Podatek Belki nie będzie już drenował naszych oszczędności, przynajmniej w jakimś zakresie

Nasze oszczędności cierpią od lat z powodu wysokiego podatku Belki. Na szczęście już niedługo ma się to zmienić. Ministerstwo Finansów zapowiada bowiem częściowe zniesieniem tego podatku od zysków kapitałowych w przypadku oszczędności i inwestycji w tym także na GPW. W związku z tym chociaż jakaś część oszczędności trafi do naszych kieszeni, a nie do kasy fiskusa.