Nowy nabór w programie Mój Prąd 2024-2027. Sprawdź, ile możesz zyskać na instalacji PV i magazynach energii

Program „Mój Prąd” wraca z kolejną edycją na lata 2024-2027, oferując atrakcyjne dofinansowania dla osób inwestujących w mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich program pozwala na znaczne obniżenie kosztów instalacji OZE. Sprawdź, jakie kwoty możesz uzyskać i jakie warunki musisz spełnić, aby maksymalnie skorzystać z dostępnych środków.

Rządowy program „Mój Prąd” na lata 2024–2027 wkracza w nową fazę, oferując kolejne możliwości dofinansowania dla osób chcących inwestować w mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV) i magazyny energii. Najnowsza edycja programu (MP6) będzie realizowana w ramach funduszy europejskich FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) na lata 2021-2027, w szczególności z działania FENX.02.02 „Rozwój OZE”. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków i warunków wsparcia.

Jakie dofinansowanie możesz otrzymać w nowej edycji programu „Mój Prąd”?

Jaki jest zakres rzeczowy programu „Mój Prąd” 2024-2027? Dla mikroinstalacji PV zgłoszonych do przyłączenia (może ono nastąpić w późniejszym terminie) do 31.07.2024 r. magazyn energii/ ciepła jako urządzenie dodatkowe, ale nie obligatoryjne:

moc mikroinstalacji od 2 kW do 10 kW,

wysokość dofinansowania - do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż: mikroinstalacje PV – 6 tys. zł; mikroinstalacje PV + element dodatkowy – 7 tys. zł + dofinansowanie do elementu dodatkowego; magazyn energii – 16 tys. zł; magazyn ciepła – 5 tys. zł;



Dla mikroinstalacji PV zgłoszonych do przyłączenia od 01.08.2024 r. wraz z magazynem energii/magazynem ciepła (wymóg obligatoryjny):

moc mikroinstalacji od 2kW do 20 kW ;

; wysokość dofinansowania - do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż: mikroinstalacje PV + element dodatkowy – 7 tys. zł + dofinansowanie do elementu dodatkowego; magazyn energii – 16 tys. zł; magazyn ciepła – 5 tys. zł.



Jakie są wymagania techniczne i proceduralne oraz zmiany w regulaminie naboru wniosków?

Wszystkie ww. instalacje fotowoltaiczne muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej a magazyny energii elektrycznej zgłoszone do operatora sieci dystrybucyjnej.

Minimalna pojemność magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania wynosi 2 kWh tak jak przy poprzednich edycjach programu. Minimalna pojemność magazynu ciepła zgłoszonego do dofinansowania wynosi 20 dm3, co odpowiada zapotrzebowaniu na c.w.u dla jednej osoby.

Łączna moc wszystkich instalacji OZE posiadanych przez prosumenta, wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną i magazynem energii, nie może przekroczyć łącznej mocy 50 kW.

Co istotne! Będą ważne zmiany w Regulaminie naboru wniosków – zostaną odrzucone z procedowania wnioski:

do których nie zostanie załączone zaświadczenie o przyłączeniu mikroinstalacji PV do sieci OSD;

w których nie zostanie podany adres e-mail Wnioskodawcy.

Nabór wniosków od 2 września 2024 r. dla Programu Priorytetowego "Mój Prąd"

