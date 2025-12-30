REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Wielkie zmiany w rachunkach za prąd. Tak dużej podwyżki dotąd jeszcze nie było. Od nowego 2026 roku czeka nas podwójne miesięczne uderzenie w opłatach za energię. Zacznie się już pierwszego dnia stycznia

Wielkie zmiany w rachunkach za prąd. Tak dużej podwyżki dotąd jeszcze nie było. Od nowego 2026 roku czeka nas podwójne miesięczne uderzenie w opłatach za energię. Zacznie się już pierwszego dnia stycznia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 grudnia 2025, 08:04
Maja Retman
Maja Retman
Zmiany w rachunkach za prąd. Podwyżka jakiej dotąd nie było. Tak pójdą w górę miesięczne wydatki za energię
Zmiany w rachunkach za prąd. Podwyżka jakiej dotąd nie było. Tak pójdą w górę miesięczne wydatki za energię
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Już jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Od przyszłego roku rachunki za prąd znowu pójdą w górę. Chodzi o nowe stawki tak zwanej opłaty mocowej, która jest jednym z głównych składników kosztów energii elektrycznej. To nie koniec. Wzrosnąć ma również kolejny komponent na rachunkach za prąd. Chodzi o opłata kogeneracyjną. Portfele Polaków czeka podwójne uderzenie.

rozwiń >

Od stycznia 2026 rachunki za energię znowu pójdą w górę

Z początkiem 2026 roku odbiorcy energii w Polsce muszą liczyć się z kolejną podwyżką kosztów prądu. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe poziomy opłaty mocowej — jednego z kluczowych składników rachunku za energię elektryczną. Jak informuje next.gazeta.pl, średni wzrost sięga około 50 procent, co czyni tę podwyżkę największą, odkąd opłata mocowa w ogóle istnieje.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe, netto stawki opłaty mocowej na 2026 rok opublikowała Prezes URE Renata Mroczek. W przypadku odbiorców domowych wysokość opłaty nadal będzie uzależniona od rocznego zużycia prądu, jednak w każdej z grup taryfowych przewidziano wyższe kwoty niż dotychczas – wskazuje serwis energetyka24.com.

Zobacz również:

O ile więcej zapłaci za prąd statystyczna rodzina

Takie będą nowe miesięczne stawki dla klientów indywidualnych

  • 4,29 zł przy zużyciu poniżej 500 kWh rocznie (obecnie 2,86 zł),
  • 10,31 zł dla zużycia w przedziale 500–1200 kWh (dotychczas 6,86 zł),
  • 17,18 zł przy zużyciu 1200–2800 kWh (zamiast 11,44 zł),
  • 24,05 zł dla gospodarstw zużywających powyżej 2800 kWh rocznie (w miejsce 16,01 zł).

Dla statystycznej rodziny zużywającej około 1800 kWh prądu rocznie oznacza to podwyżkę rzędu 7,4 zł miesięcznie, czyli około 80 zł w skali roku. Eksperci podkreślają, że taka zmiana będzie zauważalna dla domowych budżetów.

REKLAMA

Firmy odczują jeszcze większy wzrost

Najbardziej podwyżki dotkną przedsiębiorców, szczególnie tych rozliczających się w taryfach C (biznes, przemysł, rolnictwo). Stawka dla dużych odbiorców wzrośnie z 0,1412 zł do 0,2194 zł za każdą kilowatogodzinę pobraną w dni robocze w godzinach szczytu od 7– do 22. To wzrost o około 55 procent, który może istotnie podnieść koszty funkcjonowania firm, zwłaszcza w sektorach o dużym zapotrzebowaniu na energię.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dlaczego płacimy opłatę mocową?

Opłata mocowa funkcjonuje od 2021 roku i została wprowadzona jako mechanizm finansowania tzw. rynku mocy. Jak wyjaśnia next.gazeta.pl, system ten ma zapewnić stabilność dostaw energii i zapobiegać sytuacjom, w których w kraju mogłoby zabraknąć prądu.

Rynek mocy można porównać do energetycznego „systemu awaryjnego”. Gdy produkcja energii z bieżących źródeł (np. z wiatru czy słońca) jest niewystarczająca, uruchamiane są rezerwowe jednostki wytwórcze. Ich utrzymanie — gotowość do pracy i zdolność szybkiego reagowania — finansowane jest właśnie z opłaty mocowej.

URE podkreśla, że środki z tej opłaty trafiają do firm energetycznych, które w ramach aukcji organizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zobowiązują się do dostarczania energii w przypadku niedoborów.

Zobacz również:

Na tym podwyżka się nie kończy

Jak z kolei informuje serwis filarybiznesu.pl, droższa będzie również opłata kogeneracyjna. Zgodnie z projektem rozporządzenia opublikowanym w Rządowym Centrum Legislacji, nowa stawka wyniesie 4,36 zł/MWh, podczas gdy obecnie obowiązuje 3 zł/MWh.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że wyższa opłata ma wesprzeć produkcję energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji — rozwiązaniu bardziej efektywnym i emitującym mniej zanieczyszczeń. URE podkreśla, że takie wsparcie jest konieczne, ponieważ technologia kogeneracyjna generuje wyższe koszty.

Opłatę pobierają operatorzy systemów dystrybucyjnych od odbiorców końcowych, dlatego pojawia się ona bezpośrednio na rachunkach za energię.

Jak ograniczyć skutki rosnących opłat?

Specjaliści wskazują, że jedną z najbardziej opłacalnych strategii jest inwestycja w odnawialne źródła energii. Według next.gazeta.pl, rosnące koszty mogą przyspieszyć decyzje o montażu instalacji fotowoltaicznych zarówno w firmach, jak i w prywatnych domach.

Posiadanie własnych paneli pozwala zużywać część energii na bieżąco, co automatycznie zmniejsza ilość prądu pobieranego z sieci — a więc także kwotę opłaty mocowej. W dłuższej perspektywie fotowoltaika staje się jednym z najbardziej efektywnych sposobów na stabilizowanie kosztów energii w sytuacji, gdy ceny na rynku regularnie rosną.

Powiązane
To koniec takiego segregowania śmieci? Będą rewolucyjne zmiany w recyklingu odpadów
To koniec takiego segregowania śmieci? Będą rewolucyjne zmiany w recyklingu odpadów
Masowe oszustwo na ZUS. Na to może się nabrać każdy. Jeszcze nie było takiego przekrętu
Masowe oszustwo na ZUS. Na to może się nabrać każdy. Jeszcze nie było takiego przekrętu
Rewolucyjne zmiany w emeryturach? Ich wysokość ma być liczona według nowych zasad. Ile wyniesie podwyżka od 2026. Są już dokładne wyliczenia i prognozy świadczeń
Rewolucyjne zmiany w emeryturach? Ich wysokość ma być liczona według nowych zasad. Ile wyniesie podwyżka od 2026. Są już dokładne wyliczenia i prognozy świadczeń
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wysoka kara za nadmierne przycinanie gałęzi [Wyrok NSA]
30 gru 2025

Czy przycięcie gałęzi może oznaczać konieczność wszczęcia postępowania i wymierzenia wielotysięcznej kary? Taka sytuacja miała miejsce w Łodzi i znalazła swój finał w wyroku NSA. To ważny punkt odniesienia dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, która sprawuje funkcję organu ochrony przyrody.
Czegoś takiego jeszcze nie było. Urzędy skarbowe oddają pieniądze milionom Polaków. Jesteście na tej liście?
30 gru 2025

Rozliczenia PIT, ulgi prorodzinne i preferencyjne zasady dla małżeństw coraz częściej nie są już czarną magią, lecz codziennością dla przeciętnego Kowalskiego. Efekt? W tegorocznych rozliczeniach podatnicy odzyskali średnio około 5 tysięcy złotych. Łącznie urzędy skarbowe przelały obywatelom aż 23 miliardy złotych – to absolutny rekord w historii rozliczeń podatkowych. Dla wielu osób to realny zastrzyk gotówki i powód do satysfakcji. Problem w tym, że – jak podkreślają eksperci – nie jest to żaden bonus od państwa, lecz zwrot wcześniej nadpłaconych pieniędzy. A to zmienia perspektywę.
Dziedziczenie pieniędzy z subkonta w ZUS i konta w OFE. Kto z rodziny je otrzyma po śmierci ubezpieczonego? Co to jest wypłata gwarantowana?
29 gru 2025

Środki (pieniądze) zapisane na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mogą być podzielone i wypłacone po śmierci osoby ubezpieczonej. Podobnie, jak to dzieje się ze środkami zgromadzonymi w otwartym funduszu emerytalnym (OFE). Kto otrzyma te pieniądze po śmierci osoby ubezpieczonej?
Wyrzucasz butelki z kaucją do śmieci? Oto czym to grozi w 2026 r. i ile na tym tracisz
29 gru 2025

Nowy system kaucyjny budzi wiele emocji i wątpliwości. Co jednak, jeśli ktoś nie ma ochoty lub możliwości oddawać opakowań? Czy w 2026 r. nadal będzie wolno wrzucać butelki do zielonego pojemnika, a puszki i plastik do żółtego? Mimo intensywnej kampanii informacyjnej odpowiedź wciąż zaskakuje. Tymczasem produkty oznaczone kaucją już pojawiają się na sklepowych półkach.

REKLAMA

Ulga dla rodzin 4+ (PIT-0): nawet 171 tys. zł przychodów rodziców wolnych od podatku. Jak przedsiębiorcy i rodzice rozliczają zwolnienie podatkowe?
29 gru 2025

Od 1 stycznia 2022 r., wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, rodziny wychowujące co najmniej czwórkę dzieci zyskały istotne wsparcie podatkowe w postaci zwolnienia znanego jako „ulga dla rodzin 4+" lub PIT-0. To rozwiązanie miało na celu odciążenie finansowe wielodzietnych rodzin, oferując zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów do wysokości 85 528 zł rocznie na jednego rodzica czy opiekuna. Choć od wprowadzenia ulgi minęło już kilka lat, w praktyce nadal pojawiają się pytania dotyczące jej stosowania – szczególnie w sytuacjach nietypowych, takich jak rodziny patchworkowe, rozwody, urodzenie czwartego dziecka w trakcie roku czy wybór źródła dochodów objętych ulgą. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na najczęstsze wątpliwości, opierając się na interpretacjach indywidualnych organów podatkowych i oficjalnych stanowiskach Ministerstwa Finansów.
Wzór formularza: sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. [MEN]
29 gru 2025

Jest wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2025 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia dokument. Jak wypełnić formularz?
Usługi kadrowe to doradztwo związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dyrektor KIS wskazał, jaką stawkę podatku trzeba zastosować
30 gru 2025

Czy usługi kadrowe są usługami doradztwa? Dokonanie prawidłowej klasyfikacji prowadzonej działalności nie zawsze jest łatwe. W wielu przypadkach jej charakter sprawia, że w praktyce można zaliczyć je do różnych symboli statystycznych. Jak postępować w takich przypadkach?
Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta wielkanocne? Kiedy zaczyna się Wielki Post?
29 gru 2025

Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta wielkanocne? Jaka jest data świąt katolickich, a jaka prawosławnych? Kiedy zaczyna się Wielki Post, a więc jest Środa Popielcowa? Oto kalendarz świąt wielkanocnych w 2026 r.

REKLAMA

Jakie będą skutki prawne „otrzymania” faktury ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF?
29 gru 2025

Niektórzy podatnicy dostali wreszcie ostrzeżenia od swoich dostawców, że będą oni od początku lutego 2026 r. wystawiać faktury przy użyciu KSeF. Lepiej późno niż wcale, bo na każdego dostawcę powinno przyjść otrzeźwienie a po nim blady strach o… zapłatę pieniędzy za styczniowe dostawy, które będą fakturowane w lutym w nowej formie. A jak większość odbiorców nie będzie mieć dostępu do KSeF? Pyta prof. Witold Modzelewski.
Wydatki na makijaż i fryzjera nie są ponoszone w celu uzyskania przychodów, a wygląd świadczy o kulturze, stwierdził Dyrektor KIS
30 gru 2025

Czy wydatki ponoszone na makijaż i stylizację paznokci mają charakter osobisty, czy służą uzyskaniu przychodu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który wydał interpretację dotyczącą tej problematyki, nie miał co do tego wątpliwości.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA