Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masowe oszustwo na ZUS. Na to może się nabrać każdy. Jeszcze nie było takiego przekrętu

Masowe oszustwo na ZUS. Na to może się nabrać każdy. Jeszcze nie było takiego przekrętu

01 grudnia 2025, 08:45
Maja Retman
Maja Retman
Masowe oszustwo na ZUS. Na to każdy się może nabrać. Takiego przekrętu jeszcze nie było!
Masowe oszustwo na ZUS. Na to każdy się może nabrać. Takiego przekrętu jeszcze nie było!
Metoda na wnuczka, na policjanta jest już passé? Teraz „w modzie” są oszustwa na urzędników. Jakiś czas temu oszuści podszyli się pod skarbówkę. Tym razem próbują złowić ofiary na ZUS. Metoda może się okazać wyjątkowo skuteczna, bo przestępcy wykorzystują prawdziwe personalia pracowników Zakładu.

To już plaga. Fałszywi urzędnicy pukają do naszych drzwi i atakują sms-ami. Jakiś czas temu w ten sposób łowił ofiary fałszywy pracownik skarbówki. Teraz przestępcy podszywają się pod ZUS.

Fałszywe wiadomości, prawdziwi pracownicy ZUS

Jak zastawiają sidła? Wielu klientów otrzymało fałszywe wiadomości mailowe zatytułowane „Oświadczenie ZUS”, w których nadawca podaje się za rzeczywistego pracownika urzędu i prosi o wypełnienie oraz odesłanie załącznika Z-3 -wyjaśnia Anna Szaniawska, rzecznik prasowy małopolskiego oddziału Zakładu.

W to może uwierzyć każdy?

Oszustwo może się okazać wyjątkowo skuteczne. Dlaczego? Bo wiadomość zawiera imię i nazwisko rzeczywistego pracownika ZUS, numer telefonu oddziału, adres placówki ZUS i załącznik Z-3 do wypełnienia.

- To nie jest wiadomość od ZUS, a załącznik służy wyłudzeniu danych osobowych i numerów kont bankowych – ostrzega rzeczniczka i przypomina, że wnioski, np. Z3, nigdy nie są przyjmowane drogą mailową. Należy je przekazywać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

To niejedyne oszustwo „na ZUS”

- Klienci ZUS z niepełnosprawnością sygnalizują, że dzwonią do nich osoby, które oferują płatną pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Oszuści udają przedstawicieli kancelarii prawnych, ale po pytaniach o szczegóły rozłączają się – mówi Anna Szaniawska.

- Osoby z niepełnosprawnością nie muszą płacić pośrednikom, aby otrzymać świadczenie wspierające. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznej – także z bezpłatną pomocą pracowników ZUS zarówno w placówkach, jak i przez infolinię – dodaje i radzi, żeby w razie wątpliwości skontaktować się z Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numer 22 560 16 00, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 18, lub przyjść do placówki.

Źródło: INFOR
