początku br. stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,25 pkt. proc.

Kolejne decyzyjne posiedzenie RPP ma się odbyć w dniach 4-5 listopada 2025 r.

Ważne

Procent, punkt procentowy, punkt bazowy

Procent (%, proc.) - 1 procent, to jedna setna jakiejś wielkości liczbowej - np. kwoty lokaty lub kwoty kredytu.

Punkt procentowy (pkt proc., p.p.), to jednostka różnicy między wartościami jednej wielkości a drugiej wielkości, podanymi w procentach.

Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej obniża np. stopę referencyjną o 0,5 pp, to spada ona np. z 5,75 proc. w skali rocznej na 5,25 proc.

Jeżeli mam lokatę 1000 zł oprocentowaną na 1 proc. rocznie, to po roku od jej założenia dostanę 10 zł odsetek. Ale jak bank w kolejnym roku podwyższy oprocentowanie (o 1 pp) do 2% rocznie, to po upływie kolejnych 12 miesięcy dostanę 20 zł odsetek (od lokaty 1000 zł). Będzie to o 100% więcej odsetek bo o 100% wzrosło oprocentowanie tej lokaty.

Punkt bazowy (‱; pb, pb.) - 1 punkt bazowy, to jedna setna punktu procentowego.

W informacji opublikowanej po lipcowym posiedzeniu, Rada Polityki Pieniężnej uzasadniając swoją decyzję, odniosła się do aktualnej (i prognozowanej) sytuacji gospodarczej Polski i świata ze szczególnym uwzględnieniem inflacji.

Gospodarka i inflacja na świecie

RPP wskazała, że roczna dynamika PKB w II kw. 2025 r. w strefie euro wyniosła 1,5%, a w Stanach Zjednoczonych 2,1%. W świetle dostępnych danych w III kw. br. wzrost PKB w tych gospodarkach prawdopodobnie spowolnił. Inflacja w strefie euro jest bliska celowi inflacyjnemu Europejskiego Banku Centralnego, przy czym inflacja bazowa pozostaje nieco wyższa. W Stanach Zjednoczonych inflacja kształtuje się powyżej celu Rezerwy Federalnej, przy rosnącej inflacji bazowej. Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, w tym w związku ze zmianami polityki handlowej.

Sytuacja gospodarcza w Polsce

Rada stwierdziła, że w Polsce, w sierpniu 2025 r. sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa wzrosły w ujęciu rocznym, a produkcja budowlano-montażowa spadła. Jednocześnie – pomimo pewnego obniżenia – roczna dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej w II kw. pozostała podwyższona. Na stopniowe obniżanie się dynamiki płac wskazują dane z sektora przedsiębiorstw.

Jaka inflacja w Polsce

Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI we wrześniu 2025 r. wyniósł 2,9% r/r (wobec 2,9% r/r w sierpniu br.). Uwzględniając dane GUS można szacować, że inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii ukształtowała się na poziomie zbliżonym do sierpnia br., przy wciąż podwyższonej rocznej dynamice cen usług.

Biorąc pod uwagę poprawę perspektyw inflacji w najbliższym czasie, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP

Co ze stopami NBP w kolejnych miesiącach 2025 roku?

Rada Polityki Pieniężnej poinformowała, że jej dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Czynnikami ryzyka dla niskiej inflacji pozostaje kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu konsumpcyjnego oraz podwyższona dynamika płac.

Źródłem niepewności jest poziom administrowanych cen nośników energii oraz kształtowanie się inflacji na świecie, w tym ze względu na zmiany polityki handlowej głównych gospodarek.

NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

Komentarze ekonomistów

RPP obniżyła stopy procentowe na trzecim posiedzeniu decyzyjnym z rzędu – napisali ekonomiści ING BSK w komentarzu do decyzji RPP. Ich zdaniem kolejne cięcie w listopadzie zacznie być „grane przez rynek”.

„RPP obniżyła stopy na trzecim posiedzeniu decyzyjnym z rzędu (w lipcu, wrześniu i październiku). Argumentów ekonomicznych nie brakowało, ale komunikacja była bardzo niejasna, dlatego konsensus był podzielony 50/50” – napisali ekonomiści ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i Adam Antoniak w komentarzu do decyzji Rady.

Dodali, że oczekują na konferencję prezesa NBP Adama Glapińskiego. Ich zdaniem, wyjaśni ona, czy to „już cykl obniżek stóp, czy wciąż »cykl dostosowań« i w listopadzie będzie przerwa”.

„Biorąc pod uwagę, że najnowsza (listopadowa) projekcja wskaże na niższą ścieżkę inflacji, blisko celu w średniej perspektywie, kolejne cięcie w listopadzie zacznie być grane przez rynek. Ale przecież prezes deklaruje, że lubi zaskakiwać rynki” – napisali ekonomiści ING.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
REKLAMA