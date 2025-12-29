REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku? Są dwa najkorzystniejsze terminy. Emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych. Oto konkretne wyliczenia

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku? Są dwa najkorzystniejsze terminy. Emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych. Oto konkretne wyliczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 grudnia 2025, 06:58
Maja Retman
Maja Retman
Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku? Te dwa terminy są najkorzystniejsze. Emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych
Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku? Te dwa terminy są najkorzystniejsze. Emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakończyć karierę zawodową czy może jednak jeszcze poczekać? Na to pytanie muszą sobie odpowiedzieć wszyscy ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Jeśli już ktoś zdecyduje się „zusowską” pensję, warto dobrze wybrać moment przejścia na zasłużony odpoczynek. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.

Dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65, w takim wieku w naszym kraju można przejść na emeryturę. W 2026 roku, zależnie od płci, dotyczy to urodzonych w 1966 roku i w 1961. Nie bez znaczenia jest moment zakończenia zawodowej aktywności. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku?

Są dwa optymalne terminy. Pierwszy z nich jest kluczowy ze względu na przyszłoroczną marcową waloryzację. Ci, którzy pożegnają się z pracą do końca lutego, będą już figurować w systemie emerytalnym. Zyskają podwójnie. Nie tylko mogą liczyć na coroczną podwyżkę świadczeń. Także i im w kwietniu ZUS wypłaci trzynastkę, czyli dodatkowy bonus, niezależny od wysokości pobieranej emerytury.

Drugim, dobrym miesiącem na zakończenie zawodowej aktywności jest lipiec. Tu z kolei można zyskać dzięki rocznej waloryzacji kapitału emerytalnego, która odbywa się w czerwcu.

Zobacz również:

Jak to wygląda na konkretnym przykładzie?

Jeśli przyszły emeryt zgromadził 500 tys. i odejdzie z pracy w czerwcu, otrzyma świadczenie niższe o około 270 zł, niż jeśli zrobiłby to w lipcu – podaje wyliczenia Polsat News. Ktoś kto zebrał 600 tys. i odejdzie na emeryturę w lipcu, otrzyma wyższą emeryturę o prawie 500 zł.

REKLAMA

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent od marca 2026 roku?

Waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Nie bez znaczenia jest też realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli wstępne prognozy się sprawdzą, wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,9 proc. To oznacza, że najniższe świadczenie wzrośnie z 1878,92 zł brutto do 1970,98 zł brutto. Na rękę" wychodzi 83 zł więcej. Jak będą wyglądały emerytury po waloryzacji? Oto wyliczenia przedstawione PulsHR

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Emerytura w kwocie 2000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2098 zł brutto, a więc wzrośnie "na rękę" o 89 zł.
  • 2200 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2309,80 zł brutto, czyli emeryt dostanie "na rękę" o 98,10 zł więcej.
  • 2400 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2517 zł brutto, czyli kwota "na rękę" będzie 96 zł wyższa.
  • 2600 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2727,40 zł brutto, czyli kwota "na rękę" wzrośnie o 100,65 zł.
  • 3000 zł brutto po waloryzacji wzrośnie do 3147 zł, a więc wzrost "na rękę" to 116,13 zł.
  • 3200 zł brutto po waloryzacji w 2026 roku wyniesie 3356,80 zł, a "na rękę" emeryci otrzymają 123,87 zł.
  • 3400 zł brutto emerytury po waloryzacji to 3566,60 zł brutto, czyli wzrost "na rękę" wyniesie 131,61 zł.
  • 3600 zł brutto w 2026 roku wzrośnie do 3776,40 zł, a "na rękę" to 139,36 zł więcej.
  • 4000 zł brutto po waloryzacji w 2026 roku wyniesie 4196 zł. "Na rękę" to wzrost o 154,84 zł.
  • 4500 zł brutto wzrośnie do 4720,50 zł brutto, a więc "na rękę" to 174,19 zł więcej.
  • 5000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 5245 zł brutto. Wzrost "na rękę" to 193,55 zł.
  • 5500 zł brutto emerytury wzrośnie do 5769,50 zł brutto. To więcej o 212,90 zł "na rękę".
  • Emeryt otrzymujący 6000 zł brutto dostanie w 2026 roku o 145,39 zł więcej "na rękę", czyli 6294 zł brutto.

Najgorsze miesiące do przejścia na emeryturę

Najmniej korzystnym wyborem jest składanie wniosku w miesiącach poprzedzających roczną waloryzację. Tych, którzy złożą dokument w marcu w marcu, kwietniu i maju nie obejmuje czerwcowa podwyżka.

Zobacz również:

Przejście na emeryturę. Jakie trzeba załatwić formalności

Przy podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę, konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę. Trzeba to zrobić najpóźniej na dwa dni przed końcem miesiąca. Wniosek o emeryturę, wraz ze świadectwem pracy, należy złożyć w ZUS do końca tego samego miesiąca. Dopełnienie tych terminów pozwala na otrzymanie wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy oraz pierwszą emerycką pensję bez przerwy w dochodach.

Powiązane
Skarbówka wam tego nie odpuści. Jest nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie daruje
Skarbówka wam tego nie odpuści. Jest nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie daruje
Polacy odkryli bardzo sprytną metodę na oszczędzanie. Zyski przekraczają... 50 procent. Ten sposób jest lepszy niż lokata w banku?
Polacy odkryli bardzo sprytną metodę na oszczędzanie. Zyski przekraczają... 50 procent. Ten sposób jest lepszy niż lokata w banku?
O tych zmianach na liście refundacji z NFZ Polacy nie mają pojęcia. Wydają na to fortunę w prywatnych gabinetach, a mogą to mieć za darmo
O tych zmianach na liście refundacji z NFZ Polacy nie mają pojęcia. Wydają na to fortunę w prywatnych gabinetach, a mogą to mieć za darmo
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Podatkowy wstrząs w 2026 roku. Bruksela i krajowe daniny uderzą w portfele Polaków
29 gru 2025

Rok 2026 może przynieść bezprecedensową kumulację obciążeń fiskalnych dla Polaków. Eksperci ostrzegają przed nowymi parapodatkami związanymi z gospodarką odpadami, drastycznymi podwyżkami akcyzy oraz unijnymi opłatami klimatycznymi, które przełożą się na wyższe ceny papierosów, energii, sprzętu AGD i samochodów. Część kosztów narzucanych przez Brukselę finalnie zapłacą konsumenci.
Nawet 4134 zł co miesiąc z ZUS. Bez złożenia wniosku w terminie pieniądze przepadną
29 gru 2025

Nawet 4134 zł co miesiąc z ZUS. Bez złożenia wniosku w terminie pieniądze przepadnąTo nie jest drobna korekta przepisów ani techniczna zmiana w tabelkach. Od stycznia 2026 roku świadczenie wspierające zaczyna wreszcie obejmować tych, którzy przez lata byli „pomiędzy”. Zbyt chorzy, by normalnie funkcjonować, ale jednocześnie niewystarczająco „punktowi”, by zmieścić się w systemie. Teraz państwo obniża próg wejścia, a wraz z nim poszerza definicję realnej niesamodzielności. Stawką są pieniądze, które w najwyższym wariancie mogą sięgnąć 4327,40 zł miesięcznie. Ci, którzy mają prawo do zyskania rządowego wsparcia mogą składać wnioski. Co trzeba zrobić, żeby pieniądze otrzymać w styczniu?
Nie za każdy wynajęty lokal trzeba zapłacić podatek od nieruchomości. Czy trzeba sprawdzać, co wynika z postanowień umowy?
28 gru 2025

Czy wynajmując pomieszczenie od szkoły lub przedszkola trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? Czy może zobowiązywać do tego postanowienie umowy? W tym zakresie obowiązują proste zasady, jednak wielu podatników ich nie zna i przez to tracą pieniądze.
Zarabiasz 7000 zł? Twoja emerytura może wynieść tylko 1750 zł. Co pokazują prognozy
28 gru 2025

Coraz więcej Polaków mówi wprost: państwowa emerytura może nie wystarczyć. I nie są to już luźne obawy, ale wnioski poparte danymi. Najnowsze analizy i prognozy pokazują, że przyszłe świadczenia mogą być wyraźnie niższe niż dziś. Problem dotyczy zwłaszcza osób, które są teraz w wieku 40–50 lat. To właśnie dla nich najbliższe lata mogą zdecydować o finansowym bezpieczeństwie na starość.

REKLAMA

Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych mają prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe [wyrok Sądu Najwyższego]
28 gru 2025

Czy kadra zarządzająca ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych? Zgodnie z powszechnie znaną zasadą wynikającą z obowiązujących przepisów, nie. Jak się jednak okazuje, nie zawsze tak jest. Sąd Najwyższy nie ma co do tego wątpliwości.
Wspólne rozliczenie małżonków 2026. Jak zyskać nawet 7200 zł? [TABELA I WARUNKI]
28 gru 2025

W czasach drożyzny i rosnących podatków coraz więcej rodzin szuka sposobów, by choć część pieniędzy została w domowym budżecie. Tymczasem co roku tysiące podatników oddają fiskusowi znacznie więcej, niż muszą. Nie dlatego, że zarabiają za dużo, ale dlatego, że nie wybierają opcji, jaką jest wspólne rozliczenie z małżonkiem. W 2026 roku stawką może być nawet 7200 zł. Sprawdzamy, jak i kto może zapłacić znacznie niższe podatki.
Rząd pozbawia 200 tys. emerytów prawa do 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. „Nowe prawo wejdzie w życie 1 czerwca 2026 r.”
28 gru 2025

W dniu 5 czerwca 2025 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został opublikowany projekt specustawy przeliczeniowej, który stanowić ma rozwiązanie, jakie MRPiPS proponuje dla poszkodowanych emerytów, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20), na podstawie którego – 200 tys. emerytów powinno otrzymać od ZUS ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń i podwyżkę emerytury o niemal 1200 zł. Pomimo jednak, iż celem ustawy (jak wskazywał sam resort) jest „uregulowanie kwestii dotyczącej stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej (...) w sposób pozwalający na utrzymanie zaufania obywatela do państwa” – w projekcie zupełnie pominięto część poszkodowanych emerytów i ponadto – dla nikogo nie przewidziano wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a jedynie podwyżkę świadczeń bieżących.
Msze w kościołach bez pieniędzy. Ruszyła rewolucyjna zmiana w polskich parafiach
28 gru 2025

Remont kościoła, budowa parkingu, wywóz śmieci z parafialnego cmentarza, na takie między innymi wydatki idą pieniądze zbierane przez księży podczas mszy. Ale i do kościołów wkracza rewolucja. Już w kilkuset polskich parafiach można bezgotówkowo złożyć ofiarę. Zdaniem księży, dzięki temu finanse parafii są bardziej przejrzyste. Czy dawanie na tacę odejdzie w przeszłość?

REKLAMA

Czy można skorzystać z ulgi na dziecko, gdy pełnoletni syn otrzymuje żołd? Roczne rozliczenie podatkowe może być skomplikowane
27 gru 2025

Czy fakt, że syn pobrał żołd, sprawia, że jego rodzice nie mogą skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej, tzw. ulgi na dziecko? W takiej sprawie wydał interpretację indywidualną Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Warto znać to rozstrzygnięcie przed złożeniem zeznania podatkowego.
Darowizna, od której nie płaci się ani podatku od darowizny, ani dochodowego, ani PCC, ani VAT. Jakie warunki musi spełniać?
27 gru 2025

Jakie konsekwencje podatkowe może wywołać darowizna? Każdorazowo jest to uzależnione od tego, z jakimi podmiotami mamy do czynienia. W grę mogą wchodzić co najmniej aspekty opodatkowania podatkiem od darowizn, dochodowym i VAT.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA