Dlaczego warto inwestować w grunty? Jakie ceny w 2024 roku? Działki budowlane, rolne, rekreacyjne, ROD

Na pewno warto dziś inwestować w działki, ten rodzaj inwestycji ma wiele zalet – mówi Artur Orzełowski, przedsiębiorca, inwestor, specjalista w zakresie inwestycji związanych z nieruchomościami ziemskimi. Średnia cena działki budowlanej w Polsce w lipcu 2024 roku wynosi 983 zł za metr kwadratowy Rosną też ceny gruntów rolnych w Polsce, a prognozy wskazują, że ten trend utrzyma się również w najbliższych latach.

Dlaczego warto inwestować w działki?

Inwestowanie w działki ma wiele zalet, które przyciągają zarówno doświadczonych inwestorów, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z rynkiem nieruchomości. Przede wszystkim, działki mają ogromny potencjał wzrostu wartości – ceny gruntów mogą znacznie wzrosnąć, zwłaszcza jeśli znajdują się w obszarach dynamicznie rozwijających się lub w miejscach, gdzie planowane są duże inwestycje infrastrukturalne.



Po drugie, działki oferują elastyczność w wykorzystaniu. Można je przekształcić na różne sposoby – od budowy domów jednorodzinnych, przez lokale komercyjne, aż po obiekty rekreacyjne. Taka elastyczność umożliwia wybór najbardziej opłacalnej formy zagospodarowania terenu. Co więcej, działki mają stosunkowo niski koszt utrzymania. W odróżnieniu od nieruchomości zabudowanych, nie generują wysokich kosztów związanych z remontami czy konserwacją. Dzięki temu są mniej uciążliwe dla właścicieli.



Działki są również postrzegane jako stabilna inwestycja. Wartość ziemi nie jest tak zmienna jak ceny akcji czy innych papierów wartościowych. Ziemia ma tendencję do zachowywania swojej wartości nawet w czasach kryzysów gospodarczych, co czyni ją bezpiecznym aktywem. Nie można także zapomnieć o ochronie przed inflacją. Nieruchomości, w tym działki, zazwyczaj zachowują swoją wartość w czasie inflacji, ponieważ ich ceny rosną w miarę spadku wartości pieniądza. To sprawia, że są one atrakcyjną opcją dla osób poszukujących sposobów na zabezpieczenie swojego kapitału przed utratą wartości.

Dla kogo atrakcyjne są inwestycje w ziemię rolną?

W Stanach Zjednoczonych, największym prywatnym posiadaczem ziemi rolnej jest Bill Gates. Poprzez swoją firmę inwestycyjną, Gates nabył ponad 269 tysięcy akrów ziemi rolnej rozlokowanej w różnych stanach, w tym Luizjanie, Arkansas, Arizonie i Nebrasce. Bill Gates, znany przede wszystkim jako współzałożyciel Microsoftu, zainteresował się inwestycjami w ziemię rolną jako długoterminowym aktywem. Ziemie rolne wchodzą również w skład 2,2 milionów akrów ziemi posiadanych przez John’a Malone’a, który swoją fortunę zbudował w branży telekomunikacyjnej.

Inwestycje w działki rolne zdobywają więc popularność wśród największych światowych inwestorów. Istnieje kilka czynników, które napędzają popyt na ziemię rolną i wpływają na jej rosnącą wartość: wzrost światowej populacji – zwiększa się zapotrzebowanie na żywność, co prowadzi do wzrostu cen produktów rolnych i czyni ziemię rolną bardziej atrakcyjną inwestycją; ograniczona podaż – ziemia jest zasobem nieodnawialnym, a jej ilość jest ograniczona, wzrost popytu przy ograniczonej podaży może prowadzić do dalszego wzrostu cen; zmiana klimatu – może prowadzić do zmian w użytkowaniu gruntów i uprawach, co może zwiększyć wartość niektórych gruntów rolnych; inflacja – ziemia rolna jest często postrzegana jako zabezpieczenie przed inflacją, ponieważ jej wartość ma tendencję do wzrostu wraz ze wzrostem cen innych dóbr.

Jak wygląda perspektywa inwestycyjna ziemi rolnej w Polsce?

Ceny gruntów rolnych w Polsce od lat rosną, a prognozy wskazują, że ten trend utrzyma się również w najbliższych latach. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w grunty rolne w Polsce w latach 2004-2024 wynosiła około 18%. Co ciekawe, z raportów GUS wynika, że średnia wartość ziemi rolnej rośnie zdecydowanie szybciej niż średnia wartość ziemi budowlanej - w ostatnim roku wyniosła ona ok. 6,2%. Równocześnie, cena zakupu nieruchomości rolnej jest nadal zdecydowanie niższa od ceny działki budowlanej. Jeżeli chcemy potraktować nieruchomość jako lokatę na przyszłość, zakup ziemi rolnej może okazać się dla nas lepszym wyborem. Niezbędny jest dużo mniejszy kapitał startowy, a historycznie wiemy, że wartość tej ziemi będzie stale rosła. Dodatkowo, otwiera się przed nami perspektywa przekształcenia tej działki w budowlaną.

Jakie czynniki mogą wpływać na wartość ziemi rolnej? Jakie są obecnie ceny różnych rodzajów działek?

Ceny działek budowlanych w Polsce są bardzo zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja, wielkość, uzbrojenie terenu, dostęp do mediów i infrastruktury. Ogólnie rzecz biorąc, średnia cena działki budowlanej w Polsce w lipcu 2024 roku wynosiła 983 zł za metr kwadratowy.



Ceny działek rolnych są znacznie niższe niż działek budowlanych. Średnio, w zależności od klasy bonitacyjnej ziemi oraz jej lokalizacji, ceny działek rolnych mogą wynosić od 20 zł do 50 zł za metr kwadratowy. W przypadku działek o niższej klasie gleby lub położonych w mniej atrakcyjnych lokalizacjach, ceny mogą być jeszcze niższe. Oczywiście niezwykle ważna jest lokalizacja – może się okazać, że cena działki rolnej jest wyższa od budowlanej ze względu na lokalizację przy jeziorze lub górach. Jeżeli kupuje się większe działki jest taniej, jeżeli kupujemy mniejsze, to ceny są dużo większe.

Działki rekreacyjne, które często znajdują się w atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach, takich jak okolice jezior czy gór, mogą kosztować od 50 zł do 300 zł za metr kwadratowy. Ceny zależą od bliskości do atrakcji turystycznych oraz dostępności mediów i infrastruktury.

Działki ROD, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe, nie są na sprzedaż w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Można jedynie nabyć prawo do dzierżawy takiej działki od dotychczasowego użytkownika. Ceny praw do dzierżawy działek ROD są zróżnicowane i zależą od wielkości działki, lokalizacji i standardu zabudowy – w lipcu 2024 roku wahały się od 9 999 zł do 55 000 zł za działkę. Zdarzają się jednak i działki za 200 000 zł.

Artur Orzełowski – przedsiębiorca i wizjoner w sferze inwestycji, który z powodzeniem działa na polu biznesu już od ponad dwóch dekad. Jest specjalistą w zakresie inwestycji związanych z nieruchomościami ziemskimi, w tym przekształcaniem i podziałem nieruchomości. Jego umiejętność dostrzegania potencjału w terenach, które inni mogą pominąć, wyróżnia go na tle konkurencji. Jako pomysłodawca i właściciel znanych marek takich jak WlasnaDzialka.eu, Bezpieczne Kredyty i Duoinvest.pl, stał się istotnym graczem w świecie nieruchomości.