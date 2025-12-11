REKLAMA

Codzienna kawa „na mieście" za 4500 zł. Rocznie. Kalkulator wydatków na espresso, cappuccino, latte: gdzie w Polsce jest najtaniej a gdzie najdrożej

Codzienna kawa „na mieście” za 4500 zł. Rocznie. Kalkulator wydatków na espresso, cappuccino, latte: gdzie w Polsce jest najtaniej a gdzie najdrożej

11 grudnia 2025, 10:59
Codzienna kawa „na mieście” za 4500 zł? Rocznie. Kalkulator wydatków na espresso, cappuccino, latte: gdzie w Polsce jest najtaniej a gdzie najdrożej
Codzienna kawa „na mieście” za 4500 zł? Rocznie. Kalkulator wydatków na espresso, cappuccino, latte: gdzie w Polsce jest najtaniej a gdzie najdrożej
W największych miastach turystycznych w Polsce kawa w kawiarniach jest o 10-11 proc. wyższa od średnich cen krajowych oraz o nawet 110 proc. droższa niż w najtańszych lokalizacjach. Żadnego znaczenia nie mają tu opinie klientów – słabe oceny wcale nie oznaczają niższych cen. Najlepsze przełożenie kosztu kawy względem średnich zarobków widać w Krakowie – przeciętne wynagrodzenie przekłada się na niemal 1,3 tys. filiżanek espresso. W ciągu ostatnich trzech lat kawa w polskich kawiarniach podrożała średnio o ok. 20 proc.

Najdroższa kawa "na mieście" w Polsce

Krakowianie najczęściej spośród mieszkańców wszystkich polskich miast mogą pozwalać sobie na picie kawy poza domem – z zestawienia średnich wynagrodzeń ze średnimi cenami espresso w kawiarniach w poszczególnych polskich miejscowościach wynika, że za przeciętna miesięczną pensję w Krakowie można kupić 1272 filiżanki kawy espresso. Drugie miejsce pod tym względem zajmuje Warszawa (1216 filiżanek espresso), a kolejne Poznań (1185 filiżanek), Katowice (1108 filiżanek) i Gdańsk (1048 filiżanek).

Espresso, latte, cappuccino

Espresso jest najstabilniejszym napojem kawowym w całej Polsce. Wśród ponad 2000 kawiarni średnia cena krajowa wynosi  9,06 PLN, a większość cen mieści się w przedziale 8–10 PLN. Chociaż istnieją wyjątki – ceny tak niskie jak 3 PLN lub tak wysokie jak 25 PLN – większość ofert mieści się w tym przedziale. Cena espresso utrzymuje się na stosunkowo przystępnym poziomie i służy za barometr ogólnych cen w kawiarniach.

Napoje z mlekiem wyceniane są znacznie drożej niż espresso. Latte kosztuje średnio 14,81 PLN w porównaniu do 9,06 PLN za espresso – różnica wynosi około +5,7 PLN, czyli +64%. Cappuccino kosztuje średnio 13,30 PLN, czyli o około 47% więcej niż espresso i zazwyczaj o 1–2 PLN mniej niż latte. Główny skok cenowy obserwujemy więc przy przejściu z espresso na dowolny napój mleczny.
Porównując starsze i nowsze ceny w menu, możemy zaobserwować, że ceny cappuccino i latte wzrosły najbardziej, podczas gdy cena espresso wykazuje większą stabilność.

Kawa w Zakopanem o 110 proc. droższa niż w Kutnie

Przeciętny koszt kawy „na mieście” w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Zakopanem jest o 10-11 proc. wyższy od średnich krajowych, które wynoszą 9 zł w przypadku espresso, 13,3 zł w przypadku cappuccino i 14,8 zł w przypadku latte. W największych polskich ośrodkach turystycznych, jak Zakopane czy Międzyzdroje, średnie ceny kawy są nawet o 110 proc. wyższe niż w miejscowościach, w których ten napój jest najtańszy, czyli w Zabrzu, Krośnie i Kutnie. Większe są również różnice w cenach espresso i kawy z mlekiem. Największą, na poziomie 6 zł, odnotowano w Zakopanem – średni koszt espresso wynosi 12,42 zł, a latte – 18,45 zł.

4,5 tys. zł rocznie za codzienne espresso w Zakopanem, w Warszawie 3,5 tys. zł

Lokalizacja pozostaje kluczowym czynnikiem kształtującym koszty kawy w kawiarniach. Oceny klientów w Google nie mają na nie żadnego przełożenia – w wysoko ocenianych lokalach napoje wcale nie są droższe, a słabsze opinie nie oznaczają umiarkowanych cen.

Głównymi czynnikami wpływającymi na ceny kawy w miastach turystycznych oraz tych o dużym znaczeniu krajowym i międzynarodowym są wyższe koszty prowadzenia działalności, rozpoznawalność danego miejsca, poziom konkurencji między kawiarniami oraz stosunek liczby turystów do mieszkańców miejscowości – mówi Dawid Potrząsaj, Szef Sprzedaży, Przyjaciele Kawy. – Wyraźnie wyższe ceny obserwujemy w miastach takich jak Warszawa z wysoką koncentracją biur, Kraków z dużą bazą turystyczną i studencką, a także w kurortach z dużym sezonowym napływem turystów, jak Gdańsk, Sopot, Międzyzdroje, Kołobrzeg czy Zakopane. Jednak nie każda miejscowość turystyczna przekłada swoją rozpoznawalność na ceny w menu – w Toruniu czy Lublinie ceny kawy pozostają na poziomie zbliżonym do średnich krajowych.

Kalkulator kosztów kawy pitej poza domem w poszczególnych miastach Polski

Na podstawie swojej analizy średnich cen w różnych miastach Przyjaciele Kawy przygotowali kalkulator, który pozwala oszacować roczny poziom wydatków na kawę pitą poza domem w zależności od lokalizacji. Jak wynika z przykładowych obliczeń, kupując codziennie espresso w Warszawie, w ciągu roku wydamy blisko 3,5 tys. zł. W Gdańsku będzie to 3,8 tys. zł, ale w Gdyni już 3,7 tys. zł. W Zakopanem koszt ten sięga 4,5 tys. zł. Ogółem w ciągu ostatnich trzech lat kawa w kawiarniach podrożała średnio o mniej więcej ⅕ – w przypadku espresso było to 18,5 proc., w przypadku cappuccino –20,5 proc., natomiast latte zdrożało o 22 proc.

Analiza została przeprowadzona przez Przyjaciół Kawy, sieć sklepów oferująca ponad 2,5 tysiąca produktów ze świata kawy, obecna na 11 rynkach europejskich. O badaniu: Badanie przeprowadzono w sierpniu 2025 r. na podstawie danych ze stron internetowych ponad 2 tysięcy kawiarni w Polsce oraz wpisów na ich temat w serwisie Google Maps. Pełna analiza, wraz z interaktywnym kalkulatorem średnich rocznych wydatków na kawę w zależności od miasta jest dostępna tutaj.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Infor.pl
Codzienna kawa „na mieście" za 4500 zł. Rocznie. Kalkulator wydatków na espresso, cappuccino, latte: gdzie w Polsce jest najtaniej a gdzie najdrożej

11 gru 2025
11 gru 2025

W największych miastach turystycznych w Polsce kawa w kawiarniach jest o 10-11 proc. wyższa od średnich cen krajowych oraz o nawet 110 proc. droższa niż w najtańszych lokalizacjach. Żadnego znaczenia nie mają tu opinie klientów – słabe oceny wcale nie oznaczają niższych cen. Najlepsze przełożenie kosztu kawy względem średnich zarobków widać w Krakowie – przeciętne wynagrodzenie przekłada się na niemal 1,3 tys. filiżanek espresso. W ciągu ostatnich trzech lat kawa w polskich kawiarniach podrożała średnio o ok. 20 proc.
