Spadek inflacji sprawił, że lokaty w banku niemal pozwalają chronić kapitał przed utratą wartości. Jednak do tego by przynosiły zyski droga jeszcze daleka. W grudniu przy listopadowej inflacji szacowanej przez Główny Urząd Statystyczny na 6,5% banki wciąż oferują oprocentowanie lokat półrocznych na poziomie 6,7%., a jeden nawet 7,1%. Jednak uwzględniając podatek Belki wciąż przynoszą stratę.

Zresztą oprocentowanie na poziomie 6,5-6,7% w skali roku oferowane jest maksymalnie na pół roku.

W grudniu banki dalej obniżają oprocentowanie lokat – średnio poniżej 5%

REKLAMA

W ofercie grudniowej lokat w bankach znajdziemy tylko jedną, którą można założyć na 12 miesięcy z oprocentowaniem 6,5%. Inne podobne, z oprocentowaniem liczonym w skali rocznej 6,5% a maksymalnie 6,75% można założyć na maksymalnie trzy-sześć miesięcy.

Mimo to analitycy uważają, że zakładając lokatę roczną można będzie w końcu liczyć nie tylko na ochronę kapitału, ale i drobny zysk. Zwłaszcza jeśli dodatkowo będzie ulga w podatku Belki. Według nieoficjalnych zapowiedzi ma ona polegać na zwolnieniu z podatku od zysków kapitałowych lokat do 100 tys. zł rocznie.

– Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się w grudniu na obniżkę stóp procentowych. Nie jest to zaskoczenie, bo takiej decyzji oczekiwał rynek. Po cięciach, które miały miejsce we wrześniu i w październiku bieżącego roku, główna stopa procentowa wynosi nadal 5,75%. Mimo to oprocentowanie depozytów bankowych wciąż spada. Według najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego średnie oprocentowanie otworzonych w październiku lokat wyniosło 4,6%. We wrześniu było to 5%. Spodziewamy się utrzymania tego trendu w kolejnych miesiącach – mówi Konrad Pluciński, ekspert ds. produktów finansowych w rankomat.pl.

We wrześniu średnie oprocentowanie nowych lokat wyniosło 5%, a w grudniu 2022 roku – 6,3%.

Oprocentowanie lokat spada od września 2023

REKLAMA

Dwie obniżki stóp procentowych sprawiły, że średnie oprocentowanie depozytów w bankach wynosi już mniej niż 5%. Mimo to jest to dobry moment, by postawić na co najmniej roczne depozyty. W dłuższej perspektywie mogą one przenieść większy zysk niż kilka krótszych lokat – uważają eksperci.

Z analizy przeprowadzonej przez ekspertów Rankomat.pl wynika, że do września 2023 roku, przez dwanaście miesięcy, główna stopa procentowa była na rekordowo wysokim poziomie i wynosiła 6,75%. Dodatkowo wskaźnik inflacji bił rekordy. Bezpośrednio przekładało się to na oprocentowanie depozytów bankowych, które często oferowały 8% w skali roku. Na promocyjnych ofertach, po spełnieniu dodatkowych warunków, klienci mogli uzyskać nawet 10%. Obecnie na tak wysokie oprocentowanie nie mogą już liczyć.

Wartość oprocentowania lokat od końca drugiego kwartału systematycznie spada, co potwierdzają dane publikowane przez NBP. W październiku średnie oprocentowanie nowych depozytów wynosiło już tylko 4,4% dla lokat miesięcznych, 4,5% dla depozytów kwartalnych i 5,1% dla depozytów na okres sześciu miesięcy.

W przypadku lokat rocznych, przeciętne oprocentowanie wyniosło odpowiednio 5%. Dla porównania we wrześniu lokaty miesięczne oferowały średnie oprocentowanie w wysokości 4,7%, półroczne – 5,4%, a roczne – 4,7%.

– W ciągu zaledwie miesiąca banki w znaczący sposób obniżyły oprocentowanie lokat. Największy spadek, bo aż o 80 punktów bazowych, dotyczy najdłuższych depozytów na okres powyżej roku – podkreśla Konrad Pluciński.

W grudniu realny zysk z lokat wciąż na minusie

Lokaty i konta oszczędnościowe to dobry sposób na zabezpieczenie oszczędności. Od dłuższego czasu depozyty nie oferują jednak pełnej ochrony przed inflacją. Najgorsza sytuacja miała miejsce rok temu, kiedy to dawały ponad 10% straty (po uwzględnieniu tzw. podatku Belki) w porównaniu z inflacją. W przypadku przeciętnego oprocentowania lokat w październiku, które wynosiło 4,6% realna strata wynosi -2,4%. To wynik znacząco lepszy niż we wrześniu, kiedy na przeciętnej lokacie traciliśmy 3,5%. Jest to jednocześnie najlepszy wynik od początku 2021 roku, kiedy to inflacja wyniosła 2,6%, a oprocentowanie lokat oscylowało wokół 0,4%.

Natomiast dla lokaty na 12 miesięcy z ponadprzeciętnym oprocentowaniem na poziomie 7% w skali roku, realne zyski będą na niewielkim minusie w porównaniu z obecną inflacją. Strata na takiej lokacie wyniesie realnie około -0,9%. Trzeba jednak pamiętać, że za rok wskaźnik inflacji może być niższy, co może oznaczać realny zyski na takim depozycie. W ocenie eksperta rankomat.pl jest to więc dobry moment, by zainteresować się dłuższymi lokatami bankowymi.

- Oczekujemy spadku inflacji i kolejnych obniżek stóp procentowych. Jest więc bardzo prawdopodobne, że po zakończeniu obecnej, krótszej lokaty możemy nie znaleźć kolejnej z równie wysokim oprocentowaniem. Dlatego, choć w przypadku lokat bankowych najwyżej oprocentowane depozyty na krótki okres - trzy lub sześć miesięcy, warto przeanalizować swoją sytuację finansową i zastanowić się nad depozytem długoterminowym na okres minimum jednego roku. Mimo nieco niższego oprocentowania na start może ona nam przynieść wyższe zyski niż krótsze lokaty, które będziemy zakładać co kilka miesięcy. Jeśli za każdym razem oprocentowanie nowej lokaty będzie niższe, to naszej łączne zyski – nawet uwzględniając częstszą kapitalizację - mogą być niższe – podpowiada Konrad Pluciński.

Najlepsze oferty lokat i kont oszczędnościowych w grudniu

Wśród ofert bankowych dostępnych w grudniu najwyżej oprocentowanym depozytem jest obecnie Nest Lokata Witaj na sześć miesięcy z oprocentowaniem 7,1% w skali roku. Lokatę założymy razem z bezpłatnym rachunkiem bankowym. Jeśli wpłacimy na lokatę maksymalną kwotę, czyli 25 tys. zł, to po jej zakończeniu otrzymamy odsetki w wysokości około 720 zł (po odliczeniu podatku Belki).

W ofercie banków znajdziemy lokaty oprocentowane na poziomie 7%, ale głównie dla nowych klientów i przy depozytach na poziomie 20-25 tys. zł. Ponadto takie oprocentowanie gwarantowane jest na dwa, góra trzy pierwsze miesiące.

Natomiast przy umowach półrocznych najlepsze lokaty w ofercie objęte są oprocentowaniem 6,7-6,75%.

Jedyna lokata, którą przy porównywalnym oprocentowaniu można założyć na rok i poczynając od kwoty 1 tys. zł to Lokata 5 Plus w Volkswagen Bank. Jednak i tu warunkiem jest posiadanie rachunku w tym banku.