Więcej osób otrzyma świadczenia z pomocy społecznej. Będą też zmiany w prawie autorskim. We wtorek posiedzenie rządu.

We wtorek, 14 maja 2024 r. odbędzie się posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o prawie autorskim, który z opóźnieniem wprowadzi unijne dyrektywy, a także propozycją zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.

Szersze rozpowszechnianie w państwach członkowskich programów telewizyjnych i radiowych

Celem projektu noweli ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przygotowanego w MKiDN, jest implementacja dwóch unijnych dyrektyw, potocznie zwanych dyrektywami prawnoautorskimi, przyjętych 17 kwietnia 2019 r.

Pierwsza z nich, zwana dyrektywą SATCAB II, ma stworzyć warunki umożliwiające szersze rozpowszechnianie w państwach członkowskich programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich. Dyrektywa ma m.in. ułatwić udzielanie licencji na korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w nadawanych programach telewizyjnych i radiowych.

Druga z dyrektyw, zwana dyrektywą DSM, była unijną odpowiedzią na wyzwania związane z rozwojem technologii cyfrowych w obszarze prawa autorskiego. Przepisy wprowadzają m.in. nowe formy dozwolonego użytku utworów, przedmiotów praw pokrewnych i baz danych (eksploracja tekstów i danych, zwielokrotnianie dla zachowania zbiorów dziedzictwa kulturowego) oraz istotnie modyfikują formy już istniejące w unijnym prawie (korzystanie z utworów na potrzeby edukacji zdalnej).

Jak wskazano w wykazie prac legislacyjnych, dyrektywa wprowadza też środki ułatwiające korzystanie z utworów niedostępnych w handlu oraz umożliwiające, w ograniczonym zakresie, licencjonowanie utworów, co do których uprawnieni nie udzielili stosownego upoważnienia.

„Istotną nowością jest wprowadzenie nowego prawa pokrewnego dla wydawców prasy do korzystania online z ich publikacji prasowych, jak również ujednolicenie i jednoznaczne przesądzenie zasad odpowiedzialności dostawców usług udostępniania treści online (DUUTO) z tytułu naruszeń praw autorskich” – napisano.

Polska ma opóźnienie we wdrażaniu dyrektyw – termin na ich implementację minął bowiem w czerwcu 2021 r. W lutym 2023 r. nasz kraj znalazł się wśród jedenastu państw członkowskich, przeciwko którym – „w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji unijnych przepisów” – KE skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rząd wskazał jednak na swojej stronie, że wytyczne dotyczące jednego z artykułów dyrektywy DSM Komisja Europejska przedstawiła ledwie kilka dni przed ostatecznym terminem implementacji.

Zmiana kwot kryteriów dochodowych od 1 stycznia 2025 r.

Rząd zajmie się też przygotowaną przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej propozycją zmiany od 1 stycznia 2025 r. kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

Kryteria dochodowe podlegają co 3 lata weryfikacji z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej, którego dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Od 1 stycznia 2022 r. kryteria dochodowe w pomocy społecznej wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, dla osoby w rodzinie – 600 zł. (PAP)