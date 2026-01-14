Mój Prąd 2026 - czy wiadomo kiedy będzie wypłata 6. edycji programu? NFOŚiGW szacuje, że wnioski o dofinansowanie zostaną ocenione w ciągu miesiąca. W kolejnych tygodniach wypłacone zostaną dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i magazynów ciepła.

Mój Prąd 6.0 - kiedy wypłata?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) szacuje, że wszystkie złożone wnioski w szóstym naborze programu "Mój Prąd" zostaną ocenione w ciągu najbliższego miesiąca, podał Fundusz. W kolejnych tygodniach zakończona zostanie wypłata dotacji do instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i magazynów ciepła.

Mój Prąd 2026 - ile dofinansowania?

W ramach szóstej edycji programu "Mój Prąd" wypłacono już prosumentom ok. 800 mln zł dofinansowania. NFOŚiGW pracuje także nad przygotowaniem kolejnego wsparcia dla prosumentów, które wkrótce zostanie przedstawione do konsultacji, zapowiedziano.

Fundusz przypomniał, że szósta edycja programu "Mój Prąd" była rekordowa pod względem wartości budżetu oraz czasu trwania naboru wniosków. Nabór trwał od 2 września 2024 roku do 12 września 2025 r. Wpłynęło ponad 124 tys. wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę przekraczającą 1,85 mld zł.

Ile osób otrzyma dofinansowanie?

Zatwierdzone dofinansowanie ma ponad 63 tys. wniosków, a 3 tys. jest obecnie w trakcie uzupełniania przez wnioskodawców. Do oceny pozostaje ok. 42 tys. wniosków.

Kiedy wypłata z programu Mój Prąd?

Od momentu zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie czas wypłaty środków wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, a obecnie wypłaty realizowane są nawet w ciągu 3 dni. Jest to możliwe dzięki codziennemu zatwierdzaniu list rankingowych przez zarząd NFOŚiGW. To pozwala na szybkie przyznanie dofinansowania, a następnie przekazanie dokumentów do wypłaty już następnego dnia, podano także.

Na wypłaty zabezpieczone są środki z umowy Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), w ramach której NFOŚiGW jest beneficjentem. Każdy wniosek, który przejdzie pozytywną weryfikację, otrzyma dofinansowanie.