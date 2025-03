Mój Prąd 6.0 - dokumenty. Jak wypełnić wniosek, aby przyspieszyć rozpatrywanie?

Mój Prąd 6.0 - jakie dokumenty są wymagane? Jak wypełnić wniosek, aby przyspieszyć rozpatrywanie? W wielu przypadkach wnioski są niekompletne albo zawierają błędy. Jak uniknąć odrzucenia wniosku o dofinansowanie?

rozwiń >

Mój Prąd 6.0

Od 2 września w szóstej edycji programu wpłynęło ponad 86 tys. wniosków na kwotę ponad 1,2 mld zł. Ponad 40 proc. wniosków podjętych do rozpatrzenia wraca do poprawy i uzupełnienia. Aby uniknąć błędów, należy upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty są kompletne, a urządzenia spełniają wymagania programu. Wnioski złożone w programie Mój Prąd 6.0 w wielu przypadkach są niekompletne lub zawierają błędy. Podpowiadamy jak ich uniknąć, na co zwrócić uwagę oraz dołączyć do grona beneficjentów programu.

REKLAMA

Ważne Kompletny i skrupulatnie wypełniony wniosek o dotację "Mój Prąd 6.0" wpływa na szybsze rozpatrzenie sprawy.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie "Mój Prąd 6.0"?

Aby złożyć wniosek w programie Mój Prąd należy skorzystać z Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu należy założyć konto GWD a po zalogowaniu do systemu:

wypełnić formularz wniosku, załączyć wymagane dokumenty (formacie PDF, JPG lub innym formacie, który nie jest edytowalny) przesłać wniosek – po wysłaniu nie będzie możliwa edycja ani zmiana załączników. oczekiwać na komunikat systemowy – wysyłany z adresu mp6@nfosigw.gov.pl, który pojawi się w przypadku konieczności korekty wniosku. Warto sprawdzać także folder SPAM.

Urządzenie spełniające warunki programu "Mój Prąd 6.0"

Jednym z najczęstszych błędów jest przedstawianie do dofinansowania urządzeń, które nie spełniają określonych kryteriów programu Mój Prąd 6.0. Takie działanie prowadzi do odrzucenia wniosku o dofinasowanie. Ważne, aby instalacja była oparta na sprzęcie spełniającym wymagania programu, który określa ogólne parametry urządzeń, np.:

1. instalacja fotowoltaiczna w przedziale:

2-10 kW - dla instalacji zgłoszonych do przyłączenia do dnia 31.07.2024 r.

2-20 KW - dla instalacji zgłoszonych do przyłączenia od dnia 01.08.2024 r.

2. magazyn energii o pojemności co najmniej 2 kWh, którego cena za 1 kWh nie przekracza kwoty 6 tys. zł,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3. magazyn ciepła o pojemności min. 20 dm3 – tylko w zakresie typów urządzeń wpisanych w programie.

Przed zakupem i montażem urządzeń należy sprawdzić czy ich parametry odpowiadają specyfikacji zapisanej w programie.

Mój Prą 6.0 - dokumenty potwierdzające płatności

REKLAMA

Składając wniosek należy przedstawić faktury/paragony dokumentujące zakup urządzeń oraz wykonanie instalacji. Faktury/ paragony muszą być imienne, zawierać pełne dane sprzedawcy, a także szczegółowy opis zakupionych urządzeń. Nie są tutaj uznawane umowy kupna sprzedaży, akty notarialnie itd. Brak jednej z faktur może prowadzić do odrzucenia wniosku

Wnioskodawca jest zobowiązany do załączenia dokumentacji potwierdzającej dokonanie płatności, np. potwierdzenie przelewu, dokument KP. Akceptowane są wyciągi bankowe pod warunkiem, że wszystkie dane poniżej będą widoczne: dane sprzedawcy, dane odbiorcy płatności, kwota transakcji, data transakcji.

W przypadku płatności poprzez kredyt, nie należy dołączać umowy kredytowej, lecz oświadczenie o dokonaniu płatności zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie programu. Jeżeli faktura została opłacona np. poprzez usługę PayU lub jako płatność Blik także konieczne jest złożenie oświadczenia o dokonaniu płatności. Zapis na fakturze “zapłacono/ opłacono” nie jest wystarczającym potwierdzeniem dokonania płatności. Brak potwierdzenia płatności może skutkować odrzuceniem wniosku.

Mój Prąd 6.0 a protokół odbioru

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania urządzenia dodatkowego jakim jest magazyn ciepła i/ lub magazyn energii w ramach programu Mój Prąd wymagane jest również przedstawienie protokołu odbioru. Jest to dokument potwierdzający zakończenie prac, montaż i uruchomienie urządzenia dodatkowego. Jego brak lub błędnie wypełniony dokument może skutkować koniecznością złożenia korekty wniosku. Protokół odbioru musi być wypełniony na wzorze obowiązującym dla danego naboru wniosków i zawierać wszystkie wymagane w nim informacje oraz podpisy. Nie są akceptowane protokoły odbioru na innych wzorach np. obowiązujących w danej firmie wykonującej montaż urządzenia.

Zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej

Wniosek musi zawierać zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), które potwierdza przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Brak tego dokumentu skutkuje odrzuceniem wniosku bez oceny pozostałych dokumentów. Aby uniknąć tego problemu, należy przed złożeniem wniosku wystąpić do swojego OSD o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyłączenie instalacji do sieci. Wzory dokumentu: https://mojprad.gov.pl/nabor-vi#dokumenty. Żaden inny dokument np. ,,Potwierdzenie możliwości technicznych świadczenia usług dystrybucji”, ,,warunki techniczne przyłączenia”, dokument ,,OT” czy ,,zgłoszenie aktualizacyjne” nie zastępują zaświadczenia OSD potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci.

Dwa razy ten sam adres e-mail pełnomocnika - błąd!

Innym błędem, który pojawia się przy składaniu wniosku, jest wpisanie dwa razy tego samego adresu e-mailowego pełnomocnika. Taki błąd także skutkuje odrzuceniem wniosku bez oceny złożonych dokumentów. Zanim wniosek zostanie wysłany, należy zweryfikować wszystkie dane w tym poprawność adresu mailowego.

Data złożenia wniosku o dofinansowanie ma znaczenie

REKLAMA

Odrzuceniu podlegają wnioski złożone przed dniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci lub ostatecznym zapłaceniem za wszystkie urządzenie zgłoszone do dofinansowania. Zgodnie z zasadami programu na dzień składania wniosków instalacja PV musi być przyłączona do sieci, dodatkowe urządzenia zamontowane a zakup wszystkich urządzeń musi być opłacony.

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej z innych środków publicznych, a w programie Mój Prąd planuje ubiegać się o dofinansowanie tylko do urządzenia dodatkowego, to jego instalacja PV musi spełniać wymagania programu np.: mieścić się w zakresie mocy jaki jest uzależniony od daty zgłoszenia mikroinstalcji PV do przyłączenia. Okres kwalifikowania, a więc przyłączenia instalacji i poniesienia wydatków obejmować termin od 1.01.2021 r.

Wniosek o dofinansowanie "Mój Prąd 6.0" do korekty

Błędy i braki we wniosku powodują konieczność skierowania go do korekty. Wydłuża to czas procedowania wniosku, gdyż każda korekta musi ponownie przejść proces oceny. Warto zwrócić uwagę na terminowe złożenie korekty, ponieważ czas na takie działanie został ściśle określony w Regulaminie naboru wniosków i niedochowanie wymaganego terminu skutkuje odrzuceniem wniosku.

Przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zwiększyć szansę na pomyślne rozpatrzenie wniosku oraz uzyskanie dofinansowania na instalację fotowoltaiczną. Szczegółowe informacje o programie dostępne na stronie: https://mojprad.gov.pl/.